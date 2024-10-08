Американка Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире по версии журнала Forbes. Состояние 34-летней певицы оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Она первая женщина-музыкант, попавшая в топ миллиардеров благодаря в основном доходам от песен и выступлений, а не рекламных контрактов, пишет журнал.

Свифт стала миллиардером в октябре 2023 года благодаря доходам от концертного турне Eras Tour и стоимости ее музыкального каталога, пишет Forbes. Турне на 152 концерта продолжается до сих пор и должно завершиться в декабре.

В состояние Свифт журнал включил почти 600 миллионов долларов, накопленных за счет авторских отчислений и гастролей, музыкальный каталог стоимостью около 600 миллионов долларов и недвижимость примерно на 125 миллионов. С 2021 года певица начала выпускать перезаписи своих первых шести альбомов, чтобы вернуть себе права собственности на песни, отметил Forbes.

Тейлор Свифт подняла экономику США Вклад ее тура в ВВП превзошел финансовые показатели целых стран. Все из-за фанатов, готовых отдать последние деньги за билет Общество 9 минут чтения

Свифт обошла в рейтинге самых богатых женщин-музыкантов Рианну, чье состояние Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов. Самым богатым музыкантом признан рэпер JAY-Z, чье состояние составляет 2,5 миллиарда долларов.

«Грязная империя сексуализированных преступлений» Рэпера Diddy обвинили в создании криминальной группировки и причастности к массовым изнасилованиям, секс- и наркоторговле. Ему приписывают даже убийство 2Pac Мир 1 минута чтения

Свифт выиграла 14 премий «Грэмми». В 2022 году она стала первым исполнителем в истории, чьи песни заняли все первые десять мест хит-парада топ-100 журнала Billboard.

В августе американские спецслужбы заявили, что предотвратили акцию «Исламского государства», боевики которого планировали убить «десятки тысяч» людей на концертах Свифт в Вене. 8 августа австрийские власти объявили об отмене выступлений американской певицы, запланированных на 8, 9 и 10 августа на стадионе «Эрнст Хаппель». Организаторы успели продать около 200 тысяч билетов.