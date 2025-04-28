EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Я сидела на мочегонных

Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
9 минут чтения 00:01 | Обновлено: 00:15
Я сидела на мочегонных

31-летняя Александра Лужкова на протяжении 10 лет безо всяких показаний пила мочегонный препарат «Фуросемид»: ей нравилось, что ее лицо становилось «точеным», а мышцы — более заметными. Этот диуретик часто используют люди с расстройством пищевого поведения и спортсмены: он выводит из организма воду, а значит, позволяет ненадолго сбросить вес. Но принимать этот препарат бесконтрольно и без показаний чрезвычайно опасно: от этого можно умереть. Лужкова говорит, что стала зависимой от этих таблеток — и пила их, несмотря на побочные эффекты: судороги и головные боли. Когда она нашла в себе силы обратиться к врачу, то выяснила, что заработала необратимое поражение почек. О том, как она переживала побочные эффекты, слезала с мочегонных и в итоге приняла себя, — она рассказала «Холоду».

Ни с кем не обсуждала: ни с подругами, ни с родителями

Впервые таблетку мочегонного я приняла, когда была еще школьницей: мне было лет 14. Поначалу я пила их не для того, чтобы сбросить вес или чтобы лучше выглядеть — я хотела решить проблему утренних отеков. По ночам у меня сильно отекало лицо, из-за этого, вероятно, происходило давление на слезные канальцы, текли слезы, и к утру они собирались по краям глаз корочкой. Глаза чесались, было сложно надеть контактные линзы.

Не помню, как я узнала о существовании этого препарата и где его откопала. Но помню, как выпила в первый раз таблетки, проснулась утром — а у меня нет отеков на лице, нет одутловатости, мне легко надевать линзы, глаза не чешутся. Мне понравился эффект. Тогда я и начала периодически пить это лекарство, но ни с кем это не обсуждала: ни с подругами, ни с родителями.

Я переехала в Армению, и мне все нравится
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Меня удивило человечное отношение и дружелюбие. В России я такого не видела
Общество9 минут чтения

С детства у меня был лишний вес: при росте 160 сантиметров я весила 80 килограммов. Я пыталась похудеть, какие-то дурацкие диеты соблюдала, сидела в пабликах, посвященных похудению, но на кардинальные меры не шла. Мне всегда слишком нравилось есть, чтобы морить себя голодом.

В семье у меня не то чтобы существовал культ похудения — но мама всегда боролась с лишним весом. Она сильно располнела, когда родила моего младшего брата, и, чтобы похудеть, пила слабительные чаи. Так что у меня перед глазами все время был пример того, как снижать вес подобными способами. Я даже попробовала один раз выпить такой чай лет в 17–18, но мне не понравилось.

В 11 классе мне впервые удалось радикально скинуть вес. Прямо перед выпускным я заболела ветрянкой — настолько сильно, что просто не могла есть. Меня тошнило от всего. И тогда за месяц я похудела на семь килограммов. Этот опыт меня мотивировал не разъедаться дальше, и я начала подходить к похудению осознанно: стала считать калории, заниматься в тренажерном зале.

Я сидела на мочегонных
Фото: предоставлено Александрой

В то время я по-прежнему периодически пила мочегонные, чтобы не отекать по утрам. И как только я скинула вес, заметила, какой от них визуальный эффект, насколько меняется лицо, когда в нем нет той воды, которая обычно скапливается по утрам. Я поняла, что таблетки помогают мне «просушиться». После них у меня прорисовывался пресс, руки выглядели очень красиво, скулы становились точеными. Эта разница стала очень заметной — и от мочегонных стало сложно отказаться.

Уже на первом курсе университета я начала пить эти таблетки каждый день. И с тех пор больше 10 лет я не могла с них слезть.

«Здесь не трогаем, здесь живет “Фуросемид”» 

Мой путь похудения был медленным и комфортным. Я занималась с тренером в зале, он объяснил мне, как питаться, учел все мои медицинские показания, подстроил под меня тренировки. Я никогда не голодала, не сидела на курице с гречкой, ела вкусно и более-менее наладила свои отношения с едой. И так понемногу, не прибегая ни к каким идиотским способам, я скинула вес: за восемь лет — с 17 до 25 — я похудела на 30 килограммов.

При этом я продолжала пить «Фуросемид». Тренер об этом не знал

Удивительно, как во мне будто сочетались два человека. Один дисциплинированно выполнял какие-то грамотные шаги, чтобы снизить вес. А другой фигачил эти таблетки, чтобы эффект был еще лучше. 

При этом мне часто казалось, что я недостаточно стройная — но я понимала, что больше активности и меньше калорий мой организм уже не вывезет, у меня и так было по 30 тысяч шагов в день и три-четыре тренировки в неделю. Была рациональная часть, которая говорила, что сильнее нагружать себя нельзя. А вот та моя часть, которая пила «Фуросемид», — это была будто темная зона моего мозга, какой-то закуточек, который отключен от реальности, от логического мышления. «Здесь не трогаем, здесь живет “Фуросемид”».

Фото: Unsplash

Тогда я работала бортпроводницей в «Аэрофлоте». Многие думают, что карьерный рост бортпроводниц зависит от их стройности, но я считаю, что это не так: он зависит от коммуникативных навыков, от того, насколько ты опрятно выглядишь и круто ли работаешь, так что в этом плане давления я не ощущала. Но мне часто говорили, что я хорошо выгляжу. На ранние рейсы другие девчонки-бортпроводницы приезжали помятыми, а я — будто и не спала, всегда отлично выглядела. Это привлекало внимание других, и комплименты мне нравились.

Молодой человек, с которым я тогда была в отношениях (сейчас мы уже не вместе), тоже постоянно говорил мне комплименты. Он всегда просыпался отекшим, смотрел на меня и говорил: «Блин, тебя будто Иисус поцеловал, ты встаешь по утрам красивая такая».

Хотите рассказать свою историю «Холоду»? Напишите нам!

Эти слова мне очень сильно льстили. Наши отношения были не очень здоровыми, я была эмоционально от него зависима и мне было очень важно его мнение. Я добивалась того, чтобы похудеть, отчасти именно для того, чтобы нравиться ему. 

Мы начинали наши отношения, когда я была на последнем курсе университета — и тогда я была намного полнее, чем сейчас. Мы попробовали встречаться, но он сказал: «Слушай, честно говорю, мне очень нравится с тобой общаться, но встречаться я с тобой не смогу». Он не хотел мне до последнего говорить, почему, но я с помощью всяких грязных манипуляций заставила его. И он признался: «Ну, мне нравятся более стройные девушки». Он сказал это один-единственный раз и больше никогда к этому не возвращался. Но моему мозгу было достаточно услышать это однажды, чтобы запомнить: быть стройной — очень важно.

Так что, когда я просыпалась по утрам с точеными чертами лица и слышала от него эти приятные слова, я думала: «Значит, все хорошо в моей жизни. Он со мной, значит, классно. Значит, я все делаю правильно».

Приходилось пить таблетку, чтобы просто пописать 

В подростковом возрасте, когда я начала пить «Фуросемид», я ничего не знала о том, какое воздействие он оказывает на организм — даже не задумывалась. А вот когда я начала осознанно принимать мочегонные, чтобы поддерживать свой внешний вид, я уже знала, что он негативно влияет на почки, что вымывает кальций и калий.

На последних курсах университета у меня появились первые побочки: судороги, головные боли, постоянная сухость во рту.

Еще надоедало постоянно бегать в туалет. Я выпивала таблетку где-то в семь-восемь вечера. И до часу ночи я каждые 15–20 минут бегала в туалет. Каждый вечер в течение всех этих лет у меня проходил в таком режиме.

Фото: Unsplash

Если вечером я шла видеться с друзьями, то приходила домой и пила таблетку перед сном. Тогда бегала в туалет ночью: засыпала, терпела, просыпалась, шла в туалет, опять засыпала.

Это все сильно мешало жить. Но когда ты понимаешь, что ты взамен получишь, то твоему мозгу с ментальной проблемой все равно. Ты готова идти на любые жертвы ради того, чтобы завтра утром проснуться худой и красивой.

Я не могла постоянно ходить в одну и ту же аптеку. Мне приходилось их менять, потому что в каких-то аптеках меня уже знали: знали, что я покупаю пачками этот «Фуросемид». Не продать его мне не имели права — но у фармацевтов могли возникнуть какие-то вопросы, и говорить с ними мне не хотелось.

Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Погибли десятки советских солдат, а Кремль рассматривал ядерный ответ. Об этой войне сегодня не вспоминают
Политика13 минут чтения

С 2019 года я стала периодически надолго уезжать из Москвы: то на Бали, то в Турцию. И все переезды сопровождались гигантской закупкой этих таблеток. Уезжаю, например, на зимовку на полгода и думаю: «Так, мне нужно посчитать, сколько я там буду дней, и закупить примерно 500 блистеров».

Я понимала, что это зависимость, которая ограничивает мою жизнь. И понимала, что рано или поздно это приведет к каким-то серьезным последствиям.

Приходилось отказываться от многих вещей в жизни

Постепенно у меня начала развиваться не только психологическая зависимость — без таблеток мне было физически плохо. Когда я пропускала один день, отек становился еще сильнее, чем если бы я их вообще не пила. Утром тяжело разжать и сжать пальцы рук, потому что они налиты водой, не можешь открыть глаза, потому что они все в засохшей корочке от слез.

Из-за этого мне приходилось отказываться от многих вещей в жизни. Приезжаю, например, в гости к подруге, она говорит: поехали на дачу, затопим баню. А я понимаю, что не взяла с собой таблетки. Значит, надо срочно искать круглосуточную аптеку, например, или просто отказываться и ехать домой.

Со временем побочки становились сильнее и сильнее. Несколько раз я пыталась самостоятельно бросить пить мочегонные, но поняла, что просто не могу помочиться без них. Было такое, что я сутки не мочилась — просто начинала раздуваться, как шарик. Сперва кисти рук наливаются водой, пальцы как колбаски становятся — отвратительное чувство, когда больно сжать кулак. Потом ноги становятся, как кадушки, начинают краснеть. Так что мне приходилось пить таблетку, чтобы просто пописать. 

Я не занималась сексом со своим парнем больше двух лет
Я не занималась сексом со своим парнем больше двух лет
Он страдает из-за этого, и я разрешила ему встречаться с другими девушками. Я асексуальна и стараюсь принять это
Общество7 минут чтения

Однажды — это было летом 2022 года — я описалась во сне. Мне снилось, что я иду в туалет. И я проснулась, только когда уже пошла моча, когда почувствовала тепло. Вскочила, побежала в туалет, потом вернулась менять постель. Я спала вместе со своим молодым человеком. Было стыдно. Но он меня успокаивал, говорил, что всякое бывает, мы потом даже посмеялись немного.

Но даже после этого я не бросила пить «Фуросемид». На следующий вечер после того, как это произошло, я снова выпила таблетку. 

Я никак себе это не объясняла. Наркозависимый же тоже понимает, что героин его убивает. Ты знаешь обо всех последствиях — но продолжаешь быть зависимым.

«Ну, ты доигралась, молодец»

Во второй половине 2022 года я поняла, что хочу слезть с таблеток. Тогда побочки стали уже очень сильными. По ночам были адские судороги в ногах. Надоело испытывать чувство сушняка во рту, жажду, которую не могла утолить никакая вода, ни газированная, ни минеральная. Из-за сильных головных болей я начала жить в каком-то аду.

Я предполагала, что от моих почек уже ничего не осталось. И понимала, что могу умереть, потому что в любой момент может начаться какое-нибудь заражение крови, потому что почки не справляются с очищением.

Я долго ходила и собиралась с мыслями, настраивала себя на то, чтобы решить эту проблему. На тот момент у меня уже было налажено питание, я выработала здоровые пищевые привычки, поняла вместе с психологом причины своего расстройства пищевого поведения. И тогда я искренне захотела избавиться и от зависимости от таблеток. Но я боялась идти к врачу. Мне было страшно, что меня начнут стыдить, закатывать глаза, орать и отчитывать, как ребенка.

Я сидела на мочегонных
Фото: предоставлено Александрой

Я сдала анализ крови и сделала УЗИ почек. Мне сказали, что у меня проблемы — и отправили к нефрологу. Он был первым из медиков, кому я подробно рассказала, что давно пью «Фуросемид». Он не стыдил меня. Оказалось, что у него часто бывают такие пациенты. Он рассказал, что работал со сборной по фигурному катанию — и тоже помогал девочкам слезть с «Фуросемида», который они пили во время сборов и соревнований.

Врач сказал, что у меня поражение почек. Я помню, что мне стало страшно, я подумала: «Ну, ты доигралась, молодец». Сразу мысль: «А что делать?» Но оказывается, что сделать уже ничего нельзя, последствия — необратимые. 

Нефролог объяснил, что жить с этим можно. Что в принципе почки у меня функционируют, но целиком восстановить их работу нельзя.

Я сидела на мочегонных
Фото: предоставлено Александрой

Теперь мне лучше не пить алкоголь — и, естественно, не пить мочегонные таблетки. Всегда, когда мне назначают какое-то другое лечение, нужно предупреждать врачей, что у меня проблемы с почками — и подбирать средства, которые совместимы с моими ограничениями.

Нефролог прописал схему, по которой нужно было слезать с «Фуросемида». Не разом бросать его пить — иначе на следующий день меня может разнести так, что будет больно двигаться, — а постепенно снижать дозу в течение двух месяцев. Дополнительно прописал мне поддерживающие лекарства для почек, печени и других органов, чтобы на протяжении периода, когда я слезаю, мне было полегче. 

Некоторые люди, когда с ними случается что-то плохое, жалуются: «Боже, да за что мне все это!» А я знаю, за что мне все это. Я не могу перекинуть ответственность на кого-то. И не хочу говорить, мол, это все болезнь, я тут ни при чем. Нет, это я. Это я пила эти таблетки — никто их в меня не запихивал. И я знала о последствиях. Да, я была неадекватна. Слава богу, это закончилось. Но делала это я. Отношение к этому у меня такое: «Ну, поделом тебе, Сашка, молодец». 

С тех пор прошло два с половиной года. За все это время у меня даже в самые отечные дни ни разу не возникло желания выпить таблетку и слить воду. Я говорила себе: «Нет, ничего пить точно не буду. Буду отекшая. Отек точно сойдет».

Тем более теперь я знаю специальные комплексы упражнений, которые разгоняют лимфу и помогают избавиться от отеков. Делаешь упражнения — и через 10 минут смотришь в зеркало, а у тебя и скулы видны, и руки тонкие.

Сделать ему больно
Сделать ему больно
Полиция раскрыла серию странных нападений на детей. На месте преступления всегда случайно оказывались две девочки
Криминал9 минут чтения

У меня не возникает отвращения к себе, если я вижу себя отекшей: я стала принимать себя. Не могу сказать, что мне совсем пофигу на свою внешность, что даже если я буду весить 90 килограммов, то для меня это будет окей. Нет. Я хочу быть в нормальном весе, хочу быть красивой, стройной, но какой-то прямо ненависти к своему телу у меня сейчас нет. К тому же я сейчас нахожусь в очень теплых отношениях со своим партнером, что помогает адекватнее относиться к себе.

Раньше я была драма-квин, мне нравилось страдать. А потом перестало нравиться. Я больше не хочу страдать, я хочу просто прикольно жить те годы, что мне остались.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Автор:редакция «Холода»
Фото:предоставлено Александрой

Посмотрите другие материалы

Я сидела на мочегонных
Общество
Я сидела на мочегонных
Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
00:01
На дне колодца
Криминал
На дне колодца
12-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Ранее ее изнасиловали соседские мальчики, но семье отказали в помощи
17:00 27 апреля
Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Общество
Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Тут много дешевых фруктов и море рядом, но летающие тараканы и фекалии на улицах портят все
00:01 27 апреля
Мужская таблетка против беременности
Мир
Мужская таблетка против беременности
Ученые придумали противозачаточный препарат для мужчин, эффективный на 99%. Он безопасен?
17:00 26 апреля
Я живу в Алжире на 40 тысяч рублей в месяц
Общество
Я живу в Алжире на 40 тысяч рублей в месяц
Нам с мужем хватает этих денег на все. Мне очень нравится эта страна
00:01 26 апреля
Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
Мир
Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
С нее началось восстание, которое свергло диктатуру. Вот как это было
17:23 25 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования