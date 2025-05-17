Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса

Однажды армянский пловец и многократный чемпион СССР по водным видам спорта Шаварш Карапетян шел на тренировку и увидел, как с дороги в озеро упал троллейбус. Рискуя своей жизнью, он вытащил пассажиров, но длительное нахождение в воде и раны, полученные во время спасения людей, подорвали здоровье пловца, из-за чего ему пришлось завершить спортивную карьеру. Подвиг Карапетяна долго скрывали власти, но со временем общественное признание все же пришло к спортсмену. Сейчас ему почти 72 года, и он до сих пор получает письма и награды за свой героический поступок. «Холод» рассказывает о жизни и подвигах Карапетяна.
Шаварш Карапетян родился в 1953 году в армянском Ванадзоре (тогда город назывался Кировакан). Он был старшим из троих сыновей в семье. Когда ему было около 11 лет, семья переехала в Ереван. Отец Карапетяна был спортсменом и хотел, чтобы Шаварш стал гимнастом. Но в гимнастическую секцию его не приняли из-за высокого роста.
Тогда Шаварш записался в секцию по плаванию. Сначала он боялся воды, но быстро освоился и полюбил этот вид спорта. Правда, из секции классического плавания его отчислили как «неперспективного», но все изменила встреча с бывшим тренером по подводному плаванию, который предложил Карапетяну тренироваться под его руководством.
Уже через два года Шаварш добился впечатляющих успехов: его приняли в сборную СССР. А к 23 годам он стал многократным чемпионом страны и победителем международных соревнований по водным видам спорта. За поставленные рекорды его называли «Золотой рыбкой».
По словам Карапетяна, он постоянно тренировался. Перед бассейном он ежедневно пробегал по 30 километров с рюкзаком на спине, который весил 25 килограммов. Иногда тренировки проходили даже ночью.
Однажды Шаварш совершал 800-метровый заплыв с аквалангом на международном турнире в Киеве. Внезапно у него в баллоне закончился воздух, но Карапетян задержал дыхание и поплыл дальше. По его словам, он занял на соревнованиях первое место, но в тот момент был почти без сознания и даже не понял, что победил.
Два подвига за два года
Свой первый подвиг Шаварш Карапетян совершил 8 января 1974 года. Вместе с другими отдыхающими он ехал в автобусе с горнолыжной базы Цахкадзор в Ереван. Внезапно у автобуса забарахлил мотор, и он затормозил на горном серпантине. Водитель вышел из кабины, но забыл поставить машину на ручной тормоз. Автобус начал катиться вниз с нарастающей скоростью. Водитель попытался заскочить в кабину, но машина уехала слишком далеко.
Тогда Карапетян встал с сидения, подбежал к кабине, разбил локтем стекло, забрался внутрь, после чего сел за руль и нажал на тормоз. Автобус ударился о скалу и остановился. Если бы Карапетян опоздал на несколько секунд, машина упала бы с обрыва в ущелье. В автобусе тогда находились около 30 человек.
Через два года пловец совершил подвиг, благодаря которому он прославился на весь мир. Утром 16 сентября 1976 года Карапетян вместе с братом Камо и своим тренером был на утренней пробежке. На их глазах троллейбус, ехавший через дамбу, на полном ходу потерял управление, слетел с дороги и упал в Ереванское озеро.
Карапетян попросил брата и тренера оставаться на берегу и кинулся в воду. Он добрался до троллейбуса: люди в нем были живы, потому что в конце салона образовался воздушный карман. Вода была мутной: удар поднял ил со дна, почти ничего не было видно. Но Карапетян смог выбить ногами окно и начал вытаскивать из троллейбуса людей. Спортсмена ранило осколками разбитого окна, но он раз за разом нырял на глубину при температуре воды около 13 градусов.
Тренер и Камо Карапетян помогали Шаваршу: брат принимал людей и перетаскивал их к лодкам, на которых их доставляли на берег, а тренер оказывал им первую помощь. Позднее к ним присоединились профессиональные спасатели и врачи. К озеру привезли акваланги, но сжатого воздуха в них не оказалось. Поэтому Карапетян продолжал нырять за людьми, как он признавался сам, он понимал, что у него есть не больше 15 минут.
Точное число пассажиров троллейбуса неизвестно, но их было не менее 66 человек. Карапетян вытащил несколько десятков, однако выжили только 20 (по некоторым данным 22). Официально погибшими признали 45 пассажиров и водителя. Карапетян жалел, что не смог спасти больше людей.
«Один раз я вытащил из-под воды подушку от сиденья троллейбуса. Не почувствовал, что это не человек. Потом эта подушка мне снилась», — вспоминал он.
Во время последнего погружения он обвязал троллейбус железным тросом — это было необходимо, чтобы достать троллейбус из воды. Сил у Карапетяна уже не оставалось, и он нырял вместе с тяжелым камнем, чтобы он тащил его на дно. В конце концов Карапетяна из воды вытащил Камо. К тому моменту Шаварш потерял много крови и был почти без сознания, из-за чего его экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него пневмонию, множественные резаные раны и заражение крови. Он провел в больнице 45 дней.
«Высокая температура, сепсис. Антибиотиками закормили. В один заход по шесть шприцев засаживали. Если б не пробежал в тот день на тренировке 21 километр — все бы вытерпел! Но организм был истощен», — рассказывал Карапетян.
Через два месяца лечения Карапетян вернулся к тренировкам, но его здоровье сильно пострадало. Вместо привычной нагрузки он едва мог проплыть десять метров. Несмотря на это, Карапетян продолжил тренироваться, и в 1977 году завоевал золотую медаль в финале Кубка СССР. После этого он решил уйти из профессионального спорта.
Последствия катастрофы до сих пор сказываются на здоровье спортсмена. По словам Карапетяна, у него проблемы с легкими: во время кашля не отходит мокрота.
Жена узнала от журналистов
Советские газеты молчали о подвиге Карапетяна шесть лет: до подготовки первой крупной публикации об этом не знала даже жена спортсмена, с которой он познакомился уже после происшествия. СМИ писали короткие заметки про трагедию с утонувшим троллейбусом, но не рассказали о том, кто спас 20 пассажиров. В 1982 году большая статья о Карапетяне появилась в «Комсомольской правде»: журналист случайно познакомился со спортсменом, узнал его историю и взял интервью.
После выхода материала Шаваршу стали поступать письма, которые мешками приходили в редакции газет. Актриса Фаина Раневская прислала Карапетяну открытку, которую он хранит до сих пор. Спортсмена наградили орденом «Знак почета», а в 1986 году в честь него назвали астероид №3027 Солнечной системы. Карапетян принимал награды и внезапную славу скромно. По его словам, он спасал людей не для того, чтобы стать известным.
Автор второго материала о Карапетяне Геннадий Бочаров возмущался, что спортсмену не присвоили звание «Героя Советского Союза», а вместо министра спорта назначили только директором юношеской спортивной школы. Сам Шаварш считал, что официальные награды не имеют для него значения, а важнее народное признание и тысячи писем, которые ему присылали.
«Не я один спас всех тех людей. Были спасатели, врачи и многие другие — десятки людей. Моей задачей было только нырнуть на шесть метров под воду, вытащить человека на поверхность и передать его другим, которые откачивали пострадавших на берегу, передавали их врачам, а те боролись за жизни людей в больнице. Когда пассажиры того троллейбуса приходили в сознание в больнице, то спрашивали: “Кто меня спас?”. А вот теперь скажите мне, кто их на самом деле спас? Я один, или все те спасатели, врачи, добровольцы, которые участвовал в спасении? Это не было подвигом одного человека», — рассказывал Карапетян в интервью.
Уже после того, как к нему пришла известность, Шаварш совершил еще один подвиг. В феврале 1985 года в спортивно-концертном комплексе в Ереване произошел пожар. Карапетян случайно проходил мимо и бросился тушить огонь. Спортсмен не получил ожогов, но отравился угарным газом и снова попал в больницу.
«Пожарные меня обливали водой, чтобы я не сгорел. Я проскочил полосу огня и оказался в середине, где не горело. И это было труднее, чем тогда под водой! Но я сделал то, что надо было, — потушил очаг возгорания. И мы спасли здание. А я потом месяц лежал в больнице», — вспоминал Карапетян, называя комплекс одним из самых красивых зданий Еревана.
Жизнь после славы
После ухода из спорта Карапетян работал инженером на одном из заводов Еревана, а в середине 1980-х руководил местной школой ДОСААФ. В начале 1990-х снова вернулся на завод и работал в сфере электроники на предприятии «Сириус» в городе Абовян. Чуть позднее он переехал в Москву вместе с семьей и занялся бизнесом.
В столице России Карапетян открыл обувную мастерскую, которая проработала более 20 лет и закрылась из-за высокой конкуренции. В 2007 году Карапетян основал фонд помощи спортсменам, которые потеряли здоровье из-за травм. С июня 2017-го до января 2020-го Карапетян возглавлял спортивно-оздоровительный центр в подмосковном Красногорске.
Шаварш Карапетян участвовал в эстафете Олимпийского огня 2013 года, во время которой у него в руках погас факел. В 2018 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. По словам спортсмена, он считает Путина «достойным человеком».
«Если президентом будет избран не Владимир Путин, мы снова станем нищими. Конечно, Запад не позволит нам жить спокойно, потому что ему не нужен сильный российский лидер», — говорил Карапетян перед президентскими выборами.
В 2020 году Карапетян стал советником главы Башкортостана. Сейчас он почти не участвует в политике, но ему регулярно приходят благодарственные письма от государственных органов, а в 2018 году в его честь назвали отряд Юнармии самарской школы.
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