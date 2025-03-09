Из сети исчезают живые люди

«Теория мертвого интернета» звучит как идея для фантастического фильма, но многие считают, что она уже стала реальностью. Согласно этой идее, вот уже почти 10 лет контент в сети создается не людьми, а ботами. Лента социальных сетей, комментарии, новости — все это может быть сгенерировано искусственным интеллектом. Значительная часть споров о политике в X ведется ботами, а страницы красивых девушек в инстаграме — на самом деле нейросети, которые зарабатывают тысячи долларов на лайках и рекламе. В то же время живые пользователи все реже появляются в соцсетях и на форумах. Насколько далеко может зайти такая антиутопия — в материале «Холода».

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«Теория мертвого интернета» завирусилась на одном из форумов в 2021 году. Тогда пользователь под ником IlluminatiPirate подробно описал эту идею. Согласно ей, интернет начал «умирать» еще в 2016–2017 годах — теперь живые люди там практически не сидят, а большинство постов и комментариев пишут боты. Он также считает, что правительство США использует искусственный интеллект для распространения фейков в сети.

Это ключевая идея теории — якобы большая часть контента в интернете на самом деле создается искусственным интеллектом, а не человеком. Новости, посты и комментарии в соцсетях — все подобные тексты пишут не живые люди, а программы, их имитирующие. Примечательно, что пост IlluminatiPirate был написан почти за два года до официального релиза ChatGPT — нейросети, которая показала возможности искусственного интеллекта массовой аудитории.

Более 50% всей активности в интернете приходится на ботов

Статистика частично подтверждает правдивость некоторых идей «теории мертвого интернета». Исследователи из компании Imperva (там занимаются софтом для кибербезопасности) подсчитали, что еще в момент «смерти» интернета в 2016 году 51,8% всего трафика приходилось именно на активность ботов. Другие ученые из США проанализировали более 14 миллионов твитов за 2016–2017 годы и обнаружили, что боты в среднем чаще живых пользователей распространяют недостоверную информацию.

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В 2024 году показатели активности в сети остаются примерно такими же: почти половина веб-трафика генерируется не людьми, а автоматизированными системами. Ученый из Копенгагенского института исследований будущего Тимоти Шоуп прогнозирует: к 2030 году в интернете будет 99% сгенерированного нейросетями контента, если нейросети продолжат развиваться с такой же скоростью, как сегодня.

Боты повсюду

Боты не новое явление: они появились очень давно и стали значимой частью современного интернета уже к концу 1990-х годов. Они бывают разными: одни распространяют фейки, другие приносят пользу. Без «хороших» ботов, например веб-поисковиков, не работали бы сервисы вроде Google или «Яндекса». Сейчас развитие нейросетей помогает делать поведение ботов более похожими на человека, а в некоторых случаях боты полностью заменяют людей.

По неофициальным данным за 2018 год (более поздних официальных данных нет), в инстаграме зарегистрировано как минимум 95 миллионов ботов. В 2024 году в фейсбуке их было еще больше — известно о почти трех миллиардах аккаунтов, которые уже удалены.

Среди ботов есть как очевидно фейковые страницы, созданные для мошенничества или рекламы, так и инфлюенсеры с миллионами подписчиков. Как правило, цель таких страниц — привлечь внимание красивой картинкой или броским заголовком, а потом заманить пользователя кликнуть на ссылку в историях или шапке профиля, которая введет в онлайн-магазин или на фишинговый сайт.

Meta намерена заполонить соцсети сгенерированными «пользователями»

Крупные соцсети заявляют, что борются с ботами, но на деле механизмы работы и монетизации помогают их распространению. Например, в фейсбуке можно создать группу с активной аудиторией и получать деньги за посты, так как Meta делится с авторами прибылью от рекламы. Зарабатывают в том числе паблики, контент которых полностью сгенерирован нейросетями. Размер монетизации в том же фейсбуке сильно варьируется в зависимости от ряда факторов, но даже один доллар за тысячу просмотров одного видео стимулирует создавать ролики как можно больше, дешевле и быстрее.

Для зарабатывания денег создаются и человекоподобные боты. В инстаграме можно наткнуться на страницы популярных девушек-моделей: в некоторых случаях не сразу можно понять, что их фото созданы с помощью искусственного интеллекта. К примеру, задействовав нейросеть, испанское агентство The Clueless создало Айтану — 25-летнюю девушку с розовыми волосами, подходящую под все стандарты конвенциональной красоты.

На инстраграм Айтаны подписаны 355 тысяч пользователей, а один рекламный пост в ее профиле стоит почти две тысячи долларов. Этот бот уже стал лицом компании по производству спортивных добавок Big. Зарабатывает она не только в инстаграме: за подписку в 7,50 долларов в месяц на платформе Fanvue (аналог OnlyFans) можно получить доступ к ее откровенным фото (естественно, тоже сгенерированным нейросетью).

Достигли предела

От засилья ботов получают выгоду социальные сети масштаба инстаграма и фейсбука. Meta, которым они принадлежат, даже готова создавать своих: компания объявила о планах заполонить свои продукты «пользователями», сгенерированными нейросетями. Эти профили будут обладать вполне человеческими характеристиками — подробным описанием и фотографиями. Реальные люди смогут с ними общаться как обычно. Meta позволяет создавать таких персонажей с помощью собственной студии.

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Этот план хотят частично реализовать в ближайшие два года. Основная его цель — увеличение показателя вовлеченности аудитории. Meta теперь неважно, с кем взаимодействуют ее пользователи — с реальными людьми или созданными соцсетью ботами. У Meta уже так много зарегистрированных профилей, что единственный способ расти дальше — это создать новых юзеров с помощью искусственного интеллекта.

Процесс внедрения ботов в фейсбук и инстаграм уже начался. Около года назад Meta создала десятки аккаунтов-ботов, с которыми можно было пообщаться (по некоторым данным, страниц было всего 28). Ими были «люди» с вымышленной жизнью и судьбой: например, «гордая черная квир-мама двух детей и правдолюбка» Лив и коуч по отношениям по имени Картер.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг на ежегодном мероприятии Meta Connect в штаб-квартире компании в Менло-Парке, Калифорния, 25 сентября 2024 года. Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Пользователи не оценили попытки Meta навязать им ботов. Люди жаловались, что искусственные собеседники постоянно уходят от заданной темы, а иногда — даже врут.

Темнокожая квир-мама Лив «признавалась», что ее создали для того, чтобы она делала таких людей, как она, видимыми в обществе. Однако потом Лив «случайно проговорилась», что в команде, которая ее разрабатывала, были только белые мужчины и одна белая женщина, а темнокожих и вовсе не было. В итоге людям показалось, что Лив обманщица, и они раскритиковали ее, назвав «виртуальным блэкфейсом» — таким словом в США называют грим, имитирующий внешность темнокожих, что считается неуважением. Из-за недовольства живых пользователей Meta пришлось удалить часть аккаунтов, созданных искусственным интеллектом.

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До этого Meta уже экспериментировала с чат-ботами и тоже потерпела неудачу. В 2023 году на платформе появились персонажи с внешностью знаменитостей. Пользователи могли пообщаться с Кендалл Дженнер, Пэрис Хилтон или Снуп Доггом. Однако пользователи не проявили интереса к общению с нейросетями, и проект быстро закрыли.

Неисчерпанный потенциал

Если крупные соцсети продолжат вводить все больше ботов, то им станет легче манипулировать мнением пользователей. Ненастоящие профили смогут писать множество комментариев под спорными постами, пропагандируя определенную точку зрения. Особые опасения вызывают боты для пропаганды, которые, как предупреждают эксперты, будут служить «орудием для распространения дезинформации».

«Без надежных мер защиты платформы рискуют распространять ложную информацию с помощью аккаунтов, управляемых искусственным интеллектом», — предупреждает бывшая руководительница команды инноваций для авторов Meta Бекки Оуэн.

Уже сейчас что-то подобное часто случается в тредах в Х (бывший твиттер). Яркий тому пример — споры о том, какой стране принадлежит Крым. По словам американских исследователей, уже 10 лет назад число комментаторов-ботов в таких дискуссиях превышало 50%.

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Нейросети постоянно совершенствуются и все лучше создают тексты, похожие на те, что пишут живые люди. Потенциал технологии явно не исчерпан: полная версия GPT-3 содержит 175 миллиардов параметров, но есть и более мощные модели, например Wu Dao 2.0 с 1,75 триллиона параметров. Это особые «нейронные связи» для нейросети, которые помогают ей анализировать информацию и генерировать текст. Чем больше таких параметров, тем сложнее и точнее ответы нейросети. Если развитие искусственного интеллекта продолжится такими темпами, то к 2030 году нейросети могут заполнить весь интернет.

Несмотря на засилье ботов, интернет все еще жив, но очевидно сильно изменился с 2010-х годов. Боты все больше доминируют в сети. С момента появления ChatGPT в сети в 2022 году количество контента, созданного с помощью ИИ, возросло более чем на 8000%. Учитывая рост качества ИИ-контента, реальных людей в сети может быть намного меньше, чем кажется.

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