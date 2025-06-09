Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась

Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать

В 26 лет Елена Волчкова (имя и фамилия изменены по просьбе героини) переехала из России в Сербию и решила открыть там кофейню. Но вести бизнес оказалось сложно: выйти в ноль не получается, а бюрократия и непредвиденные траты выматывают. Волчкова рассказала «Холоду» о том, с какими трудностями столкнулась, открывая бизнес в незнакомой стране, какие ошибки допустила и чему научилась на своем опыте.

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Весной 2023 года я переехала из Москвы в Белград — мой муж получил там работу. В Сербии я чувствовала себя чужой, и мне хотелось иметь место, в котором я могла бы что-то делать и быть там «своей». Я решила, что им вполне может стать небольшая кофейня.

У меня никогда не было своего бизнеса. Но еще в России я интересовалась кофейной индустрией: ходила в разные места, изучала, какие заведения открываются, даже хотела вести блог на эту тему. Поэтому я подумала, что справлюсь.

У меня была небольшая финансовая подушка — около миллиона рублей, — и эти деньги я вложила в кофейню. На одном из сербских сайтов недвижимости я увидела объявление о сдаче в аренду маленького помещения. Оно подошло мне по локации: вокруг почти не было кофеен, но район был оживленный. По образованию и основной профессии я картограф, поэтому прикинула возможные потоки людей и количество посетителей. Место показалось мне довольно удачным.

Я без проблем сняла помещение: мы оформили договор, и я сразу оплатила комиссию риелтору и аренду на год вперед. Но после этого у меня начались сложности с бюрократией. На тот момент я совсем не знала сербского языка, а мне нужно было пойти в APR (Агентство по регистрации предприятий Сербии. — Прим. «Холода»), чтобы зарегистрировать бизнес.

В APR не разговаривают на английском, а процедура была не очень понятной. Поэтому я нашла сербского юриста и заказала у него консультацию. Он рассказал мне о главных юридических тонкостях и о том, какие лицензии мне нужны. В Сербии оказались довольно свободные правила для заведений, которые предлагают только напитки.

В первую очередь я оформила ИП и открыла счет в банке. Затем сделала Secure Element — электронный ключ, который нужен предпринимателям, чтобы оформлять продажи и отправлять данные в налоговую службу. Потом я купила кассы: для наличных и электронных платежей. Мне нужно было открыть бизнес-счет к своему ИП, чтобы подключить к нему кассу. Но на тот момент у меня еще не было ВНЖ, и я четыре месяца не могла сделать этот счет, а значит, не могла и работать.

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Я не понимала, куда мне идти дальше, и каждый день узнавала, что должна подписать еще какие-то документы, что-то заплатить и согласовать. Меня все это очень напрягало — я не знала, пройду ли все проверки. Меня часто спасали русскоязычные чаты в телеграме, посвященные бизнесу в Сербии — я многое узнавала там.

Жженый кофе непонятного происхождения

Я сняла небольшое помещение и сама красила и штукатурила стены — у меня не было лишних денег, и хотелось поработать руками. Помогали только электрик и сантехник. Я не ставила четкий дедлайн, поэтому потеряла много времени на ремонт. Но в то время я была полна энтузиазма: ходила по магазинам, выбирала чашки и придумывала, что и куда поставить.

Фото: Unsplash

Параллельно я стала искать кофемашину и зерна. Я хотела кофемашину премиум-класса, но оказалось, что они стоят от полумиллиона рублей — таких денег у меня не было. Обычно кофейни в России решают вопрос с машиной двумя способами. Если это крупное или сетевое заведение, то они вкладываются в покупку, а небольшие кофейни арендуют кофемашины у обжарщиков, которые поставляют зерна.

Поэтому я решила начать общаться с разными обжарщиками. Я ходила по хорошим кофейням, смотрела, какое зерно они используют, а потом гуглила, могу ли я себе такое позволить — кофе в Сербии очень дорогой. В инстаграме я вышла на нескольких обжарщиков. Одни заявили, что продают прекрасные зерна, но это был жженый кофе непонятного происхождения. Они были готовы дать мне кофемашину при условии, что я буду покупать у них зерно, но оно меня не устраивало.

Я должна заплатить за то, что в кофейне играет музыка

Потом я нашла хорошего сербского обжарщика зерен, у которого, правда, не было кофемашины. Поэтому ее пришлось искать на местном сайте объявлений. Я купила странную старую машину за тысячу евро, и она оказалась хорошей. Продавец сам привез ее из другого города в Белград на машине. Эта кофемашина иногда ломается, но я считаю, что мне повезло: подобные вещи обычно стоят сильно дороже.

Мы открылись в мае 2024 года — спустя полгода после того, как я арендовала помещение. Я не устраивала праздник — мне казалось, что нужно скорее начинать работать. Не было и ощущения того, что сбылась мечта, — просто повседневность стала другая. Первое время приходили только мои знакомые, которых я приглашала, иногда заходили прохожие.

Кофейня работает в минус

Спустя полгода я начала искать новое место для кофейни. Владелица продала помещение сербу, с которым у меня сложились не очень хорошие отношения, но он позволил мне остаться до конца года на тех же условиях. Перед выездом у нас случился конфликт — он не хотел возвращать мне залог. В прошлом году я заменила неработающий кондиционер за свои деньги, и новый владелец утверждал, что я подарила его ему. Я забрала кондиционер с собой, а он начал мне грубить и отказался отдавать залог.

После этого я поняла, что если ты делаешь ремонт в помещении, то нужно письменно согласовывать с собственником все детали. Тогда владелец пытался воспользоваться брешью в договоре, где не было указано, что вещи, купленные за мой счет, потом останутся у меня или мне компенсируют их стоимость.

Фото: Unsplash

В начале 2025 года мы переехали в более просторное место. Сейчас мы делим аренду с образовательным проектом, который устраивает в Белграде разные лекции. Если раньше я платила около 50 евро за коммуналку, то теперь выходит около 200. Но в прошлом помещении я отдельно платила за интернет, который в Сербии очень дорогой: за небольшой пакет выходило около 40 евро.

Я трачу на налоги и сырье примерно 40 тысяч рублей в месяц. Сумма налогов зависит от того, какой режим налогообложения выбрал предприниматель при регистрации бизнеса. При стандартной схеме нужно платить процент от прибыли. В некоторых случаях можно платить фиксированный налог, размер которого зависит не от прибыли, а в первую очередь от того, в какой сфере у человека бизнес.

Если честно, мне не нравится, как я веду бизнес

Фиксированный налог обошелся бы мне в несколько сотен евро ежемесячно, поэтому я выбрала налог на прибыль и наняла бухгалтера, который раз в месяц присылает документы с расчетами. Сейчас кофейня работает в минус, но все равно есть обязательные платежи — у меня выходит в среднем около 20 тысяч рублей в месяц, не считая расходов на бухгалтера.

Иногда возникают неожиданные траты. Например, однажды ко мне пришли люди и сообщили, что я должна заплатить за то, что у меня в кофейне играет музыка. В Сербии несколько организаций по авторским правам — сотрудники, с которыми я общалась, были довольно напористые и грубые, с ними было некомфортно разговаривать.

Прохожий плюнул в мою сторону

В среднем у нас 10 клиентов в день. Местные жители ходят к нам реже, чем россияне. Несколько постоянных сербских клиентов, которые живут рядом, приходят почти каждый день и заказывают одно и то же.

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С гостями иногда случаются странности. Например, на днях к нам пришла женщина и попросилась в туалет. Я разрешила, а она затолкала целый рулон туалетной бумаги в унитаз — он забился, и мне пришлось вытаскивать бумагу и все чистить. До сих пор непонятно, зачем она это сделала. Однажды я стояла на улице около кофейни: мимо проходил парень и плюнул в мою сторону. К счастью, плевок попал в окно. Тоже не знаю, почему он так сделал. Но это исключение — неадекватные гости к нам почти не приходят.

Если честно, мне не нравится, как я веду бизнес. Я начала расстраиваться из-за того, что поток людей и выручка не такие, как мне хотелось бы.

Я занимаюсь кофейней параллельно с другой работой. С одной стороны, важно иметь дополнительный доход, а с другой, я не могу посвящать все время проекту. Я не успеваю делать все одна, но денег, чтобы нанять сотрудников, у меня нет. Поэтому у меня то есть энтузиазм развивать кофейню, то нет. Я знаю, что это неправильно, и пытаюсь понять, как с этим быть.

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Раскрутка кофейни — мой главный провал. Я не умею закупать рекламу и продвигать проекты в соцсетях, а SMM-специалиста у нас нет. Если сделать большую вывеску, то к нам могут прийти и потребовать ее согласовать, а за это надо платить. У нас есть посетители, иногда проходят мероприятия, которые устраивают наши партнеры и друзья. Но я все равно считаю, что у нас мало гостей, и, видимо, по моей вине. Ведь в Белграде есть успешные кофейные проекты от российских иммигрантов.

Легко остаться без денег

Желающим открыть малый бизнес в другой стране я советую назначить дату открытия — пусть с небольшим запасом. Максимум — месяц, иначе запуск может бесконечно откладываться — мы все знаем, что ремонт почти всегда идет не по плану. Еще нужен партнер по бизнесу, чтобы разделить с кем-то обязанности.

Важно грамотно просчитать финансовую нагрузку. Мне не хватало знаний, поэтому я выезжала за счет логических рассуждений. А так нельзя — нужно сразу прикинуть стоимость аренды, расходников, наемного труда, бухгалтера. Необходимы четкие KPI и анализы трат. Кажется, что если ты будешь делать бизнес ответственно и с любовью, то люди обязательно придут, но так не работает. Кроме того, важно вовремя платить налоги — эту привычку я до сих пор вырабатываю.

Фото: Pexels

На любой бизнес, особенно связанный с кофе, нужно много денег. В России я проходила курсы по открытию кофейни, и там озвучивали бюджет примерно в три миллиона рублей. Тогда я подумала: «Да ладно, можно уложиться в меньшую сумму, если где-то сэкономить». А теперь понимаю: финансовая подушка необходима. Лучше всего иметь дополнительный доход — например, работу, которая поддерживает в первые месяцы и позволяет не влезть в долги. Без этого очень легко остаться без денег.

Гораздо сложнее открывать дело в стране, язык которой ты не знаешь. Я учила сербский и могу, например, сходить на мероприятие для предпринимателей и объяснить, что мне нужно. Но в бюрократических вопросах мне все еще тяжело, когда, скажем, звонят по телефону из какого-нибудь ведомства и чего-то требуют, а ты не понимаешь, о чем речь. Поэтому лучше либо заранее выучить язык, либо иметь рядом человека, который сможет помочь с такими делами.

Мне также стоило бы чаще ходить на мероприятия для предпринимателей. В Белграде проходит много встреч — русскоязычные бизнесмены и юристы делятся опытом, рассказывают о проблемах. Иногда я бываю на таких встречах и с кем-то уже познакомилась. Но уверена, что погрузиться в эту среду чуть глубже не помешает.

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Открыть бизнес за границей вроде бы несложно. Поначалу ты еще не до конца понимаешь, во что ввязываешься. А когда все запускается по-настоящему, становится ясно: подводных камней гораздо больше, чем казалось.

Иногда я думаю: не надоел ли мне этот бизнес? Не хочу ли я бросить его? Но пока я точно хочу хотя бы вывести кофейню в плюс, а там будет видно. Сейчас я только прикидываю, как к этому прийти.

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