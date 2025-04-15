Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов

65-летняя народная артистка возвращается к стадионным концертам, а на ее ближайшие выступления проданы все билеты

«Течет ручей» и «Плывет веночек» — песни, которые, казалось бы, остались в прошлом, — неожиданно вернулись в топы прослушиваний из-за молодежи. Зумеры и миллениалы скупают билеты на концерты народной артистки России Надежды Кадышевой, доход которой после нескольких лет перерыва неожиданно вырос втрое. С 2025 года ансамбль ее мужа «Золотое кольцо» полностью отказывается от камерных сидячих залов и переходит на стадионы, чтобы вместить всех желающих. Певица, связавшая поколения, — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Надежде Кадышевой в этом году исполняется 66 лет. Она родилась в небольшой деревне в Татарстане в семье домохозяйки и железнодорожника и была третьей из четырех дочерей. Когда Надежде было всего 10 лет, умерла ее мать — остановилось сердце. Отец вскоре женился снова, и его новая жена привела в дом своих детей, а Надежду и ее сестер невзлюбила. Старшие дочери стали жить отдельно, а Надежду с ее младшей сестрой Любой отправили в интернат. Отец писал им письма, всегда обращаясь на «вы», и иногда тайком от мачехи присылал немного денег.

«Попробуй джага-джага» Зарубежный тикток подпевает Кате Лель — ролики набирают миллионы просмотров. Что происходит? Общество 18 минут чтения

В интернате Надежда увлеклась музыкой — начала петь в кружке и участвовать в музыкальных конкурсах. ​​После восьмого класса она переехала жить к старшей сестре в Подмосковье и устроилась работать на ткацкую фабрику. Когда Надежде исполнилось 15 лет, умер ее отец.

В 19 лет Кадышева со второго раза поступила в музыкальное училище и переехала в общежитие. Параллельно уже на третьем курсе она начала выступать в составе квартета «Россияночка» при Москонцерте — исполняла народные песни и уже тогда пела соло. В то же время она познакомилась с баянистом Александром Костюком, своим будущим мужем и бессменным музыкальным партнером — вместе они выступают до сих пор. После окончания учебы у них родился сын.

Кадышева в 1996 году. Кадр: Владимир Козловский / Youtube

В 1988 году Костюк создал ансамбль «Золотое кольцо», в котором Кадышева стала солисткой. Почти сразу коллектив поехал на гастроли по Америке, Европе и Азии. В России о группе сначала знали только по записям, привезенным из-за границы — из Германии или Японии. В 1993 году ансамбль начал сотрудничать со студией «Союз» и набирать популярность и внутри страны. В том же году Кадышевой присвоили звание заслуженной артистки России, а в 1999-м — народной.

Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем Общество 11 минут чтения

Через пару лет вышел их дебютный альбом «Виновата ли я…», который стал бестселлером. В том же 1995 году вышел и второй альбом — «Течет ручей», продержавшийся в топе самых продаваемых альбомов около 10 недель подряд. Особенно широкую известность получили песни Кадышевой «Течет ручей», «Плывет веночек», «Напилася я пьяна», «Виновата ли я», «Подари, березка» — их до сих пор крутят на некоторых радиостанциях.

Кадышева в 2000 году. Кадр: ТВ для Тетенек и Дяденек / Youtube

В начале 2000-х годов популярность певицы пошла на спад, но Кадышева смогла вернуть интерес к своему творчеству. В 2009 году она выпустила клип на песню «Широка река» — видео долго держалось в топах музыкальных чартов и стало еще одним ее хитом.

Скандалы и непубличность

В начале 2010-х годов Кадышеву знали как одну из главных эстрадных исполнительниц песен в народном стиле. Из-за этого с ней начала конфликтовать другая певица этого жанра — Надежда Бабкина. Она говорила, что Кадышева «неуместно вторгается на территорию русской музыки» и якобы не имеет никакого отношения к настоящей народной песне.

«У меня нет конкуренток в русской народной песне. То, что поет Надежда Кадышева, — это не народная песня, это то, что сочинил для нее ее муж. А костюмы ее и вовсе ужасны. Не знаю, кто ей советует все это надевать, но выглядит она пошло, совсем не русский народный стиль», — сказала Бабкина на пресс-конференции во Владивостоке.

Кадышева в 2012 году. Кадр: Владимир Козловский / Youtube

Ответа долго ждать не пришлось. Администратор Кадышевой заявил, что причина таких нападок — банальная зависть: якобы ансамбль Бабкиной «Русская песня» просто уступает по популярности «Золотому кольцу». Муж Кадышевой Александр Костюк тоже не остался в стороне. Он сказал, что подобная критика — это «что-то женское», тем временем как они с женой «шикарно относятся к Бабкиной».

Летом 2011 года издание Life со ссылкой на организаторов фестиваля «Крым Мьюзик Фест» написало, что Бабкина отказалась выступать из-за того, что на фестивале будет Кадышева. «Я думала, все выпады Бабкиной в мой адрес несерьезны, а оказалось, она не шутит», — так Кадышева прокомментировала это в интервью.

Мужчина терроризировал люксовый бренд ради денег Им оказался известный фотограф, снимавший войну в Украине. Он отправлял бомбы сотрудникам компании и требовал выкуп Мир 5 минут чтения

Конфликт звезд по-своему поддержали фанаты. На концерте Кадышевой в Саратове поклонники «Русской песни» попытались сорвать ее выступление: они раздавали листовки с оскорблениями певицы и кричали «Кадышева, вон из Саратова!» и «Кадышева — просто треш! Пусть уедет за рубеж!» Коллеги Кадышевой позже рассказывали, что она тяжело переживала случившееся и после этого надолго перестала выступать.

В 2018 году, когда Кадышевой было 59, СМИ сообщали, что она перенесла сердечный приступ. Кроме того, тогда же врачи ошибочно подозревали у нее рак груди, а позже диагностировали тахикардию — проблемы с сердцем возникли из-за напряженного гастрольного графика. Врачам удалось вылечить Кадышеву, но ей пришлось перенести тяжелую операцию, после которой выступления снова пришлось отложить. Тогда врачи начали подозревать у Кадышевой депрессию, которой, по словам певицы, страдали и ее мама, и младшая сестра Люба, покончившая с собой после смерти сына.

Кадышева и Николай Басков на концерте в 2015 году. Кадр: Надежда КАДЫШЕВА / Youtube

«В душе поселились постоянные тревога и страх, которые сменялись то безграничной вселенской печалью, то полной апатией к жизни. Внутри все болело нестерпимо. Кажется, эта боль сжирает тебя всю, без остатка, ничего, кроме нее, не чувствуешь, а выкарабкаться из этого нет никаких сил. Легче физическую боль вынести, чем такое», — рассказала Кадышева изданию «Собеседник».

Во время пандемии она отменила все концерты и перестала выступать с «Золотым кольцом». В программе «Ты не поверишь» она говорила, что решила наконец уделить время себе и отдохнуть. Она стала реже появляться на публике, а СМИ тем временем писали, что ее беспокоят сильные мигрени и скачки давления.

Политика и новая слава

В июне 2023 года сайт Надежды Кадышевой взломали. На главной странице появился неожиданный анонс: «Концерт в поддержку Алексея Навального». В тексте говорилось, что Кадышева давно не выступала из-за проблем со здоровьем, но «ради политических перемен» готова выйти на сцену 4 июня.

Мои месячные пытались меня убить Мне пришлось делать переливание крови. Врачи не знают, что со мной Общество 13 минут чтения

«Всем желающим предлагается выйти на акцию протеста против репрессий по политическим мотивам. Навальный отбывает незаконно присужденный срок, постоянно сталкиваясь с нечеловеческим отношением со стороны пенитенциарной системы. Мы больше не можем молчать и смотреть, как наша любимая Россия рушится, как рушится демократия и обесцениваются законы. Восстановление справедливости и изменение политической системы через творчество — это тоже форма протеста», — гласил текст анонса, размещенного на сайте.

Кадышева на Красной площади 12 июня 2023 года. Кадр: Сергей Марков / Youtube

Публикация вскоре исчезла, и уже через неделю Кадышева вышла на сцену Красной площади и выступила на концерте в честь Дня России. В том же году ее имя фигурировало в списке возможных участников «Команды Путина» — медийных персон, которых Кремль привлекал к агитации за Путина на президентских выборах. Однако в окончательном списке инициативной группы она так и не появилась.

Примерно в то же время Кадышева внезапно стала новой звездой соцсетей. Молодежь не открыла для себя ее музыку в тиктоке — под ее старые хиты начали снимать танцы, видео с мемами, использовать их на свадьбах, а некоторые даже переводили их на другие языки. В тренды вновь попали «Течет ручей» и «Плывет веночек».

В 2024 году Кадышева появилась на открытии собственной выставки сценических костюмов во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Она передала музею несколько нарядов коллектива и выступила с ансамблем — это стало началом ее настоящего камбэка.

Уже в июле того же года она взорвала летний музыкальный фестиваль VK Fest, появившись на сцене вместе с сыном Григорием Костюком и исполнив ставшую новым хитом песню «Плывет веночек».

Стадионы и солд-ауты

На фоне этого всплеска популярности ансамбль «Золотое кольцо» объявил о новых концертах — и билеты начали разлетаться почти моментально. На мартовское выступление в Екатеринбурге даже пришлось менять площадку: первоначально выбранный зал просто не вмещал всех желающих, и это при том, что цены доходили до 15 тысяч рублей. Теперь на концертах ансамбля можно увидеть не только привычную возрастную публику, но и молодежь.

Перед концертами поклонники скупают кокошники и платки, а потом собираются в компании и приходят танцевать прямо у сцены. Они выкладывают видео с концертов с подписью: «Выбрали быть счастливыми». По данным сервиса «Яндекс Музыка», количество слушателей Надежды Кадышевой в месяц уже перевалило за миллион.

Нынешний интерес к Кадышевой объясняют и возрождением моды на фолк, и любовью молодежи к ретро-музыке. Ведь она — не единственная исполнительница, кто снова обрел популярность: наряду с ней полные залы собирают «Руки Вверх!» и «Любэ».

«Я счастлива просто. Значит, у России есть хорошее будущее. Можно не волноваться. Молодежь любит свое родное. Они с удовольствием поют песни, ходят на концерты. Это приятно», — говорит об этом сама Кадышева.

Ее муж Александр Костюк тоже тронут интересом молодежи. «Я всю жизнь мечтал, что мои песни, которые написаны очень давно… Когда сейчас запела молодежь, у меня слезы на глазах и волосы встают», — говорит он.

На фоне ажиотажа Кадышева уже успела обновить прайс-лист: если раньше стоимость ее выступления на корпоративе составляла около полутора миллионов рублей, то за последний год цена сначала выросла до 7, а потом и до 10 миллионов рублей. Доходы самой Кадышевой и ее мужа Александра Костюка, по оценкам СМИ, также увеличились минимум втрое.

До лета на концерты Кадышевой уже проданы все билеты. В ответ на большой спрос команда певицы даже решила изменить формат: с 2025 года ансамбль перестает выступать в сидячих залах и выходит на большие концертные площадки и стадионы.



Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X