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Общество

Я работала танцовщицей в стрип-клубе

Гости относились к нам как к секс-работницам, и даже мой парень называл меня шлюхой. Это было ужасно
7 минут чтения 09.12.2024
Я работала танцовщицей в стрип-клубе

22-летняя Ангелина из Курска около года работала танцовщицей в стриптиз-клубе. За время работы она начала употреблять наркотики, а в клубе сталкивалась с харассментом и предвзятым отношением гостей. Ангелину оскорблял даже молодой человек, с которым она на тот момент встречалась. После увольнения она начала чувствовать себя лучше. Ангелина рассказала «Холоду» о том, с какими проблемами и стереотипами сталкивалась во время работы и как она повлияла на ее жизнь и отношения.

Я попала в стриптиз-клуб случайно, когда мне было 18 лет. Я училась в колледже и параллельно с учебой месяц работала кассиршей в пиццерии. Моя семья не бедная, но мне не хватало денег на карманные расходы: мне покупали какие-то нужные вещи, но хотелось и самой что-то получать. 

Однажды я увидела объявление о вакансии хостес и официанток в сети стрип-клубов «Zажигалка». Когда я пришла на собеседование, мне сказали: «Это все так сложно, много чего учить, ответственность большая. Попробуй работать танцовщицей». Я подумала и решила, что хочу попробовать.

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Танцы были чем-то средним между стрип-пластикой и классическим pole dance. На сцене стоял обычный пилон без крутящейся платформы внизу, но возле шеста можно было поставить ногу и крутиться. Нас тренировала девочка, которая работала танцовщицей и одновременно обучала новеньких. У меня сразу как-то начало получаться, я втянулась и научилась делать не очень сложные трюки. 

Девочки работают в белье. Стандартный выход на сцену длился два трека. На первом мы танцевали в трусах и лифчике. На второй песне бюстгальтер уже снимался. Иногда было полное обнажение в формате промоушена. В определенные дни, чаще всего в выходные, была программа фул-стрип, когда девочки раздеваются полностью на сцене или в приват-зале.

«Вы все тут шлюхи»

Сначала мне нравился сам процесс танцев, но потом стало морально тяжело работать в таком месте. Девочкам у нас разрешали пить, поэтому очень многие употребляли алкоголь. Я тоже много пила, и иногда у меня не выдерживали нервы: я устраивала всякую ерунду по пьяни и иногда даже орала на гостей. 

Я в целом поддерживала хорошие отношения с персоналом, потому что не хотелось лишний раз трепать нервы и с кем-то ругаться. Но некоторые посетители были ужасны. К нам приходили мужики, которые говорили: «Вы все тут шлюхи». Большинство гостей были пьяными и приставали к нам: они считали, что если девушка раздевается на сцене, то можно лезть к ней и лапать, хотя мы говорили им, что так делать не надо. Нас никто не заставлял находиться с такими гостями, но в любом случае это было неприятно. 

Танцовщицы сами подходят к гостям, чтобы предложить им приватные танцы или персональную программу. У нас было меню услуг, и за отдельные номера мы получали дополнительные деньги. Поэтому нужно было подойти к гостю, познакомиться, поболтать, предложить танец. Некоторые сами подзывали нас к себе — особенно если понравилась конкретная девушка.

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Некоторые гости относились к нам как к секс-работницам и приглашали пойти с собой. Кто-то приходил с уверенностью, что у нас здесь проституточная и любая девушка поедет с ним за пять тысяч рублей. Правда, у нас были девочки, которые уезжали с гостями. Посетители платили 10 тысяч рублей клубу и дополнительно — столько, сколько девушка попросит. Насколько я знаю, никто из них не брал меньше 20 тысяч.

Не всегда кто-то ездил с мужчинами для того, чтобы оказать им сексуальные услуги. Мы с подругами из клуба уезжали с гостями просто где-то потусить. Они платили клубу, увозили нас, а мы просто общались и пили. Но такое адекватное отношение со стороны мужчин было скорее редкостью. Большинство из них приходили с уверенностью, что им сейчас дадут. 

Было так, что мы выходим со смены, а нас уже ждут и приглашают: «Поехали с нами, ну поехали с нами». Было не очень комфортно, но мы заказывали такси и уезжали от этих мужчин. К тому же охранники работали до закрытия клуба, и мы могли в любой момент позвать их, если к нам будут активно приставать.

Гость просто снял штаны и начал дрочить

Я много раз сталкивалась с очень неприятными историями. Например, к нам приходили мужчины, мы сидели и болтали, и в какой-то момент гость доставал телефон и начинал показывать фото: «Вот это моя жена, вот это дочка. Поедешь ко мне, отсосешь?». Это было очень странно.

В клубе постоянно случались драки. Как-то я зашла в туалет, открыла дверь, и мимо меня пролетела стеклянная бутылка. Я вышла в зал, а там дерутся гости и параллельно бьют диджея. Их пытаются разнять охранники, с ними дерется еще одна девочка-танцовщица, потому что эти гости — ее знакомые. Видимо, она пыталась их защищать и полезла в драку. То есть обстановка там была очень нездоровой.

Однажды к нам пришел довольно известный в городе тренер детской спортивной команды. В какой-то момент он просто снял штаны и начал дрочить. У нас так нельзя, мы говорим ему: «Здесь запрещено так делать, мы вас сейчас выгоним». В ответ он сказал: «Мне можно». А еще был гость, который просто обосрался на диване.

Ангелина во время работы в стриптиз-клубе.
Ангелина во время работы в стриптиз-клубе.
Ангелина во время работы в клубе. Фото предоставлено героиней.

В клубе нельзя было употреблять наркотики, но некоторые девочки делали это с гостями в зоне караоке. Месяцев через пять после меня в клуб пришла работать девочка, которая ничего не употребляла, но за время работы она сторчалась так, что под конец ходила только в чулках, потому что у нее все ноги были сине-фиолетовыми. Ее недавно уволили, потому что на сменах она была в ужасном состоянии. Не знаю, куда она ушла сейчас, но это очень грустная история.

Парень жил за мой счет, но оскорблял меня

Знакомые и близкие по-разному относились к моей работе. Я говорила своей семье, что работаю официанткой. Но моя мама — заместитель главврача в больнице, и кто-то из ее пациентов видел меня в клубе. В общем, моя семье была в курсе моей работы. Бабушка очень просила меня уволиться, а родители ничего не говорили: они всегда считали, что я с придурью, и на удивление спокойно восприняли эту мою работу. 

Мои одногруппники — а я училась в сельскохозяйственном колледже на технолога — шептались про меня и хихикали. Мне кажется, это была скорее зависть: с этой работой у меня всегда было довольно много денег.

Молодой человек, с которым я на тот момент встречалась, говорил мне: «Вы все там шлюхи, и ты тоже ничем от остальных не отличаешься». Мы начали встречаться с ним, когда мне было 17 лет. Работать я начала, когда уже была совершеннолетней и мы почти год были в отношениях. Изначально он не был против, но у него была такая позиция: там блядство, разврат, наркотики. Не то чтобы он был неправ относительно атмосферы, но он оскорблял меня. Мы ругались из-за этого, но в то же время я ему переводила деньги и покупала дорогие вещи. Он приезжал ко мне, съедал все, что покупала я, что готовили мои родители. Он не работал, но большая часть его быта почему-то лежала на мне. Он прекрасно понимал, как эти деньги зарабатываются, но это не мешало ему докапываться до меня.

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В итоге из-за постоянной эмоциональной нагрузки у меня начались истерики, мы сильно и часто ругались. А потом я выяснила, что он еще и изменял мне. Он забыл заблокировать телефон и заснул. Я увидела уведомление от какой-то девушки и не удержалась от того, чтобы посмотреть переписку. Эта девочка писала ему: «Так классно, что ты у меня был первым». 

Я подумала: «Какой кошмар!» Разбудила парня и спросила, что это вообще такое. В ответ он сказал мне: «Да куда ты от меня денешься?» И на тот момент я действительно никуда не делась. Меня настолько морально ушатывала работа, что у меня не было сил уйти из этих отношений. 

Но за три-четыре месяца до увольнения я случайно встретилась со своим знакомым, и у нас что-то вспыхнуло. Какое-то время я поддерживала отношения сразу с двумя парнями и параллельно работала. А еще я по глупости влезла в употребление наркотиков, и мой эмоциональный фон не способствовал тому, чтобы здраво воспринимать реальность.

Общаясь с новым молодым человеком, я поняла, что можно быть в нормальных отношениях, жить по-другому и что нужно из всего этого вылезать. 

Моему употреблению наркотиков очень поспособствовала работа в клубе. У нас работало где-то 30 девушек, и половина из них сидели на веществах. Многие гости тоже употребляли. Недалеко от нашего клуба был отель, владелец которого был барыгой. Он часто зависал у нас и приглашал к себе девочек, которых угощал наркотиками. 

Я тоже начала употреблять из-за этого владельца отеля. Я думала, что с одного раза ничего не будет. От первого опыта действительно ничего не было, но мне понравилось, и я подумала: буду употреблять не чаще раза в месяц. Потом решила: не чаще, чем раз в две недели. Впервые я попробовала наркотики зимой, после Нового года, — а к лету я стала употреблять раз в неделю и чаще. 

Вообще, среди моих коллег у всех были какие-то сложности в личной жизни. Почти никто не состоял в постоянных отношениях. Несколько девочек были матерями-одиночками, много кто употреблял наркотики. Плюс это морально тяжелая работа. Некоторые были в абьюзивных недоотношениях, у кого-то просто ничего не складывалось. Возможно, работа на это тоже влияла, потому что мужчинам сложно было это принять, но в постоянных здоровых, нормальных отношениях не состоял никто.

Мне не стыдно, что я там работала 

Если честно, я не знаю, как смогла так долго продержаться на такой работе. Мне не хотелось к кому-то подходить, танцевать для гостей за дополнительные деньги. Я более-менее влилась туда потому, что пила там. При этом мне удалось войти в топ по заработку. «Зажигалка» — это всероссийская сеть, и я была в топе даже по стране. Но мои деньги вечно улетали на всякую ерунду, и я постоянно находилась в очень подавленном состоянии. Атмосфера в клубе вообще не способствовала нормализации эмоционального фона и вообще тому, чтобы иметь здоровую психику. 

У нас были девочки, которые спокойно работали, кто-то даже не пил, но они работали давно, и им, видимо, было привычно. А я не смогла вот так вот влиться и втянуться. Я всегда понимала, что это не мое. 

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У меня не было стыда за саму работу. Скорее, я не понимала, зачем мне это, если я могу заниматься чем-то другим. Но на тот момент у меня не было понимания,

что еще я могу делать и чего именно хочу. Учеба тогда тоже не доставляла мне никакого удовольствия. 
Мое состояние не было диагностированной депрессией, но чем-то похожим на нее. Я абсолютно потерялась как личность, и пока я не ушла из клуба, у меня не получалось собраться обратно и понять, кто я. К психологам и терапевтам я не обращалась, даже не думала, что так можно. Но когда я уволилась — мне сразу стало намного лучше.

Отношение к танцовщицам может стать еще хуже

Считаю, что работа в стриптиз-клубе до сих пор стигматизирована. У меня сейчас там работает подруга. Я помню, мы ходили с ней в караоке, и с нами был мой знакомый. Когда он узнал, где она работает, то начал приглашать ее к себе. Говорил: «Давай ты мне станцуешь? А почему не можешь? Ну, давай как-нибудь договоримся».

Из-за концепции таких заведений у многих людей есть установка: если девушка там работает, значит, она доступная. К сожалению, в ближайшие годы в России такое отношение вряд ли изменится. Да, работа в стрип-клубе — это не полноценная секс-работа, а больше что-то эротическое. Но тема секса в российском обществе, хоть и не считается запретной, сильно стигматизируется. А с продавливанием традиционных ценностей может стать еще хуже.

Я попала в стрип-клуб в 2020 году. Мне кажется, что тогда отношение людей к этому было проще. Курск — приграничный город, и у нас сейчас живет очень много военных. По рассказам моих знакомых, они целенаправленно приходят в клуб, чтобы найти себе девочку. Хотя казалось бы: сними проститутку и не приставай к танцовщицам. Я против проституции, но если уж у тебя цель найти себе кого-то, чтобы заняться сексом, то, наверное, нужно искать это в более узконаправленных местах, а не в стрип-клубе.

Ангелина на занятии спортом
Ангелина с мужем
Ангелина на занятии спортом и с мужем. Фото предоставлено героиней.

Сейчас я не занимаюсь танцами и ушла в другой спорт: я увлекаюсь боксом, хожу в качалку и готовлюсь стать кандидатом в мастера спорта по жиму лежа. С тем парнем, с которым я начала встречаться перед увольнением, мы давно расстались. Потом я вышла замуж за другого парня, пробыла в браке полтора года и развелась: наши отношения не сложились. С моей прошлой работой это не связано — у нас были личные разногласия.

Теперь я спокойно рассказываю всем, где работала и чем занималась. Я не вижу смысла скрывать это: если человеку мешает мой опыт, то лучше сообщить об этом сразу, чтобы потом не было никаких проблем. На отношения с мужем моя прошлая работа никак не повлияла, да и вопросов у него не было.

Если вы работаете в стрип-клубе или подобной сфере и вашу работу не понимают и осуждают, задумайтесь — ваш ли это путь. Не из-за осуждения, а просто для собственной моральной уверенности. Если вам все нравится и вы чувствуете себя хорошо, то можете спокойно послать подальше всех недовольных.

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Автор:Марина Кирюнина
Фото на обложкепредоставлено героиней текста

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