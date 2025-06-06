Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска

Миллиардер призывает к импичменту, а президент угрожает оставить компании бизнесмена без денег. Теперь это мем

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск поругались Бывшие союзники воюют в соцсетях из-за госбюджета: президент называет Маска сумасшедшим и грозит лишить его компании госконтрактов, а Маск в свою очередь намекает на участие Трампа в сексуализированной эксплуатации детей. Конфликт уже обвалил акции Tesla на 15% за сутки и обошелся Маску в 34 миллиарда долларов. Разрыв года — в материале «Холода».

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Самый богатый человек в мире Илон Маск еще недавно считался ближайшим союзником президента США Дональда Трампа. Во время предвыборной кампании 2024 года он стал одним из крупнейших спонсоров Трампа, потратив на поддержку республиканской партии больше 290 миллионов долларов.

Маск сопровождал Трампа на встречах с избирателями и продвигал его кандидатуру в твиттере, а после победы Трампа на выборах фактически возглавил новый Департамент эффективности правительства (DOGE), задачей которого стало сокращение бюджетных расходов. Маск получил доступ к правительственным базам данных, присутствовал на заседаниях кабинета министров и встречах в Овальном кабинете. СМИ называли его «вторым по могуществу человеком в Америке».

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Но политическая карьера Маска скоро начала приносить проблемы его бизнесу. Акции его компании Tesla, которые в 2024 году выросли на 60%, к марту 2025-го обвалились на 55%. Продажи электромобилей упали по всему миру. «Никто не хочет ассоциироваться с Маском. Бренд [Tesla] и его владелец почти неразделимы», — сказал немецкий эксперт по автомобильной промышленности Фердинанд Дуденхоффер.

I love @realDonaldTrump as much as a straight man can love another man — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2025

С весны 2025 года Маск стал реже появляться в правительственных учреждениях. Издание Politico в мае писало, что Трамп и другие республиканцы практически перестали говорить о нем в публичных выступлениях. Если в феврале президент упоминал Маска в своей соцсети Truth Social около четырех раз в неделю, то в апреле — ни разу.

28 мая Маск заявил, что снимает с себя полномочия главы DOGE. Это объяснили тем, что официально он не мог занимать правительственную должность более 130 дней в году. 30 мая в Овальном кабинете состоялась совместная пресс-конференция, на которой Трамп поблагодарил Маска за «невероятную» работу и вручил символический ключ от Белого дома. СМИ сообщали, что теперь предприниматель планирует сосредоточиться на бизнесе.

«Он просто сошел с ума!»

5 июня Трамп и Маск поссорились на публике — они стали обмениваться обвинениями в социальных сетях, отвечая друг другу в разных приложениях.

Фото: Bloomberg / Getty Images

Причиной разлада стал законопроект Трампа под названием «Большой прекрасный законопроект» (One Big Beautiful Bill Act). Документ предлагает продлить налоговые послабления 2017 года, увеличить финансирование охраны границы и армии, при этом урезать субсидии для зеленой энергетики, ужесточить условия получения талонов на еду и уменьшить объем медицинских компенсаций. По оценкам Бюджетного управления Конгресса и независимых экспертов, эта инициатива может увеличить дефицит бюджета США в ближайшее десятилетие на сумму от 2,4 до 5 триллионов долларов.

3 июня Маск публично раскритиковал законопроект в твиттере. «Простите, но я больше не могу это терпеть <…> Законопроект о расходах — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — написал он. Предприниматель также обвинил правительство в распиле бюджета.

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Спустя два дня президент отреагировал на критику — и сделал это во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Трамп назвал законопроект «невероятным» и предположил, что Маск критикует его из-за того, что тот предполагает сокращение стимулирующих выплат для электромобильной отрасли, выгодных Tesla. Он также сказал, что предприниматель якобы изначально знал «все внутренние аспекты» законопроекта.

«У нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они такими и дальше. Я очень разочарован в Илоне. Я много ему помогал», — сказал Трамп

Маск опроверг утверждения о том, что он знал о законе заранее. Он также сказал, что именно благодаря ему Трамп победил на выборах: «​​Без меня он проиграл бы выборы <…>. Какая неблагодарность», — написал он в тот же день в твиттере.

Вскоре Трамп ответил на это в соцсети Truth Social, заявив, что последнее время Маск был «на исходе сил» и он «попросил его уйти», после чего тот «просто сошел с ума». Трамп также намекнул на возможное прекращение государственного финансирования компаний Маска. «Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона. Я никогда не понимал, почему Байден этого не сделал!» — сказал Трамп.

Маск в ответ написал в твиттере, что пришло время «сбросить настоящую бомбу», и заявил, что Трамп фигурировал в так называемых «файлах Эпштейна».

Кто такой Эпштейн?

Джеффри Эпштейн — американский финансист, которого в июле 2019 года арестовали и обвинили в торговле людьми и сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних. Согласно материалам расследований ФБР, он неоднократно вовлекал детей со всего мира в проституцию на своих вечеринках и удерживал их для сексуальных услуг против их воли.

Джеффри Эпштейн. Фото: New York State Sex Offender Registry

Самое известное дело, связанное с ним, касается так называемого «Острова Эпштейна». В 1998 году финансист приобрел частный остров Литл-Сент-Джеймс на Американских Виргинских островах, где построил виллы с бассейнами, вертолетную площадку и другие сооружения. На свой остров он привозил несовершеннолетних девушек, принуждая их к сексу. Покинуть остров можно было только на частном катере или вертолете, поэтому сбежать оттуда было практически невозможно.

СМИ окрестили Литл-Сент-Джеймс «островом педофилов» и «островом оргий». В феврале 2024 года генеральный прокурор и ФБР рассекретили и опубликовали часть документов по делу Эпштейна, однако значительная часть материалов ФБР до сих пор остается засекреченной.

Маск заявил, что причина, по которой документы по делу Эпштейна до сих пор не опубликованы, — участие Трампа в происходившем. Маск не предоставил никаких доказательств своих слов, но вскоре сделал репост публикации другого пользователя с фрагментом репортажа телеканала MSNBC. На кадрах 1992 года — Трамп и Эпштейн на вечеринке во Флориде.

«Только один босс может быть главным»

Трамп пока не комментировал эти обвинения. Последний его пост, связанный с конфликтом, гласил: «Я не против того, чтобы Илон пошел против меня, но он должен был сделать это еще несколько месяцев назад». Он также назвал нынешний законопроект одним из лучших, когда-либо представленных Конгрессу.

«Не я заварил эту кашу, я здесь, чтобы РАСХЛЕБЫВАТЬ ЕЕ <…>. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!» — говорится в его посте

Маск написал, что тарифная политика Трампа приведет экономику США к рецессии во второй половине года. Он пригрозил вывести из эксплуатации космический корабль Dragon — единственное американское судно, с помощью которого NASA доставляет астронавтов на МКС без использования российских «Союзов».

Впрочем, относительно космических кораблей Маск быстро передумал. Когда пользователь под ником Alaska посоветовал ему остыть и сделать паузу, предприниматель ответил: «Хороший совет. Ладно, мы не будем списывать Dragon».

Маск также ответил пользователю, который написал, что Трампа нужно отстранить по импичменту и вместо него передать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу. «Да», — написал он

На фоне публичной перепалки акции Tesla за три часа упали более чем на 15%. По данным Bloomberg, состояние Маска сократилось на 34 миллиарда долларов из-за конфликта. Он по-прежнему остается богатейшим человеком планеты, однако его капитал может еще уменьшиться, если Трамп расторгнет госконтракты с Tesla и SpaceX.

Издание NBC сообщает, что Маск уже передумал перечислять 100 миллионов долларов на избирательные кампании республиканцев, более того — теперь он может поддержать демократов. Сторонники Трампа и Маска, по данным издания, не знают, чью сторону занять, и выглядят как «дети, застрявшие между родителями во время развода».

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Собеседник NBC, близкий к Белому дому и республиканцам, считает, что через месяц Маск и Трамп могут снова встретиться в Овальном кабинете, поскольку эта конфронтация может быть «искусством сделки». «Президент Трамп — это босс, и только один босс может быть главным. Если уж на то пошло, это [конфликт Маска и Трампа] — удар по жалким попыткам демократов представить президента марионеткой самого богатого человека мира», — прокомментировал он.

Демократ Саймон Розенберг придерживается противоположного мнения: «Он [Трамп] выглядит слабым и бессильным [в этом конфликте]. Он не способен контролировать своего друга», — считает он.

«Жабогадюкинг»

Соцсети захлестнула волна мемов о ссоре. Пользователи голосуют в опросах за потенциального победителя, называют это «самым отвратительным разводом гей-пары» и выбирают, с кем из «разводящихся родителей» останутся бывшие сторонники Трампа и Маска — например, рэпер Канье Уэст или вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Okay, this is a banger cover 😂 pic.twitter.com/1k1qZCrJ2h — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) June 6, 2025

Broooos please noooooo 🫂 We love you both so much — ye (@kanyewest) June 5, 2025 «Бро, пожалуйста, нет. Мы вас обоих очень любим»

Who gets JD Vance in the divorce — PointlessHub (@HubPointless) June 5, 2025 Кому же достанется Джей Ди Вэнс после развода

Женщины шутят, что, судя по этому конфликту, именно мужчины «слишком эмоциональны, чтобы быть у власти». «Мужчина в политике хуже обезьяны с гранатой», «Представьте, если бы они были женщинами», «2 огромных эго», — пишут они.

men used to duel now they fight like this pic.twitter.com/uqfdA0LDrx — “paula” (@paularambles) June 5, 2025

“Women are too emotional for politics”



Trump and Musk: pic.twitter.com/5A0wUVng1I — Ani O'Brien (@aniobrien) June 5, 2025

Некоторые, впрочем, не разделяют юмора. «Нацист и насильник опять не поделили миллиарды долларов, а люди шутки шутят, лишь бы не замечать проблемы, что ими буквально командуют два престарелых идиота. А ведь этот конфликт утихнет, и они так и останутся у власти, продолжая душить население женщин, Трамп буквально принял закон, не позволяющий делать аборты женщинам, когда их жизни угрожает опасность, но на слуху только конфликт с маразматичным миллиардером», — пишет одна из пользовательниц.

В российском и украинском твиттере Маска сравнивают с Пригожиным, шутят, что скоро он поедет на «Кибертраке» брать Капитолий, и переводят на английский слово «жабогадюкинг». А в Госдуме уже заявили о готовности предоставить Маску политическое убежище.

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