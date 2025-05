Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»

23-летняя Анжелика Федорова из Омска запустила бренд одежды — кепок и футболок с забавными надписями — и продвигала их через рилсы. Но ничего не покупали, пока она не придумала делать мужские трусы со стразами и надписью «Секрет Виктора». Некоторые видео с трусами набрали более миллиона просмотров, и теперь в листе ожидания более 2500 человек. Анжелика пока в шоке от такого — она уже продала первую партию трусов и надеется запустить их массовое производство. Она рассказала «Холоду», как делаются трусы и не боится ли иска от Victoria’s Secret.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

С детства я рисовала и ходила в художественную школу, а когда мне было 12 лет, скачала фотошоп — и с тех пор не расставалась с дизайном. Тогда я вела паблик во «ВКонтакте», где публиковала свои работы, делала какие-то стикеры, а чуть позже начала рисовать портреты на заказ. Однажды даже сделала кастомное худи — но чисто для себя.

В 2020 году я переехала в Москву, где поступила учиться на графического дизайнера, но сразу поняла, что работать мне нравится больше, чем учиться. На первом курсе я рисовала таблицы и презентации для онлайн-школы подготовки к ЕГЭ, но мне хотелось больше денег, и я начала искать клиентов. Мне было 19 лет, и я ходила на бизнес-завтраки в Москве с портфолио и предлагала серьезным дядькам свои услуги.

Я переехала в Лондон по визе таланта Я снимаю видеопортреты. Но мне тут не нравится, и я хочу уехать Общество 6 минут чтения

Потихоньку приходили заказы: в апреле 2021 года я все делала сама, к осени позвала еще нескольких дизайнеров — знакомых из университета — и основала свое агентство по графическому дизайну. Дела шли хорошо, у нас все время было много заказов, в какой-то момент я перестала делать дизайн сама: была больше арт-директором и занималась продажами. Тогда я начала смотреть на это как на бизнес: изучала, например, как работают финансы и как лучше организовать маркетинговые процессы.

Около 300 тысяч в месяц я зарабатывала с агентства

В 2023 году я зашла в тупик: хоть бизнес работал хорошо, у меня никак не получалось его масштабировать. Мои сотрудники хотели расти дальше, а я понимала, что больше не вывожу — чувствовала, как будто таскаю дохлую лошадь. Чем больше об этом думала, тем лучше понимала, что мне не надо зарабатывать больше денег — мне хочется заниматься творчеством, как я это делала в школе. И, мне кажется, бренд одежды стал для меня как раз таким бизнесом.

Название придумал ChatGPT

Все это время я еще вела уроки по дизайну, и в июне 2024 года один из моих учеников выкупил у меня агентство за приличную сумму, которая меня устраивала. Я была очень довольна, потому что у него с сотрудниками был схожий вайб, и мне показалось, что они сработаются. Я же начала думать, чем я хочу заниматься дальше.

«Признайся, что ты форшмак» В российском селе один за другим покончили с собой два школьника. Все произошло после страшного видео, выложенного в соцсети Общество 12 минут чтения

Идея основать бренд одежды у меня появилась еще весной 2024 года, но я не решалась на это, потому что мне казалось это слишком сложным и требующим много денег. Я планировала сделать это позже — через три-четыре года минимум. Но в декабре я полетела в Европу и очень вдохновилась стильными людьми, и в поезде во Франкфурт брейнстормила и делала наброски. Я поняла, что необязательно делать плащи-трансформеры или платья с иголками — можно начать с чего-то простого.

ChatGPT выдал 99 уебищных вариантов и один нормальный — Ctrl+me

Например, мне всегда нравились футболки с прикольными надписями, и я подумала, что тоже могу сделать что-то подобное. По возвращении в Москву я дорабатывала идею: встретилась с другом, который проконсультировал меня по производственной части, и осталось только креативить. Я зашла в соцсеть с изображениями Pinterest в поисках вдохновения: сохраняла всякие мемчики, футболки с надписями, классные принты.

Фото: предоставлено Анжеликой

Я увидела мем, где котенок прыгает через радугу с надписью i am cringe but i am free («я кринжовая, но я свободная»), и решила попробовать сделать футболку с такой надписью. Тогда же я поняла, что целевая аудитория бренда — зумеры, потому что я сама на приколе и мне сложно работать с серьезными дядьками.

Мой сын умер через три месяца после рождения Он внезапно перестал дышать спустя час после родов. Мы ничего не могли сделать Общество 16 минут чтения

Много думать над названием я не хотела, потому что хотела скорее запуститься, поэтому придумывала его вместе с ChatGPT. Я описала ему концепцию бренда — cringe and free, про внутреннюю свободу и принятие себя — и он выдал 99 уебищных вариантов и один нормальный — Ctrl+me. Я зарегистрировала товарный знак, сделала дизайн логотипа и в марте 2025 года открыла инстаграм бренда.

«Секрет Виктора»

Тогда же я рисовала разные дизайны и решила сделать тестовые образцы — заказала на «Вайлдбериз» готовые футболки и кепки и нашла производство, которое наклеивало на них надписи. По итогу у меня было пять кепок и столько же футболок с разными надписями. В апреле я начала снимать рилсы с ними — смотреть, что нравится аудитории, что оставлять, а что убрать. Параллельно искала варианты начать массовое производство.

Фото: предоставлено Анжеликой

А в начале апреля у меня появилась идея сделать трусы с надписью «Секрет Виктора». Я просто говорила с подругой и подумала, что было бы смешно сделать такое. Она ответила: «Прикол, делай, я куплю своему». Потом я их показала другим — всем понравилось, все хихикали, и я решила делать, потому что была уверена, что в рилсах такое точно зайдет.

Около 3000 рублей стоит производство трусов «Секрет Виктора»

Я сделала дизайн, заказала трусы на «Вайлдбериз», но на фабрике сначала отказались наносить стразы на готовые трусы, так как это сложно и делается вручную, а весь процесс занимает много времени: нужно вырезать матрицу под стразы, потом их туда высыпать, прикрепить на ленту и перенести эту ленту на изделие по термопрессу. Проблема в том, что термопресс — плоский, а не круглый, поэтому стразы на трусы клеили кусками. Себестоимость этих трусов — около 3000 рублей.

Мне вырезали половину печени из-за глистов Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут Общество 12 минут чтения

Мне удалось уговорить фабрику сделать тестовый образец — я получила его 11 апреля и была в восторге. Эти стразы блестят на солнце, и это выглядит потрясающе. Уже на следующий день я сняла рилс с трусами, а за следующие два дня сняла еще пять.

К тому моменту у меня почти заканчивались сэкономленные деньги, а ничего до «Секрета Виктора» не залетало. Я паниковала, думала: «Если не зайдет, то все, собираю вещи, уезжаю в Омск».

Но, к счастью, первый рилс залетел больше чем на 600 тысяч просмотров — а некоторые другие набрали более миллиона. Все писали, спрашивали, где можно купить трусы, — и я сделала сайт с листом ожидания. Сначала получила 100 заявок и была в восторге. Число росло с каждым днем — сейчас (в мае 2025 года) там около 2700 заявок.

Смертельно опасная плесень угрожает человечеству Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны Мир 7 минут чтения

Я сделала тестовую партию — 20 штук, указала цену в 4990, и их раскупили за семь минут․ Получается, на производство я потратила около 60 тысяч рублей, а выручила с продажи около 100 тысяч. Пока производить трусы массово очень сложно и дорого, но я уже договорилась с фабрикой в Китае, которая этим займется. Это, конечно, тоже долгий процесс — надо сначала посмотреть на образцы, оценить качество и только потом начать производство.

Комедия — это не копирование

Когда залетел «Секрет Виктора», я радовалась два дня — все остальное время я стрессовала. Сначала я переживала из-за производства, потом из-за доставки первой партии. А позже добавилась еще одна проблема — юристы мне сказали, что на меня может подать в суд американская компания Victoria’s Secret.

Изначально я пошла к юристам, потому что думала, что мою идею украдут, и хотела узнать, можно ли зарегистрировать «Секрет Виктора» как товарный знак. Мне ответили, что это сделать трудно (хотя я сейчас все равно пытаюсь), а потом рассказали про возможность получить иск от Victoria’s Secret.

Фото: предоставлено Анжеликой

Я вообще не думала про это — мне казалось нормальным, что одни бренды иронизируют над другими. Я целую неделю общалась с юристами и все время тревожилась: ведь я рисковала всем, делая этот бренд, и наконец смогла создать продукт, который всем понравился. А тут мне говорят, что есть такие риски.

Сейчас я немного успокоилась: я понимаю, что у меня своя концепция и я ничего не ворую. Для меня творчество и комедия — это не копирование. Мне кажется, Victoria’s Secret стоит волноваться по поводу подделок, которые откровенно крадут их идеи. Такого на рынке очень много.

Мертвая невеста Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно Криминал 9 минут чтения

К тому же «Секрет Виктора» — это всего лишь одна из творческих идей. Да, эти трусы хорошо заходят сейчас, но я не планирую становиться брендом трусов. Буду придумывать еще.

Папа готов носить

До запуска «Секрета Виктора» я ничего не продавала, а теперь пришла аудитория, и у меня купили три кепки и восемь футболок. К рилсам писали комментарии — многие меня поддерживали и угорали, но было и много хейта: писали, что это все скам, жаловались на цену, комментировали мою внешность. Мне, если честно, хочется послать некоторых, но я понимаю, что это аккаунт бренда, поэтому вежливо отвечаю или игнорирую.

Фото: предоставлено Анжеликой

Родные меня поддерживают — моя мама швея, и я иногда звоню ей и жалуюсь, что мне трусы пришли с браком. А папа сказал, что купит у меня трусы, если будем «шить размером как чехол для танка». Но я, если честно, не думаю, что он фанат такого․ Подруга купила у меня кепку — все хотят трусы, но их не хватает.

Китай напал на СССР из-за необитаемого острова Погибли десятки советских солдат, а Кремль рассматривал ядерный ответ. Об этой войне сегодня не вспоминают Политика 13 минут чтения

Моя команда сейчас — это я. Есть, конечно, фабрика и несколько человек, которые помогают мне на аутсорсе, но в основном всеми процессами я занимаюсь сама — делаю дизайн, ищу подрядчиков, упаковываю заказы, отправляю их клиентам. Мне очень непривычно, потому что в агентстве у меня были помощники. Но я надеюсь, что скоро они у меня и тут появятся.

Я пока в шоке, но очень хочу запустить массовое производство. Однако уже чувствую себя крутым бизнесменом. При этом я занимаюсь творчеством — и мне это нравится. Осталось только нормально этим зарабатывать.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X