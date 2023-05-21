«Холод» разобрал главные мифы о наркотиках с врачом-психиатром, наркологом, консультантом фонда «Гуманитарное действие» Николаем Унгуряном и узнал, правда ли так легко подсесть на наркотики и как понять, что у человека зависимость и ему нужна помощь.

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На все наркотики можно подсесть после первого употребления?

Зависимость многосоставна, поэтому невозможно предсказать ее появление у конкретного человека. На это влияет социальное положение, генетическая предрасположенность, психологические травмы и ментальные расстройства. Кто-то может начать с марихуаны, а затем перейти на героин. Другой, если у него нет предрасположенности, может всю жизнь эпизодически употреблять только марихуану.

Современные наркотики — психостимуляторы (вещества, которые стимулируют центральную нервную систему), эйфоретики (вещества, также стимулирующие ЦНС и влияющие на эмоциональное состояние), эмпатогены (вещества, усиливающие эмпатию между людьми). Чаще всего они не вызывают стойкой психической или физической зависимости с первого употребления. Так происходит, потому что зависимость строится на сбое в дофаминово-серотониновой системе и зоне подкрепления, которые отвечают за получение и запоминание удовольствия. А синтетические вещества воздействуют на психику. Психика у большинства людей стойкая, и разовое употребление не приводит к патологии.

Сразу зависимость вызывают опиоидные вещества — героин, морфин, метадон, — но обычно люди не выбирают их в качестве первых наркотиков и доходят до них более сложным путем, например когда у них появляется зависимость от алкоголя, галлюциногенов или синтетических наркотиков.

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Опиоидные вещества действуют на рецепторную систему и вызывают разные чувства — обезболивающее, эйфорическое, анальгезирующее, — которые обычно возникают в организме из-за работы внутренних рецепторов. Но из-за внешнего воздействия рецепторы перестают выдавать их сами. Так формируется физическая зависимость: когда вещество заканчивается, рецептор начинает его требовать.

Как понять, что появилась зависимость?

Зависимостью не считается «ритуальное» или эпизодическое потребление. Например, кто-то курит марихуану по выходным, чтобы расслабиться после рабочей недели, или на фестивале электронной музыки раз в год употребляет амфетамин. Это потребление в малых дозировках с благоприятным для человека эффектом — чувством эйфории, успокоением или, наоборот, возбуждением.

Я выделяю две стадии зависимости от наркотиков, которые основаны на стадиях зависимости от алкоголя. Деление очень схематичное и отличается для каждого наркотика, но я попытался прийти к общему для всех веществ описанию стадий, которые наблюдал у своих пациентов:

Первая — постоянное употребление, во время которого человек увеличивает дозировки или частоту приема наркотиков. Переход на эту стадию может быть спровоцирован генетической предрасположенностью или какой-то травмирующей ситуацией: расставание, смерть близкого, встреча с компанией, которая более серьезно употребляет.

Появляется психическая зависимость: навязчивые мысли и поведение. После употребления человек может чувствовать синдром отмены, дискомфорт, подавленность, депрессивные симптомы или тревогу. Чтобы это исправить, он снова принимает вещества. Человек может начать забивать на работу, отношения, социальные связи. Его жизнь начинает вертеться вокруг наркотика. Эта стадия тоже может длиться годами, и, как правило, на ней сам человек или его родственники обращаются за помощью.

Вторая (она же последняя) стадия наступает, когда возникают изменения психики и поведения. На ней наркотики необходимы человеку, чтобы выжить. У него распадаются все социальные связи, появляются неврологические изменения в речи, ходьбе, изменяется внешний вид. У человека могут начаться психозы, галлюцинации, конфликты с окружающими, он может вести себя агрессивно.

Можно ли излечиться от зависимости?

В наркологии и психиатрии нет термина «излечение». Если зависимость сформировалась, то от нее невозможно избавиться. Мы так и объясняем пациентам, что недуг будет с ними до конца жизни. В ремиссии можно находиться десятилетиями, но любой травмирующий фактор может напомнить об употреблении. Это сохраняется в памяти как рефлекс. С этим человек, у которого была зависимость, борется всю жизнь: учится контролировать навязчивые и мучительные мысли и работать над поведением.

Соответственно, нельзя вернуться и со второй стадии зависимости на первую. Это может спровоцировать срыв, поскольку организм уже знаком с влиянием высоких доз и более маленькие будут для него недостаточны.

Вредны ли наркотики для здоровья?

Есть градация веществ: какие-то могут нести тяжелые последствия, от других вред минимален. Так, мефедрон может вызвать перебои в работе сердца или сбой серотониновой системы, которая отвечает за чувство защищенности и безопасности. После этого организму придется долго восстанавливаться. Марихуана же при нечастом употреблении приносит небольшой вред — особенно если сравнивать его с вредом от алкоголя. И, чтобы достичь зависимости от марихуаны, надо употреблять ее очень много и часто, а алкоголь быстро приводит к повреждениям в головном мозге и может сразу вызвать зависимость.

В некоторых странах наркотические вещества применяют для лечения и профилактики психических заболеваний. Например, при синдроме дефицита внимания и гиперактивности назначают препараты амфетаминовой группы. Тетрагидроканнабинолы (ТГК), которые содержатся в марихуане, могут использовать для обезболивания при онкологических болезнях, глаукоме, БАС. Но оценить необходимость принимать подобные препараты и подобрать правильную дозировку может только квалифицированный врач, поэтому не стоит назначать себе что-либо самостоятельно.

Люди сами виноваты в своей зависимости?

Как я говорил выше, зависимость состоит из многих факторов, которые человек не может контролировать: например, детские травмы. Поэтому человек становится заложником своего состояния и работы своей нервной системы, когда психически и физически зависим от наркотика.

Важно, чтобы зависимому была доступна помощь. Ведь сейчас в большинстве случаев он не может обратиться за ней без каких-либо социальных последствий: например, лишения работы или стигмы от окружающих.

Чтобы у человека не было срывов, ему важно чувствовать социальную безопасность. Людей заставляют отказаться от веществ, но при этом они попадают в дикую среду, где их травят или гнобят. Они могут не выдержать такой критики и снова сорваться, поскольку вещества помогают им абстрагироваться.

Также важно знать, как на организм воздействуют разные вещества. Когда человек осведомлен, он лучше понимает, чем может навредить себе. Для этого нужно, чтобы в обществе была возможность рассуждать о наркотиках. Сейчас же о них никто не говорит, чтобы не провоцировать потребление: легче создать вокруг наркотиков стигму и фобию, но это не помогает снизить вред от них.