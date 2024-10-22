У меня 13-й размер груди

Мне постоянно свистят в спину и регулярно домогаются. Я часто чувствую себя куском мяса, потому что во мне не видят человека

21-летняя Олександра из Украины со школы сталкивается с насмешками из-за 13-го размера груди. Домогательства на улицах, отказы в приеме на работу и неуместные комментарии привели к тому, что у нее появились комплексы, она стала придерживаться жестких диет и задумываться об операции по уменьшению груди. Олександре понадобились годы, чтобы справиться с РПП, принять и полюбить свое тело. «Холод» поговорил с ней о том, как сексуализация влияла на ее жизнь и как она научилась справляться с неуместной реакцией окружающих.

В детстве меня дразнили «доской». В 11–12 лет у большинства одноклассниц уже были женственные формы, а у меня нет. Но моя грудь резко выросла в 13 лет, и я неожиданно «переплюнула» всех в этом плане. До этого я комплексовала и думала: «Когда же у меня вырастет грудь?» А когда она выросла, отношение окружающих ко мне резко изменилось: сверстники и старшеклассники стали говорить в мой адрес неприятные вещи. В 15 лет стало еще хуже — грудь выросла до восьмого размера.

После школы я много где работала — в магазине игрушек, на складе, в кофейнях, — и везде ко мне было повышенное внимание. Комфортнее всего было в местах, где не надо общаться с людьми, — на производстве и складе. Даже в магазине игрушек один раз пьяный военный начал приставать ко мне при своем ребенке. А в кофейне коллеги говорили мне, что я выгляжу неприлично, хотя я носила обычную удобную одежду, и требовали не заправлять футболку, чтобы не привлекать внимание к фигуре.

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Еще меня дважды не брали на работу из-за внешности, объясняя это тем, что моя грудь будет отвлекать внимание сотрудников и клиентов. Например, в караоке сказали: «Извините, но к нам заходят мужчины, поэтому мы не можем вас взять».

Сейчас я снова работаю в кофейне, и у нас есть два типа гостей: одни молча кладут чаевые, быстро опускают глаза в пол и уходят, другие могут сказать что-то сальное и неприятное. Но больше всего меня удивляют посетительницы, которые говорят: «Девушка, у вас такие формы роскошные». От них этого не ожидаешь.

В целом большинство женщин ведет себя спокойно: иногда могут сказать, что я красивая или по-доброму пошутить. Но бывают и те, кто пытаются меня потрогать или задают неловкие вопросы. А в соцсетях иногда пишут, что я жирная.

Мужчины не видят дальше моей груди

Свидания — это отдельная тема. Сейчас у меня есть партнер, но из-за повышенного внимания к моей груди я долго была одинока, хотя пыталась с кем-то познакомиться, сидела в дэйтинг-приложениях и на сайтах знакомств.

В основном это был неудачный опыт. Казалось, что со мной хотят только переспать. Например, я приходила на свидания и вначале все было хорошо, но в какой-то момент человек начинал говорить только про мою грудь. Спрашивал, какого она размера и можно ли ее потрогать. Однажды парень буквально сбежал со встречи, когда заметил, что на меня часто оборачиваются и свистят вслед. Он сказал: «Прости, я не могу. Мне некомфортно, когда все на тебя смотрят». Другое свидание закончилось тем, что незнакомые мужчины сказали парню, что он «счастливчик», потому что у него девушка с «такими буферами».

Если со мной знакомятся на улице, то чаще всего говорят неприятные и сальные комментарии по типу «О, ебать, какие сиськи!» Бывали и опасные ситуации. Один раз парень предложил донести до дома мои пакеты с продуктами — они действительно были тяжелые, и я согласилась. Но во дворе он начал целовать и лапать меня. Я с трудом вырвалась, а он сказал: «Прости, я не удержался, у тебя такая большая грудь».

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В большинстве своем мужчины не видят ничего дальше моей груди, даже если это не романтические встречи. Например, я с детства увлекаюсь аниме и раньше посещала аниме-фестивали. На них мужчины вели себя отвратительно: пытались меня облапать, поднимали юбку, спрашивали глупости про грудь. Девушки часто раздражались из-за такого внимания ко мне, а парни видели исключительно сексуальный объект.

С моим нынешним парнем мы познакомились около полугода назад в интернете. Сначала он не верил, что в профиле мои фотографии — думал, что это развод. Но при встрече он был приятно удивлен, что я выгляжу так же, как на фото. Мы быстро нашли общие интересы и проблемы — это нас почти сразу сблизило.

Грудь — не для мужского удовлетворения

На сексуализацию женщин с большой грудью, на мой взгляд, сильно повлияла массовая культура и порнография. В порно и хентае часто делают акцент на силиконовой большой груди. Для меня это странно, ведь грудь — всего лишь железа, предназначенная для кормления детей, а не для мужского удовлетворения.

Еще про женщин с большой грудью много стереотипов: например, что мы не можем спать на животе. Другой стереотип — что у всех девушек с большим размером груди постоянно болит спина. Меня раздражает, когда незнакомые люди говорят: «Ой, бедная твоя спина!» или «А как ты спишь на животе?» В такие моменты я снова чувствую себя не личностью, а просто грудью.

Из-за сексуализации я чувствую, что я кусок мяса или товар, который оценивают только по внешности. Никто не интересуется моими хобби, хотя их у меня немало: я рисую, играю на укулеле и фортепиано, закончила музыкальную школу, шью мягкие игрушки, коллекционирую кукол и увлекаюсь историей.

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Но я уже привыкла к возгласам, посвистыванию и тому, что люди оборачиваются на меня. Раньше я могла накричать на обидчиков на улице, расплакаться или послать их, но это их только развлекало. Сейчас я просто всех игнорирую. А вот мои подруги и мама реагируют иначе — всегда за меня заступаются. Мама, например, замечает, когда кто-то оборачивается, и может грубо ответить этому человеку. Она раздражается и расстраивается от того, насколько мужчины могут быть мерзкими и бестактными.

Моего партнера тоже злят мерзкие комментарии обо мне, и он готов заступаться. Но в целом ему все равно, что думают другие. Для него я прекрасна и главное, что мы вместе.

Была готова влезть в долги, чтобы быть «как все»

В 15 лет непринятие себя довело меня до расстройства пищевого поведения — я пыталась похудеть, чтобы моя грудь стала меньше. Подсознательно я хотела избавиться от нежелательного внимания и сексуализации. В итоге я похудела до 49 килограммов — и, что удивительно, грудь не уменьшилась, а продолжила расти.

Еще начались проблемы с желудком. Я не могла сходить в туалет без слабительных, и мне было больно есть: желудок уменьшился, и даже маленькие порции давались с трудом. Болели суставы, было больно сидеть из-за низкого процента жира в организме. Я стала горбиться, чтобы скрыть грудь, и это привело к проблемам со спиной.

В 19 лет я всерьез задумалась об уменьшении груди и даже сходила на консультацию к хирургу. Несмотря на небольшую зарплату, я была готова влезть в долги, лишь бы быть «как все» — со средним размером. Но я отказалась от этой идеи — операция слишком сложная, дорогая и рискованная.

Принятие себя было сложным процессом и заняло годы. Я вышла в ремиссию от расстройства пищевого поведения только к 20 годам. Уже год я ем, когда чувствую голод, и хожу в спортзал — мое тело стало выносливее и спортивнее. И только сейчас я могу сказать, что мне нравится мое тело и я полностью принимаю свою внешность.