Китай напал на СССР из-за необитаемого острова

Китай и особенно Россия очень любят говорить о десятилетиях дружбы между странами, а Владимир Путин и вовсе называет русских и китайцев «братьями на век». Однако за последние 70 лет около 30 прошли во вражде, а в 1969 году и вовсе случилась война за советские территории. Результатом конфликта стали более сотни убитых с обеих сторон и даже угроза ядерного удара. Стороны долго не могли заключить договор, пока Михаил Горбачев, а потом и Владимир Путин не передали Китаю спорные территории. Неизвестная война с восточным братом — в материале «Холода».

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Остров Даманский вытянут с юга на север на 1,7 километра, а его ширина достигает полукилометра. По площади он всего 0,74 квадратных километра. На его территории вместилось бы чуть меньше двух Ватиканов. Расстояние от острова до советского берега составляло около 500 метров, а до китайского — 300. Даманский был необитаем и не обладал никакими ресурсами, а в период сильных весенних паводков его почти полностью заливало водой.

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Сам остров раньше был обычным мысом и, по версии китайской стороны, как отдельная территория оформился лишь в 1915 году, когда вода подмыла китайский берег и отделила сушу от материка. В России считают, что территория получила название в честь инженера-путейца Станислава Даманского, который утонул в реке Уссури при планировании Транссибирской магистрали в 1888 году. Китайцы же назвали остров Чжэньбао — «драгоценный» в переводе на русский.

Остров Даманский. Фото: TowerCard / Wikimedia Commons

Споры СССР и Китая о границах начались из-за договоров, которые были заключены еще при царской России. В начале 1960-х годов китайские власти назвали эти договоренности «неравноправными» и «навязанными» и начали заявлять претензии на Хабаровск, Владивосток и Благовещенск — это около полутора миллионов квадратных километров советской территории. Тогда же против Советского Союза развернули всю мощь китайской пропаганды: некогда союзники-коммунисты превратились в «советских ревизионистов».

«Никаких особых сложностей мы не ожидали, потому что большинство этих районов было безлюдно: ни наши, ни китайцы там не жили. Иногда, может быть, заходили туда охотники и пастухи. Одним словом, чепуховый спор. Но китайцы именно хотели создать конфликт, отказались участвовать в переговорах и предъявили СССР абсурдные требования, заявив свое “право” на Владивосток, Памир и др.», — писал Никита Хрущев в своих мемуарах.

Конфликт СССР и Китая из-за этого куска земли удивил западных политиков, ведь эти две страны считались стратегическими союзниками. При Сталине их дружба действительно крепла: в 1950 году Советский Союз и КНР даже подписали договор о взаимной обороне. Но потом отношения между двумя империями испортились из-за разного понимания коммунизма: советские лидеры обвиняли Мао Цзэдуна в «великодержавном шовинизме», а китайцы говорили, что в СССР предают марксизм, и осуждали десталинизацию, которая началась после смерти вождя. К 1960 году советники из СССР покинули Китай, а Москва свернула поддержку китайской ядерной программы.

Историческая несправедливость

Китай и Россия как соседи довольно долго спорили по поводу границ. Всего существует около 40 документов, которые в разное время с XVII века регламентировали территориальные споры двух стран. Самый важный документ для истории острова Даманский — Пекинский договор 1860 года, который закреплял за Российской империей некогда принадлежавшие Китаю Уссурийский и Амурские края и определял восточную границу между странами. Споры о принадлежности этих регионов утихли лишь в 2008 году, когда Россия передала амурский остров Тарабаров во владение Китаю.

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Пекинский договор был очень невыгоден Китаю, так как он терял и территории, и целые реки Амур и Уссури, которые полностью отходили России. Это нетипичный случай при разделении территорий: как правило, границу между государствами устанавливали не по одному из берегов (в данном случае китайскому), а по фарватеру (это безопасная «дорожка» для кораблей) судоходных рек или по середине русла в несудоходных — такой подход считался справедливым и общепринятым. В этот же раз целые реки отошли одной стране, а другой ничего не осталось.

Советские пограничники на посту Нижняя Михайловка (на заднем плане река Уссури), 1969 год. Фото: TopFoto / Scanpix

Если бы Пекинский договор был составлен по международным нормам, то Даманский, скорее всего, сразу отошел бы Китаю, ведь остров находится ближе к китайской стороне от фарватера реки Уссури. Однако по действующему договору граница проходила по левому (китайскому) берегу Уссури, а значит Даманский полностью входил в состав России (а позже — и СССР). При составлении договора китайцы не были готовы диктовать свои условия: только что закончилась вторая опиумная война, и Китаю надо было отбиваться от армии англичан и французов, которые оказались у ворот Пекина.

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В середине XX века китайские власти вспомнили об исторической несправедливости и всерьез начали говорить об «утраченных» Китаем территориях, в том числе и о тех, которые отошли к России. По различным оценкам, всего Китай потерял от четырех до 10,5 миллиона квадратных километров своей земли. Для сравнения: площадь современного Китая оценивается в 9,6 миллиона квадратных километров.

«Примерно 100 лет назад район к востоку от Байкала стал территорией России, и с тех пор Владивосток, Хабаровск, Камчатка и другие пункты являются территорией Советского Союза. Мы еще не предъявляли счета по этому реестру», — сказал в 1964 году председатель КНР Мао Цзэдун.

Китайские провокации

В 1964 году Китай и СССР все же провели переговоры по пограничным вопросам. Они проходили тяжело, но успешно: стороны предварительно договорились провести границу именно по фарватерам рек. Тем не менее успех официально не закрепили: по одной из версий, на уступки не пошел Никита Хрущев, по другой — Мао Цзэдун.

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До территориальных споров не было дела обычным китайцам, жившим в приграничье. Они заходили на советскую территорию, не думая о соблюдении пограничного режима, спокойно ловили рыбу в советских водах, а иногда даже косили траву на островах, принадлежащих СССР.

Советский корабль, использующий водомет против китайского рыбака на реке Уссури, 1969 год. Фото: China Photo Service / Dutch National Archives / Wikimedia Commons

C середины 1960-х годов китайцы стали все чаще переходить границу. Причем теперь, по словам советских пограничников, на острова забирались не рыбаки и фермеры, а провокаторы. Китайцы устраивали на советской территории настоящие митинги и несли плакаты, призывающие прислушаться к Мао Цзэдуну, отказаться от идей «ревизионизма» и покинуть «территорию Китая». В акциях участвовали в основном китайские военные, которые переодевались в гражданскую одежду. Советским пограничникам на это был дан приказ вытеснять нарушителей, но без применения оружия — поэтому они прогоняли китайцев длинными палками.

«Обстановка такая: приходит рыбак, втыкает в снег портрет Мао на палочке, начинает долбить лунку. Объясняем: границу нарушать нельзя. Провожаем. Назавтра 20 рыбаков приходят. Сеток три, а цитатники [Мао Цзэдуна] у каждого. Размахивают, чтоб ловилось лучше. Провожаем. Привозят на границу человек пятьсот. Женщины, дети, устраивают митинг, в барабаны бьют. Грузятся на машины и к советскому берегу», — рассказывал начальник одной из застав Виталий Бубенин.

Китайских провокаций постепенно становилось все больше, и в итоге появились первые жертвы. В декабре 1967 года одно из столкновений на участке пограничной заставы «Кулебякины Сопки» зафиксировал майор Григорий Складанюк, позже награжденный медалью «За боевые заслуги». Он рассказывал, что китайцы ночью специально проломили лед на реке Уссури, чтобы отрезать советским военным путь, а днем приблизились к границе на тракторах и машинах, вооруженные дубинками с гвоздями и ломами. Чтобы остановить толпу, советским пограничникам пришлось применить бронетранспортеры: по словам Складанюка, под колесами БТР погибло не менее пяти китайцев, советская сторона обошлась без потерь.

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На Даманском складывалась похожая ситуация. В начале 1969 года на остров проникли 25 китайских военных, с собой у них было оружие и цитатники Мао Цзэдуна. Советские пограничники стали отбиваться от нарушителей границы прикладами автоматов, ведь открывать огонь первыми все еще было нельзя. Им удалось «захватить» несколько карабинов у бежавших китайских военных. Они обнаружили, что китайское оружие было заряжено — хотя любой случайный выстрел мог спровоцировать начало войны Советского Союза и Китая.

«Китайцы расстреливали раненых в упор»

Первый выстрел на Даманском прозвучал в ночь на 2 марта 1969 года. 300 военных Народно-освободительной армии Китая залегли на западном берегу острова — они буквально зарылись в снег, согреваясь рисовой водкой. Китайцы были вооружены автоматами Калашникова и самозарядными карабинами Симонова, и у каждого в кармане был цитатник Мао Цзэдуна. На китайской стороне также стояли крупнокалиберные пулеметы и минометы, готовые поддержать высадившихся на Даманском солдат.

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Советские пограничники заметили группу из 30 китайских военных лишь в 10:20. О прорыве китайцев на Даманский доложили вышестоящим, и на остров высадились еще 32 пограничника во главе со старшим лейтенантом Иваном Стрельниковым, начальником заставы. На тот момент это был единственный офицер на острове, да и он не имел высшего военного образования.

Cоветские пограничники, несущие вахту на острове, 1969 год. Фото: Bettmann / Getty Images

Провокации китайцев уже казались обычным делом, и Стрельников спокойно пошел на переговоры с нарушителями. Сопровождавшие его пограничники шли с незаряженными автоматами: все боялись, как бы ни произошел случайный выстрел. Дальнейшие события имеют две трактовки случившегося. По советской версии, командир выразил протест своему китайскому визави, тот что-то громко ответил, а затем прозвучали два выстрела — это был сигнал к началу операции. Китайцы открыли огонь и убили 17 советских пограничников, включая Стрельникова.

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Китайская версия произошедшего 2 марта отличается от советской. Согласно ей, первыми огонь открыли советские солдаты, которые хотели окружить китайский патруль, поэтому военным Народно-освободительной армии Китая пришлось разворачивать «контратаку в целях самозащиты».

В битвах за Даманский СССР потерял 58 человек, Китай — от 68 до 300

Бой 2 марта продолжался примерно до часу дня, поскольку на помощь советским солдатам прибыли пограничники под командованием Виталия Бубенина (в будущем он станет первым командиром спецподразделения «Альфа») на БТР, и закончился отступлением китайцев. В тот день погиб 31 советский пограничник, еще 14 были ранены. Китайская сторона до сих пор скрывает свои потери, поэтому о погибших китайских солдатах известно только со слов советских пограничников. По их подсчетам, Китай потерял порядка 100–150 человек.

«Осмотром и заключением врачебной медицинской комиссии, освидетельствовавшей трупы убитых советских пограничников, установлено, что китайцы расстреливали раненых в упор, наносили удары штыками и ножами. Лица некоторых убитых были изуродованы до неузнаваемости, с некоторых были сорваны одежда и обувь», — говорилось в одном из отчетов властей по поводу боев на Даманском.

Через две недели, 15 марта 1969 года, китайская артиллерия и минометы еще раз обстреляли Даманский, который накануне заняли советские пограничники. Затем началось наступление китайской пехоты, и советская сторона, не сумев удержать остров на танках и БТР, отступила. В этом бою погибли еще 17 советских пограничников и семь военных. В итоге китайские военные ушли с острова только после обстрела их берега из систем «Град», но и это было не последнее столкновение.

Бронетранспортеры советских пограничных войск на острове, 1969 год. Фото: TopFoto / Scanpix

Столкновения на границе окончательно остановились только осенью 1969 года. Боевые действия закончились после переговоров СССР и Китая, которые прошли прямо в аэропорту Пекина. Советский премьер Алексей Косыгин возвращался с похорон лидера коммунистического Вьетнама Хо Ши Мина и остановился в китайской столице, где его встретил премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай. Они договорились прекратить провокации на границе и оставить войска там, где они находились на тот момент. На момент переговоров на Даманском обосновались именно китайцы, а советские солдаты лишь осуществляли боевое прикрытие острова издалека.

Мечты Мао сбылись благодаря Горбачеву и Путину

Боевые действия на острове Даманский закончились, но отношения Советского Союза и Китая еще долго оставались напряженными. Министр обороны СССР Андрей Гречко даже якобы предложил нанести «превентивный удар» по ядерным объектам в Китае, чтобы соседи больше не пытались отнять советские земли. Осенью 1969 года американцы всерьез боялись ядерной войны между Китаем и СССР.

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Статус Даманского оставался спорным еще 22 года. Возобновить диалог о границах удалось в 1989 году, когда Михаил Горбачев посетил Пекин, а частично уладить вопрос — лишь в 1991 году, когда генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь нанес ответный визит в Москву. В ходе переговоров СССР и Китай подписали соглашение о восточном участке границы. Как и в 1964 году, было решено проводить границу по фарватеру: острова, оказавшиеся на китайской стороне от фарватера Амура и Уссури, переходили Китаю. Даманский не стал исключением.

«Историю не перепишешь, ее заново не составишь. Если бы мы встали на путь восстановления прошлых границ на основе того, как обстояло дело в прошлом, какой народ проживал и на какой территории, то, по сути дела, должны были бы перекроить весь мир. Это привело бы ко всемирной схватке!» — писал Горбачев в книге «Жизнь и реформы».

Договор 1991 года тем не менее не урегулировал статус всех спорных территорий. Вопрос был окончательно решен лишь в 2004 году: Владимир Путин одобрил передачу Китаю острова Тарабаров и части острова Большой Уссурийский. Всего Китай получил около 337 квадратных километров российской территории — по площади это как три Парижа или один Краснодар.

Остров Даманский в 2011 году. Фото: TowerCard / Wikimedia Commons

Это решение вызвало протесты жителей Хабаровского края, у которых на островах были построены дачи. Против выступили и депутаты, которые напомнили, что острова имели стратегическое значение для России: на Большом Уссурийском находился укрепрайон на случай возможного нападения со стороны Китая, а над Тарабаровым проходила траектория взлетов военных самолетов и ракет ПВО. Депутаты Госдумы назвали решение Путина уступкой Китаю, взамен которой Россия не получит ничего.

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Сегодня у России и Китая нет официально признанных территориальных споров, хотя периодически возникает напряженность. В 2023 году в Китае выпустили официальные карты, где вся территория острова Большой Уссурийский входила в состав Китая. Некоторые земли, из-за которых Китай спорит с Индией и Вьетнамом, тоже были записаны в китайские территории. Власти КНР не сочли нужным объяснить такое определение границ.

Даманский же сейчас вполне официально носит название «Драгоценный». Теперь здесь находится мемориальное кладбище «революционных мучеников» — тех китайских военных, которые погибли при боях с советскими пограничниками в конце 1960-х годов.

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