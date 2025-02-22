Толпа мужчин изнасиловала журналистку во время репортажа

На ней разорвали одежду, били палками, но она выжила. Вернуться к прежней жизни она не смогла, а виновных так и не нашли

Известная военная корреспондентка Лара Логан была в командировке в Египте, когда во время репортажа с многотысячного митинга на главной площади города на нее набросилась толпа мужчин. После группового изнасилования журналистка, однако, не только осталась в профессии, но и публично рассказала о произошедшем, чтобы поддерживать коллег. Но ее собственная жизнь с тех пор изменилась навсегда.

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Погоня за «Арабской весной»

Лара Логан родилась в южноафриканском городе Дурбан и начинала карьеру как новостная корреспондентка в местных СМИ. Она рассказывала, что нестабильный политический климат в регионе пробудил в ней интерес к журналистике: «Всю жизнь у меня было врожденное чувство справедливости. Когда растешь в Южной Африке, видишь вокруг человеческие страдания в ужасных масштабах, а еще — человеческое благородство».

По ее словам, она не собиралась становиться телеведущей и «говорящей головой». Ей было гораздо интереснее отправляться в командировки в горячие точки и туда, где происходили революции.

В начале 1990-х годов она стала работать продюсером в африканском подразделении Reuters Television, позже сотрудничала с CNN. Логан освещала самые громкие мировые события: вторжение США в Афганистан в 2001 году, войну в Ираке и вооруженные конфликты на Балканах. Постепенно она приобрела репутацию одной из наиболее заметных военных корреспонденток, и крупные СМИ стали бороться за то, чтобы предложить ей работу.

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В 2006 году она заключила миллионный контракт с CBS News. Логан заняла должность ведущего корреспондента по международным делам, а также вела популярную общественно-политическую передачу «60 минут».

В 2011 году, когда журналистке было 39 лет, она отправилась в очередную командировку. В Египте тогда происходила «Арабская весна»: шли митинги и протесты против действующего режима Хосни Мубарака.

Власти пытались помешать иностранным журналистам освещать происходящее. Логан рассказывала, что ей и коллегам не давали проводить съемки, их преследовали, а впоследствии задержали. Водителя, который сопровождал съемочную группу, избили египетские военные.

В ту ночь, по словам корреспондентки, ее допрашивали, завязали глаза и угрожали пистолетом. Логан плохо себя чувствовала и «заблевала всю камеру для допросов», но даже медицинскую помощь ей оказали не сразу. Позже ее муж рассказывал, что в это время не знал, жива ли его жена и вернется ли домой, — и не находил себе места от тревоги.

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В конце концов журналистку выслали из страны. Но уже через несколько дней, когда Хосни Мубарак ушел в отставку, она снова отправилась в Каир. Перед вылетом она говорила по телефону с корреспондентом Esquire. Логан объясняла: она понимает, что возвращаться опасно и ее снова могут задержать, — но все же считала важным поехать.

Собеседник спросил, не страшно ли ей и застрахована ли съемочная группа от рисков, которые ее ожидают в стране, охваченной революцией. Логан ответила: «Знаете, меня такие вещи не волнуют».

Одна в толпе

11 февраля журналистка была в Каире. На главной площади собрались больше 100 тысяч людей, празднующих отставку Мубарака. Они кричали, пели песни, толкались — как позже вспоминала Логан, Египет в тот день был как «шампанское, с которого сорвали пробку».

Вместе с ней была группа коллег: продюсер, оператор и местный фиксер — корреспондент, чья работа помогать журналистам в чужой стране общаться с местными жителями и находить контакты. Группу также сопровождал телохранитель и два водителя — предполагалось, что в случае опасности они придут на помощь.

Протесты на площади Тахрир в Каире, февраль 2011 года. Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

«Около часа мы без каких-либо проблем документировали события, — рассказывала потом Логан. — У камеры села батарейка, и мы сделали паузу. И тут фиксер посмотрел на меня и сказал: “Нам надо уходить”». Как выяснилось впоследствии, он услышал, как кто-то в толпе предложил «снять штаны» с журналистки.

Но она не успела уйти. По воспоминаниям Логан, кто-то стал хватать ее за грудь и между ног. Телохранитель старался ей помочь и кричал: «Держись за меня!», но толпа его оттеснила.

Журналистка говорила, что на ней рвали одежду, били ее палками и древками флагов и насиловали при помощи рук «спереди и сзади». По ее предположениям, в этом могли участвовать сотни мужчин. Она заметила, что многие снимают происходящее на телефоны.

25 минут продолжалось насилие над Ларой Логан

«Я подумала, что умру там, и не могла поверить, что просто позволю себя убить, — вспоминала Логан. — Что просто так оставлю своих детей (на тот момент ее сыну было два года, а дочери — год). И я решила: окей, сейчас мне просто надо выжить».

Это продолжалось примерно 25 минут. Журналистка рассказывала, что в какой-то момент рядом оказалась группа египетских женщин. Они оттеснили мужчин. К тому моменту коллеги Логан успели разыскать военных и попросить о помощи, и те наконец появились, растолкав толпу.

«Я схватилась за одного из военных и не отпускала, — говорила журналистка. — Я была в истерике и кричала, повсюду были мои вырванные волосы, я была вся грязная, одежда порвана».

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На следующее утро корреспондентка вернулась в США, и ее тут же отвезли в больницу. Она говорила, что у нее нашли внутренние разрывы и повреждения, а мышцы болели и были растянуты. Тех, кто на нее напал, не нашли.

Несколько месяцев Логан восстанавливалась и не комментировала публично произошедшее с ней. А потом вернулась на работу и дала интервью CBS News, где подробно рассказала о том, как на нее напала толпа мужчин. Журналистка объяснила, что делает это, чтобы обратить внимание на те проблемы, с которыми сталкиваются женщины, работающие в медиа.

Лара Логан на интервью в программе «60 минут», 2011 год. Кадр: CBS / Youtube

«Женщины не жалуются на случаи сексуализированного насилия, — объяснила она. — Они не хотят, чтобы кто-то сказал, мол, женщинам не надо работать в этой сфере. Не хотят лишиться работы, потому что, как и я, преданы своему делу».

Она также рассказала, что раньше не подозревала, с какой жестокостью сталкиваются женщины в Египте и других странах.

«Когда с женщинами так обращаются, это значит, что в обществе нет равноправия» — рассуждала журналистка.

Она добавила: «Общественные места контролируются мужчинами, они сохраняют роль угнетателей».

Ее история действительно привлекла внимание к проблеме. В статье The New York Times, посвященной Ларе Логан, отмечалось: в медиа много пишут о физическом насилии по отношению к журналистам в целом, но именно о домогательствах и сексуализированном насилии в отношении женщин упоминают куда реже.

После нападения на Логан многие женщины из сферы медиа рассказали, как подвергались насилию и преследованиям в командировках, а Комитет по защите журналистов пообещал пересмотреть свои принципы, чтобы эффективнее освещать проблему.

Конец славы

После того что случилось с Логан, она перестала ездить в слишком опасные командировки. Ее близкие говорили, что она многое переосмыслила и не готова была снова рисковать собой, когда дома ждут муж и дети.

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Некоторые считали, что она так полностью и не оправилась от того, что с ней произошло. В последующие годы она несколько раз попадала в больницу, и СМИ со ссылкой на близкие к Логан источники писали, что госпитализации связаны с пережитыми изнасилованиями — но деталей не уточняли. Сама она говорила, что еще долгое время ее мучили боли в области таза. Журналистка также рассказывала о психологических проблемах: например, ей трудно было выносить прикосновения мужа, потому что приходили воспоминания о пережитом насилии.

Через год после нападения у нее диагностировали рак груди. Врачам удалось добиться ремиссии, но Логан рассказывала, что в этот период ей «хотелось развалиться на части» и у нее начались панические атаки.

Вскоре в ее карьере начались неудачи. В 2013 году она выпустила сюжет о нападении на американское посольство в Бенгази. Большая часть репортажа была посвящена рассказу сотрудника безопасности, который якобы был свидетелем происшествия и сам отбивался от атакующих.

Президент Барак Обама и госсекретарь США Хиллари Клинтон на церемонии передачи останков жертв нападения в Бенгази, состоявшейся на военно-воздушной базе Эндрюс, 14 сентября 2012 года. Фото: Imago / Piemags / Reuters

В 2012 году в ливийском городе Бенгази произошло нападение на консульство США: группа вооруженных людей устроила стрельбу и забросала здание гранатами. Погибли несколько человек, в том числе посол. Власти США некоторое время говорили, что произошедшее — вышедший из-под контроля протест из-за американского фильма «Невинность мусульман». Однако позже выяснилось, что нападавшими были члены исламистской боевой группировки, а атака планировалась заранее.

В истории нашли множество несоответствий и фактических пробелов: по некоторым данным, герой репортажа в ту ночь вообще отсутствовал на территории посольства. Логан извинилась и сказала, что источник ввел ее в заблуждение, но это не остановило критику.

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Ее стали все чаще обвинять в политической предвзятости — например, из-за того, что после атаки в Бенгази она призвала правительство к жестким ответным мерам. Постепенно за ней закрепилась репутация убежденной республиканки. Некоторое время она работала ведущей на канале Fox News, который известен своей консервативной повесткой.

Но со временем она начала делать все более спорные высказывания: выступала против вакцин, сравнивала главного инфекциониста США с нацистом, называла президента Украины Зеленского «марионеткой», говорила, что «открытые границы — способ Сатаны взять мир под контроль», и так далее. В конце концов даже СМИ, которые в Америке считаются ультраправыми, стали неохотно с ней сотрудничать.

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Несколько лет назад журналистка The Atlantic выпустила большой материал, посвященный Логан и ее жизни в последние годы. В статье говорилось, что в последнее время старые друзья и коллеги перестали общаться с журналисткой, потому что та распространяет «кремлевскую пропаганду» и теории заговора.

Пытаясь понять, почему известная журналистка теперь выступает с антинаучными теориями, автор материала высказала гипотезу: многие люди начинают верить в мистику и теорию заговора, чтобы хоть как-то объяснить для себя жестокость и несправедливость окружающего мира. Возможно, то же самое произошло и с Ларой Логан.

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