Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов

«Течет ручей» и «Плывет веночек» — песни, которые, казалось бы, остались в прошлом, — неожиданно вернулись в топы прослушиваний из-за молодежи. Зумеры и миллениалы скупают билеты на концерты народной артистки России Надежды Кадышевой, доход которой после нескольких лет перерыва неожиданно вырос втрое. С 2025 года ансамбль ее мужа «Золотое кольцо» полностью отказывается от камерных сидячих залов и переходит на стадионы, чтобы вместить всех желающих. Певица, связавшая поколения, — в материале «Холода».
Надежде Кадышевой в этом году исполняется 66 лет. Она родилась в небольшой деревне в Татарстане в семье домохозяйки и железнодорожника и была третьей из четырех дочерей. Когда Надежде было всего 10 лет, умерла ее мать — остановилось сердце. Отец вскоре женился снова, и его новая жена привела в дом своих детей, а Надежду и ее сестер невзлюбила. Старшие дочери стали жить отдельно, а Надежду с ее младшей сестрой Любой отправили в интернат. Отец писал им письма, всегда обращаясь на «вы», и иногда тайком от мачехи присылал немного денег.
В интернате Надежда увлеклась музыкой — начала петь в кружке и участвовать в музыкальных конкурсах. После восьмого класса она переехала жить к старшей сестре в Подмосковье и устроилась работать на ткацкую фабрику. Когда Надежде исполнилось 15 лет, умер ее отец.
В 19 лет Кадышева со второго раза поступила в музыкальное училище и переехала в общежитие. Параллельно уже на третьем курсе она начала выступать в составе квартета «Россияночка» при Москонцерте — исполняла народные песни и уже тогда пела соло. В то же время она познакомилась с баянистом Александром Костюком, своим будущим мужем и бессменным музыкальным партнером — вместе они выступают до сих пор. После окончания учебы у них родился сын.
В 1988 году Костюк создал ансамбль «Золотое кольцо», в котором Кадышева стала солисткой. Почти сразу коллектив поехал на гастроли по Америке, Европе и Азии. В России о группе сначала знали только по записям, привезенным из-за границы — из Германии или Японии. В 1993 году ансамбль начал сотрудничать со студией «Союз» и набирать популярность и внутри страны. В том же году Кадышевой присвоили звание заслуженной артистки России, а в 1999-м — народной.
Через пару лет вышел их дебютный альбом «Виновата ли я…», который стал бестселлером. В том же 1995 году вышел и второй альбом — «Течет ручей», продержавшийся в топе самых продаваемых альбомов около 10 недель подряд. Особенно широкую известность получили песни Кадышевой «Течет ручей», «Плывет веночек», «Напилася я пьяна», «Виновата ли я», «Подари, березка» — их до сих пор крутят на некоторых радиостанциях.
В начале 2000-х годов популярность певицы пошла на спад, но Кадышева смогла вернуть интерес к своему творчеству. В 2009 году она выпустила клип на песню «Широка река» — видео долго держалось в топах музыкальных чартов и стало еще одним ее хитом.
Скандалы и непубличность
В начале 2010-х годов Кадышеву знали как одну из главных эстрадных исполнительниц песен в народном стиле. Из-за этого с ней начала конфликтовать другая певица этого жанра — Надежда Бабкина. Она говорила, что Кадышева «неуместно вторгается на территорию русской музыки» и якобы не имеет никакого отношения к настоящей народной песне.
«У меня нет конкуренток в русской народной песне. То, что поет Надежда Кадышева, — это не народная песня, это то, что сочинил для нее ее муж. А костюмы ее и вовсе ужасны. Не знаю, кто ей советует все это надевать, но выглядит она пошло, совсем не русский народный стиль», — сказала Бабкина на пресс-конференции во Владивостоке.
Ответа долго ждать не пришлось. Администратор Кадышевой заявил, что причина таких нападок — банальная зависть: якобы ансамбль Бабкиной «Русская песня» просто уступает по популярности «Золотому кольцу». Муж Кадышевой Александр Костюк тоже не остался в стороне. Он сказал, что подобная критика — это «что-то женское», тем временем как они с женой «шикарно относятся к Бабкиной».
Летом 2011 года издание Life со ссылкой на организаторов фестиваля «Крым Мьюзик Фест» написало, что Бабкина отказалась выступать из-за того, что на фестивале будет Кадышева. «Я думала, все выпады Бабкиной в мой адрес несерьезны, а оказалось, она не шутит», — так Кадышева прокомментировала это в интервью.
Конфликт звезд по-своему поддержали фанаты. На концерте Кадышевой в Саратове поклонники «Русской песни» попытались сорвать ее выступление: они раздавали листовки с оскорблениями певицы и кричали «Кадышева, вон из Саратова!» и «Кадышева — просто треш! Пусть уедет за рубеж!» Коллеги Кадышевой позже рассказывали, что она тяжело переживала случившееся и после этого надолго перестала выступать.
В 2018 году, когда Кадышевой было 59, СМИ сообщали, что она перенесла сердечный приступ. Кроме того, тогда же врачи ошибочно подозревали у нее рак груди, а позже диагностировали тахикардию — проблемы с сердцем возникли из-за напряженного гастрольного графика. Врачам удалось вылечить Кадышеву, но ей пришлось перенести тяжелую операцию, после которой выступления снова пришлось отложить. Тогда врачи начали подозревать у Кадышевой депрессию, которой, по словам певицы, страдали и ее мама, и младшая сестра Люба, покончившая с собой после смерти сына.
«В душе поселились постоянные тревога и страх, которые сменялись то безграничной вселенской печалью, то полной апатией к жизни. Внутри все болело нестерпимо. Кажется, эта боль сжирает тебя всю, без остатка, ничего, кроме нее, не чувствуешь, а выкарабкаться из этого нет никаких сил. Легче физическую боль вынести, чем такое», — рассказала Кадышева изданию «Собеседник».
Во время пандемии она отменила все концерты и перестала выступать с «Золотым кольцом». В программе «Ты не поверишь» она говорила, что решила наконец уделить время себе и отдохнуть. Она стала реже появляться на публике, а СМИ тем временем писали, что ее беспокоят сильные мигрени и скачки давления.
Политика и новая слава
В июне 2023 года сайт Надежды Кадышевой взломали. На главной странице появился неожиданный анонс: «Концерт в поддержку Алексея Навального». В тексте говорилось, что Кадышева давно не выступала из-за проблем со здоровьем, но «ради политических перемен» готова выйти на сцену 4 июня.
«Всем желающим предлагается выйти на акцию протеста против репрессий по политическим мотивам. Навальный отбывает незаконно присужденный срок, постоянно сталкиваясь с нечеловеческим отношением со стороны пенитенциарной системы. Мы больше не можем молчать и смотреть, как наша любимая Россия рушится, как рушится демократия и обесцениваются законы. Восстановление справедливости и изменение политической системы через творчество — это тоже форма протеста», — гласил текст анонса, размещенного на сайте.
Публикация вскоре исчезла, и уже через неделю Кадышева вышла на сцену Красной площади и выступила на концерте в честь Дня России. В том же году ее имя фигурировало в списке возможных участников «Команды Путина» — медийных персон, которых Кремль привлекал к агитации за Путина на президентских выборах. Однако в окончательном списке инициативной группы она так и не появилась.
Примерно в то же время Кадышева внезапно стала новой звездой соцсетей. Молодежь не открыла для себя ее музыку в тиктоке — под ее старые хиты начали снимать танцы, видео с мемами, использовать их на свадьбах, а некоторые даже переводили их на другие языки. В тренды вновь попали «Течет ручей» и «Плывет веночек».
В 2024 году Кадышева появилась на открытии собственной выставки сценических костюмов во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Она передала музею несколько нарядов коллектива и выступила с ансамблем — это стало началом ее настоящего камбэка.
Уже в июле того же года она взорвала летний музыкальный фестиваль VK Fest, появившись на сцене вместе с сыном Григорием Костюком и исполнив ставшую новым хитом песню «Плывет веночек».
Стадионы и солд-ауты
На фоне этого всплеска популярности ансамбль «Золотое кольцо» объявил о новых концертах — и билеты начали разлетаться почти моментально. На мартовское выступление в Екатеринбурге даже пришлось менять площадку: первоначально выбранный зал просто не вмещал всех желающих, и это при том, что цены доходили до 15 тысяч рублей. Теперь на концертах ансамбля можно увидеть не только привычную возрастную публику, но и молодежь.
Перед концертами поклонники скупают кокошники и платки, а потом собираются в компании и приходят танцевать прямо у сцены. Они выкладывают видео с концертов с подписью: «Выбрали быть счастливыми». По данным сервиса «Яндекс Музыка», количество слушателей Надежды Кадышевой в месяц уже перевалило за миллион.
Нынешний интерес к Кадышевой объясняют и возрождением моды на фолк, и любовью молодежи к ретро-музыке. Ведь она — не единственная исполнительница, кто снова обрел популярность: наряду с ней полные залы собирают «Руки Вверх!» и «Любэ».
«Я счастлива просто. Значит, у России есть хорошее будущее. Можно не волноваться. Молодежь любит свое родное. Они с удовольствием поют песни, ходят на концерты. Это приятно», — говорит об этом сама Кадышева.
Ее муж Александр Костюк тоже тронут интересом молодежи. «Я всю жизнь мечтал, что мои песни, которые написаны очень давно… Когда сейчас запела молодежь, у меня слезы на глазах и волосы встают», — говорит он.
На фоне ажиотажа Кадышева уже успела обновить прайс-лист: если раньше стоимость ее выступления на корпоративе составляла около полутора миллионов рублей, то за последний год цена сначала выросла до 7, а потом и до 10 миллионов рублей. Доходы самой Кадышевой и ее мужа Александра Костюка, по оценкам СМИ, также увеличились минимум втрое.
До лета на концерты Кадышевой уже проданы все билеты. В ответ на большой спрос команда певицы даже решила изменить формат: с 2025 года ансамбль перестает выступать в сидячих залах и выходит на большие концертные площадки и стадионы.
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