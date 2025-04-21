Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними

Михаила Хачатуряна, отца трех сестер, обвиняемых в его убийстве, посмертно признали виновным по всем эпизодам дела против него: в многолетнем сексуализированном насилии и распространении порнографии с участием дочерей. Это решение может положительно сказаться на судьбе сестер Хачатурян, дело против которых выделено в отдельное производство и все еще находится на доработке у следствия. По мнению их адвокатов, обвинительный приговор отца может стать доказательством того, что девушки действовали в рамках самообороны. Новые подробности в деле сестер Хачатурян — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

В понедельник, 21 апреля, Бутырский суд Москвы посмертно признал виновным в сексуализированном насилии над дочерьми Михаила Хачатуряна — отца трех сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве. Суд подтвердил вину подсудимого в изготовлении и распространении порнографии, отказал родственникам Хачатуряна (его сестрам и племяннику) в его реабилитации и прекратил дело.

Что за дело сестер Хачатурян? Дело сестер Хачатурян началось в 2018 году, когда Крестина, Ангелина и Мария, которым на тот момент было 19, 18 и 17 лет соответственно, были арестованы по обвинению в преднамеренном убийстве своего отца Михаила: 27 июля 2018 года на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с большим количеством ран в области шеи и груди. На следующий день его дочерей, с которыми он жил в этом доме, задержали по подозрению в убийстве по предварительному сговору. 2 августа сестер арестовал суд. По версии следствия, после очередной ссоры с отцом сестры напали на него с молотком, ножом и перцовым баллончиком. Тогда девушки сами вызвали экстренные службы и признали вину, заявив, что убили отца из-за систематического насилия с его стороны. Если сестер Хачатурян признают виновными в убийстве по предварительному сговору, им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Родственники погибшего тогда настаивали на том, что сестры обманывают и пытаются оговорить отца, поэтому инициировали новое расследование.

После процесса адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин заявил, что приговор может стать еще одним доказательством невиновности девушек. По его словам, вероятна переквалификация дела или вообще его прекращение. «Теперь понятно, что они (сестры. — Прим. «Холода») действовали в состоянии самообороны», — сказал адвокат.

Мария и Ангелина Хачатурян в суде. Фото: Kommersant Photo / Dmitry Lebedev / Reuters

Еще до приговора Пакулин сказал, что во время закрытого процесса «суду стали очевидны условия жизни сестер», которые постоянно подвергались насилию со стороны отца, к чему другие родственники относились равнодушно. По мнению защиты, девушки, обвиняемые в убийстве отца, были доведены до предела.

«Считаю установленным, что попытка суицида старшей дочери была напрямую связана с домогательствами со стороны отца»,— заявил накануне оглашения приговора Пакулин.

В то же время представители Михаила Хачатуряна настаивают на его невиновности и заявляют, что будут обжаловать приговор. Накануне один из трех защитников Хачатуряна Георгий Чугуашвили назвал обвинительную речь прокурора «слабой» и «абстрактной». «Все основывается только на словах девушек, но даже этих слов мы в суде не услышали», — сказал адвокат.

Реабилитация имени погибшего

Изначально Следственный комитет России (СКР) отказывался возбуждать дело против Михаила Хачатуряна из-за его смерти, но так как обвинение в насилии со стороны отца было главным доводом защиты девушек, родственники Хачатуряна сами инициировали разбирательство в 2020 году. Они были уверены в том, что тот невиновен, и хотели доказать беспочвенность обвинений, чтобы реабилитировать имя погибшего.

Я заморозила яйцеклетки Для меня «часики не тикают», хотя мне пришлось это сделать из-за болезни. Вот как это было Общество 7 минут чтения

В марте 2021 года, через три года после убийства Хачатуряна, было возбуждено уголовное дело против него. Его обвиняли в истязании, насильственных действиях сексуального характера и понуждении к действиям сексуального характера. Его дочери Крестина, Ангелина и Мария стали потерпевшими по этому делу. В мае 2022 года к обвинениям добавилась статья об изготовлении и распространении Хачатуряном порнографии с участием его дочерей. По информации следствия, подсудимый отправлял эти материалы подруге сестер.

Фото: mikhail.ierusalimsky / Одноклассники

Адвокат обвиняемого Ольга Халикова тогда заявила, что доказательств того, что именно ее подзащитный отправлял порноролик подруге дочерей, нет. По ее словам, следствием было установлено, что сестры пользовались телефоном отца, поэтому могли сами отправить видео. Она также обратила внимание на то, что не были проведены медицинские экспертизы о наличии у девушек «повреждений в области гениталий от предполагаемого насилия».

Вместе с тем психолого-сексолого-психиатрические экспертизы обнаружили у девушек посттравматическое стрессовое расстройство. В связи с этим позже в деле Хачатуряна появилось дополнительное обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Родственники и опека не реагировали

В ходе судебных разбирательств сестры Хачатурян рассказали, что после того, как в 2014 году отец выгнал их мать из дома, он издевался над ними и угрожал оружием. Об этом знали соседи и родственники, в том числе мать девочек. Однако близкие и друзья Хачатуряна заявили, что сестры сами провоцировали такое обращение. Кроме того, о неблагополучной обстановке в семье знали органы опеки, так как девочки в течение года не посещали школу, однако до заявления в полицию дело не дошло.

Самый прогрессивный лидер католиков Умер папа римский Франциск. Он был новатором и помог церкви признать ЛГБТ Мир 7 минут чтения

Через два месяца после ареста сестер Хачатурян суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, а впоследствии и электронные браслеты с них сняли. Однако девушкам запрещено общаться друг с другом и со свидетелями, пользоваться интернетом и давать комментарии СМИ. По результатам экспертизы, младшая сестра Мария была признана невменяемой на момент убийства, поэтому ее дело выделили в отдельное производство.

В январе 2020 года прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону, но СКР отказался это делать. Следствие признало, что отец подвергал дочерей насилию, но расценило эти факты лишь как смягчающее обстоятельство для сестер. Однако в феврале 2021 года Мосгорсуд вернул дела сестер обратно в прокуратуру, а в октябре 2023 года прокуратура вернула дело в СКР.

Сделать ему больно Полиция раскрыла серию странных нападений на детей. На месте преступления всегда случайно оказывались две девочки Криминал 9 минут чтения

Сейчас девушки находятся под наложенными на них судом ограничениями. Они живут в разных квартирах в Москве, им запрещено покидать дом в ночное время. По словам их матери Аурелии Дундук, они не общаются друг с другом и со свидетелями, проходящими по делу.

«Они очень устали от этого всего, очень хотят быть вместе. Они все еще под надзором. Из-за стресса у девушек появились проблемы со здоровьем. Лечимся», — сообщила она.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X