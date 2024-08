brat summer — самый влиятельный мем уходящего лета

Битва со Свифт

Переиздания альбомов Свифт были доступны только на территории Соединенного Королевства и только в течение пяти часов.

У фанатов тут же появилась теория, что таким образом Тейлор Свифт намеренно помешала Charli XCX подняться на первую строчку чарта. В середине мая 2024-го похожая ситуация произошла, когда Билли Айлиш выпустила новый альбом «Hit Me Hard and Soft». Тогда Тейлор Свифт также выложила несколько версий пластинки с бонусными песнями, и Айлиш не смогла занять первое место в чарте.

Негодующие фанаты Charli XCX начали публиковать в социальных сетях фразу «Taylor is dead!» Во время своего DJ-сета в Бразилии Charli XCX призвала прекратить травлю Свифт. 1 августа исполнительница выпустила совместный трек с Билли Айлиш. Вскоре после этого появилась еще одна теория: песня «Guess» — это дисс на Тейлор Свифт. Внимание фанатов привлекли строчки:

«You wanna guess what me and Billie have been textin’ about? (You’ve been disrespectful)/ Still tryin’ to guess the password to my Google Drive (Are you obsessed with me?)/ You wanna guess the address of the party we’re at (You really are not invited)».

Перевод: «Хочешь угадать, о чем мы с Билли переписываемся? (Ты поступила неуважительно) / Все еще пытаешься угадать пароль от моего Google Drive (Ты что, одержима мной?) / Хочешь угадать адрес, где мы на вечеринке (Ты точно не приглашена)».

Сама Тейлор Свифт никак не комментировала все эти предположения.