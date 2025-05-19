EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Загадочная болезнь поразила целый город 

Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
6 минут чтения 17:00
Загадочная болезнь поразила целый город 

В маленьком городе на протяжении десятилетий дети неожиданно начинали заболевать, и к 15 годам прекращали ходить. К 50 больные больше не могли обслуживать себя. Бразильская ученая случайно узнала о недуге от своих соседей и отправилась в город, чтобы найти причину болезни. Что происходило дальше — в материале «Холода».

В 1999 году бразильский биолог Сильвана Сантос переехала в новую квартиру в Сан-Паулу. Дочь ее соседки передвигалась на инвалидной коляске. Когда Сантос поинтересовалась у нее, что случилось, соседка рассказала, что в небольшом городе Серринья-дус-Пинтос, откуда они с дочерью родом, это распространенная проблема: у людей неожиданно отнимались ноги.

Оказалось, что в этом городе браки между членами одной семьи — обычное дело. Мать девочки, например, была замужем за своим двоюродным братом. Сантос защитила магистерскую и докторскую диссертации в области генетики и предположила, что люди могли переставать ходить из-за наследственного заболевания.

«Я составила полное генеалогическое древо их семьи, а по выходным навещала их пожилого родственника: он вспоминал, что в каждом поколении обязательно был кто-то, кто переставал ходить», — рассказывала Сантос.

Смерть на парковке
Смерть на парковке
Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты»
Криминал8 минут чтения

Вскоре соседи пригласили ее в Серринья-дус-Пинтос — в двух тысячах километрах от Сан-Паулу — на каникулы. В 1999 году она впервые отправилась туда, чтобы узнать о болезни больше. 

В поисках причины

Серринья-дус-Пинтос — город на северо-востоке Бразилии, где проживает менее пяти тысяч человек. Когда Сантос впервые поехала туда, ее поразило, насколько распространены браки между родственниками. Позже, в 2010 году, ее исследовательская группа выяснила, что около 30% пар в городе состояли в родстве, и у трети из них есть по крайней мере один ребенок с инвалидностью.

По всему миру у детей, рожденных от кузенов, с большей вероятностью окажутся редкие генетические заболевания чем у других: от 2–3% случаев в обычных парах до 5–6% в парах, где родители — родственники, объясняет генетик Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии Лузиван Коста Рейс. В России браки между двоюродными братьями и сестрами составляют 0,1% от общего количества, в Бразилии — около 2%, а, например, в Пакистане — более 50%.

Сантос решила найти генетическую мутацию, которая приводила к болезни жителей Серринья-дус-Пинтос: по ее словам, некоторые считали, что это полиомиелит, и он не лечится. В свой первый приезд она пообщалась с девятью людьми с той же проблемой, что и у ее соседки. 

В начале 2000-х годов Сантос много раз приезжала в регион из Сан-Паулу, собирала образцы ДНК у всех местных жителей, общалась с ними за кофе и слушала семейные истории — и все в поисках мутации. Наконец, спустя несколько лет исследований, в 2005 году ее команда опубликовала статью, где описала ранее неизвестную болезнь и назвала ее синдромом SPOAN

Загадочная болезнь поразила целый город. Серринья-дус-Пинтос. Фото: Senna Junior / Wikimedia Commons
Серринья-дус-Пинтос. Фото: Senna Junior / Wikimedia Commons

SPOAN расшифровывается как Spastic Paraplegia, Optic Atrophy, and Neuropathy — спастическая параплегия, атрофия зрительного нерва и невропатия. По сути, это описание того, что происходит с людьми: еще в детстве у ребенка непроизвольно двигаются глаза, а в возрасте от семи до 15 лет человек теряет подвижность ног и иногда рук.

Европейская болезнь

Во время исследований команда Сантоса обнаружила, что мутация связана с потерей небольшого фрагмента хромосомы — из-за этого ген вырабатывает слишком много важного белка (входит в суперсемейство кинезинов) в клетках мозга. В результате синдром SPOAN поражает нервную систему, постепенно ослабляя организм. Он проявляется только тогда, когда измененный ген унаследован от обоих родителей.

Заболевание пришло из Европы, с Пиренейского полуострова, более чем 500 лет назад, считает Сантос. По ее теории, поломку передали евреи-сефарды или мавры (арабы), бежавшие от инквизиции. Поэтому Сантос считает, что в мире может быть больше случаев болезни, особенно в Португалии.

Сжечь паранджу и пойти на завод
Сжечь паранджу и пойти на завод
Власти в Узбекистане принуждали женщин «раскрепоститься» — а мужья убивали их
Общество10 минут чтения

Теорию Сантос подтверждают два случая SPOAN, зафиксированные в Египте: у заболевших оказались предки европейского происхождения. 

Сейчас известно о более 70 случаях болезни по всему миру. Несмотря на то, что теперь у болезни есть название, найти лечение пока не удалось. К 50 годам пациенты со SPOAN становятся полностью зависимы от помощи других.

Несмотря на то, что излечить их Сантос пока не смогла, жители Серринья-дус-Пинтос благодарны ей за работу. «Она поставила нам диагноз <…>. После этого пришла помощь: люди, финансирование, инвалидные коляски», — говорит один из пациентов.

Я купила дом мечты в испанской деревне
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
Общество8 минут чтения

Сейчас исследовательский проект пришлось свернуть из-за проблем с финансированием, поэтому команда Сантос не смогла исследовать распространенность SPOAN в других городах страны. Однако благодаря их работе любая пара в городе может получить бесплатную генетическую консультацию. Сама Сантос иногда заезжает погостить в Серринья-дус-Пинтос. В 2024 году Би-би-си включили Сантос в список 100 самых влиятельных женщин мира.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Автор:Рая Хачатрян
Фото:Pexels

Посмотрите другие материалы

Загадочная болезнь поразила целый город 
Мир
Загадочная болезнь поразила целый город 
Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
17:00
Я купила дом мечты в испанской деревне
Общество
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
00:01
Смерть на парковке
Криминал
Смерть на парковке
Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты»
17:00 18 мая
Сжечь паранджу и пойти на завод
Общество
Сжечь паранджу и пойти на завод
Власти в Узбекистане принуждали женщин «раскрепоститься» — а мужья убивали их
00:01 18 мая
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
Общество
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
О его подвиге рассказали только через шесть лет после катастрофы. До этого о нем не знала даже жена спортсмена
17:00 17 мая
У меня синдром Дауна
Общество
У меня синдром Дауна
Я хотел найти девушку на сайте знакомств, но она меня обманула. Но я верю, что найду друзей и заведу семью
00:01 17 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования