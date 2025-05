«Величайшая мистификация в истории»

В 1983 году немецкий журнал Stern объявил о том, что были найдены 60 тетрадей Адольфа Гитлера с подробностями его личной жизни. Несколько экспертов по почерку подтвердили их подлинность, а издания по всему миру выкупили права на их публикацию. В этих дневниках Гитлер якобы рассказывал о борьбе с метеоризмом и отношениях с Евой Браун, а также жаловался, что его коллеги из партии слишком жестоко относились к евреям. Только после того, как вышла первая партия дневников, обнаружилось, что история фейковая. Как журналисты совершили «большую ошибку» — в материале «Холода».

В 1973 году репортеру немецкого журнала Stern Герду Хайдеману поручили сфотографировать полуразрушенную яхту, которая когда-то принадлежала Герману Герингу — одному из наиболее влиятельных политиков нацистской Германии. В то время Хайдеман интересовался историей Третьего Рейха и коллекционировал связанные с ним реликвии, из-за чего многие его считали одержимым. Он выкупил эту яхту и отреставрировал ее, а потом завязал роман с дочерью Геринга Эддой, которая познакомила его с несколькими бывшими нацистами.

В начале 1980 года через этих знакомых на Хайдемана вышел человек, который рассказал ему о дневниках Адольфа Гитлера, про которые никто не знал. Он объяснил Хайдеману , что вместе с другими вещами Гитлера дневники находились на борту самолета, отправленного из Берлина накануне капитуляции Германии во Второй мировой войне. Однако самолет потерпел крушение, его обломки упали на землю, и все, что было на борту, разворовали. Со временем различные предметы, принадлежавшие Гитлеру, начали всплывать на аукционах.

Фото: Markus Scholz / Picture Alliance / Getty Images

Дневниками якобы владел коллекционер из Восточной Германии. На него вышла редакция Stern, где работал Хайдеман, которая захотела опубликовать эксклюзив. Несколько месяцев дневники перевозили из Восточной Германии, которая находилась под контролем СССР, в Западную. Когда редакция Stern получила часть тетрадей в 1981–1982 годах, издание решило проверить их подлинность․ Для этого наняли экспертов по почерку, предоставив им несколько избранных страниц и документы фюрера для сравнения. Оригинальность тетрадей подтвердили.

Stern заплатил за дневники около 9,3 миллионов немецких марок (около пяти миллионов долларов в тогдашних деньгах, более 16 миллионов на 2025 год). После того как все тетради выкупили в 1983 году, их поместили в сейф в швейцарском банке.

«Там 60 дневников, они немного похожи на школьные тетради, но с твердой обложкой. Снаружи у них печати со свастикой и орлом, а внутри, конечно, готический почерк Гитлера», — рассказывал лондонский редактор Stern Питер Викман. Гитлер якобы вел записи в 1932–1945 годах.

60 томов

Весной 1983 года правами на публикацию дневников заинтересовался владелец The Sunday Times и The Times Руперт Мердок. Он сразу отправил в Цюрих историка Хью Тревора-Ропера, который сотрудничал с газетой The Times и был одним из ведущих экспертов по истории Третьего рейха. Тревор-Ропер должен был оценить материалы и подтвердить их подлинность.

Изначально он скептически отнесся к этой истории, потому что знал, что Гитлер не любил писать, а в архивах ни разу не видел упоминания его дневников. В Швейцарии ему показали три отчета от разных экспертов по почерку, подтверждающих подлинность документов. Потом он увидел дневники — около 60 тетрадей — и поверил.

Герд Хайдеманн с предполагаемыми дневниками Гитлера на пресс-конференции журнала Stern в 1983 году. Фото: Wolfgang Wiese / Ullstein Bild / Getty Images

«То, что поразило Хью Тревора-Ропера и несомненно шокировало меня, — это масштаб. Дело не только в том, что там около 60 томов блокнотов, заполненных от руки Гитлером, там около 300 его рисунков и фотографий, а также личные документы, например, его партийный билет. <…> Чтобы такое подделать, надо быть очень талантливым», — говорил редактор The Times Чарльз Дуглас-Хоум 22 апреля 1983 года.

Убежденный в подлинности дневников, Тревор-Ропер поручился за них, поэтому Мердок купил права на их издание в Великобритании и США. 24 апреля 1983 года газета The Sunday Times опубликовала первые отрывки из дневников с заголовком «Мировой эксклюзив». Днем ранее вышла статья Тревора-Ропера, в которой он говорил, что публикация дневников сильно повлияет на то, как в мире видят исторические события.

«Обнаружены дневники Гитлера»

Редактор The Sunday Times Фрэнк Джайлз не до конца верил во всю эту историю и во время публикации тиража позвонил Тревору-Роперу, чтобы послушать его мнение еще раз. Тот неожиданно сказал, что у него появились сомнения. Тираж еще можно было отозвать и поменять первую страницу, но Мердок не отступил: «Черт с ним [с Тревор-Ропером]. Публикуйте».

25 апреля в Гамбурге прошла пресс-конференция Stern, посвященная выпуску дневников. И там неожиданно для всех Тревор-Ропер рассказал о своих сомнениях, объяснив, что не смог установить связь между авиакатастрофой и предполагаемыми дневниками. Он пожаловался, что его поторопили с выводами, чтобы поскорее заполучить сенсационную историю.

Дневники отправили на полную архивную экспертизу, но издание Stern, не дожидаясь результатов, 28 апреля выпустило специальный номер с заголовком «Обнаружены дневники Гитлера» на обложке. В номере опубликовали первую партию выдержек из дневников. Тогда издание увеличило тираж с 1,8 до 2,2 миллиона экземпляров и подняло цену за журнал.

В опубликованных выдержках Гитлер якобы писал о полете Рудольфа Гесса в Великобританию в мае 1941 года для заключения мира с британцами, о Хрустальной ночи (еврейском погроме в 1938 году) и Холокосте, а также о своих отношениях с Евой Браун. Журналисты стали говорить, что эти публикации переписывают биографию Гитлера и историю нацистского государства.

Вместе с тем дебаты о подлинности дневников не утихали. Например, эксперт по почерку Чарльз Гамильтон тогда сказал, что, как только он увидел страницы дневников, «почувствовал едкий запах подделок».

«Вскоре <…> вся эта история затихнет, и это будет величайшая мистификация в истории», — добавил Гамильтон.

Состаренные чаем бумаги

6 мая 1983 года пришел отчет из Западногерманского федерального архива с вердиктом, что дневники поддельные. Тесты на химикаты показали, что бумага, переплет, клей и нитки были изготовлены в послевоенное время. Измерив испарения хлорида в чернилах эксперты также пришли к выводу, что дневники были написаны в предыдущие два года.

Кроме того, фактическое содержание документов признали скудным, изобилующим орфографическими и фактическими ошибками. Например, в дневниках слово в слово вместе с неточностями повторяются фрагменты книги Макса Домаруса «Гитлер: Речи и прокламации 1932–1945». Помимо этого, в каждом дневнике были современные слова и информация, которую Гитлер не мог знать.

Фото: Dpa / Reuters

После разоблачения The Sunday Times быстро прекратила печатать серию материалов и выпустила опровержение с извинениями. Издание Stern также публично извинилось за непреднамеренный обман. Хайдеман признался, что купил дневники у художника Конрада Куяу. Куяу арестовали, и он рассказал, что подделал все сам, причем весьма небрежно: писал дневники в обычных школьных тетрадях, использовал купленные в Гонконге наклейки для обложек и поливал чаем бумаги, чтобы они казались старыми.

Чтобы тексты казались более личными, Куяу писал про борьбу Гитлера с метеоризмом и галитозом (запахом изо рта) и просьбы Евы Браун достать ей билеты на Олимпиаду.

«По желанию Евы я тщательно обследован моими врачами. Из-за новых таблеток у меня сильный метеоризм и, как говорит Ева, неприятный запах изо рта», — пример отрывка от июня 1941 года.

Некоторые исследователи даже писали, что автор дневников будто хотел создать впечатление, что Гитлер не знал об уничтожении нацистами евреев. В одной из записей от 1933 года он пожаловался на коллег из партии, которые слишком плохо относятся к евреям, а в текстах 1942 года фюрер якобы писал, что не собирается решать «еврейский вопрос».

«Большая ошибка»

Следствие выяснило, что дневникам удалось пройти изначальное подтверждение оригинальности только потому, что многие из «подлинных» документов, с которыми сравнивали эти рукописи, были тоже изготовлены Куяу. А сам обвиняемый подтвердил вину тем, что написал признание, копируя почерк Гитлера. В 1985 году он был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за мошенничество и подделку документов.

В ходе расследования полиция обнаружила, что Хайдеман тоже был причастен к мошенничеству. По версии следствия, он взял у Stern больше денег на покупку дневников, чем у него требовал Куяу, а разницу забрал себе. В ходе судебного процесса Куяу утверждал, что Хайдеман знал о подделке, хотя сам журналист вину не признал. В 1985 году он был осужден за кражу 1,7 миллиона немецких марок у Stern и приговорен к четырем годам и восьми месяцам заключения.

Куяу в 1998 году. Фото: DCC / CLH / Reuters

После тюрьмы Куяу продолжил заниматься подделками, но художественными. Он создавал копии картин Мане, Рембрандта и Ван Гога и продавал их как реплики. А про Герда Хайдемана стало известно, что он в 1953 году был завербован в Штази (тайная полиция Восточной Германии с 1950 по 1990 года). В 2002 году бывший представитель организации рассказал, что в период с 1981 по 1986 год, когда и произошел скандал с фальшивыми дневниками Гитлера, Хайдеман все еще работал в Штази.

По данным журнала Der Spiegel, Хайдеман был привлечен к службе, чтобы следить за тем, как американское ядерное оружие прибывает в Западную Германию. Однако Хайдеман говорил, что все полученные им деньги были переданы властям Западной Германии, а сам он был двойным агентом. К 2008 году он жил на пособие в 350 евро, а в 2024 году умер.

История поддельных дневников Гитлера навсегда испортила репутацию историка Тревора-Ропера и издания Stern, многие сотрудники которого потеряли работу. В 2012 году владелец The Sunday Times Мердок заявил, что решение публиковать дневники было «большой ошибкой» и он берет за это ответственность на себя. «Мне придется жить с этим до конца своей жизни», — сказал он.

