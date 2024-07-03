Я уехала жить в Лондон и чувствую себя несчастной

Жительница Великобритании и тикток-блогер Дарья Носкова выложила видео, в котором пожаловалась на депрессию после трех лет жизни за рубежом. Она рассказала, что не чувствует себя счастливой, хотя всю жизнь мечтала об эмиграции. Видео стало вирусным и набрало 1,8 миллиона просмотров, а российские телепропагандисты использовали его в своих сюжетах о тяжелой жизни россиян-эмигрантов. «Холод» поговорил с Дарьей о жизни за границей и о проблемах, с которыми она столкнулась.

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Я уехала из России еще до 24 февраля, в конце 2021 года. До переезда я закончила 11 классов средней школы и поступила в Российский университет дружбы народов (РУДН), но быстро поняла, что не смогу оплачивать собственную учебу, и пошла в колледж. Я училась и параллельно работала секретарем на заводе. У меня была апатия и куча кредитов, ничего особенного в моей жизни не происходило, и в 22 года я решила изменить ее.

Я с детства мечтала попасть в англоязычную страну: в Великобританию или США. Но Англия была ближе и дешевле, чем Америка, поэтому мой выбор пал на нее. Я смогла оформить рабочую сезонную визу, которую сейчас россиянам не выдают из-за санкций.

В Англии мне хотелось попутешествовать и поработать, чтобы закрыть кредиты и финансово помочь маме. На переезд у меня ушло не очень много денег: я оформила визу, на которую потратила 10 тысяч рублей, билет из Москвы в Лондон стоил 15 тысяч рублей. К тому же я накопила достаточно денег на первое время: с собой у меня было три тысячи фунтов стерлингов, на которые я жила — этой суммы хватило примерно на два месяца.

В первый год все было замечательно и очень весело. Мне безумно нравились город и страна, я получала удовольствие от того, что делаю. Я нашла работу бариста, и мне хватало денег на то, чтобы жить и путешествовать. Я смогла легализоваться в Англии, получила ВНЖ (Дарья отказалась предоставить «Холоду» документы, ссылаясь на конфиденциальность личных данных) и начала жить обычной жизнью, как у меня это было в Москве. Я пыталась поступить в колледж, но затем решила повременить и накопить немного денег на учебу.

Потихоньку я стала находить себе друзей и интегрироваться в общество, хотя сразу после приезда у меня вообще не было знакомых. Я находила знакомых в русскоязычных чатах и телеграм-каналах, таких как «Русские в Лондоне». Потом я стала знакомиться с людьми в кофейнях и в русском ресторане, где я работала — оттуда у меня большинство друзей, с которыми я в основном и общаюсь. Среди англичан у меня всего четыре-пять приятелей. В Лондоне у меня начались отношения с парнем, которые продлились около двух лет.

Сложности с работой и невкусная еда

24 февраля 2022 года случилось вторжение России в Украину, и я решила, что пока еще побуду здесь, тем более я не все увидела в Англии. У меня была цель поездить по стране, увидеть разные места и города и выучить язык до такого уровня, чтобы общаться на нем свободно и без акцента. Все это время я помогала маме, присылала ей деньги в Россию и старалась саморазвиваться. Но со временем мое психологическое состояние становилось хуже: я рассталась с парнем и уже год живу одна. После расставания эмиграция стала чувствоваться на все 100%.

Сейчас я работаю в Лондоне бартендером — делаю коктейли в баре. Также я подрабатывала персональным стилистом и находила разные другие подработки. Зарплата, которую я здесь получаю, ниже средней. Но на эти деньги я могу снимать комнату во второй зоне Лондона, которая считается довольно престижной и в которой находятся туристические достопримечательности и такие элитные районы, как Челси или Ноттинг-Хилл. На свою зарплату я могу позволить себе купить вещи или съездить куда-нибудь. По моим ощущениям, я здесь не так сильно чувствую финансовую зажатость, какая у меня была в России.

В Москве у меня были кредиты и машина, за обслуживание которой я постоянно платила. Тут у меня нет ни того, ни другого, и я чувствую себя свободнее. Но меня угнетает то, что мне очень сложно устроиться на работу по желаемой специальности. Я хочу работать видеографом и контент-мейкером, хочу развиваться именно в этой сфере. Я много раз подавала разные заявки и ходила на интервью. Но нужно прилагать максимум усилий, даже чтобы просто попасть на собеседование. Ты подаешь 500 заявок, а тебя позовут в лучшем случае на два-три интервью. Кроме того, у меня совсем нет знакомых в этой сфере. Из-за депрессии и тоски по родственникам я засела дома. Долгое время я просто никуда не выходила и ни с кем не общалась и только отправляла заявки на интервью, чтобы устроиться на работу по желаемой специальности.

Погода в Англии меня тоже раздражает: в течение дня может светить солнце, потом начаться град, потом снова выйти солнце и начаться жара, а после этого — снова холодно. Большую часть времени здесь очень влажная погода, сильный ветер, постоянно идут дожди и серое небо. Никогда не знаешь, как лучше одеться, постоянно берешь с собой зонт. Смотреть на погоду в приложениях нет никакого смысла. С другой стороны — зима здесь бесснежная: я не помню, когда в последний раз видела сугробы. Снег может выпасть всего один раз за всю зиму. В Москве было холоднее, а я не терплю холода.

Уже год у меня нет аппетита: я не могу привыкнуть к здешней еде. Из основного рациона у меня здесь только гречка с мясом. Местная еда совсем невкусная, и это про британскую кухню говорят многие. Я еще не встречала человека, который сказал бы: «Я люблю фасоль, сосиски, хэшбраун и яичницу на завтрак». Еда тут в основном очень жирная, что мне совсем не нравится. Знаменитые фиш-энд-чипс на самом деле просто жареная картошка и рыба в панировке. Это совсем не мой стиль еды — я не могу назвать себя гурманом, но не могу к ней привыкнуть.

Чаще всего я хожу в русские магазины, покупаю там пельмени, гречку и другие продукты. Есть полуфабрикаты и замороженные продукты из местных супермаркетов просто невозможно. Первые месяцы мне было прикольно и интересно все попробовать, но уже через месяц я ужасно поправилась, у меня начались высыпания на лице, с которыми я очень долго боролась. Считаю, что местная еда сыграла в этом не последнюю роль.

Сейчас в Лондоне все подорожало, и высокие цены стали меня угнетать. Когда я приехала сюда в 2021 году, здесь было гораздо дешевле жить. Я могла набрать корзину базовых продуктов на неделю на 20 фунтов стерлингов (чуть больше двух тысяч рублей). Сейчас мне приходится тратить 50 фунтов (больше пяти тысяч рублей) на еду, которой хватит всего на несколько дней. Продукты здесь очень быстро портятся: ты даже не успеваешь их доесть, тебе приходится выбрасывать их и покупать заново. Получается какой-то замкнутый круг.

Когда я переехала в Лондон, найти жилье по довольно приятной цене было легко. Три года назад я снимала комнату за 400 фунтов в месяц в хорошем районе. Сейчас я трачу за аренду комнаты уже 900 фунтов — и то мне удалось уговорить лендлорда не повышать аренду до тысячи.

«Лондонская страдалица»

Часто я думаю о том, что мне хотелось бы вернуться домой, к своим родным, в свою квартиру. Жить в России мне было удобнее, и я скучаю по московскому комфорту. Возможно, это связано с завышенными ожиданиями: я представляла Европу намного более технологичной и развитой в плане сервиса, чем оказалось на самом деле.

Я очень сильно скучаю по своей семье, по вайбу моего дома, по базовому московскому комфорту: по чистым улицам, нормально работающему метро. Несмотря на то, что Лондон и Москва — две одинаковые по статусу столицы, мне кажется, что в Москве было больше душевности. Лондон мне кажется холодным и одиноким. Я не чувствую себя здесь в безопасности, мне кажется, что здесь каждый за себя и у всех включен режим выживания. В Москве на улицах я видела гораздо меньше бездомных, преступности и людей с явными психиатрическими отклонениями, чем здесь. Я с грустью вспоминаю, как в Москве идеально отлажены сервисы и услуги, в отличие от Англии. Своим домом я считаю именно Россию. Лондон сделал меня очень сильным человеком, но моя родина — в Москве. А Великобритания оказалась не моей страной.

Я понимаю, что испытываю симптомы депрессии. Меня ничто не радует, мне ничего не хочется, хотя здесь очень много ресторанов и развлечений. Мне стал неинтересен Лондон и уже не интересует то, что здесь происходит. В последнее время у меня постоянно включаются кризисные мысли и случаются эмоциональные брейкдауны. Раньше я тоже грустила, но справлялась с этим. А сейчас я чувствую, что негативные эмоции накопились и терпеть их все сложнее.

В моей жизни нет ни ярких красок, ни сильных ощущений. У меня такое чувство, что все потеряно и я живу буквально в дне сурка. Меня уже не интересуют друзья-иностранцы, мне неинтересно говорить ни на английском, ни на русском. Просто хочется сидеть в своей комнате и молчать в полной тишине. Да, у меня остались цели поездить по миру и выучить язык до идеального уровня, но я потеряла смысл жизни здесь. Правда, когда я думаю о возвращении в Россию, тоже возникают мысли: «А что я там буду делать? Я там тоже никто». Я думаю, что в ближайшее время обращусь к специалисту, чтобы проработать эти проблемы.

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В соцсетях я часто вижу, как многие люди хвалят переезды и жизнь за границей. Россияне рассказывают, как им классно и хорошо в тех странах, куда они уехали. Но я вижу мало информации о том, как сложно и тяжело может быть людям в чужом для них месте — особенно если они уехали без подготовки, из-за срочных обстоятельств. Я считаю, что большинство эмигрантов чувствуют себя фрустрированными из-за внезапного переезда. А многие не могут принять тот факт, что Россия могла быть в чем-то лучше и удобнее Европы в плане уровня жизни.

Я бы обязательно посоветовала взвесить все людям, которые хотят эмигрировать. В идеале лучше перед переездом попутешествовать и посетить ту страну, куда вы хотите уехать. Лучше всего, чтобы перед переездом у вас была стабильная работа. Если вы не являетесь специалистом в чем-то, вы можете так и не найти хорошую работу в Европе. Даже людям с крутым бэкграундом может быть тяжело из-за очень высокой конкуренции. Здорово, если тебе уже сделали оффер и ты переезжаешь по работе. Но когда ты думаешь: «Я сейчас перееду и начну жизнь с нуля», то это авантюра. Если вернуть все назад, то я бы сначала поехала в страну просто посмотреть на нее — и тогда, возможно, выбрала бы себе другое место для эмиграции.

После того как мой тикток завирусился, я столкнулась и с хейтом, и с горячей поддержкой. Люди пишут мне подбадривающие комментарии, и мне приятно знать, что я нашла своих единомышленников, которые тоже столкнулись с проблемами и депрессией в эмиграции. У меня появились новые крутые знакомства, хотя какого-то всплеска популярности я не почувствовала. Хейтерские комментарии на мое психологическое состояние никак не повлияли. Комментарии и реакции на видео меня даже развеселили, и мне понравилось все это читать и смотреть. Даже рассмешило, что в репортаже на «России 24» меня назвали «лондонской страдалицей».

Я считаю, что кризис на третий год эмиграции — это примерно как третий год отношений. Это то чувство, когда ты столкнулся с большим количеством трудностей и когда у тебя уже исчезли розовые очки. Ты смотришь, что ты сделал и что в итоге получил. И когда ты видишь, что твои ожидания разошлись с реальностью, начинаются негативные мысли и желание побыстрее покинуть этот город. Сейчас в этом кризисе я стою перед выбором: уехать или дать ему еще один шанс. Я думаю, что пока останусь здесь.

У меня нет моральных сил менять что-то в своей жизни, поэтому я пока не хочу возвращаться домой. Да, у меня тоска и депрессия, но я чувствую, что должна еще попробовать свои силы и возможности. Надеюсь, что я переживу это состояние и смогу дать более адекватную оценку происходящему. Я понимаю, что через некоторое время я все равно уеду из Англии — но пока не знаю, домой или в другое место. Я не против была бы пожить в теплой и солнечной стране рядом с морем: например, в Испании или Португалии. Но сейчас я не готова к переезду куда-то еще: у меня просто нет на это сил.