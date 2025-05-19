Я купила дом мечты в испанской деревне

Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится

Ангелине Литвиновой 30 лет, она тренер по женскому боксу, но в 2022 году бросила все в России и переехала в Испанию. Недалеко от Барселоны Ангелина купила полуразрушенный дом в горах с видом на море. С тех пор она занимается его реставрацией: своими руками провела канализацию, поменяла проводку, окна и пол. У нее не было никаких ожиданий от Испании, но сейчас ей очень нравится страна и люди. Она перестала все сравнивать с Россией и начала жить по-испански. Ангелина рассказала «Холоду», как решилась на переезд, сложно ли делать ремонт дома в горах и чем ей нравится Испания. Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

С детства я занималась спортом — сначала скоростным бегом на коньках, потом боксом. В 2015 году закончила карьеру спортсменки и организовала в Москве свою первую группу по боксу как тренер. Ко мне на занятия ходило много неуверенных в себе девочек, которые через спорт преодолевали комплексы. Позже я открыла пять залов в Москве и Санкт-Петербурге, однако со временем выгорела и в 2021 году закрыла бизнес.

24 февраля 2022 года у меня умерла бабушка, и я поняла, что меня ничего не держит в России. Мне хотелось новой — свободной — жизни, потому что я открытая лесбиянка и в России чувствовала себя небезопасно.

Тогда я была в отношениях с девушкой, у которой родственники и друзья жили в Испании — поэтому выбрала эту страну для переезда, хотя никогда там не была. Арендовать жилье там стоит необоснованно дорого, поэтому я задумалась о покупке недвижимости. Летом 2022 года я выставила на продажу свою квартиру в Санкт-Петербурге и участок в Ленобласти и начала искать дом мечты в пригороде Барселоны.

Я переехала в Лондон по визе таланта Я снимаю видеопортреты. Но мне тут не нравится, и я хочу уехать Общество 6 минут чтения

Единственное, чего я хотела, — чтобы с участка было видно море, даже если само побережье далеко. И в первый же день на сайте нашла дом мечты. Правда, по фотографиям было понятно, что он находился в плачевном состоянии, поэтому я понимала, что с ним придется поработать.

Мне говорили, что я сумасшедшая, ведь я никогда не была в Испании и ничего о ней не знала. Но я чувствовала, что это мое. Я каждый день заходила на сайт, смотрела на фотографии дома и говорила: «Пожалуйста, дождись меня».

Ехала на машине семь дней

С девушкой я рассталась до переезда, и она осталась в России. Я убедила маму поехать со мной: у нее после смерти бабушки никого не было, кроме меня, поэтому она решила рискнуть и тоже начать жизнь с нуля в 47 лет. В Перми мама уволилась со стабильной работы, продала свою квартиру и уехала, не зная никаких иностранных языков.

Я тоже продала свою недвижимость, и в октябре 2022 года мы прилетели в Барселону. На следующий день после приезда я уже покупала свой дом. Изначально он стоил больше 100 тысяч евро, но мне удалось сторговаться до 75 тысяч.

Фото: Илья Матушкин

С оплатой были проблемы: мне как россиянке не открывали банковский счет. Но я начала ломиться во все отделения банка и говорила: «Мне надо купить дом! Я хочу купить дом на вашей земле!» С четвертой попытки у меня получилось: потом я просто перевела деньги и подтвердила их официальными бумагами с продажи недвижимости.

В ноябре 2022 года мама заехала в дом, а я улетела в Россию, чтобы окончательно решить все вопросы. В декабре я с собаками отправилась из Питера в Испанию на машине. Провела в дороге семь дней: проехала Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Сербию, Италию и Францию. Собаки ехали в багажнике, потому что в салоне все было заставлено вещами.

Учусь делать ремонт по видео на ютубе

С декабря 2022 года я живу в горах недалеко от города Тордера. Тут живет 18 тысяч человек, и есть все для жизни: спортивные комплексы, школы, детские сады и огромные супермаркеты. В 20 минутах езды от моего дома — море, а в 50 минутах — Барселона.

Сам дом небольшой — всего 63 квадратных метра. Изначально там были три маленькие спальни, зал с кухней и ванная комната. Когда я въехала туда, заметила, что окна не держат тепло. А еще на участке была куча мусора, грязи, гнилой одежды и фекалий — у прошлого владельца не было септика, и все отходы он просто сливал на нижнюю террасу. Это все пришлось выгребать лопатой.

Фото: предоставлено Ангелиной

За два года я полностью поменяла все трубы, проводку, электрику, полы и потолки. Я снесла стены между тремя спальнями и сдала две большие комнаты. Вода в доме была, но мы с мамой полгода делали ванную, поэтому в этот период приходилось мыться у соседей, а зубы чистили на участке из шланга. Из того, что здесь изначально было, в прежнем виде остались только внешние стены и крыша.

Единственное, чего я хотела, — чтобы с участка было видно море

Сначала я думала, что ремонт займет пять лет, но сейчас понимаю, что мне потребуется больше времени. Практически все я делаю своими руками: выкопала септик, полностью сделала санузел, частично — пол и забор, поменяла половину окон, шпаклевала потолки, клала плитку, устанавливала двери и розетки. Чтобы поменять трубы или счетчик, мне пришлось пригласить человека, потому что было страшно что-то неправильно сделать. Но вообще нанимать рабочих стоит дорого — и не факт, что они сделают лучше тебя.

Мне интересно заниматься ремонтом, но тут важно правильно рассчитать свои силы. Иногда настолько устаю, что не могу два месяца вообще ни к чему прикасаться. Раньше у меня был опыт в строительстве: я ремонтировала спортивные залы, квартиру и дачу в Питере. А если мне что-то непонятно, учусь по видео на ютубе.

Фото: предоставлено Ангелиной

Я потратила на ремонт уже около 20 тысяч евро. Выходит так дорого, потому что я использую только натуральные материалы: дерево, камень, железо. Мне важно все сделать качественно, так как мне здесь жить еще много лет. Хочу, чтобы мне нравилось, чтобы у меня слюни текли на мой дом, чтобы все было как из Pinterest (соцсеть, где пользователи часто публикуют фотографии эстетичного жилья․ — Прим. «Холода»).

Мне предстоит доделать спальни, поменять часть окон, может, где-то добавить новые, чтобы было больше света. Кроме того, надо заняться придомовой территорией: террасой, опорными стенами, в гараже поменять крышу и ворота. У меня на участке еще есть два заброшенных бассейна. Один из них я точно хочу отреставрировать.

Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора» Мой девиз — «кринжовая, зато свободная». Надеюсь, Victoria’s Secret не подаст на меня в суд из-за прикола Интернет и мемы 10 минут чтения

Сама почва подходит для огорода. На территории у меня уже растут лимоны, виноград, оливки, черешня, инжир, персики и артишоки. Недавно я посадила апельсиновое дерево, хочу еще манго, авокадо, гранаты. Судя по соседям, у всех урожаи круглый год. Но я не уверена, что хочу заниматься грядками, так как в супермаркете все и так есть.

Вернулась в профессию

Сначала я думала остаться в Испании по оседлости: когда заканчивается виза, ты все равно находишься в стране и через два года легализуешься. Но так как я приехала на своей российской машине, встал вопрос с растаможкой, для чего нужно было легализоваться сразу. Я подалась на ВНЖ как digital nomad (цифровой кочевник. — Прим․ «Холода»). Получилось быстро — всего за два месяца.

Для меня самое тяжелое в Испании было то, что я не знала язык и не понимала людей. Но с самого первого дня здесь я начала его учить: много общалась с соседями, которые просили меня перестать пользоваться переводчиком и потихоньку втягиваться в разговоры самостоятельно. Так в день я учила одно-два слова и спустя год уже могла разговаривать на бытовом уровне.

На территории у меня уже растут лимоны, виноград, оливки, черешня, инжир, персики и артишоки

В сентябре 2023 года я пошла на языковые курсы в государственную школу. Так как я живу в Каталонии, я хочу знать каталанский язык тоже. Мне кажется, это уважение к традициям и населению. Но для начала мне надо выучить испанский, который у меня сейчас, по оценкам знакомых, примерно на уровне B1.

Фото: Илья Матушкин

В первые два года эмиграции я даже думать не могла о работе тренером. Когда уезжала в Испанию, выкинула все свои медали, грамоты и кубки и пообещала себе, что больше никогда не вернусь к тренерству. Кем я только ни работала: занималась стройкой, помогала людям с документами, убирала жилье. Только недавно я вернулась в профессию, потому что поняла, что соскучилась по ней.

Я начала заниматься онлайн, но также у меня появились ученики в Барселоне и в моем районе. Мы часто работаем в парке, или я приезжаю к клиентам домой. В основном мои ученики русскоязычные, но были и испанцы, когда я работала в местном зале. Я до сих пор не отказываюсь от подработок: например, вожу людей в аэропорт или беру собак на передержку.

С соседями целуемся при встрече

Соседи у меня шикарные: каталонцы и испанцы. Мы всегда обнимаемся и целуемся при встрече, угощаем друг друга вкусностями. Мне часто приносят домашние яйца, а я могу отнести блинчиков. Когда меня нет, соседка кормит моих собак — у нее есть ключи от моего дома.

В день я учила одно-два слова и спустя год уже могла разговаривать на бытовом уровне

По воскресеньям в Тордеру приезжают местные фермеры, которые продают все: свои овощи, скот, одежду. В моем районе на горе есть социальный бар, который я называю домом культуры. Там все собираются, болтают, играют в настольные игры, бильярд. Там празднуют Рождество, а летом устраивают вечеринки для детей и кино под открытым небом. Каждый дом платит по 10 евро в месяц на содержание этого бара.

Я очень удачно купила свой дом, потому что сейчас цены здесь от 150 тысяч евро. Если бы я еще месяц подождала, у меня бы ничего не получилось из-за курса рубля и санкций. Поэтому я рада, что недолго думала, и сожалею, что раньше этого не сделала.

Конечно, у людей с российским паспортом в Испании есть некоторые сложности. Недавно я пыталась взять кредит на машину, и их устроили все мои финансовые документы, но при виде моего паспорта они сказали: «Извините, мы не можем, вы под санкциями». Однако местные жители ко мне отлично относятся. Я практически год ездила с российскими номерами, и мне никто ничего не говорил.

Перестала сравнивать с жизнью в России

Мне нравится жить в Испании по нескольким причинам: тут идеальный климат и вкусные фрукты, овощи и рыба. Из Барселоны можно дешево улететь куда угодно. В 2024 году я была в восьми странах: ездила к друзьям в Нидерланды, Португалию, Францию и так далее. В целом уровень жизни в Испании хороший, минусов я не вижу.

Испанцы позитивные, легкие, дружелюбные, открытые. Их менталитет и ритм жизни я просто принимаю. Для меня не проблема подстроиться под него. Мне даже сиеста (дневной отдых в Испании. — Прим. «Холода») нравится, потому что можно много дел сделать утром и вечером, а в обед увидеться с близкими людьми, сходить на море покупаться, поспать, просто пожить. Поэтому меня не раздражает, что я могу куда-то не попасть в сиесту, я просто планирую заранее время посещения государственных служб.

Фото: Илья Матушкин

Мама, к сожалению, медленнее адаптируется к новой жизни, и ей по-прежнему бывает страшно. Сейчас она живет в соседнем городе, где мы купили для нее недвижимость тоже. Она пока не может официально работать, поэтому убирается в апартаментах, подрабатывает няней и сидит с животными. Ей нравятся испанцы, климат, еда, но напрягает отсутствие документов и стабильной работы, что объяснимо.

Мне вырезали половину печени из-за глистов Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут Общество 12 минут чтения

На бюрократию пожаловаться не могу, государственные службы работают, и это главное. Да, они, возможно, медленнее, чем в России, но меня это не смущает. Я вообще перестала сравнивать жизнь в России и здесь и решила, что, раз я нахожусь в Испании, меня окружают определенные люди, цены и правила, и я это просто принимаю и соглашаюсь.

Я бы хотела получить испанское гражданство. Для этого есть несколько путей: либо ты легально тут живешь 10 лет, либо выходишь замуж за испанца или испанку и находишься с ним или с ней в браке более года. Но надо сдать тесты на знание языка и истории Испании. Правда, для получения гражданства надо отказаться от российского.

Я мечтаю построить на своем участке мини-лагерь или ретрит-центр, куда женщины будут приезжать, отдыхать и тренироваться. Возможно, там будут проходить какие-то мероприятия и мастер-классы. Ради этого я даже скоро на своей территории начну заливать фундамент, на котором будут стоять надувные палатки.

В ближайшие пять лет я планирую достроить дом, все облагородить, обзавестись семьей, чтобы у меня были жена и дети. Хочется интегрироваться, разобраться с документами, просто наладить жизнь, заниматься тем, что люблю, общаться с приятными людьми и делать классные проекты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X