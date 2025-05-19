EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Я купила дом мечты в испанской деревне

Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
8 минут чтения 00:01 | Обновлено: 01:50
Я купила дом мечты в испанской деревне

Ангелине Литвиновой 30 лет, она тренер по женскому боксу, но в 2022 году бросила все в России и переехала в Испанию. Недалеко от Барселоны Ангелина купила полуразрушенный дом в горах с видом на море. С тех пор она занимается его реставрацией: своими руками провела канализацию, поменяла проводку, окна и пол. У нее не было никаких ожиданий от Испании, но сейчас ей очень нравится страна и люди. Она перестала все сравнивать с Россией и начала жить по-испански. Ангелина рассказала «Холоду», как решилась на переезд, сложно ли делать ремонт дома в горах и чем ей нравится Испания. Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится

С детства я занималась спортом — сначала скоростным бегом на коньках, потом боксом. В 2015 году закончила карьеру спортсменки и организовала в Москве свою первую группу по боксу как тренер. Ко мне на занятия ходило много неуверенных в себе девочек, которые через спорт преодолевали комплексы. Позже я открыла пять залов в Москве и Санкт-Петербурге, однако со временем выгорела и в 2021 году закрыла бизнес. 

24 февраля 2022 года у меня умерла бабушка, и я поняла, что меня ничего не держит в России. Мне хотелось новой — свободной — жизни, потому что я открытая лесбиянка и в России чувствовала себя небезопасно

Тогда я была в отношениях с девушкой, у которой родственники и друзья жили в Испании — поэтому выбрала эту страну для переезда, хотя никогда там не была. Арендовать жилье там стоит необоснованно дорого, поэтому я задумалась о покупке недвижимости. Летом 2022 года я выставила на продажу свою квартиру в Санкт-Петербурге и участок в Ленобласти и начала искать дом мечты в пригороде Барселоны.

Я переехала в Лондон по визе таланта
Я переехала в Лондон по визе таланта
Я снимаю видеопортреты. Но мне тут не нравится, и я хочу уехать
Общество6 минут чтения

Единственное, чего я хотела, — чтобы с участка было видно море, даже если само побережье далеко. И в первый же день на сайте нашла дом мечты. Правда, по фотографиям было понятно, что он находился в плачевном состоянии, поэтому я понимала, что с ним придется поработать. 

Мне говорили, что я сумасшедшая, ведь я никогда не была в Испании и ничего о ней не знала. Но я чувствовала, что это мое. Я каждый день заходила на сайт, смотрела на фотографии дома и говорила: «Пожалуйста, дождись меня». 

Ехала на машине семь дней

С девушкой я рассталась до переезда, и она осталась в России. Я убедила маму поехать со мной: у нее после смерти бабушки никого не было, кроме меня, поэтому она решила рискнуть и тоже начать жизнь с нуля в 47 лет. В Перми мама уволилась со стабильной работы, продала свою квартиру и уехала, не зная никаких иностранных языков.

Я тоже продала свою недвижимость, и в октябре 2022 года мы прилетели в Барселону. На следующий день после приезда я уже покупала свой дом. Изначально он стоил больше 100 тысяч евро, но мне удалось сторговаться до 75 тысяч. 

Фото: Илья Матушкин

С оплатой были проблемы: мне как россиянке не открывали банковский счет. Но я начала ломиться во все отделения банка и говорила: «Мне надо купить дом! Я хочу купить дом на вашей земле!» С четвертой попытки у меня получилось: потом я просто перевела деньги и подтвердила их официальными бумагами с продажи недвижимости.

В ноябре 2022 года мама заехала в дом, а я улетела в Россию, чтобы окончательно решить все вопросы. В декабре я с собаками отправилась из Питера в Испанию на машине. Провела в дороге семь дней: проехала Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Сербию, Италию и Францию. Собаки ехали в багажнике, потому что в салоне все было заставлено вещами.

Учусь делать ремонт по видео на ютубе

С декабря 2022 года я живу в горах недалеко от города Тордера. Тут живет 18 тысяч человек, и есть все для жизни: спортивные комплексы, школы, детские сады и огромные супермаркеты. В 20 минутах езды от моего дома — море, а в 50 минутах — Барселона

Сам дом небольшой — всего 63 квадратных метра. Изначально там были три маленькие спальни, зал с кухней и ванная комната. Когда я въехала туда, заметила, что окна не держат тепло. А еще на участке была куча мусора, грязи, гнилой одежды и фекалий — у прошлого владельца не было септика, и все отходы он просто сливал на нижнюю террасу. Это все пришлось выгребать лопатой.

Фото: предоставлено Ангелиной

За два года я полностью поменяла все трубы, проводку, электрику, полы и потолки. Я снесла стены между тремя спальнями и сдала две большие комнаты. Вода в доме была, но мы с мамой полгода делали ванную, поэтому в этот период приходилось мыться у соседей, а зубы чистили на участке из шланга. Из того, что здесь изначально было, в прежнем виде остались только внешние стены и крыша.

Единственное, чего я хотела, — чтобы с участка было видно море

Сначала я думала, что ремонт займет пять лет, но сейчас понимаю, что мне потребуется больше времени. Практически все я делаю своими руками: выкопала септик, полностью сделала санузел, частично — пол и забор, поменяла половину окон, шпаклевала потолки, клала плитку, устанавливала двери и розетки. Чтобы поменять трубы или счетчик, мне пришлось пригласить человека, потому что было страшно что-то неправильно сделать. Но вообще нанимать рабочих стоит дорого — и не факт, что они сделают лучше тебя. 

Мне интересно заниматься ремонтом, но тут важно правильно рассчитать свои силы. Иногда настолько устаю, что не могу два месяца вообще ни к чему прикасаться. Раньше у меня был опыт в строительстве: я ремонтировала спортивные залы, квартиру и дачу в Питере. А если мне что-то непонятно, учусь по видео на ютубе. 

Фото: предоставлено Ангелиной

Я потратила на ремонт уже около 20 тысяч евро. Выходит так дорого, потому что я использую только натуральные материалы: дерево, камень, железо. Мне важно все сделать качественно, так как мне здесь жить еще много лет. Хочу, чтобы мне нравилось, чтобы у меня слюни текли на мой дом, чтобы все было как из Pinterest (соцсеть, где пользователи часто публикуют фотографии эстетичного жилья․ — Прим. «Холода»). 

Мне предстоит доделать спальни, поменять часть окон, может, где-то добавить новые, чтобы было больше света. Кроме того, надо заняться придомовой территорией: террасой, опорными стенами, в гараже поменять крышу и ворота. У меня на участке еще есть два заброшенных бассейна. Один из них я точно хочу отреставрировать.

Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»
Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»
Мой девиз — «кринжовая, зато свободная». Надеюсь, Victoria’s Secret не подаст на меня в суд из-за прикола
Интернет и мемы10 минут чтения

Сама почва подходит для огорода. На территории у меня уже растут лимоны, виноград, оливки, черешня, инжир, персики и артишоки. Недавно я посадила апельсиновое дерево, хочу еще манго, авокадо, гранаты. Судя по соседям, у всех урожаи круглый год. Но я не уверена, что хочу заниматься грядками, так как в супермаркете все и так есть. 

Вернулась в профессию

Сначала я думала остаться в Испании по оседлости: когда заканчивается виза, ты все равно находишься в стране и через два года легализуешься. Но так как я приехала на своей российской машине, встал вопрос с растаможкой, для чего нужно было легализоваться сразу. Я подалась на ВНЖ как digital nomad (цифровой кочевник. — Прим․ «Холода»). Получилось быстро — всего за два месяца.

Для меня самое тяжелое в Испании было то, что я не знала язык и не понимала людей. Но с самого первого дня здесь я начала его учить: много общалась с соседями, которые просили меня перестать пользоваться переводчиком и потихоньку втягиваться в разговоры самостоятельно. Так в день я учила одно-два слова и спустя год уже могла разговаривать на бытовом уровне. 

На территории у меня уже растут лимоны, виноград, оливки, черешня, инжир, персики и артишоки

В сентябре 2023 года я пошла на языковые курсы в государственную школу. Так как я живу в Каталонии, я хочу знать каталанский язык тоже. Мне кажется, это уважение к традициям и населению. Но для начала мне надо выучить испанский, который у меня сейчас, по оценкам знакомых, примерно на уровне B1. 

Фото: Илья Матушкин

В первые два года эмиграции я даже думать не могла о работе тренером. Когда уезжала в Испанию, выкинула все свои медали, грамоты и кубки и пообещала себе, что больше никогда не вернусь к тренерству. Кем я только ни работала: занималась стройкой, помогала людям с документами, убирала жилье. Только недавно я вернулась в профессию, потому что поняла, что соскучилась по ней.

Я начала заниматься онлайн, но также у меня появились ученики в Барселоне и в моем районе. Мы часто работаем в парке, или я приезжаю к клиентам домой. В основном мои ученики русскоязычные, но были и испанцы, когда я работала в местном зале. Я до сих пор не отказываюсь от подработок: например, вожу людей в аэропорт или беру собак на передержку. 

С соседями целуемся при встрече 

Соседи у меня шикарные: каталонцы и испанцы. Мы всегда обнимаемся и целуемся при встрече, угощаем друг друга вкусностями. Мне часто приносят домашние яйца, а я могу отнести блинчиков. Когда меня нет, соседка кормит моих собак — у нее есть ключи от моего дома.

В день я учила одно-два слова и спустя год уже могла разговаривать на бытовом уровне

По воскресеньям в Тордеру приезжают местные фермеры, которые продают все: свои овощи, скот, одежду. В моем районе на горе есть социальный бар, который я называю домом культуры. Там все собираются, болтают, играют в настольные игры, бильярд. Там празднуют Рождество, а летом устраивают вечеринки для детей и кино под открытым небом. Каждый дом платит по 10 евро в месяц на содержание этого бара.

Я очень удачно купила свой дом, потому что сейчас цены здесь от 150 тысяч евро. Если бы я еще месяц подождала, у меня бы ничего не получилось из-за курса рубля и санкций. Поэтому я рада, что недолго думала, и сожалею, что раньше этого не сделала. 

Конечно, у людей с российским паспортом в Испании есть некоторые сложности. Недавно я пыталась взять кредит на машину, и их устроили все мои финансовые документы, но при виде моего паспорта они сказали: «Извините, мы не можем, вы под санкциями». Однако местные жители ко мне отлично относятся. Я практически год ездила с российскими номерами, и мне никто ничего не говорил. 

Перестала сравнивать с жизнью в России

Мне нравится жить в Испании по нескольким причинам: тут идеальный климат и вкусные фрукты, овощи и рыба. Из Барселоны можно дешево улететь куда угодно. В 2024 году я была в восьми странах: ездила к друзьям в Нидерланды, Португалию, Францию и так далее. В целом уровень жизни в Испании хороший, минусов я не вижу. 

Испанцы позитивные, легкие, дружелюбные, открытые. Их менталитет и ритм жизни я просто принимаю. Для меня не проблема подстроиться под него. Мне даже сиеста (дневной отдых в Испании. — Прим. «Холода») нравится, потому что можно много дел сделать утром и вечером, а в обед увидеться с близкими людьми, сходить на море покупаться, поспать, просто пожить. Поэтому меня не раздражает, что я могу куда-то не попасть в сиесту, я просто планирую заранее время посещения государственных служб. 

Фото: Илья Матушкин

Мама, к сожалению, медленнее адаптируется к новой жизни, и ей по-прежнему бывает страшно. Сейчас она живет в соседнем городе, где мы купили для нее недвижимость тоже. Она пока не может официально работать, поэтому убирается в апартаментах, подрабатывает няней и сидит с животными. Ей нравятся испанцы, климат, еда, но напрягает отсутствие документов и стабильной работы, что объяснимо. 

Мне вырезали половину печени из-за глистов
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут
Общество12 минут чтения

На бюрократию пожаловаться не могу, государственные службы работают, и это главное. Да, они, возможно, медленнее, чем в России, но меня это не смущает. Я вообще перестала сравнивать жизнь в России и здесь и решила, что, раз я нахожусь в Испании, меня окружают определенные люди, цены и правила, и я это просто принимаю и соглашаюсь. 

Я бы хотела получить испанское гражданство. Для этого есть несколько путей: либо ты легально тут живешь 10 лет, либо выходишь замуж за испанца или испанку и находишься с ним или с ней в браке более года. Но надо сдать тесты на знание языка и истории Испании. Правда, для получения гражданства надо отказаться от российского. 

Я мечтаю построить на своем участке мини-лагерь или ретрит-центр, куда женщины будут приезжать, отдыхать и тренироваться. Возможно, там будут проходить какие-то мероприятия и мастер-классы. Ради этого я даже скоро на своей территории начну заливать фундамент, на котором будут стоять надувные палатки.

В ближайшие пять лет я планирую достроить дом, все облагородить, обзавестись семьей, чтобы у меня были жена и дети. Хочется интегрироваться, разобраться с документами, просто наладить жизнь, заниматься тем, что люблю, общаться с приятными людьми и делать классные проекты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Автор:Дарья Морозова
Фото:предоставлено Ангелиной

Посмотрите другие материалы

Я купила дом мечты в испанской деревне
Общество
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
00:01
Смерть на парковке
Криминал
Смерть на парковке
Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты»
17:00 18 мая
Сжечь паранджу и пойти на завод
Общество
Сжечь паранджу и пойти на завод
Власти в Узбекистане принуждали женщин «раскрепоститься» — а мужья убивали их
00:01 18 мая
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
Общество
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
О его подвиге рассказали только через шесть лет после катастрофы. До этого о нем не знала даже жена спортсмена
17:00 17 мая
У меня синдром Дауна
Общество
У меня синдром Дауна
Я хотел найти девушку на сайте знакомств, но она меня обманула. Но я верю, что найду друзей и заведу семью
00:01 17 мая
Переговоры России и Украины провалились
Политика
Переговоры России и Украины провалились
Киев обвинил Москву в выдвижении «нереальных» условий, но стороны согласовали рекордный обмен пленными
15:51 16 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования