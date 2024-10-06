Марихуана испортила мне жизнь

Я тратила на нее 800 долларов в месяц. После отказа у меня была физическая ломка

Каннабис — самый популярный наркотик в мире. Согласно данным ООН, в 2023 году его употребляли около 219 миллионов человек. Часто можно встретить мнение, что марихуана не вызывает зависимости. Однако это миф — частое и интенсивное употребление этого наркотика вызывает привыкание. С последствиями зависимости столкнулась журналистка, пожелавшая остаться анонимной. «Холод» поговорил с ней о том, как ее привычка переросла в ежедневное употребление и с какими неожиданными симптомами она столкнулась после отказа.



Дисклеймер: текст основан на личном опыте и субъективных ощущениях героини. Марихуана по-разному влияет на людей в зависимости от частоты употребления, психического и физического здоровья и других факторов. Марихуана может усугублять уже существующие психологические проблемы, а ее регулярное употребление влияет на когнитивные функции и настроение.

В 2017 году я впервые попробовала марихуану на дне рождения своего парня, мне тогда был 21 год. Наш друг принес траву, и мы решили покурить. Тогда многие в моем окружении думали, что марихуана — не настоящий наркотик и гораздо безопаснее других запрещенных веществ. Я тоже так считала. Ее употребление может вызвать панику, тревогу или физический дискомфорт, но я не испытала никаких негативных ощущений. Эффект мне понравился: было весело, мы много разговаривали и смеялись. При этом у меня не появилось ни зависимости, ни желания покурить еще раз в ближайшее время.

Употреблять регулярно я начала в 2019 году. Мы с парнем не смогли попасть на день рождения друга, где планировали покурить, и, расстроившись, на следующий день купили марихуану в даркнете. Сначала мы курили примерно раз в неделю, но со временем это стало происходить чаще — несколько раз в неделю. Для нас это казалось идеальным способом расслабиться. Марихуана привлекала еще и тем, что мы не испытывали похмелья, аналогичного алкогольному.

Поначалу единственными минусами были неудачные онлайн-заказы и трата денег, а зависимость не ощущалась: трава могла лежать дома, а мы спокойно не трогали ее несколько дней. Однако со временем ситуация изменилась — если марихуана была дома, мы точно ее курили. Когда в Москве ввели ограничения из-за коронавируса, нас впервые охватила тревога, что мы можем остаться без травы. Но вскоре стало понятно, что передвигаться по городу можно, и мы продолжили употребление.

Марихуана оказалась опасной для здоровья Ее называли «самым безобидным наркотиком», но она грозит психозами и может способствовать развитию шизофрении Общество 5 минут чтения

Во время пандемии у меня началась серьезная депрессия. Работа в СМИ сопровождалась стрессом от новостей — все это давило на психику. Переход на удаленку и изоляция ухудшили психологическое состояние, и мне стало сложно справляться даже с простыми бытовыми задачами. Марихуана помогала ненадолго ощутить радость, которой не хватало в повседневной жизни.

В 2020 году мы переехали в Краснодарский край и заранее решили, что не будем там курить. Но через несколько месяцев нам снова захотелось марихуаны. Так получилось, что моего парня случайно остановили полицейские для проверки. Они нашли в его телефоне фото мест закладок и стали вымогать 100 тысяч рублей. После этого мы вернулись в родной город, где прожили больше года. Все это время мы не покупали траву — со временем желание исчезло, на это повлияли и возможные проблемы с законом. Плюс я принимала антидепрессанты и знала, что нельзя совмещать их с психоактивными веществами.

Я курила и не хотела ничего делать — только смотреть сериалы

Летом 2022 года мы уехали в Тбилиси, опасаясь закрытия границ для мужчин. Эмиграция тяжело далась нам психологически, а доступ к марихуане в Грузии оказался легче, чем в России. Мы снова начали курить, это стало нашей ежедневной привычкой: мы тратили на траву почти 800 долларов в месяц, а вечер без нее казался невозможным. Большинство наших друзей тоже курили, из-за этого у нас была иллюзия нормальности происходящего. Мы успокаивали себя мыслью, что все так справляются с проблемами и стрессом.

Но если раньше курение приносило положительные эмоции, то в Тбилиси оно стало самоцелью и необходимостью. У нас с парнем не оставалось сил и желания на другие занятия. Перерывы, которые мы старались делать, становились все короче, а совместное употребление только усложняло ситуацию: когда один хотел остановиться, другой настаивал на продолжении.

Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц Преподаю в вузе, работаю переводчиком и гидом в летний сезон, но я все равно не могу выбраться из кредитов Общество 9 минут чтения

Спустя год я уже курила не только вечером, но и сразу после пробуждения. Целые дни проходили впустую, это вызывало злость и недовольство собой. Эти чувства я пыталась заглушить марихуаной, что создавало замкнутый круг. Так и работает зависимость: человек осознает вред своих действий, но продолжает употреблять, испытывая стыд и вину. Попытки заглушить эмоции наркотиком лишь усугубляют проблему.

В 2024 году мы переехали из Грузии в Черногорию. К тому моменту мы уже понимали, что курение марихуаны негативно влияет на всю нашу жизнь, а не только на финансы. Эффект стал слабее, и было непонятно, зачем продолжать употребление.

Раньше, когда люди говорили, что марихуана делает человека ленивым и пассивным, это казалось нам неактуальным. В 2019–2020 годах мы работали, учились, занимались проектами и общались с людьми — курение, казалось, не влияло на нашу активность. Но к 2024 году ситуация кардинально изменилась: я курила и не хотела делать ничего, кроме просмотра сериалов и ютуба. Это подрывало мою продуктивность и не приносило ни радости, ни облегчения.

В России состоялся передел наркорынка На место Hydra пришли пять крупных игроков, один из них дорос до мирового лидера. Запрещенных веществ стало больше Общество 18 минут чтения

С родителями я не делилась своей проблемой, опасаясь осуждения. Хотя у нас с мамой хорошие отношения, я была уверена, что она не поймет и отреагирует негативно. Мы обсуждали нашу зависимость с друзьями, но многие из них тоже курили и либо не считали это проблемой, либо сами не могли бросить.

Мы питались в основном снеками и перекусами, нормальная еда нас не привлекала. И есть мы могли только после того, как покурим. Помню, как в кафе пыталась съесть лапшу до употребления травы — не смогла осилить даже половину, от каждой ложки становилось плохо. Я понимала, что мне нужно поесть, но не могла.

Исчез аппетит и болело все тело

От осознания зависимости до фактического отказа прошло около года. Эмоционально бросать было не сложно, но появилась физическая ломка — то, чего я не ожидала от этого наркотика. Например, трава сильно повлияла на пищевое поведение. У нас исчез аппетит, а еще болело все тело. Острая ломка длилась около недели.

Трудность была не только в физических симптомах, но и в изменении образа жизни. Мы привыкли проводить вечера, куря и развлекаясь: смотреть сериалы, ютуб или просто болтать. После отказа от травы все нужно было менять, и это оказалось непросто. Справиться помогали распорядок дня, работа и увлечения. Четкое расписание оказалось наиболее эффективным.

Я уже в дамках Ветеран «СВО» Максим Перов ушел с фронта в отпуск, чтобы успеть совершить транспереход. Став Максин, она хотела продолжить службу, но была уволена Общество 29 минут чтения

С одной стороны, партнер помогал мне в процессе отказа от марихуаны. Мы много обсуждали эту тему, рефлексировали и поддерживали друг друга. Напоминали друг другу о причинах, по которым решили бросить, и о наших целях на будущее. Поддерживало и то, что мы вместе находили новые занятия и интересы.

С другой стороны, возможно, без партнера я бы бросила раньше. Бывали моменты, когда я была готова отказаться, но он — нет. А бросить, когда человек рядом продолжает употреблять, практически невозможно. Бывало, я не хотела покупать траву, но парень настаивал, потому что не мог без нее. Говорил, что ему тоже тяжело, у него развивается депрессия, что ему это действительно нужно. На следующий день он был готов не курить, а я — нет, потому что у меня было плохое настроение.

Мы не употребляем уже пару месяцев, и тяги почти нет. После отказа от марихуаны жизнь изменилась в лучшую сторону. Появилось больше времени, сил и мотивации. Раньше все сводилось к работе и наркотикам, а теперь есть ресурсы на хобби, творчества, новых проектов и путешествий. Это самое приятное изменение. Еще у меня улучшилось ментальное состояние. Раньше мне казалось, что марихуана помогает справляться с плохим настроением. Сейчас стало ясно, что она его только усугубляла.