На дне колодца

Поселок Нижняя Коя на юге Красноярского края много лет терроризировала молодежная банда. Местных жителей избивали, оскорбляли и обворовывали, но полиция отказывалась возбуждать уголовные дела. А в мае 2020 года в Нижней Кое пропала 12-летняя Марина Халилова, которая пошла встречать коров с выпаса и не вернулась домой. Как искали девочку и удалось ли наказать виновных — в материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».



29 мая 2020 года в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя Марина вместе с младшей сестрой, 10-летней Ксюшей, пошла встречать коров с пастбища. Было около семи вечера, когда один из местных жителей проехал мимо девочек на автомобиле. Марина знала его и обычно махала рукой, но в этот раз не поздоровалась. Мужчине показалось, что Марина была грустной, но он подумал: «Мало ли что могло случиться», — и поехал дальше.

Через час Ксюша привела коров домой, а матери сказала, что Марина осталась играть на детской площадке. Однако к девяти вечера Марина не вернулась. Тогда ее мать, Елена Халилова, забеспокоилась и пошла к соседке Оксане. Еще через час женщины позвонили в полицию, собрали родственников, друзей и знакомых и пошли искать девочку. Они заглядывали во дворы, заброшенные дома и звали ее, однако Марина не отзывалась.

Во время поисков Елена с соседями встретила двух местных подростков, гуляющих по деревне, — 14-летнего Илью (в деревне его звали Кузей) и 19-летнего Родиона Соловьева. На вопрос, не видели ли они Марину, Кузя ответил: «Видели». Родион тут же одернул друга и сказал: «Нет, со вчерашнего дня не видели».

Односельчане вместе с полицией до трех часов ночи прочесывали деревню, однако Марину так и не нашли.

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Домашний ребенок

Елена и Виталий Халиловы вместе с детьми, 8-летней Мариной и 6-летней Ксюшей, переехали в Нижнюю Кою из Черногорска в 2015 году. Виталий сначала работал на Шушенской птицефабрике, а потом устроился на молочный комбинат в Синегорске. Елена занималась огородом и скотом, продавала коровье молоко и сметану.

Иногда Елена выпивала — «просто от скуки, как все», говорила соседка Антонина Яровая журналистке «Медузы» Ирине Кравцовой. При этом, по словам соседей, в доме Халиловых «всегда было что покушать», а дети выглядели опрятно. «Нормальная семья, как все семьи в деревне. Во всяком случае, не хуже других семей, — говорила Наталья Аверьяскина, продавец в деревенском магазине. — Работящие люди. Он постоянно работает, она постоянно работает, занимается личным подсобным хозяйством. Это серьезный физический труд».

Поселок Нижняя Коя. Фото: Google Maps

По словам односельчан, Марина была «домашним, спокойным ребенком», гуляла с младшей сестрой и помогала по хозяйству: кормила кроликов, собирала урожай, ходила нарвать травы. Родители не нагружали ее слишком сильно, а «делали упор на учебу», как говорили соседи. Марина, по их словам, всегда была под присмотром: после уроков она немного играла с ребятами и каталась на роликах — затем мать звала девочку домой. В свободное время Марина занималась танцами в сельском клубе, а раз в неделю ходила туда на кинопоказ или дискотеку.

По словам Антонины Яровой, для матери Марины детей было «проще наказать, чем поговорить». Яровая рассказывала, что в 2019 году Елена побила дочь «в воспитательных целях», после чего та выскочила на улицу и побежала к соседке Анне Чернышевой, которая была социальной работницей. Чернышева вызвала полицию, а Марину и Ксюшу отвела к их тете Руслане. Девочки переночевали у тети, а наутро сотрудники опеки увезли их в центр социальной помощи. Елена тогда ходила по деревне и собирала подписи о том, что она «нормальная мать». Судебные заседания постоянно переносились, и только через несколько месяцев Марина и Ксюша вернулись домой. В марте 2020 года семью поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении.

«Убили девочку мою»

На следующее утро после пропажи Марины в Нижней Кое начались еще более масштабные поиски — в них участвовали сотрудники правоохранительных органов, спасатели, волонтеры и около сотни местных жителей. Марину искали в окрестных лесах, на берегах Енисея, в заброшенных домах и подвалах, о ней писали местные СМИ.

К поискам присоединился 25-летний Павел Гордиенко с матерью, которые тоже жили в Нижней Кое — вместе со всеми они ходили по деревне и звали Марину. Кузя и Родион со смехом наблюдали за происходящим, сидя на своем обычном месте — пригорке около кочегарки, где хорошо ловит интернет.

Место убийства Марины Халиловой. Кадр: Телеканал «Звезда»

1 июня участники поисков осматривали заброшенный пожарный резервуар, который находился в полукилометре от деревни. Рядом с ним осталась стена от разрушенного здания, вдалеке стояла заброшенная ферма, а вокруг валялись смятые пластиковые бутылки, битое стекло и другой мусор — ребята из деревни любили тут собираться.

Тело Марины обнаружили на дне резервуара и достали с глубины трех метров. Она была голой и связанной с шеи до ног веревкой, которой обычно обматывают сено. Из одежды на Марине были только мужские штаны большого размера — чтобы тело ушло на дно, в них накидали камней.

Колодец, где нашли тело. Фото: СК РФ

На теле Марины было множество синяков от ударов, а подъязычная кость была сломана. Позже экспертиза нашла у девочки признаки изнасилования, а причину смерти определила как удушение.

Пока из резервуара откачивали воду, вокруг толпились местные жители. В это время Елену Халилову закрыли в клубе — Руслану попросили присмотреть за сестрой. «Убили девочку мою, убили девочку мою!» — кричала Елена. В тот день ее сопровождали даже в туалет.

Шалаш в лесу

В Нижней Кое живет около 300 человек, почти во всех семьях есть дети.

В каких-то семьях рожают трех и более детей, чтобы получать льготы и выплаты от государства, или оформляют опеку сразу над несколькими детьми из соседних детдомов. «Большая семья в наших местах — явление обычное. Раньше чем больше у тебя было сыновей — тем больше добудешь зверя в лесу или вспашешь земли. Одним словом, рабочие руки. А сейчас детей рожают ради пособий, а как надо за ними не следят», — говорил житель деревни по имени Алексей. Многие ездят на работу в райцентр, потому что в Нижней Кое «работы нет».

Пока взрослых нет дома, большинство детей остаются без присмотра. Из развлечений в Нижней Кое есть две детские площадки с качелями и турниками, поэтому в свободное время местные подростки просто гуляют по улицам. Тут все друг друга знают, потому что учились вместе — в деревне есть только одна школа.

Школа в Нижней Кое. Фото: МБОУ «Нижне-Койская ООШ»

Журналистка «Медузы» Ирина Кравцова, которая в 2020 году писала репортаж из деревни, говорила, что большинство местных детей оканчивают девять классов и остаются в деревне, а в город переезжают немногие. Успешными в Нижней Кое считают тех, кому удается жить на пособия и ничего не делать. Некоторые подделывают справки, «якобы они умственно отсталые», и получают за это пенсию. Другие жители деревни говорят о них с раздражением и завистью.

В 2018 году 42-летняя Антонина Яровая поливала огурцы, а рядом ее 8-летняя дочь играла с соседскими детьми. Яровая услышала, как дети обсуждали «игру в половой акт» — ходили в шалаш в лесу, где мальчик ложился на девочку и они то ли занимались сексом, то ли имитировали его. Яровая не смогла узнать у дочери, было ли это на самом деле, потому что та не ходила с ними в лес.

Нижняя Коя. Кадр: Южные Горизонты / Youtube

Однако дочь рассказала, что они залазили с мальчиками в заброшенные дома, там снимали трусы и «совали палочки себе туда». «Дети в селе начинают интересоваться сексом лет с девяти, потому что никаких развлечений тут больше нет, — говорила Яровая журналистке “Медузы”. — Мальчики [девочек] чем-то угощают, девочки показывают им свое тело, и они онанируют».

Мальчиков, о которых говорила Яровая, было пятеро, и некоторые из них на самом деле были уже взрослыми — они сбились в банду и досаждали жителям Нижней Кои. 14-летний Илья (или Кузя, как его звали в деревне), 19-летний Родион Соловьев, 25-летний Павел Гордиенко, и еще двое подростков — только два члена банды были совершеннолетними.

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Отец Кузи Александр иногда подрабатывал в соседних селах и много пил — семья жила на пенсию бабушки, матери отца. Мать Кузи, по словам односельчан, лишили родительских прав, поэтому подросток жил на два дома — то у отца, то у бабушки, причем никому из них не удавалось его контролировать. «Они с отцом стоят вместе, Илья тут же огрызается на учителей, отец делает ему замечание, а он не обращает внимания. Для него отец не авторитет», — говорила учительница Кузи.

Школьная уборщица Галина Арилова в прошлом работала в детском саду, куда ходил Кузя, и видела: «Время забирать его [Кузю], а Сашки [его отца] нет. Вывожу мальчика во двор, смотрим, а Сашка напротив сада валяется пьяный». Раньше Арилова часто наблюдала, как маленький Кузя сидел посреди дороги около пьяного отца и плакал: «Папочка, папа, пойдем домой», — а тот его не узнавал и лишь отмахивался, как от комара.

Родион жил в одном доме с бабушкой, матерью, ее сестрами и их детьми. Отец ушел из семьи, а мать Валентина нигде не работала, поэтому, по словам соседей, семья жила на детские пособия, которые получала тетя Родиона.

Родители Павла Гордиенко были пенсионерами, а у него самого, по словам его матери, была «справка, что он отсталый». Гордиенко окончил шесть классов, не умел читать и писать, а расписывался буквой «г».

Им все можно

Пятеро друзей курили, пили крепкий алкоголь и закидывали насвай (некурительный табак, который закладывают под губу). Они матерились на местных жителей и избивали их, могли ограбить чей-то дом или местный ларек — правда, брали «по мелочи», что помогало им избежать серьезных последствий. «К ним чуть ли не каждый день ездит машина, которая металл собирает по деревне. Они спокойно сдают ворованное и никого не боятся», — говорила жительница Нижней Кои. «Один хрен менты отвечают: либо несовершеннолетние, либо со справками из психушки — им все можно», — говорила Антонина Яровая, которая лично заставала подростков на месте преступления.

Магазин в Нижней Кое. Фото: Olan.ru

Еще члены банды домогались девочек и девушек. 19-летняя Дарья училась с Родионом в одном классе и говорила, что в школе он постоянно к ней приставал: «То минет ему сделай, то еще че-нибудь». По словам ее приемной матери, домогательства Родиона обсуждали на школьных собраниях, однако это не помогало — «он только смеялся в лицо». Дарья говорила, что в администрации школы игнорировали проблему — там считали, что «девочки сами подначивают» или что «весь сыр-бор родители разводят просто потому, что сами что-то не поделили, а не из-за детей».

«Никита мог посреди урока вывалить свое хозяйство и трясти им, а поделать с этим ничего нельзя — у него справка есть, что он дурак. Кузя и Родя материли всех идущих им навстречу стариков и женщин, могли харкнуть в ноги или в твою сторону, когда мимо них проходишь. А сколько раз они меня крыли матом! — говорила журналистам местная жительница Виктория Томилина. — Я Родиону говорю: “Да что ж ты делаешь, я все расскажу твоим родителям”. А ему по барабану: “Да иди в пизду, сука”». «Будете возникать, я своих теток позову — они сами вас и в нос, и в рот, и везде», — говорил Родион в ответ на угрозы пожаловаться его родителям.

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Мать Родиона действительно всегда стояла на стороне сына. По словам односельчан, когда кто-то приходил к ней и говорил, что он приставал к их дочерям, мать кричала: «Ты что! Это ты, тварь, проституток нарожала! Мой малыш ничего не делал». «Ее сын что-то натворит, а она на опережение пишет заявление в полицию на тех, кого он обидел, — говорила Томилина. — Всю жизнь они сами виноватые, они кидаются на людей, но они вперед вызывают участкового, он приезжает и выписывает штрафы нам: правы мы, не правы, хоть что — 500 рублей — и уезжает. Милиция нам не раз говорила: “Вы с ними не связывайтесь, не обращайте внимания. Они могут и большого побить, и маленького“». Однажды школьный врач решила поговорить с 19-летним Родионом о его поведении — и в тот же день к ней приехал участковый, которого вызвала его мать.

Нижняя Коя. Кадр: 7 канал Красноярск / Youtube

Местная жительница Галина Визингер, как и многие другие, пострадала от хулиганов: ее «всяко-разно обзывали», а в апреле 2020 года один из членов банды встретил ее на улице, когда та шла с козой, и «козу за голову взял, завернул». «Участковый быстро приехал, ну, а что он с дураками сделает? Никаких мер не приняли, — вспоминала Визингер. — “Мы разговаривали с ним”. Ну а че разговаривать-то? Хоть бы штрафанули раз».

«Гордиться тут нечем»

Осенью 2019 года 13-летний Кузя шел мимо дома Халиловых и со смехом кричал, что «имел [их дочь Марину] и в рот, и в попу». Родители принялись расспрашивать Марину — та не сразу, но рассказала, что Кузя действительно изнасиловал ее, угрожая ножом. Это произошло 20 июня, в день рождения Марины, когда ей исполнилось 12 лет. Несколько месяцев она не говорила о случившемся, потому что боялась. Халиловы повезли дочь в ближайший город Минусинск на обследование — врачи, по словам тети Русланы, подтвердили, что половой акт был.

В ноябре Елена написала заявление о том, что Кузя изнасиловал ее дочь. Материалы передали в Следственный комитет, там собрали доказательства, однако дело не возбудили — потому что Кузе на тот момент было меньше 14 лет и он еще не достиг возраста уголовной ответственности. Материалы направили в прокуратуру, и там согласились с отказом о возбуждении дела.

По закону Кузю могли отправить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, где он находился бы три года, однако почему-то не сделали этого. В итоге, как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, все свелось к постановке Кузи на профилактический учет. Елене же пообещали, что с Кузей проведут «профилактическую работу».

Фото: alleks19760526 / Shutterstock

Тогда Руслана посоветовала сестре подать в суд на отца Кузи Александра — «хотя бы на моральный ущерб, раз он физически не понес наказание». Елена так и поступила, однако в суде тоже «все заглохло». По словам Русланы, Елена обращалась везде, где могла — «едва ли не к президенту», — но на ситуацию с изнасилованием Марины так «никто и не повлиял». В феврале 2020 года Елена вновь написала заявление на Кузю, на этот раз об угрозе убийством ей и Марине. Однако в возбуждении уголовного дела отказали, так как факт угрозы якобы не нашел подтверждения.

Руслана посоветовала сестре «все забыть»: раз помощи не добиться, нет смысла напоминать всем об изнасиловании Марины, «гордиться ведь тут нечем». Еще она попросила отца Кузи Александра, чтобы девочку больше не трогали, и он ответил: «Все-все, [сын] не будет [ее трогать], [я] согласен». Однако когда Александр узнал, что Елена подала на него в суд о компенсации морального вреда, сам стал угрожать ей расправой.

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В разговоре с журналисткой «Медузы» Ириной Кравцовой Антонина Яровая вспоминала, как Елена собирала с односельчан подписи — чтобы провести расследование изнасилования Марины и того «беспредела», который компания подростков творила в Нижней Кое. Еще Халилова предлагала пригласить в деревню гинеколога, чтобы проверить, не изнасиловали ли еще кого-то. Однако односельчане ее не поддержали. «[Люди] завозмущались — как так, она нашими руками хочет посадить его, а если снова не выйдет, то что — он к нам разбираться потом придет», — говорила жительница деревни Виктория Томилина. По ее словам, Елена ходила и в школу, где ей сказали: «Вы там поругались [с родителями мальчиков], разбирайтесь сами».

Зимой 2019 года Елена встретила на улице Кузю — тот в очередной раз начал смеяться и рассказывать, как насиловал ее дочь. Тогда Елена не выдержала. «Срыв у нее произошел или что, побежала и его, пацана-то этого, тряханула [за грудки] и повалила на пол», — говорила Руслана. По другой версии, Елена угрожала Кузе ножом, а позже потребовала у его отца 50 тысяч рублей, чтобы забыть об истории с изнасилованием. Закончилось все тем, что Кузя, по словам Русланы, «отпинал Елену, унизил и ушел».

Фото: Nikolay Budishevsky / Flickr

Вечером того же дня Елена с мужем Виталием пошли в продуктовый и на выходе из магазина столкнулись с Родионом и Кузей. По словам Русланы, Виталий «не удержался и вступил с ними в стычку». Подростки сломали ему ребра, били его головой об асфальт и отталкивали Елену и продавщицу, которые пытались их разнять — в это время мать Родиона была рядом и смотрела на происходящее.

Виталий зафиксировал побои и написал заявление в полицию. Отец Кузи тоже подал заявление — за то, что Елена якобы «покушалась на жизнь его сына». Как писали СМИ, в итоге виновной признали только Елену Халилову: она получила условный срок и полгода ограничения свободы.

«Особо жестокий человек»

После того как обнаружили тело Марины, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. У всех мужчин и мальчиков в возрасте от 10 лет в округе собирали слюну для анализа ДНК. «Слюни берут даже у стариков и инвалидов на колясках», — смеясь, говорили местные жители.

1 июня задержали 25-летнего Павла Гордиенко — его генетический материал совпал со следами, найденными на теле девочки. Гордиенко обвинили в изнасиловании и убийстве лица, не достигшего 14-летнего возраста.

«На первых допросах он много врал, но в итоге сознался, — говорил сотрудник правоохранительных органов. — Утверждал, что убивать не хотел, задушил девочку случайно. Также Гордиенко до последнего настаивал на том, что был один».

Следственный экперимент на месте преступления с одним из подозреваемых. Кадр: СК РФ

По словам жителей Нижней Кои, его дважды судили за воровство продуктов из ларька, однако оба раза суд направлял Гордиенко на принудительное лечение. «Когда он был маленьким, его обижали мальчишки, и я всегда говорила: “Вы его обижаете, а он же вырастет, накачается и будет особо жестоким человеком”», — говорила Антонина Яровая журналистам, когда Гордиенко задержали.

Как сообщали СМИ, на допросах он рассказал, что встретил Марину на детской площадке и подумал, что ей скучно. Тогда Гордиенко предложил девочке прогуляться, после чего отвел ее подальше от деревни — к заброшенному резервуару, который обнаружил, когда собирал металлолом на продажу. Там Гордиенко попытался склонить Марину к сексу — когда девочка начала сопротивляться, он схватил ее за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего задушил и сбросил тело в резервуар.

Однако следователи сомневались, что Гордиенко, имевший психическое расстройство, мог в одиночку совершить убийство и так спрятать тело. «С самого начала работы с Павлом складывалось ощущение, что он действовал не один. Такие, как он, обычно бросают тела в лесу или на месте преступления, в лучшем случае прикрыв ветками. А тут кто-то хорошо замел следы», — говорил сотрудник правоохранительных органов. Халиловы же считали, что и остальные члены банды причастны к смерти Марины, однако те продолжали оставаться на свободе.

Сами виноваты

3 июня жители Нижней Кои собрались у сельского дома культуры, где временно разместился штаб следственной группы. Чтобы успокоить жителей, из райцентра Шушенское приехали начальники полиции, СК и прокуратуры. «Примите меры! Примите меры!» — кричала им одна из женщин.

Народный сход в Нижней Кое после убийства Марины Халиловой. Кадр: Южные Горизонты / Youtube

Многие из тех, кто пришел на сход, сами пострадали от банды хулиганов — по их словам, подростков боялись собственные родители. «Просто шел человек, они начали кидать камнями в него, сбили с ног, испинали и пошли весело гулять дальше», — говорила жительница Нижней Кои. По ее словам, мужчины могли бы сами разобраться с подростками, но «мужественно терпели», потому что «не хотели оставлять семью и садиться в тюрьму из-за этих подонков».

«Матерки [говорили] старшему моему, ведут себя неадекватно, распивают спиртные [напитки], участковых посылают, стекла бьют, — перечислял местный житель. — Было же до этого с погибшей девочкой [изнасилование], и дошли до того, что перешли грань». «Сейчас жители села просто-напросто устроят самосуд. В том, что случилось, виноваты не мы, а вы», — обратился он к полицейским.

Начальник местного МВД ему ответил, что преступления банды регистрировали, однако «ребятишки несовершеннолетние», поэтому ими занималась комиссия по делам несовершеннолетних, а их родители были «привлечены» и «реально наказаны рублем».

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«Вы же обвиняете во всем начальника полиции, который допустил такой беспредел. А где были родители? Где была школа? — говорил собравшимся Николай Зубарев, начальник МО МВД России “Шушенский”. — Где были вы, население, которое иногда не реагирует и пропускает это все вот так: “Ну, обидели, ну, ладно”. Они почуяли вседозволенность».

Ребятишки

Через несколько дней после схода следователи обнаружили рядом с резервуаром нижнее белье Марины. По оставшимся на белье следам криминалисты установили, что девочку насиловали трое. 7 июня задержали 19-летнего Родиона. «Он тоже все отрицал, но под давлением улик сознался, — говорили следователи. — Правда, не полностью. Якобы не убивал, а лишь участвовал в насилии».

Поначалу Соловьев и Гордиенко утверждали, что действовали вдвоем, однако позже один из них указал на 14-летнего Кузю — 11 июня задержали и его. «Хотя [Кузя] младше сообщников, выглядит лидером в их среде. Во время допросов он вел себя уверенно, где-то даже нагло и вызывающе, — говорил сотрудник правоохранительных органов. — Когда его возле колодца (пожарного резервуара. — Прим. “Холода”) попросили показать, как прятали тело, он громко сказал: “На колени становиться не буду!”»

Кадр: Южные Горизонты / Youtube

По новой версии следствия, преступники напали на Марину, удушением довели до бессознательного состояния, после чего по очереди изнасиловали ее и убили. Однако родственники подростков не верили в их виновность. «Били ребятишек ни за что ни про что. Если вас бить, вы тоже признаетесь, хоть и не делали. Во всем признаешься, что и не было, — говорила Лидия Соловьева, бабушка Родиона. — Мамаша тоже улыбается ходит, они деньгами сорят на них. Дураков нашли. Он [Родион] непричастен, мы знаем, что он был дома в это время».

Соседи Соловьевых называли их «семейкой Аддамс»: «Нет такого человека в деревне, чтобы они его не облаяли и не обматерили». «[Когда мать Соловьева Валентина] идет по центру дороги, я ее объезжаю», — говорил сосед.

Приговор

В Следственном комитете провели проверку, после чего возбудили уголовное дело 2019 года об изнасиловании. Также отменили отказ в возбуждении уголовного дела об угрозе убийства, дело направили на повторную проверку. Инспектора по делам несовершеннолетних обвинили в халатности, против нее возбудили уголовное дело, а следователей Следственного комитета привлекли к «строгой дисциплинарной ответственности».

Могила Марины Халиловой. Кадр: 7 канал Красноярск / Youtube

В июне 2021 года следствие завершилось, и дело передали в суд. Родиона Соловьева обвиняли в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании, убийстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, а Кузю — в насильственных действиях сексуального характера, пособничестве в изнасиловании и убийстве. Оба полностью признали вину.

Третий подозреваемый, Павел Гордиенко не проходил по делу с Родионом и Кузей. Еще на этапе следствия его перестали упоминать в новостях. Приговор по делу не публиковался, что с Гордиенко сейчас, неизвестно.

По результатам судмедэкспертизы Гордиенко могли признать невменяемым — тогда, по закону, дело могли выделить в отдельное производство, а Гордиенко назначить принудительные меры медицинского характера.

Родиона приговорили к 23 годам 20 дням заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев, кроме того, он должен был выплатить 2,5 миллиона рублей семье Марины. Кузю приговорили к 9 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии, он должен был выплатить 2 миллиона рублей.

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