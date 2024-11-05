Социальные сети мешают жить

Скорее всего, этот текст — не то, что вы собирались прочитать, открывая ленту социальных сетей в перерыве между делами. Но алгоритм показал вам картинку, вы перешли по ссылке и оказались здесь. Каждый пользователь соцсетей в среднем проводит в них более двух часов в день. Люди жалуются, что социальные сети пичкают их ненужной информацией, но на самом деле проблема намного шире. «Холод» рассказывает, как социальные сети влияют на нашу психику и почему стоит подумать о том, чтобы пользоваться ими реже или вообще удалить аккаунты.

Портят самооценку

Канадские ученые нашли связь между низкой самооценкой и использованием социальных сетей.

Пользователи соцсетей, которые строятся на визуальном контенте, например инстаграм или тикток, часто сравнивают себя с идеализированными образами внешности и тела. Благодаря соцсетям такого контента сейчас стало больше, чем раньше, когда были популярны периодические женские издания. Следствие этого — рост неудовлетворенности своим телом.

Это доказали австралийские ученые в своем исследовании о том, как фотографии тел в интернете влияют на уверенность в себе. В эксперименте приняло участие 338 женщин от 17 до 25 лет: ученые изучили, как просмотр контента про красоту, фитнес и знаменитостей связан с неудовлетворенностью телом, тревожностью и склонностью сравнивать себя с другими. Исследование показало, что просмотр такого контента может негативно сказываться на самооценке. Например, те, кто смотрят контент, связанный с фитнесом, стройной и идеальной фигурой, часто критически относятся к своему телу и стремятся похудеть.

В еще одном исследовании о связи самооценки и использования соцсетей ученые опросили 150 студентов и узнали, насколько активно молодые люди сидят в фейсбуке и сравнивают ли себя с другими, а затем оценили их самооценку. Согласно опросам, у студентов, которые проводят в соцсети менее получаса в день, средний уровень самооценки — около 25 баллов, у тех, кто проводит больше пяти часов, — уже около 8. Ученые пришли к выводу, что увеличение времени в фейсбуке приводит к снижению самооценки, и предположили, что все дело в том, что студенты так или иначе склонны сравнивать себя и свой образ жизни с другими людьми, которых видят в соцсетях, несмотря на то, что использовать соцсети они могут для других целей — например, для общения с друзьями и поиска информации.

Повысить самооценку и удовлетворенность своей внешностью поможет даже недельный перерыв в использовании социальных сетей. Сильнее всего он помогает молодым женщинам и тем, кто в прошлом идеализировал худобу.

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Мешают услышать друг друга

С ростом популярности социальных сетей появилось такое явление, как эхо-камеры (echo-chambers) — это среда, в которой человек сталкивается только с теми мнениями, с которыми он согласен, и не видит альтернативных. Эхо-камеры сильно ограничивают влияние других, неприятных для вас мнений, тем самым лишая возможности поставить собственную картину мира под сомнение.

В закрытой системе социальных сетей эхо-камеры усиливают существующую точку зрения. Это доказали авторы из Берлина: с помощью математической модели они проанализировали, как люди с разными точками зрения взаимодействуют в соцсетях, и пришли к выводу, что даже во время дискуссии людей разных взглядов ни одна из сторон не приходит к компромиссу, а наоборот — укрепляется в своих изначальных убеждениях.

В перспективе эхо-камеры могут привести к поляризации общества, делают вывод исследователи из университета Нью-Йорка.

Учат ненавидеть женщин

Контент в ленте может навязывать мужчинам женоненавистнические установки, показало исследование алгоритмов тиктока, проведенное в университетах США и Великобритании. Ученые создали аккаунты от лица мальчиков-подростков и проанализировали контент, который предлагает им социальная сеть. Так, первое время алгоритмы предлагали видео по указанными интересам, а спустя пять дней соцсеть начала предлагать женоненавистнический контент. Пользователю стали попадаться видео, в которых женщин высмеивают и показывают как объект сексуального удовлетворения мужчин.

Ученые пришли к выводу, что потребление такого контента нормализует женоненавистнические взгляды среди молодежи, которые затем проявляются не только онлайн, но и в обычной жизни.

Центр противодействия цифровой ненависти также провел исследование о том, как социальные сети регулируют женоненавистнические комментарии: ученые проанализировали аккаунты 10 женщин-политиков в инстаграме и выяснили, что соцсеть не удаляет 93% из тысячи ненавистнических и жестоких комментариев, направленных на женщин-политиков, включая пожелания смерти и угрозы изнасилованием. Это может отталкивать женщин от желания заниматься политикой, говорится в исследовании.

В похожем исследовании британского Института стратегического диалога были проанализированы агрессивные и оскорбительные посты по отношению к политикам в твиттере и фейсбуке во время выборов в США 2020 года. Анализ показал, что в твиттере про женщин было на 12% больше оскорбительных комментариев и постов, чем про мужчин, а в фейсбуке женщины-демократы получали в 10 раз больше ненавистнических комментариев, чем мужчины из той же партии. Такая среда, по мнению исследователей, может мешать женщинам проявлять себя.

Портят ментальное здоровье

Использование социальных сетей может усугубить ментальные расстройства: они способствуют развитию тревожности, которая может приводить к более серьезным психологическим проблемам — стрессу, бессоннице и даже депрессии.

В 2022 году учеными из Университета Бата (Великобритания) было проведено исследование, в котором 154 участника средним возрастом 30 лет разделили на две группы: одни сделали перерыв в использовании соцсетей на неделю, другие продолжили пользоваться ими в обычном режиме. Исследователи фиксировали ментальное состояние участников и выяснили, что у группы, которая не пользовалась соцсетями, значительно снизились симптомы тревоги и депрессии.

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Вредят отношениям

Чем больше люди проводят времени онлайн, тем меньше они взаимодействуют с другими людьми в реальной жизни, — пришли к выводу исследователи из Стэнфордского университета.

В 2022 году также было проведено исследование о связи использования соцсетей и социальной тревожности, которую испытывает молодежь: ученые провели эксперимент с двумя тысячами китайских студентов, где измерили их активность в соцсетях и уровень социальной тревожности. Исследователи пришли к выводу, что студенты, которые более активно используют соцсети, испытывают большую тревогу от живых контактов с другими людьми.

Психиатр Карл Марси считает, что онлайн-общение может вредить общению в реальной жизни. Дело в том, что общение в соцсетях требует много внимания и времени, а префронтальная кора мозга, связанная с поддержанием социальных связей, имеет ограниченные возможности. Выходит, что на онлайн-общение тратятся ресурсы, которые человек мог бы потратить на создание и укрепление отношений в реальной жизни.

Заставляют чувствовать потерю контроля над жизнью

Думскролингом считается беспрерывное длительное потребление плохих новостей, как правило, в социальных сетях. Это явление стали широко обсуждать после начала пандемии коронавируса, когда люди из-за чувства неопределенности скроллили ленты с новостями об ограничениях, смертях и заболеваемости.

Ученые из США и Австралии опросили 800 студентов из университетов США и Ирана и оценили их склонность к чтению негативных новостей. Исследование показало, что существует связь между таким чтением и беспокойством, развитием депрессии и пессимистичных взглядов. Кроме того, ученые обнаружили, что люди, склонные к думскроллингу, чаще чувствуют, что у них нет контроля над своей жизнью.

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Как ограничить соцсети?

Чтобы не заходить в соцсети на автомате, можно придумать сложный пароль и выходить из своего аккаунта после каждого использования — в какой-то момент вам просто не захочется вновь проходить сложный процесс авторизации. Если вы чаще всего сидите в соцсетях со смартфона, можно удалить приложение. Вы по-прежнему сможете заходить в аккаунт через браузер, но это отнимает время и не дает вам проверять ленту на автомате, поэтому, скорее всего, вы будете делать это реже.

Если вы просто хотите уменьшить время, которые проводите в соцсетях, поставьте лимиты в приложении — это может быть 15 минут или час в день. Сейчас многие телефоны позволяют отслеживать те приложения, в которых вы проводите время. Проанализируйте свою активность в приложениях и сравните ее с тем, как вы себя чувствовали: вам стало лучше или хуже после того, как вы посидели, например, в инстаграмме или тиктоке?

Психологи из Гарварда советуют начать с короткой паузы, чтобы посмотреть, как изменится жизнь. Возможно, вам больше не захочется возвращаться в соцсети.