brat summer — самый влиятельный мем уходящего лета

Неоновый зеленый, стиль нулевых в одежде, фиты с певицами Лорд и Билли Айлиш, конфликт с Тейлор Свифт и влияние на выборы президента США. «Холод» рассказывает про самый влиятельный мем лета — brat summer.

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Еще в самом начале лета, 7 июня 2024 года, британская исполнительница Charli XCX (Шарлотта Эмма Эйтчисон) выпустила свой шестой студийный альбом с названием «Brat»: 15 песен в жанре гиперпоп — с ритмичными танцевальными битами для летних вечеринок. Альбом высоко оценили и критики, и слушатели. Он дебютировал на втором месте британского чарта и на третьем — в чарте авторитетного музыкального издания Billboard. На сайте Metacritic «Brat» занимает первое место среди релизов 2024 года, обогнав новые пластинки Бейонсе и Билли Айлиш.

Всего три дня спустя 10 июня Charli XCX выпустила делюкс-версию альбома — с тремя дополнительными треками. По данным Billboard, обновленный «Brat» послушали на стримингах больше 46 миллионов раз за первую неделю. В интервью The Guardian певица рассказала, что хотела сделать клубный альбом с текстами, которые она могла бы отправлять друзьям в сообщениях.

Альбом имел все шансы вырваться на первое место и сместить Тейлор Свифт, но певица нанесла ответный удар и анонсировала шесть (!) переизданий своей последней пластинки «The Tortured Poets Department».

Битва со Свифт Переиздания альбомов Свифт были доступны только на территории Соединенного Королевства и только в течение пяти часов. У фанатов тут же появилась теория, что таким образом Тейлор Свифт намеренно помешала Charli XCX подняться на первую строчку чарта. В середине мая 2024-го похожая ситуация произошла, когда Билли Айлиш выпустила новый альбом «Hit Me Hard and Soft». Тогда Тейлор Свифт также выложила несколько версий пластинки с бонусными песнями, и Айлиш не смогла занять первое место в чарте. Негодующие фанаты Charli XCX начали публиковать в социальных сетях фразу «Taylor is dead!» Во время своего DJ-сета в Бразилии Charli XCX призвала прекратить травлю Свифт. 1 августа исполнительница выпустила совместный трек с Билли Айлиш. Вскоре после этого появилась еще одна теория: песня «Guess» — это дисс на Тейлор Свифт. Внимание фанатов привлекли строчки: «You wanna guess what me and Billie have been textin’ about? (You’ve been disrespectful)/ Still tryin’ to guess the password to my Google Drive (Are you obsessed with me?)/ You wanna guess the address of the party we’re at (You really are not invited)». Перевод: «Хочешь угадать, о чем мы с Билли переписываемся? (Ты поступила неуважительно) / Все еще пытаешься угадать пароль от моего Google Drive (Ты что, одержима мной?) / Хочешь угадать адрес, где мы на вечеринке (Ты точно не приглашена)». Сама Тейлор Свифт никак не комментировала все эти предположения.

Что за brat и при чем тут лето

В словаре Мерриама-Вебстера «brat» — это испорченный раздражающий ребенок или незрелый взрослый. Вместо того чтобы страдать из-за проблем, Charli предлагает танцевать, отрываться, никого не слушать и разрешить себе быть собой. Слово «brat» встречается в тексте песни «365»: Who the fuck are you? I'm a brat when I'm bumpin' that. (Кто ты, черт возьми? Я brat, когда я тусуюсь)

Сама Charli XCX объяснила смысл названия так: «brat — это девушка, которая немного неряшливая и любит веселиться. Возможно, иногда говорит глупости. <…> Иногда она может сорваться, но затем справится с этим. Это очень честно: быть прямолинейным, немного непостоянным, позволять [себе] глупости».

Спустя некоторое время после выхода альбома в соцсетях стали использовать фразу «brat summer». Она означает классное девчачье лето в эстетике альбома Charli XCX — несерьезное с постоянными вечеринками. Впервые в таком значении его употребила сама певица — еще до релиза пластинки.

Фраза почти сразу стала мемом. В тиктоке более 100 тысяч публикаций с хэштегом #bratsummer. К тренду подключились и бренды — например, Uber и Duolingo. Пользователей соцсетей привлекла эстетика, которую продвигала Charli, — ее символом стал кислотно-зеленый цвет с обложки альбома «Brat».

Дизайн обложки альбома разработала американская компания Special Offer, Inc. Певица специально выбрала определенный цвет. По ее мнению, зеленый был переоценен модными домами и инфлюенсерами, и ей хотелось подчеркнуть это, выбрав самый не трендовый оттенок и превратить его в самый популярный цвет сезона. Кричащий зеленый цвет теперь используют в одежде, аксессуарах и даже тортах. Vogue Business со ссылкой на ресейл-платформу Lyst сообщает, что люди стали искать вещи кислотно-зеленого цвета на 17% чаще. А колумнист British Vogue Дэниел Роджерс предсказывает тренду популярность наравне с прошлогодним барби-кором, называя оттенок «brat green».

У каждого свой brat

Альбом понравился не только любителям тусовок, но и тем, у кого на них нет сил и времени. Довольно быстро пользователи стали использовать словосочетание «brat summer» в ироничном ключе, чтобы посмеяться над тем, как реальная жизнь отличается от текстов песен про ночи на танцполе.



"brat summer!!" yeah smth like that.. pic.twitter.com/wfAl5QSHbo — 𝐤𝐲𝐨𝐦𝐢 & 𝐞𝐯𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞 (@dulcetangels) August 7, 2024 brat summer! да, что-то в этом роде..



the brat summer a lot of you need! pic.twitter.com/YYFgHByCxP — jacques (@flamencolambada) August 5, 2024 brat summer, которое многим бы пригодилось

This is not your brat summer, you are 32, start a stretching routine — Matthew Zeitlin (@MattZeitlin) June 11, 2024 Это не твое brat summer, тебе 32 года, лучше сделай растяжку

Я: мам, хочу brat summer.

Мама: у нас есть brat summer дома.

Brat summer: ожидание/реальность

В России альбом «Brat» недоступен на официальных стриминговых сервисах. Но мем распространился и среди русскоязычных пользователей. Появился даже короткий ролик с Масяней в brat-стиле.

Мальчик, ты не понял, это BRAT SUMMER

brat summer? у нас есть brat summer дома: pic.twitter.com/X9JhgA4TyB — бимбо пропаганда (@archi_shark) July 14, 2024

я рыдаю с дизайна впн от новой газеты европа. они чувствуют brat summer pic.twitter.com/UEMcpu1R51 — лиза (@ii128506) August 2, 2024

вот это настоящий BRAT SUMMER pic.twitter.com/IhDTS7Bymk — natalie (@aficionatalie) August 11, 2024

Выборы США

К середине лета казалось, что пик популярности «brat summer» уже прошел, но фраза неожиданно стала главным политическим мемом предвыборной гонки в США.

21 июля президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с предстоящих выборов. Вместо него кандидатом от Демократической партии стала действующий вице-президент Камала Харрис. 22 июля Charli XCX выразила поддержку Харрис.

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024 Камала — brat

Пост Charli набрал больше 300 тысяч лайков, его посмотрело более 50 миллионов человек. Популярный мем тут же стали использовать в предвыборной агитации. Официальный аккаунты штаба Харрис в твиттере сменил оформление на уже знакомый неоново-зеленый. Похожий пост появился и в инстаграме. А пользователи тиктока стали монтировать видео с Камалой Харрис под треки из альбома Charli XCX, что сразу увеличило популярность Харрис в социальных сетях.

why did I stay up till 3am making a von dutch brat coconut tree edit featuring kamala harris and why can’t I stop watching it on repeat pic.twitter.com/hqcmerD1Pb — ryan (@ryanlong03) July 3, 2024 Один из эдитов с Харрис

Сюжеты о «Харрис — brat» выпустила и российская пропаганда. В передаче «Международное обозрение» на России-1 название альбома «Brat» перевели как «выскочка». А в сюжете на Первом канале Харрис назвали «женщиной бальзаковского возраста, которая наряжается в платье старшеклассницы», высмеяв, что Харрис якобы молодится, чтобы привлечь молодых избирателей.

Танцует весь мир

Еще в июне Charli XCX опубликовала в тиктоке видео, на котором она, певец Трой Сиван и фотограф Терренс О’Коннор танцуют под один из треков альбома. Ролик набрал более 40 миллионов просмотров и почти два миллиона лайков, а сам танец завирусился в социальной сети. Под него танцуют по всему миру.

@ashleytisdale I may be pregnant but im still having a brat summer ♬ original sound - gabbriette Актриса Эшли Тисдейл, известная по фильмам студии Disney

Пользователь тиктока jan создал специальный эффект — brat generator. Он помогает сгенерировать собственную обложку в визуальном стиле альбома. Визажисты также постарались интегрировать трендовую эстетику в образы. Некоторые популярные мейкап-бренды опубликовали тематические ролики с продуктами в стиле brat.

12 августа бывший президент США Барак Обама опубликовал свой плейлист песен, которые он слушал этим летом. Туда тоже вошла и песня «365» из альбома «Brat».