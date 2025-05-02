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Популярная порноактриса приняла ислам

Она пришла к вере после депрессии. Теперь она соблюдает пост и ходит в мечеть, но порно с ее участием по-прежнему выходит
10 минут чтения 16:55 | Обновлено: 18:27
Популярная порноактриса приняла ислам

Выросшая в строгой японской семье Акико Матасудзава начала карьеру порноактрисы в 21 год, потому что «любила секс», — и быстро добилась успеха: под псевдонимом Рэй Лил Блэк она снялась для популярных порностудий Brazzers и Vixen, набрала больше двух миллионов подписчиков в инстаграме. В октябре 2024 года актриса неожиданно появилась в соцсетях в хиджабе, а позднее рассказала, что приняла ислам и завершила карьеру. Как порнозвезда пришла к вере — в материале «Холода».

Порноактриса из консервативной семьи

Акико Матасудзава (по другим данным ее имя — Кей Асакура, в выступлении на TED в Таиланде она представляется тайским именем Вэйведи) росла, по ее словам, в строгой японской семье, училась в католической школе для девочек и была «ботаником». «Я смотрела на популярных девочек и хотела стать как они, но у меня не получалось», — говорила она.

В юности Матасудзава планировала стать танцовщицей или стриптизершей. Окончив школу, она уехала из Японии в Германию, чтобы сбежать от строгих родителей, и начала выпивать, ходить на вечеринки и общаться с мужчинами. В 2017 году, когда ей было 21, она завела канал на Pornhub и опубликовала свой первый порноролик, который сняла вместе с молодым человеком, которого встретила в баре. Сделать это она решила, по ее словам, просто потому что «любила секс».

Порноактриса — выросшая в строгой японской семье Акико Матасудзава начала карьеру порноактрисы в 21 год, потому что «любила секс», — и быстро добилась успеха: под псевдонимом Рэй Лил Блэк она снялась для популярных порностудий Brazzers и Vixen, набрала больше двух миллионов подписчиков в инстаграме. В октябре 2024 года актриса неожиданно появилась в соцсетях в хиджабе, а позднее рассказала, что приняла ислам и завершила карьеру. Как порнозвезда пришла к вере — в материале «Холода».
Кадр: Rae Lil Black

Видео завирусилось, и Матасудзава продолжила сниматься под именем Рэй Лил Блэк. Меньше чем за три года порноролики с ее участием набрали на Pornhub в совокупности больше 300 миллионов просмотров. Актриса снималась для популярных порностудий — Mofos, Reality Kings, Brazzers и Vixen. В 2022 году Pornhub поставил ее на 20 место в рейтинге самых популярных моделей платформы.

В то же время Матасудзава получала образование в сфере политики и права. Она говорила, что с детства интересовалась историей и чувствовала желание изменить консервативное общество, в котором жила. Например, ей не нравилось, что в Японии запрещены однополые браки. По ее мнению, в японском обществе тема секса остается табуированной, и она хотела, чтобы люди освободились от предрассудков.

Не могла есть и похудела до 35 килограммов

В 2020 году, во время локдауна, актриса была вынуждена вернуться в Японию и жить вместе с родителями. Те не знали, чем она зарабатывает, поэтому Матасудзаве на время пришлось прекратить съемки порноконтента. Тогда она стала вести игровые стримы на платформе Twitch и публиковать в соцсетях посты о еде и путешествиях. Так она набрала больше миллиона подписчиков в инстаграме и тиктоке.

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В 2023 году Матасудзава выступила на TEDx Talks в Таиланде, где рассказала, что пережила депрессию, которую спровоцировали негативные комментарии, которые оставляли ей в соцсетях. «Я плакала. Я была в такой сильной депрессии, что не могла встать есть и вставать с кровати. Я весила 35–36 килограммов. Однажды я не мылась целую неделю — у меня не было сил даже на такие простые вещи», — рассказала она.

Порноактриса — выросшая в строгой японской семье Акико Матасудзава начала карьеру порноактрисы в 21 год, потому что «любила секс», — и быстро добилась успеха: под псевдонимом Рэй Лил Блэк она снялась для популярных порностудий Brazzers и Vixen, набрала больше двух миллионов подписчиков в инстаграме. В октябре 2024 года актриса неожиданно появилась в соцсетях в хиджабе, а позднее рассказала, что приняла ислам и завершила карьеру. Как порнозвезда пришла к вере — в материале «Холода».
Кадр: TEDx Talks / Youtube

По словам актрисы, у нее случались депрессивные эпизоды на протяжении пяти лет. И она смогла справиться с этим состоянием, когда осознала, что сама причиняет себе вред, читая комментарии, — и стала бороться с зависимостью от соцсетей.

Более того, актриса говорила, что, несмотря на успех, она ощущала внутреннюю пустоту и чувствовала себя потерянной. По ее словам, за 10 лет жизни вдали от семьи она увидела и попробовала все, что могла, и решила: «Хватит».

Покрылась и стала мусульманкой

В октябре 2024 года Матасудзава начала публиковать в соцсетях фото и видео, на которых она носит хиджаб, а марте 2025 года опубликовала в тиктоке ролик о том, как она совершала ифтар (вечерний прием пищи у мусульман во время Рамадана).

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Вскоре актриса рассказала, что в 2024 году путешествовала по Малайзии, где ислам является государственной религией. После этого она поехала на юг Таиланда, где также живет много мусульман. В этих странах она встретила, по ее словам, много хороших и приветливых людей, которые были готовы принять ее, невзирая на ее бэкграунд. Поэтому ей захотелось изучить их религию.

Когда актриса впервые оказалась в мечети, то, по ее словам, «не почувствовала абсолютно ничего». Поэтому она стала смотреть видео на ютубе, чтобы понять, что значит практиковать ислам и как правильно молиться. После этого, оказавшись в мечети снова, она ощутила себя «настолько легко и спокойно», что решила: «Это то, что мне нужно».

«Мои друзья-мусульмане — одни из самых добрых людей, которых я знаю. Они занимаются благотворительностью, но никогда не хвастаются этим. Я хочу стать такой же, как они», — сказала она.

По словам актрисы, из-за ее бэкграунда в порно некоторые люди не верят, что она всерьез исповедует ислам — но для нее это не имеет значения.

Теперь актриса путешествует по Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану и публикует видео о том, как ездит верхом и пробует плов. Она также называет себя мусульманским именем Нурай Истикбал.

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Матасудзава говорит, что завершила карьеру порноактрисы — тем не менее, студии продолжают выпускать видео с ее участием, снятые до принятия актрисой ислама. Она говорила, что не жалеет о своем прошлом: если бы не деньги, которые она заработала в порноиндустрии, у нее не было бы возможности путешествовать, а значит, она не нашла бы новую веру. О том, как она смотрит на распределение гендерных ролей в мусульманских обществах и как ее неприязнь к консерватизму сочетается с ценностями ислама, Матасудзава в своих интервью не говорит.

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Кадр на обложке: Nuray Istiqbal (Rae Lil Black) Official Channel / Youtube
Автор:редакция «Холода»

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