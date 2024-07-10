Цены на кофе продолжат расти из-за климатического кризиса

Председатель итальянской кофейной группы Lavazza Джузеппе Лавацца утверждает, что цены на кофе продолжат расти как минимум до следующего года. Об этом сообщает Financial Times.

В качестве причин издание называет то, что изменение климата, перебои с поставками и новые правила Евросоюза увеличивают расходы обжарщиков. «Цены на кофе не упадут, [они] останутся очень высокими. Цепочка поставок кофе находится под сильным давлением», — добавил Лавацца.

По словам председателя, обжарщики кофе были вынуждены поднять цены и сократить прибыль из-за резкого роста стоимости сырья, объяснив это сокращением поставок из-за изменения климата.

Как отмечает издание, компания Lavazza заявила, что стоимость кофе на полках супермаркетов Великобритании выросла примерно на 15% по сравнению с 2023 годом.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Trading Economics, рост стоимости кофе обусловлен в том числе сокращением поставок из Вьетнама, что в свою очередь объясняется неблагоприятной погодой.

В то же время The Guardian сообщает, что ухудшение условий сбора урожая в основных регионах производства — Бразилии, Вьетнаме и Колумбии — и перебои с поставками, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, усилили инфляционное давление, способствуя росту цен до 15-летнего максимума.

The Guardian отмечает, что цена кофе вряд ли снизится до середины следующего года. «Мы никогда не видели такого скачка цен, как сейчас», — утверждает Лавацца. Он признал, что ошибался, говоря в прошлом году о возможном снижении стоимости кофе в 2024 году. Издание пишет, что 8 июля цены достигли $4300 за тонну. При этом Lavazza сообщила об увеличении объема продаж на 2,9% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

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