Интернет и мемы

В сети разнесли новый альбом Тейлор Свифт

2 минуты чтения 15:52 | Обновлено: 17:00
В сети разнесли новый альбом Тейлор Свифт

Новый альбом Тейлор Свифт вызвал беспрецедентную волну критики, его называют самым спорным релизом в карьере певицы. После выхода пластинки The Life of a Showgirl сеть заполнили негативные рецензии, шутки и разочарованные посты поклонников. Даже самые преданные фанаты признают, что на этот раз Свифт «промахнулась», пишет CNN.

Критики назвали альбом перегруженным, самовлюбленным и лишенным музыкальной свежести. Так, издание Pitchfork написало, что «музыка Свифт никогда еще не была менее увлекательной». The New Yorker отмечает, что жизнь певицы стала слишком «замкнута в границах богатства и славы», и это заметно «сузило диапазон ее чувств». «Неужели это та же артистка, что подарила миру Folklore и Evermore?» — задается вопросом The Standard.

Поклонники Тейлор Свифт тоже недовольны. Особое раздражение вызвал сингл Wood, в котором певица, вероятно, восхваляет сексуальную мощь своего бойфренда и будущего мужа — игрока в американский футбол Трэвиса Келси.

Как пишет TMZ, в композиции звучат откровенные сексуальные метафоры. В частности, о «любви, которая раздвинула бедра» лирической героине, и о некой «волшебной палочке», снявшей с нее проклятье. По мнению музыкальных обозревателей, Свифт пытается подражать легкому и ироничному сексуальному попу Сабрины Карпентер и Чаппелл Рон, но делает это тяжеловесно и неестественно.

«Если эти тексты написала Тейлор Свифт — это плохо. Если ChatGPT — это очень плохо. Но если их придумал Трэвис — я даже немного горжусь им», — написал один из пользователь в соцсети X.

Другие шутят, что певица «пытается быть Кендриком Ламаром, а выглядит как преподаватель английской литературы в университете Лии Мишель», имея в виду, что Свифт стремится выглядеть как серьезная артистка с многослойными глубокими текстами, но у нее это выходит академично и плоско.

Немало шуток вызвал главный сингл альбома The Fate of Ophelia, вдохновленный шекспировской героиней. Пользователи иронизируют, что песня звучит так, будто Офелия могла бы передумать утопиться, если бы просто встречалась с квотербеком. Даже преданные поклонники Свифт признают, что попытки соединить литературные аллюзии и личную драму звучат в этом альбоме неуклюже.

Неудачным критики назвали и фильм, сопровождающий релиз. Как отмечает CNN, вместо полноценной картины зрители увидели набор клипов и видео с «очищенными» от нецензурных и двусмысленных формулировок текстами — версию, рассчитанную на подростков и их родителей. The Guardian охарактеризовал проект как «ленивый способ заработать на большом экране».

Фото:PA Images / Reuters

