EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Я сбежал из России в Германию

На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка
8 минут чтения 00:01 1 мая
Я сбежал из России в Германию

В 2022 году на 36-летнего Романа Борисова завели уголовное дело за «военные фейки». Он два месяца провел в СИЗО, а после освобождения смог уехать в Германию. Там у его жены обострилось психическое расстройство, она перестала есть и вскоре умерла. Роман рассказал «Холоду» про то, как сидел в бараке с сотней сокамерников, как бежал из России и похоронил жену. А потом, чтобы обеспечивать себя и дочь, пошел преподавать в берлинской гимназии.

Я работал учителем истории в частной школе в Санкт-Петербурге и занимался политическим активизмом — пытался избираться в депутаты, был наблюдателем на выборах, участвовал в просветительских гражданских проектах. Долгое время у меня не было проблем на работе из-за этого, но иногда руководство говорило: «Извините, Борис Борисович, но вы что-то не то пишете в социальных сетях». Однако после начала войны меня попросили уйти, и я написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В марте 2022 года я пришел в муниципальный совет моего округа и на камеру сказал, что вооруженные силы Российской Федерации воюют в Украине. Что это — никакая не специальная операция, а чистой воды фашизм.

Хотите рассказать свою историю «Холоду»? Напишите нам!

8 мая мы с женой и четырехлетней дочерью собирались на дачу, когда к нам в квартиру вломились силовики. Они обыскали квартиру, а потом увезли меня в отделение. Жена и дочка сидели все это время в детской. На следующий день прошел суд — меня отправили в СИЗО.

Сначала я находился в изоляторе в районе Горелово. Мы жили в бараке на 100 человек. Кроме камер там была крошечная комната, в которой одновременно находились туалет, курилка, раковина и душ. Туда постоянно стояла очередь.

Информация об обстоятельствах пребывания в СИЗО известна «Холоду» со слов героя. Издание не может проверить это.

За две недели, которые я провел в этом бараке, я только три-четыре раза выходил на прогулку — вместо них меня почти всегда оставляли мыть полы. Цензоры строго проверяли письма, которые я отправлял и которые ко мне приходили. То есть я не мог даже написать, что мне в бараке холодно или что я приболел, попросить какие-то теплые вещи.

Там была жесткая иерархия: некоторые заключенные сотрудничали с администрацией. Они называли себя «Кремль», показывали свою власть и требовали, чтобы мы им подчинялись.

Однажды на входе в барак меня встретили трое человек в перчатках и завели в какой-то зал. Они попросили меня встать звездочкой — раскинуть руки и ноги — и ударили меня несколько раз в грудь. Меня спросили, связан ли я с Украиной, работал ли там. Я ответил, что да — в 2015 году я был там вожатым в детском лагере толерантности. Они сказали, что в таком случае я платил налоги, которые шли на украинскую армию, и требовали, чтобы я подписал документ о том, что я финансировал ВСУ. Я ничего не подписал, и они меня отпустили.

Фото: txking / Shutterstock

Потом я увидел в бараке заключенного, против которого, по словам сокамерников, было возбуждено уголовное дело по какой-то сексуальной статье (вероятно, имеются в виду статьи УК РФ о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности. — Прим. «Холода»). В первый же день там его избили и изнасиловали шваброй. Я не видел этого лично, но об этом говорил весь барак. По его походке тоже было заметно.

На одном из утренних обходов представитель СИЗО спросил у этого человека, есть ли у него жалобы. Он с поникшим видом ответил, что нет. Тогда сотрудник СИЗО сказал: «Покажи мне, что у тебя там, спусти штаны». Когда он спустил штаны, я увидел, что вся его нижняя часть от пояса до пяток была черной. То есть его били по ногам и по тазу.

В бараке была каста неприкасаемых — людей, с которыми нельзя было ни разговаривать, ни дотрагиваться до них. В противном случае ты бы оказался в их рядах. Тот человек тоже попал в эту категорию.

Как понять логику мясорубки?
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
Политика7 минут чтения

Через две недели меня перевели в СИЗО «Кресты». Там были другие условия — это был уже не барак, а камера на четыре человека с отдельным туалетом и горячей водой. Никакого насилия со стороны сотрудников и заключенных я не заметил. Сокамерники не устраивали иерархию, мы даже играли с ними в нарды.

Случилось чудо

Спустя два месяца суд неожиданно изменил меру пресечения: вместо СИЗО мне запретили пользоваться интернетом и выезжать из города. Я воспринял это как чудо.

Жена очень тяжело переживала мой арест. Она попала в психиатрическую клинику, поэтому дочку забрала моя мама. Но к моему освобождению ее уже выписали из больницы.

Сначала я хотел бороться дальше: думал, что смогу доказать в суде свою невиновность. Но на двух заседаниях я увидел стеклянные глаза сотрудников и понял, что это бесполезно. Суд я не выиграю, оправдательного приговора по статье о военных фейках не будет. К тому же у меня семья, и я все еще надеюсь, что смогу быть полезным для России. Я посоветовался с друзьями и семьей и решил, что нужно попробовать уехать.

Руководство детского сада выписало жене запрет на посещение — она вела себя очень странно

Заграничный паспорт у меня отобрали правоохранители. Поэтому я выбирал те страны, в которые пускали по внутреннему российскому паспорту. В августе 2022 года я уехал в Кыргызстан. Я боялся, что на границе меня задержат, поэтому очень удивился тому, насколько легко у меня получилось уехать. Я не медийная личность или видный оппозиционер, поэтому, наверное, властям не нужно было держать меня за решеткой напоказ. Семья присоединилась ко мне уже позднее, через пару недель после моего отъезда.

Переезд в Германию. В 2022 году на 36-летнего Романа Борисова завели уголовное дело за «военные фейки». Он два месяца провел в СИЗО, а после освобождения смог уехать в Германию. Там у его жены обострилось психическое расстройство, она перестала есть и вскоре умерла.
Роман с семьей в Кыргызстане. Фото: @swetlanaplatz / Telegram

В Бишкеке я обратился в немецкое посольство и подал документы на гуманитарную визу. К марту я уже получил ее — для этого мне сделали «серый паспорт» (временный документ для иностранцев, которые прибывают в Европу, но не могут оформить паспорт своей страны. — Прим. «Холода»).

У моей жены Алены был диагноз «шизофрения». Для нормальной жизни ей нужно было регулярно принимать лекарство. В Бишкеке я смог его найти, поэтому там у нас все складывалось хорошо. Ей делали инъекции в местной клинике раз в несколько недель, она ходила на курсы немецкого языка и следила за бытом.

Моя жена перестала есть

Весной 2023 года мы уехали в Германию. В консульстве нас распределили в город Висмар на Балтийском море, там выделили комнату в квартире, где жила еще одна пара. Потом они уехали, и вся квартира оказалась в нашем распоряжении.

Я сидела на мочегонных
Я сидела на мочегонных
Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
Общество9 минут чтения

По образованию я переводчик с английского и немецкого языков. Я хотел продолжить работать в сфере образования, поэтому в июле 2023 года сдал экзамен на подтверждение знания немецкого языка и записался на дополнительные курсы для педагогов. В октябре начал преподавать на курсах немецкого в местном филиале Гёте Института.

Параллельно с этим я нашел жене психиатра. Он изменил схему лечения: отменил инъекции и прописал таблетки. Но она перестала принимать лекарства — говорила, что чувствует себя хорошо и считает себя здоровой.

Переезд в Германию. В 2022 году на 36-летнего Романа Борисова завели уголовное дело за «военные фейки». Он два месяца провел в СИЗО, а после освобождения смог уехать в Германию. Там у его жены обострилось психическое расстройство, она перестала есть и вскоре умерла.
Фото: @swetlanaplatz / Telegram

Я уговаривал Алену лечь в психиатрическую клинику. Говорил ей: «Там нормальные условия. Ты полежишь, восстановишься и все будет хорошо». Но она отрицала болезнь, а в Германии нельзя заставить человека лечь в психиатрическую больницу, если он сам этого не хочет.

Состояние моей жены ухудшалось. Однажды руководство детского сада, в который ходила наша дочь, выписало ей запрет на посещение. Оказалось, что она пришла забирать дочку и вела себя очень странно.

К нам домой приходил социальный работник и тоже уговаривал Алену лечь в больницу. Но она уже никого не слушала. Она отказывалась есть, все время лежала на кровати. В феврале 2024 года я пришел домой и обнаружил, что Алена не дышит. Я сразу же вызвал скорую помощь, но врачи констатировали смерть.

Я переехал в Лондон в 43 года
Я переехал в Лондон в 43 года
Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика
Общество12 минут чтения

Сперва я сказал дочери, что маму увезли в больницу, а потом честно признался, что ее не стало. Я думал, что у дочери будет истерика — ей было всего шесть лет, — но она поплакала и восприняла эту новость довольно спокойно. Я сказал ей: «Ты же знаешь, что мама болела?» Она ответила: «Да, знаю». Похороны прошли в Висмаре: отправлять тело из Германии в Россию сложно и дорого. Родственники Алены не смогли приехать.

Учитель немецкого

Мне было очень тяжело пережить смерть жены. Но у меня осталась дочка, за которую я несу ответственность и ради которой мне нужно жить и работать. Поэтому в марте 2024 года мы с дочкой переехали в Берлин.

Я пошел на программу переквалификации, чтобы стать школьным учителем. Два дня в неделю я хожу на лекции, а в остальные — прохожу практику в гимназии, веду уроки немецкого, истории и политики. В декабре я должен сдать экзамен и получить сертификат школьного преподавателя.

Фото: страница Романа во «Вконтакте»

В Германии не хватает учителей (по предварительным оценкам, в 2025 году в Германии будет не хватать 25 тысяч учителей. — Прим. «Холода»), поэтому человек с практически с любой специальностью может пройти курсы и стать учителем в школе — не обязательно иметь педагогическое образование. Мне нравится, что здесь всему можно научиться или переквалифицироваться — главное, знать язык.

До того как я вышел на работу, нам выплачивали пособие: примерно 1500 евро. Этих денег нам вполне хватало. Мы могли поехать с ребенком на выходные в театр или зоопарк.

Сейчас я получаю примерно 2500 евро до вычета налогов. После того как я получу сертификат, мне повысят зарплату. Впрочем, нынешний зарплаты вполне хватает на жизнь в Берлине — по крайней мере, на базовые расходы. Мы можем сходить в кафе, в музей, съездить в небольшие путешествия. В другие страны я все равно не могу ездить: мой загранпаспорт все еще находится у российских силовиков.

Переезд в Германию. В 2022 году на 36-летнего Романа Борисова завели уголовное дело за «военные фейки». Он два месяца провел в СИЗО, а после освобождения смог уехать в Германию. Там у его жены обострилось психическое расстройство, она перестала есть и вскоре умерла.
Фото: страница Романа во «Вконтакте»

Наша легализация прошла очень спокойно. Мы пришли в комитет по делам иностранцев и подали заявку на вид на жительство. Через месяц или два нам выдали ВНЖ, который истекает в 2026 году. Надеюсь, мне удастся его продлить.

Мне очень многое нравится в Германии. Я чувствую себя здесь в безопасности: никто не выгоняет меня с работы за политическую позицию. Здесь есть свобода слова и свобода протеста: я спокойно принимаю участие в русскоязычных акциях в Берлине, и нас никто не разгоняет.

Я живу в Алжире на 40 тысяч рублей в месяц
Я живу в Алжире на 40 тысяч рублей в месяц
Нам с мужем хватает этих денег на все. Мне очень нравится эта страна
Общество9 минут чтения

Берлин — комфортный город для жизни с ребенком. Здесь очень много крутых детских площадок — я бы хотел, чтобы Петербурге в были такие. Из минусов: тут сложно найти жилье, хотя у меня это довольно быстро получилось. Цена аренды квартир здесь может показаться высокой, но это проблема многих европейских столиц.

Я бы хотел вернуться в Россию, но в моей ситуации это невозможно. В 2024 году меня заочно приговорили к шести годам колонии по статье о военных фейках. Но, если вдруг в России сменится политический режим и у меня появится возможность приехать, я обязательно это сделаю.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Автор:Марина Кирюнина

Посмотрите другие материалы

Я сбежал из России в Германию
Общество
Я сбежал из России в Германию
На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка
00:01 1 мая
Как понять логику мясорубки?
Политика
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
00:01
Я переехал в Лондон в 43 года
Общество
Я переехал в Лондон в 43 года
Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика
00:01 29 апреля
За что посадили самого преданного генерала Путина
Политика
За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
20:36 28 апреля
Я сидела на мочегонных
Общество
Я сидела на мочегонных
Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
00:01 28 апреля
На дне колодца
Криминал
На дне колодца
12-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Ранее ее изнасиловали соседские мальчики, но семье отказали в помощи
17:00 27 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования