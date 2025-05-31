Тейлор Свифт вернула права на свои первые альбомы

Американская певица Тейлор Свифт выкупила права на свои первые шесть альбомов. Теперь все треки, которые Свифт когда-либо выпускала, принадлежат ей. Об этом певица сообщила в письме на своем сайте.

«Я почти перестала думать о том, что это когда-нибудь произойдет… Но теперь это в прошлом. Я разрыдалась от радости… когда узнала, что это действительно случилось. Я действительно могу сказать эти слова: вся музыка, которую я когда-либо создавала, теперь принадлежит мне», — написала Свифт.

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Как отмечает Би-би-си, Свифт выкупила права на мастер-записи — это оригинальное исполнение песни, с которого потом создается трек для альбомов. Тот, кто владеет этими записями, обладает всеми правами на использование музыки.

В 2019 году музыкальный менеджер Скутер Браун купил бывший лейбл Свифт Big Machine, с которым Свифт подписала контракт в 2004 году в возрасте 14 лет, а вместе с ним и все песни альбомов Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 и Reputation. По данным Би-би-си, Свифт лично высказывала возражения против сделки, а также обвинила Брауна в соучастии в «непрекращающихся манипулятивных издевательствах» над ней со стороны Канье Уэста, который был клиентом менеджера.

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В 2020 году Браун продал права на песни Свифт инвестиционному фонду Shamrock Holdings из Лос-Анджелеса. Тогда певица написала в соцсетях, что ее музыку «уже второй раз» продали без ее ведома. По условиям продажи Браун должен был продолжить получать прибыль от песен в течение многих лет.

В связи с этим Свифт решила перезаписать все шесть альбомов. Они начали выходить в 2021 году с бонусными треками. Параллельно Свифт выпускала новый материал.

Би-би-си отмечает, что сейчас неизвестно, сколько именно Тейлор Свифт заплатила за права на мастер-записи. В 2020 году каталог был продан за 300 миллионов долларов, отмечает издание.