Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса

О его подвиге рассказали только через шесть лет после катастрофы. До этого о нем не знала даже жена спортсмена

Однажды армянский пловец и многократный чемпион СССР по водным видам спорта Шаварш Карапетян шел на тренировку и увидел, как с дороги в озеро упал троллейбус. Рискуя своей жизнью, он вытащил пассажиров, но длительное нахождение в воде и раны, полученные во время спасения людей, подорвали здоровье пловца, из-за чего ему пришлось завершить спортивную карьеру. Подвиг Карапетяна долго скрывали власти, но со временем общественное признание все же пришло к спортсмену. Сейчас ему почти 72 года, и он до сих пор получает письма и награды за свой героический поступок. «Холод» рассказывает о жизни и подвигах Карапетяна.

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Шаварш Карапетян родился в 1953 году в армянском Ванадзоре (тогда город назывался Кировакан). Он был старшим из троих сыновей в семье. Когда ему было около 11 лет, семья переехала в Ереван. Отец Карапетяна был спортсменом и хотел, чтобы Шаварш стал гимнастом. Но в гимнастическую секцию его не приняли из-за высокого роста.

Тогда Шаварш записался в секцию по плаванию. Сначала он боялся воды, но быстро освоился и полюбил этот вид спорта. Правда, из секции классического плавания его отчислили как «неперспективного», но все изменила встреча с бывшим тренером по подводному плаванию, который предложил Карапетяну тренироваться под его руководством.

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Уже через два года Шаварш добился впечатляющих успехов: его приняли в сборную СССР. А к 23 годам он стал многократным чемпионом страны и победителем международных соревнований по водным видам спорта. За поставленные рекорды его называли «Золотой рыбкой».

По словам Карапетяна, он постоянно тренировался. Перед бассейном он ежедневно пробегал по 30 километров с рюкзаком на спине, который весил 25 килограммов. Иногда тренировки проходили даже ночью.

Однажды Шаварш совершал 800-метровый заплыв с аквалангом на международном турнире в Киеве. Внезапно у него в баллоне закончился воздух, но Карапетян задержал дыхание и поплыл дальше. По его словам, он занял на соревнованиях первое место, но в тот момент был почти без сознания и даже не понял, что победил.

Два подвига за два года

Свой первый подвиг Шаварш Карапетян совершил 8 января 1974 года. Вместе с другими отдыхающими он ехал в автобусе с горнолыжной базы Цахкадзор в Ереван. Внезапно у автобуса забарахлил мотор, и он затормозил на горном серпантине. Водитель вышел из кабины, но забыл поставить машину на ручной тормоз. Автобус начал катиться вниз с нарастающей скоростью. Водитель попытался заскочить в кабину, но машина уехала слишком далеко.

около 30 человек могли упасть вместе с автобусом в ущелье

Тогда Карапетян встал с сидения, подбежал к кабине, разбил локтем стекло, забрался внутрь, после чего сел за руль и нажал на тормоз. Автобус ударился о скалу и остановился. Если бы Карапетян опоздал на несколько секунд, машина упала бы с обрыва в ущелье. В автобусе тогда находились около 30 человек.

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Через два года пловец совершил подвиг, благодаря которому он прославился на весь мир. Утром 16 сентября 1976 года Карапетян вместе с братом Камо и своим тренером был на утренней пробежке. На их глазах троллейбус, ехавший через дамбу, на полном ходу потерял управление, слетел с дороги и упал в Ереванское озеро.

Его ранило осколками окна, но он снова и снова нырял в воду при температуре около 13 градусов

Карапетян попросил брата и тренера оставаться на берегу и кинулся в воду. Он добрался до троллейбуса: люди в нем были живы, потому что в конце салона образовался воздушный карман. Вода была мутной: удар поднял ил со дна, почти ничего не было видно. Но Карапетян смог выбить ногами окно и начал вытаскивать из троллейбуса людей. Спортсмена ранило осколками разбитого окна, но он раз за разом нырял на глубину при температуре воды около 13 градусов.

Кадр: документальный фильм «Пловец»

Тренер и Камо Карапетян помогали Шаваршу: брат принимал людей и перетаскивал их к лодкам, на которых их доставляли на берег, а тренер оказывал им первую помощь. Позднее к ним присоединились профессиональные спасатели и врачи. К озеру привезли акваланги, но сжатого воздуха в них не оказалось. Поэтому Карапетян продолжал нырять за людьми, как он признавался сам, он понимал, что у него есть не больше 15 минут.

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Точное число пассажиров троллейбуса неизвестно, но их было не менее 66 человек. Карапетян вытащил несколько десятков, однако выжили только 20 (по некоторым данным 22). Официально погибшими признали 45 пассажиров и водителя. Карапетян жалел, что не смог спасти больше людей.

«Один раз я вытащил из-под воды подушку от сиденья троллейбуса. Не почувствовал, что это не человек. Потом эта подушка мне снилась», — вспоминал он.

Во время последнего погружения он обвязал троллейбус железным тросом — это было необходимо, чтобы достать троллейбус из воды. Сил у Карапетяна уже не оставалось, и он нырял вместе с тяжелым камнем, чтобы он тащил его на дно. В конце концов Карапетяна из воды вытащил Камо. К тому моменту Шаварш потерял много крови и был почти без сознания, из-за чего его экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него пневмонию, множественные резаные раны и заражение крови. Он провел в больнице 45 дней.

Советские газеты молчали о подвиге Карапетяна шесть лет

«Высокая температура, сепсис. Антибиотиками закормили. В один заход по шесть шприцев засаживали. Если б не пробежал в тот день на тренировке 21 километр — все бы вытерпел! Но организм был истощен», — рассказывал Карапетян.

Через два месяца лечения Карапетян вернулся к тренировкам, но его здоровье сильно пострадало. Вместо привычной нагрузки он едва мог проплыть десять метров. Несмотря на это, Карапетян продолжил тренироваться, и в 1977 году завоевал золотую медаль в финале Кубка СССР. После этого он решил уйти из профессионального спорта.

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Последствия катастрофы до сих пор сказываются на здоровье спортсмена. По словам Карапетяна, у него проблемы с легкими: во время кашля не отходит мокрота.

Жена узнала от журналистов

Советские газеты молчали о подвиге Карапетяна шесть лет: до подготовки первой крупной публикации об этом не знала даже жена спортсмена, с которой он познакомился уже после происшествия. СМИ писали короткие заметки про трагедию с утонувшим троллейбусом, но не рассказали о том, кто спас 20 пассажиров. В 1982 году большая статья о Карапетяне появилась в «Комсомольской правде»: журналист случайно познакомился со спортсменом, узнал его историю и взял интервью.

Кадр: документальный фильм «Пловец»

После выхода материала Шаваршу стали поступать письма, которые мешками приходили в редакции газет. Актриса Фаина Раневская прислала Карапетяну открытку, которую он хранит до сих пор. Спортсмена наградили орденом «Знак почета», а в 1986 году в честь него назвали астероид №3027 Солнечной системы. Карапетян принимал награды и внезапную славу скромно. По его словам, он спасал людей не для того, чтобы стать известным.

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Автор второго материала о Карапетяне Геннадий Бочаров возмущался, что спортсмену не присвоили звание «Героя Советского Союза», а вместо министра спорта назначили только директором юношеской спортивной школы. Сам Шаварш считал, что официальные награды не имеют для него значения, а важнее народное признание и тысячи писем, которые ему присылали.

«Не я один спас всех тех людей. Были спасатели, врачи и многие другие — десятки людей. Моей задачей было только нырнуть на шесть метров под воду, вытащить человека на поверхность и передать его другим, которые откачивали пострадавших на берегу, передавали их врачам, а те боролись за жизни людей в больнице. Когда пассажиры того троллейбуса приходили в сознание в больнице, то спрашивали: “Кто меня спас?”. А вот теперь скажите мне, кто их на самом деле спас? Я один, или все те спасатели, врачи, добровольцы, которые участвовал в спасении? Это не было подвигом одного человека», — рассказывал Карапетян в интервью.

Уже после того, как к нему пришла известность, Шаварш совершил еще один подвиг. В феврале 1985 года в спортивно-концертном комплексе в Ереване произошел пожар. Карапетян случайно проходил мимо и бросился тушить огонь. Спортсмен не получил ожогов, но отравился угарным газом и снова попал в больницу.

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«Пожарные меня обливали водой, чтобы я не сгорел. Я проскочил полосу огня и оказался в середине, где не горело. И это было труднее, чем тогда под водой! Но я сделал то, что надо было, — потушил очаг возгорания. И мы спасли здание. А я потом месяц лежал в больнице», — вспоминал Карапетян, называя комплекс одним из самых красивых зданий Еревана.

Жизнь после славы

После ухода из спорта Карапетян работал инженером на одном из заводов Еревана, а в середине 1980-х руководил местной школой ДОСААФ. В начале 1990-х снова вернулся на завод и работал в сфере электроники на предприятии «Сириус» в городе Абовян. Чуть позднее он переехал в Москву вместе с семьей и занялся бизнесом.

В столице России Карапетян открыл обувную мастерскую, которая проработала более 20 лет и закрылась из-за высокой конкуренции. В 2007 году Карапетян основал фонд помощи спортсменам, которые потеряли здоровье из-за травм. С июня 2017-го до января 2020-го Карапетян возглавлял спортивно-оздоровительный центр в подмосковном Красногорске.

Кадр: документальный фильм «Пловец»

Шаварш Карапетян участвовал в эстафете Олимпийского огня 2013 года, во время которой у него в руках погас факел. В 2018 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. По словам спортсмена, он считает Путина «достойным человеком».

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«Если президентом будет избран не Владимир Путин, мы снова станем нищими. Конечно, Запад не позволит нам жить спокойно, потому что ему не нужен сильный российский лидер», — говорил Карапетян перед президентскими выборами.

В 2020 году Карапетян стал советником главы Башкортостана. Сейчас он почти не участвует в политике, но ему регулярно приходят благодарственные письма от государственных органов, а в 2018 году в его честь назвали отряд Юнармии самарской школы.

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