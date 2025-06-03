Кофе влияет на здоровую старость

Умеренное употребление кофе с кофеином женщинами в среднем возрасте положительно влияет на их физическое и психическое здоровье в старости. Об этом говорится в новом исследовании Nurses’ Health Study, выдержки из которого были представлены на ежегодном собрании Американского общества питания в Орландо (США), пишет CNN.

«50-летние женщины, которые выпивали от одной до трех чашек кофе с кофеином в день, чаще доживали до старости без серьезных хронических заболеваний, сохраняя хорошее физическое, когнитивное и психическое здоровье», — заявила ведущий автор исследования, доцент медицинского факультета и кафедры диетологии Университета Торонто Сара Махдави.

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Сообщается, что ученые проанализировали данные о питании более 47 тысяч участниц Nurses’ Health Study — одного из крупнейших долгосрочных исследований здоровья медсестер в США. Женщин опрашивали в среднем возрасте, после чего в течение 30 лет медики отслеживали состояние их здоровья.

«В этом исследовании мы обнаружили, что умеренное потребление кофе с кофеином в среднем возрасте связано с большей вероятностью здорового старения спустя 30 лет», — пояснила Махдави.

По словам ученых, такой связи не было выявлено при употреблении чая или кофе без кофеина. Более того, потребление сладких газированных напитков с кофеином, например колы, наоборот, было связано с меньшими шансами на здоровое старение.

Тем не менее, доктор Махдави предупреждает, что полученные данные не подразумевают необходимость срочно вводить кофе в рацион всем женщинам. По ее словам, тем, кто раньше не употреблял кофе, не стоит спешить менять привычки.

«Кофе может способствовать долголетию, но это не универсальное средство — особенно для женщин. Гормональные изменения влияют на то, как организм усваивает кофеин, поэтому польза зависит от времени, биологических факторов и индивидуального состояния здоровья», — сказала она.

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Ученая подчеркнула, что гормон эстроген тормозит работу фермента печени, необходимого для расщепления кофеина. Это означает, что у некоторых женщин, особенно проходящих через гормональные изменения (например, в период менопаузы, беременности или при приеме противозачаточных таблеток), кофеин может дольше задерживаться в организме.



