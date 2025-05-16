Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»

23-летняя Анжелика Федорова из Омска запустила бренд одежды — кепок и футболок с забавными надписями — и продвигала их через рилсы. Но ничего не покупали, пока она не придумала делать мужские трусы со стразами и надписью «Секрет Виктора». Некоторые видео с трусами набрали более миллиона просмотров, и теперь в листе ожидания более 2500 человек. Анжелика пока в шоке от такого — она уже продала первую партию трусов и надеется запустить их массовое производство. Она рассказала «Холоду», как делаются трусы и не боится ли иска от Victoria’s Secret.
С детства я рисовала и ходила в художественную школу, а когда мне было 12 лет, скачала фотошоп — и с тех пор не расставалась с дизайном. Тогда я вела паблик во «ВКонтакте», где публиковала свои работы, делала какие-то стикеры, а чуть позже начала рисовать портреты на заказ. Однажды даже сделала кастомное худи — но чисто для себя.
В 2020 году я переехала в Москву, где поступила учиться на графического дизайнера, но сразу поняла, что работать мне нравится больше, чем учиться. На первом курсе я рисовала таблицы и презентации для онлайн-школы подготовки к ЕГЭ, но мне хотелось больше денег, и я начала искать клиентов. Мне было 19 лет, и я ходила на бизнес-завтраки в Москве с портфолио и предлагала серьезным дядькам свои услуги.
Потихоньку приходили заказы: в апреле 2021 года я все делала сама, к осени позвала еще нескольких дизайнеров — знакомых из университета — и основала свое агентство по графическому дизайну. Дела шли хорошо, у нас все время было много заказов, в какой-то момент я перестала делать дизайн сама: была больше арт-директором и занималась продажами. Тогда я начала смотреть на это как на бизнес: изучала, например, как работают финансы и как лучше организовать маркетинговые процессы.
В 2023 году я зашла в тупик: хоть бизнес работал хорошо, у меня никак не получалось его масштабировать. Мои сотрудники хотели расти дальше, а я понимала, что больше не вывожу — чувствовала, как будто таскаю дохлую лошадь. Чем больше об этом думала, тем лучше понимала, что мне не надо зарабатывать больше денег — мне хочется заниматься творчеством, как я это делала в школе. И, мне кажется, бренд одежды стал для меня как раз таким бизнесом.
Название придумал ChatGPT
Все это время я еще вела уроки по дизайну, и в июне 2024 года один из моих учеников выкупил у меня агентство за приличную сумму, которая меня устраивала. Я была очень довольна, потому что у него с сотрудниками был схожий вайб, и мне показалось, что они сработаются. Я же начала думать, чем я хочу заниматься дальше.
Идея основать бренд одежды у меня появилась еще весной 2024 года, но я не решалась на это, потому что мне казалось это слишком сложным и требующим много денег. Я планировала сделать это позже — через три-четыре года минимум. Но в декабре я полетела в Европу и очень вдохновилась стильными людьми, и в поезде во Франкфурт брейнстормила и делала наброски. Я поняла, что необязательно делать плащи-трансформеры или платья с иголками — можно начать с чего-то простого.
Например, мне всегда нравились футболки с прикольными надписями, и я подумала, что тоже могу сделать что-то подобное. По возвращении в Москву я дорабатывала идею: встретилась с другом, который проконсультировал меня по производственной части, и осталось только креативить. Я зашла в соцсеть с изображениями Pinterest в поисках вдохновения: сохраняла всякие мемчики, футболки с надписями, классные принты.
Я увидела мем, где котенок прыгает через радугу с надписью i am cringe but i am free («я кринжовая, но я свободная»), и решила попробовать сделать футболку с такой надписью. Тогда же я поняла, что целевая аудитория бренда — зумеры, потому что я сама на приколе и мне сложно работать с серьезными дядьками.
Много думать над названием я не хотела, потому что хотела скорее запуститься, поэтому придумывала его вместе с ChatGPT. Я описала ему концепцию бренда — cringe and free, про внутреннюю свободу и принятие себя — и он выдал 99 уебищных вариантов и один нормальный — Ctrl+me. Я зарегистрировала товарный знак, сделала дизайн логотипа и в марте 2025 года открыла инстаграм бренда.
«Секрет Виктора»
Тогда же я рисовала разные дизайны и решила сделать тестовые образцы — заказала на «Вайлдбериз» готовые футболки и кепки и нашла производство, которое наклеивало на них надписи. По итогу у меня было пять кепок и столько же футболок с разными надписями. В апреле я начала снимать рилсы с ними — смотреть, что нравится аудитории, что оставлять, а что убрать. Параллельно искала варианты начать массовое производство.
А в начале апреля у меня появилась идея сделать трусы с надписью «Секрет Виктора». Я просто говорила с подругой и подумала, что было бы смешно сделать такое. Она ответила: «Прикол, делай, я куплю своему». Потом я их показала другим — всем понравилось, все хихикали, и я решила делать, потому что была уверена, что в рилсах такое точно зайдет.
Я сделала дизайн, заказала трусы на «Вайлдбериз», но на фабрике сначала отказались наносить стразы на готовые трусы, так как это сложно и делается вручную, а весь процесс занимает много времени: нужно вырезать матрицу под стразы, потом их туда высыпать, прикрепить на ленту и перенести эту ленту на изделие по термопрессу. Проблема в том, что термопресс — плоский, а не круглый, поэтому стразы на трусы клеили кусками. Себестоимость этих трусов — около 3000 рублей.
Мне удалось уговорить фабрику сделать тестовый образец — я получила его 11 апреля и была в восторге. Эти стразы блестят на солнце, и это выглядит потрясающе. Уже на следующий день я сняла рилс с трусами, а за следующие два дня сняла еще пять.
К тому моменту у меня почти заканчивались сэкономленные деньги, а ничего до «Секрета Виктора» не залетало. Я паниковала, думала: «Если не зайдет, то все, собираю вещи, уезжаю в Омск».
Но, к счастью, первый рилс залетел больше чем на 600 тысяч просмотров — а некоторые другие набрали более миллиона. Все писали, спрашивали, где можно купить трусы, — и я сделала сайт с листом ожидания. Сначала получила 100 заявок и была в восторге. Число росло с каждым днем — сейчас (в мае 2025 года) там около 2700 заявок.
Я сделала тестовую партию — 20 штук, указала цену в 4990, и их раскупили за семь минут․ Получается, на производство я потратила около 60 тысяч рублей, а выручила с продажи около 100 тысяч. Пока производить трусы массово очень сложно и дорого, но я уже договорилась с фабрикой в Китае, которая этим займется. Это, конечно, тоже долгий процесс — надо сначала посмотреть на образцы, оценить качество и только потом начать производство.
Комедия — это не копирование
Когда залетел «Секрет Виктора», я радовалась два дня — все остальное время я стрессовала. Сначала я переживала из-за производства, потом из-за доставки первой партии. А позже добавилась еще одна проблема — юристы мне сказали, что на меня может подать в суд американская компания Victoria’s Secret.
Изначально я пошла к юристам, потому что думала, что мою идею украдут, и хотела узнать, можно ли зарегистрировать «Секрет Виктора» как товарный знак. Мне ответили, что это сделать трудно (хотя я сейчас все равно пытаюсь), а потом рассказали про возможность получить иск от Victoria’s Secret.
Я вообще не думала про это — мне казалось нормальным, что одни бренды иронизируют над другими. Я целую неделю общалась с юристами и все время тревожилась: ведь я рисковала всем, делая этот бренд, и наконец смогла создать продукт, который всем понравился. А тут мне говорят, что есть такие риски.
Сейчас я немного успокоилась: я понимаю, что у меня своя концепция и я ничего не ворую. Для меня творчество и комедия — это не копирование. Мне кажется, Victoria’s Secret стоит волноваться по поводу подделок, которые откровенно крадут их идеи. Такого на рынке очень много.
К тому же «Секрет Виктора» — это всего лишь одна из творческих идей. Да, эти трусы хорошо заходят сейчас, но я не планирую становиться брендом трусов. Буду придумывать еще.
Папа готов носить
До запуска «Секрета Виктора» я ничего не продавала, а теперь пришла аудитория, и у меня купили три кепки и восемь футболок. К рилсам писали комментарии — многие меня поддерживали и угорали, но было и много хейта: писали, что это все скам, жаловались на цену, комментировали мою внешность. Мне, если честно, хочется послать некоторых, но я понимаю, что это аккаунт бренда, поэтому вежливо отвечаю или игнорирую.
Родные меня поддерживают — моя мама швея, и я иногда звоню ей и жалуюсь, что мне трусы пришли с браком. А папа сказал, что купит у меня трусы, если будем «шить размером как чехол для танка». Но я, если честно, не думаю, что он фанат такого․ Подруга купила у меня кепку — все хотят трусы, но их не хватает.
Моя команда сейчас — это я. Есть, конечно, фабрика и несколько человек, которые помогают мне на аутсорсе, но в основном всеми процессами я занимаюсь сама — делаю дизайн, ищу подрядчиков, упаковываю заказы, отправляю их клиентам. Мне очень непривычно, потому что в агентстве у меня были помощники. Но я надеюсь, что скоро они у меня и тут появятся.
Я пока в шоке, но очень хочу запустить массовое производство. Однако уже чувствую себя крутым бизнесменом. При этом я занимаюсь творчеством — и мне это нравится. Осталось только нормально этим зарабатывать.
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