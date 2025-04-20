Смартфоны оказались полезными для мозга

Ученые из Техаса опровергают миф, что смартфоны и другие устройства провоцируют деменцию у пожилых людей․ Наоборот, у тех из них, кто использует гаджеты, риск деменции оказался на 58% ниже. Эти выводы опровергают тезис о «цифровой деменции» — что якобы технологии плохо влияют на мозг человека. Однако выводы этого исследования касаются только пожилых — ученые не уверены, что происходит с мозгами у молодых людей, которые часами листают ленту в социальных сетях. Неожиданная польза смартфонов — в материале «Холода».

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О «цифровой деменции», или «цифровом слабоумии» стали много говорить в 2012 году — тогда эту концепцию популяризировал немецкий нейробиолог и психиатр Манфред Шпицер. Его теория заключалась в том, что чрезмерное использование гаджетов привело к зависимости людей от технологий, а это плохо влияет на их когнитивные способности.

Несмотря на популярность теории, «цифровая деменция» — это не болезнь, ее нельзя диагностировать. Авторы нескольких исследований попытались найти связь между большим количеством экранного времени и работой мозга. Например, исследование 2023 года показало, что у людей, проводивших более четырех часов в день у телевизора, повышается риск развития сосудистой деменции или болезни Альцгеймера.

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Чем больше эта тема находится в медийном пространстве, тем больше появляется слов и выражений , описывающих последствия «цифровой деменции»: например, «утечка мозгов» — гипотеза, что в присутствии смартфона люди хуже выполняют интеллектуальные задания. Или понятие «брейнрот» («гниение мозга»), которое описывает предполагаемое ухудшение интеллектуальных навыков человека из-за чрезмерного потребления контента. Оно стало словом 2024 года по версии Оксфордского словаря.

на 58% может быть ниже риск деменции у пожилых, пользующихся смартфонами

Однако исследования ученых из двух техасских университетов опровергают опасения, что людям грозит «цифровая деменция». По их данным, смартфоны и другие устройства не только не провоцируют деменцию — они могут помочь немного замедлить старение мозга.

Двойная связь

Американские ученые Джаред Бендж и Майкл Скаллин провели метаанализ 57 научных работ о том, как цифровые технологии влияют на когнитивные способности у пожилых людей. То есть сами авторы не проводили тесты — за базу исследования они взяли уже опубликованные в медицинских журналах данные.

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В итоге ученые проанализировали данные более 400 тысяч человек со средним возрастом около 69 лет. Оказалось, что у тех исследуемых, кто пользовался смартфонами, планшетами или компьютерами, сравнительный риск деменции был на 58% ниже по сравнению с теми, кто этого не делал. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature Human Behaviour.

При этом положительная связь между использованием технологий и снижением риска деменции не зависела от уровня образования, возраста и здоровья участников. Это обнадеживающие новости — особенно на фоне слухов про «цифровую деменцию», говорит автор исследования Джаред Бенге.

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Пока эти данные нельзя трактовать однозначно: ученые не могут полностью объяснить, на самом ли деле это гаджеты снижают риск деменции или, наоборот, люди с хорошо развитыми когнитивными способностями просто больше остальных используют устройства. Но авторы считают, что связь двусторонняя, и в любом случае есть когнитивные навыки, которые можно приобрести, используя технологии. Например, технологии позволяют общаться и взаимодействовать с людьми как никогда раньше, создавая новые виды социальных связей, что очень полезно для стареющего мозга.

Важно не что, а как

Исследователи отмечают, что анализ основан исключительно на данных людей старше 50 лет — так называемых «цифровых пионеров». Они выросли без технологий и были вынуждены медленно интегрировать их в свою жизнь во взрослом возрасте, что иногда вызывает сложности. Тот факт, что гаджеты могут улучшить когнитивные функции этих людей, может быть связан с тем, что они постоянно осваивают новые навыки.

«Использование цифровых устройств так, как мы используем телевизоры, — то есть пассивно, — вряд ли принесет пользу. Однако наши компьютеры и смартфоны могут стимулировать умственную деятельность, обеспечивать социальные связи и компенсировать когнитивные способности, которые снижаются со старением», — сказал Майкл Скаллин.

Пока неизвестно, к чему может привести часовой просмотр сериалов или пролистывание ленты социальных сетей — такое поведение типично для молодых людей. Для этого надо подождать, когда они станут старше.

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А пока Скаллин советует обязательно научить своих пожилых родственников пользоваться смартфонами.

«Если у вас есть родитель или бабушка или дедушка, которые просто держатся подальше от технологий, возможно, стоит пересмотреть такое положение дел. Можете ли вы научить их пользоваться приложениями для обработки фотографий, обмена сообщениями и календарем? Начните с простого и будьте очень терпеливы, пока они учатся», — сказал он.

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