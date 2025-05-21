Зумеры устали от алгоритмов соцсетей

Поколение Z устало от алгоритмов, которые решают, что им смотреть. Вместо бесконечных лент, управляемых искусственным интеллектом и алгоритмами, молодые пользователи все чаще переходят на платформы с хронологическим порядком публикаций и рекомендациями от живых людей. Вместо инстаграма и фейсбука они выбирают новые сервисы, такие как PI.FYI и Flashes, где реклама запрещена. Возвращение уютного и лампового интернета — в материале «Холода».
Практически все крупные социальные сети сегодня внедрили автоматизированные системы рекомендаций, чтобы удерживать пользователей на своих платформах как можно дольше. Так, тикток предлагает бесконечную ленту видео «Для вас», инстаграм в разделе «Рекомендации» показывает публикации, похожие на те, что вы уже лайкали, а спотифай формирует плейлисты с треками, которые могут вам понравиться.
В статье для The New Yorker «Марк Цукерберг: эра социальных сетей закончилась» журналист Кайл Чайка утверждает: соцсети перестают быть социальными. И сам Цукерберг (глава компании Meta, владеет Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads) подтвердил это на антимонопольном процессе против Meta. На вопрос о стратегии компании он ответил, что его платформы теперь нацелены на «развлечения и познание мира». Как доказательство Meta показала, что за последние два года доля времени, потраченного на контент от «друзей», упала с 22% до 17% в фейсбуке и с 11% до 7% в инстаграме.
При этом, согласно исследованию компании Imperva, специализирующейся на кибербезопасности, почти половина всего веб-трафика приходится на ботов. По неофициальным данным за 2018 год (более поздней статистики нет), почти 10% всех аккаунтов в инстаграме принадлежали ботам — как минимум 95 миллионов.
Но зумеров все меньше устраивает такая стратегия цифровых корпораций. Молодые пользователи жалуются, что нескончаемый поток контента выматывает их и перегружает. Им становится все сложнее отвечать друзьям, а время в соцсетях уходит не на общение, а на бессмысленную прокрастинацию. «Мы живем в позднюю эру соцсетей», «Все стало рекламой», «Алгоритмы убивают интернет», «Я скучаю по старому интернету, который еще не испортили корпорации», — пишут они.
Ученые также все чаще говорят о вреде алгоритмов соцсетей — не только для продуктивности, но и для здоровья психики. В 2022 году исследователи из Университета Бата (Великобритания) провели эксперимент: они выбрали 154 участника в возрасте около 30 лет и разделили их на две группы. Первая полностью отказалась от соцсетей на неделю, вторая продолжала пользоваться ими как обычно. В итоге у тех, кто сделал паузу, заметно снизились тревожность и симптомы депрессии.
Контент, который подсовывают алгоритмы, может снижать самооценку пользователей, усугублять пищевые расстройства и даже учить ненавидеть женщин. Согласно исследованию Городского университета Дублина, алгоритмы ютуба и тиктока рекомендуют подросткам мизогинный контент всего через 23–26 минут просмотра — даже если изначально они его не искали.
В ответ на эту тревожную тенденцию молодые люди начали искать альтернативы — платформы, где нет навязчивых алгоритмов и бесконечных лент. Они хотят, чтобы советы в интернете снова давали живые люди. Так стала набирать популярность PI.FYI — соцсеть, где рекомендации пишут только реальные пользователи, а реклама запрещена.
«Интернет может снова принадлежать нам»
30-летний американец Тайлер Бейнбридж запустил PI.FYI после успеха его рассылки Perfectly Imperfect (в переводе с английского «Идеально неидеальный»). Вместо безличных алгоритмов в ней он собирал живые советы: спрашивал подписчиков, что они читали на прошлой неделе или где лучшая химчистка в Лондоне. Бейнбридж давал людям возможность обмениваться рекомендациями на любую тему — от бытовых покупок до жизненного опыта: «как быть влюбленным» или «почему не стоит рассказывать мужчинам в баре, что ты учишь философию».
На PI.FYI все посты показаны строго хронологически. Вы можете смотреть ленту только от друзей или переключаться на «Главную страницу», где показывают вручную отобранные модераторами и специально приглашенными пользователями публикации.
По словам Бейнбриджа, люди устали от персонализированной рекламы, которая превратила соцсети в нескончаемую витрину товаров, поэтому на PI.FYI бренды и боты запрещены. Он отказался продавать данные пользователей и вставлять среди контента рекламные объявления, поэтому доход платформе приносят подписки по $6 в месяц.
На PI.FYI зарегистрировались уже более 120 тысяч пользователей. По словам Бейнбриджа, его приложение «не для миллениалов, которые сидели в MySpace», ведь значительная часть его аудитории — именно представители поколения зумеров.
«Люди скучают по временам, когда их не бомбардировали рекламой, размещенной повсюду, куда бы они ни пролистнули», — объясняет Бейнбридж.
29-летняя предпринимательница Мона Исмаил тоже решила запустить платформу без ИИ-алгоритмов. По ее словам, появление смартфонов и интернета в 2010-х годах казалось ей революцией в общении, но, к сожалению, привело лишь к «шуму» и «перегрузке» информацией. Поэтому она создала Arca — сервис, в котором пользователи самостоятельно отбирают посты и делятся контентом из любых социальных сетей.
«Мы придумали Arca, потому что интернет стал слишком “шумным”. Наши ленты управляются скрытыми алгоритмами, а контент-мейкеры и спонсорские посты настолько заполнили рекомендации, что большинство из нас превратились в бездумных скроллеров», — говорится на сайте платформы.
Arca отказалась от лайков и комментариев. Вместо этого пользователи создают тематические «порталы», куда добавляют понравившийся контент и делятся им с друзьями. «Это наш ответ на ежедневную борьбу с информационной перегрузкой и рассеянным вниманием. Интернет снова может по-настоящему принадлежать нам», — пишут создатели в своем манифесте.
Хотя Arca еще не доступна для скачивания, на аккаунт платформы в тиктоке подписалось уже более 50 тысяч человек. Разработчики предлагают записаться в лист ожидания, а пользователи с нетерпением ждут официального релиза.
Еще одним популярным приложением без алгоритмов стало Flashes — встроенная в платформу Bluesky социальная сеть, созданная немецким разработчиком Себастьяном Фогельзаном. По внешнему виду и принципу работы Flashes напоминает инстаграм образца начала 2010-х: та же лента снимков с небольшими подписями, но без «идеальных» отфильтрованных фотографий и бесконечных рилсов.
Пользователи могут публиковать фото и видео продолжительностью до минуты. Лента состоит только из того контента, на который подписался пользователь, что позволяет сформировать выдачу исключительно на интересующие темы — науку, искусство или, например, новости. Все публикации показаны хронологически, а продвижение контента зависит только от самих пользователей. Реклама на платформе полностью запрещена: Flashes не показывает навязчивые объявления и не запрашивает доступ к активности пользователей в других приложениях. В феврале Flashes появилась в App Store и уже за первые 24 часа набрала более 28 тысяч скачиваний.
Люди устали от алгоритмов соцсетей
Эксперты подтверждают, что интерес к «социальным» платформам действительно растет. Это видно по популярности таких приложений, как WhatsApp, Telegram, Discord и Reddit — там пользователи обмениваются контентом в групповых чатах и закрытых каналах, а не через алгоритмически настроенные ленты.
Однако пока принципиально изменить ситуацию могут только государственные меры. Например, в США уже предлагали ввести регулирование для защиты детей от зависимостей. Законодатели хотели запретить показ алгоритмических лент для пользователей младше 18 лет без согласия родителей, а также ограничить отправку уведомлений в ночное время — с полуночи до шести утра.
С похожей инициативой выступили депутаты Европарламента. Они потребовали полностью запретить соцсети для пользователей младше 15 лет. «Алгоритмы не смогут воспитать наших детей», — написала в своем твиттере Клара Шаппаз, министр по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий Франции.
Хотя ни один из запретов пока не принят, сами требования технически оказались осуществимы: платформы могут заменить персонализированные ленты хронологическими и даже вовсе отказаться от рекламы.
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