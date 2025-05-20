В феврале 2025 года камера видеонаблюдения в Ачинске зафиксировала, как по двору дома за молодой женщиной гонится мужчина в черном. Жертва — 31-летняя Екатерина — страшно кричит и пытается оторваться от преследователя, сбрасывая на бегу куртку, но вязнет в снегу и падает. Он догоняет ее и убивает несколькими ударами ножа. Убийцей оказался 36-летний Кирилл Чеплыгин — муж Екатерины, с которым она собиралась развестись. Перед смертью она успела ему крикнуть: “Кирилл, Ева тебе не простит”. Ева — их пятилетняя дочь — в этот момент была со своей бабушкой; та видела из окна, как ее дочь убивают, но ничего не могла сделать. Теперь Чеплыгин может избежать тюрьмы. «Холод» рассказывает подробности произошедшего.



Утром 9 февраля 36-летний Кирилл Чеплыгин приехал к дому своей жены, 31-летней Екатерины, которая уже почти месяц как жила отдельно. После новогодних каникул Екатерина забрала их дочь, пятилетнюю Еву, и ушла — она поселилась в пустующей квартире своей сестры. В том же доме, только на восьмом этаже, жила ее мать Надежда Полянская.

17 февраля пара должна была официально развестись, и Екатерина уже начала новые отношения: стала встречаться со своим коллегой, 45-летним Вячеславом. Тем утром Екатерина была дома вместе с ним, а дочь Еву отвела погостить к бабушке.

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Приехав во двор своей почти уже бывшей жены, Кирилл нашел припаркованный неподалеку автомобиль Вячеслава — и проткнул ножом его шины. Камеры видеонаблюдения засняли, как он зашел в подъезд. Сразу после этого оттуда с криком «Помогите!» выбежал раненый Вячеслав — и упал на снег. Кирилл подошел к нему, наклонился и ударил его ножом в шею. А потом спрятался за домом.

Кадр: МО МВД России «Ачинский»

Через минуту из квартиры, на ходу надевая пуховик, выбежала Екатерина. Она успела позвонить своей матери: «Мама, скорую! Кирилл зарезал Славу и меня зарезать хочет!» Екатерина подбежала к Вячеславу, лежащему в крови на снегу. В этот момент из-за дома вышел Кирилл. Его жена, увязая в снегу, бросилась от него в сторону детской площадки. Он нагнал ее — и насмерть забил ножом.

Последнее, что она успела крикнуть ему, — «Кирилл, Ева тебя не простит!»

Все это длилось не больше двух с половиной минут. Из окна восьмого этажа произошедшее видела мать Екатерины — но сделать ничего не успела.

Бил, насиловал и изолировал от подруг

Встречаться с Кириллом Екатерина начала на четвертом курсе университета. Они поженились, в 2019 году родилась дочь Ева. Сначала он работал в магазине, потом стал инструктором по экстремальным видам спорта. Екатерина была лаборанткой в компании «Транснефть» и в какой-то момент, по словам ее подруг, начала зарабатывать больше мужа.

Еще за несколько лет до трагедии близкая подруга Екатерины Лония Макарова стала замечать на ее теле синяки. Екатерина призналась, что муж избивает и насилует ее. Однажды Лония увидела на лице подруги огромный кровоподтек — как она говорит, «след на пол-лица от ладони». Подруги рассказывают, что уговаривали ее уйти от Кирилла, но та оставалась.

Своей матери Екатерина иногда намекала на то, что их отношения далеки от идеала.

Я говорю: “Он вроде так-то спокойный”, — вспоминает Надежда Полянская. — А она: “Мама, это он при вас такой. При людях он тихий. Ты не знаешь его другую сторону”.

Муж не только применял к Екатерине физическое насилие, но и контролировал ее. Он запрещал жене курить, и она пряталась от него с сигаретами. Ей не удавалось спокойно встретиться с подругами и сходить, как у них было принято, вечером в кальянную или в клуб: приходилось отпрашиваться у мужа и спешить домой к оговоренному с ним времени. Однажды Екатерина привела Кирилла на праздник, где ее подруги были вместе с мужьями — и тот затеял драку.

Екатерина с дочерью. Фото: страница погибшей во «Вконтакте»

Все это постепенно отдаляло Екатерину от ее подруг, они почти перестали видеться. Однажды Лония Макарова, которой надоело, что Екатерина беспрекословно подчиняется мужу, сказала ей: «Звони, когда разведешься».

И в начале 2025 года она действительно позвонила. Сказала, что у нее большая радость: она наконец решилась уйти от мужа. «Она сказала, что я была права, — вспоминает Лония Макарова. — У нее был такой счастливый голос».

На глазах у матери и соседей

Мать Екатерины Надежда Полянская проснулась утром 9 февраля от звонка дочери, просившей вызвать скорую. Надежда подскочила к окну, услышала крики дочери и увидела, что она бежит по улице. В это время из подъезда вышел сосед. Не обратив внимание на Екатерину и Кирилла, спокойно пошел дальше.

Наежда открыла окно и стала кричать: «Кирилл, отойди от Кати! Кирилл, отойди от Кати! Помогите!»

От криков проснулась пятилетняя Ева, которая гостила у бабушки. Надежда постучалась к соседке, разбудив ее, попросила посмотреть за девочкой, и побежала вниз. «С восьмого этажа я же не могла бы выпрыгнуть и оставить Еву одну», — говорит она.

Кадр: МО МВД России «Ачинский»

Когда Надежда добежала до лежащей на снегу дочери, Кирилл уже скрылся. «Я успела Катю перевернуть — она лежала лицом вниз — чтобы посмотреть, что с ней. Но там был какой-то паренек, он сказал: “Не трогайте, мало ли что. Сейчас скорая приедет», — вспоминает Надежда.

Когда приехали врачи, и Екатерина, и Вячеслав были мертвы.

Это было на моих глазах. Я не смогла спасти свою доченьку. Я прошу у нее прощения, что не смогла ее спасти. Я виню себя, что не перевернула ее и не зажала ей шею, — говорит Надежда. — Но когда была судмедэкспертиза, было видно, что эти раны невозможно было зажать. Я бы ее просто задушила.

«Папа навредил ей»

Сразу же после убийства Кирилл Чеплыгин записал голосовое сообщение своему другу: «Братик, дорогой, любимый. Прости меня, пожалуйста, за все. Но я по-другому не мог. Мне так нужно было. Ты самое дорогое, что у меня было. Найди меня в другой жизни точно так же. Я буду опять с тобой самым счастливым человеком».

Он приехал домой, попытался покончить с собой и оказался в реанимации. Прямо в больнице прошло выездное заседание суда, и Чеплыгина отправили под арест в больницу в СИЗО.

Спустя три месяца после убийства с журналистами поговорила тетя Чеплыгина Юлия. Она встала на его защиту и сказала, что Екатерина якобы сама довела мужа «до такого состояния»: «Если бы Катя не начала еще в браке встречаться с другим мужчиной, такого бы не произошло. Он ее просил: “Кать, подожди, у нас 17 февраля будет развод, и там делаешь, что хочешь”. Катя не захотела этого. Она получила ровно то, что заслужила. Довела своим поведением, своими оскорблениями Кирилла, своими действиями и поступками, своими гулянками, своими пьянками». Лония Макарова возражает: Екатерина, по ее словам, боролась за брак до последнего.

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Недавно мать Екатерины узнала, что Кирилл Чеплыгин просит отправить его воевать в Украину, чтобы избежать наказания. Лония Макарова создала петицию на сайте Change.org, в которой просит не отпускать его на войну. Эта петиция собрала уже больше 10 тысяч подписей.

Надежда Полянская опасается, что если Кирилл Чеплыгин избежит наказания, то, вернувшись с войны, станет претендовать на участие в воспитании ребенка. Ей и ее старшей дочери пришлось объяснять Еве, что произошло.

За убийство матери не лишат родительских прав? Родитель может быть лишен родительских прав, в частности, за совершение умышленного преступления против жизни или здоровья другого родителя ребенка. Факт совершения преступления должен быть подтвержден вступившим в законную силу обвинительным приговором суда либо постановлением (определением) суда или постановлением органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию. Прекращение уголовного преследования в связи с заключением контракта о прохождении военной службы является нереабилитирующим основанием.

«Старшая дочь приняла этот удар на себя. Она сказала: “Евочка, мы хотим тебе сказать, что мамочка твоя сейчас на небе, на облачке”. Она сразу говорит: “Она умерла?” Мы говорим: “Да, умерла, но она всегда будет с тобой и всегда будет видеть тебя и оберегать тебя”. “А что с ней случилось?” Мы сказали, что папа навредил ей. “А как он навредил, он ударил ее? А где у нее кровь была?” Она плакала долго».

Однажды, вспоминает Надежда, Ева сказала ей: «Я так по маме скучаю, я хочу ее обнять». Надежда достала портрет дочери и сказала: «Давай обнимем. Я тоже скучаю по своей доченьке». Но Ева ответила: «Нет, я не хочу бумагу обнимать, я хочу ее живую обнять». Тогда Надежда сказала: «Внученька, обними меня. Она же моя доченька, ты меня обнимешь — и как будто и маму». И они обнялись.

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