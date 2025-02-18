Россиянин похвастался избиением своих детей на весь твиттер

Пользователь соцсети Х (бывший твиттер) с ником «Ростовчанин Коля» написал, что бил двух из трех своих детей «кулаками и ногами». Он был уверен в собственной безнаказанности, заявив, что «ни у кого не хватит ума написать заявление», но пользователи пробили его данные, а журналисты потребовали от властей провести в отношении его проверку. Правоохранительные органы уже проводят расследование. Как развивался скандал и как объясняет свои слова «Ростовчанин Коля» — в материале «Холода».
В конце января в соцсети Х обсуждали, стоит ли ругать детей за плохие оценки. Пользовательница под ником Sia рассказала, как ее школьный друг покончил с собой, потому что родители регулярно били его за плохие оценки. Пост быстро набрал популярность, и многие посочувствовали школьнику, но комментатор с ником «Ростовчанин Коля» усомнился в правдивости рассказа — по его мнению, такие избиения не могли остаться незамеченными.
«Это очень похоже на пиздеж. Конкретно описанный случай. В самом тексте жуткие нестыковки. Указаны год 2008–2012. Ребенка якобы избивали. Мои родились в 2004, 2008, 2012. В школе и садике у них за каждый синяк выясняли, не родители ли бьют».
Однако, когда пользовательница @Liza_Fried возразила ему, отметив, что насилие над детьми — распространенная и часто игнорируемая проблема, «Ростовчанин Коля» неожиданно заявил, что вообще-то и сам бил своих детей.
«Я из трех бил двух. Сына прям по-настоящему, кулаками и ногами. Старшего патриотом воспитал. Поступил в военное училище. Может, еще успеет в денацификации бандеровцев поучаствовать», — написал он 20 января.
Некоторые люди предположили, что «Ростовчанин Коля» написал это не всерьез. Других его слова возмутили. «Ужас, бедные дети», «Какой же ты говноед, еще и не стыдно», «Надеюсь, ты сядешь, садист», — писали в комментариях. В ответ 21 января «Ростовчанин Коля» написал, что все это «стеб», который не поняли «хохлы» и «либералы», а 22 января объяснил, что учил детей драться: «Пока говорят спасибо. Ведь я их обоих бил, когда они просили научить меня драться по-настоящему. Старший теперь других учит, ездит по полкам ВДВ».
«Ни у кого не хватит ума написать заявление»
После дискуссии в твиттере начали искать «Ростовчанину Колю» в других социальных сетях. 21 января по видео с выступления его дочери они нашли его страницу во «ВКонтакте». В профиле было указано имя Николай Пшенецкий.
Пользователи твиттера начали призывать жителей Ростова писать на Пшенецкого заявления. На это он отреагировал пренебрежительно: «Я в курсе, что ни у кого из присутствующих не хватит ума написать заявление».
3 февраля выяснилось, что заявления уже отправила редакция «Осторожно, Новости». Соосновательница издания Дарья Насонова прислала в комментариях к посту Пшенецкого скриншоты обращений.
Журналисты отправили запросы с требованием провести проверку в отношении Пшенецкого уполномоченной по правам ребенка в Ростовской области Ирине Черкасовой, прокурору Ростовской области Роману Праскову и начальнику главного управления МВД по Ростовской области Олегу Агаркову.
В тот же день на высказывания Николая Пшенецкого обратила внимание Ксения Собчак. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» она опубликовала обращения редакции «Осторожно, новости» и написала:
«Посмотрите на мужчину на фотографии. Веселое и доброе лицо, да? Лицо человека, который с удовольствием рассказывает в интернете, как жестоко бил своих детей. Мужчина уверен в своей безнаказанности, бравирует, что “ни у кого из присутствующих не хватит ума написать заявление”. Применял ли он насилие в отношении своей жены? Хороший вопрос».
Уже 4 февраля Собчак сообщила, что по обращению ее редакции в отношении Пшенецкого началась проверка. Расследование под свой контроль взяла депутат Госдумы Анна Скрозникова. По ее мнению, в действиях Пшенецкого могут быть признаки преступлений, подпадающих под уголовные статьи «Истязание» и «Оставление в опасности».
«Мне неприятно лишнее внимание»
Николай Пшенецкий рассказал «Холоду», что его семью уже проверяли прокуратура и инспекция по делам несовершеннолетних, однако на данный момент «все закончилось» и они «продолжают жить, как и раньше». Пшенецкий отказался раскрывать подробности прошедших проверок, хотя, по его словам, они доставили его семье «беспокойство».
«Мне сказали не писать посты, которые могут быть превратно поняты», — сказал он «Холоду».
В разговоре с «161.RU» Николай Пшенецкий также заявил, что редакция «Осторожно, новости» якобы намеренно вырвала его слова из контекста.
«Кто-то из команды Ксении Собчак посчитал, вероятно, забавным отрезать нижний пост (про то, что он учил детей драться. — Прим. «Холода»), без которого может сложиться впечатление, что я действительно преступник. Сотрудница Собчак Дарья Насонова и не отрицает, что прекрасно понимает, что я не преступник».
Однако о том, что он бил детей, Пшеницкий говорил и раньше: в 2021 году он написал в твиттере, что старшего сына «в подвал зимой бросал».
Пшенецкий предполагает, что причиной возмущения людей стали не его посты о применении насилия к детям, а другие публикации «в поддержку СВО и курса президента».
«Могу вам сказать, что в этом году моим детям исполняется 21, 17 и 13 лет соответственно. Старший сын Илья — профессиональный военный, десантник. Как вы думаете, если бы я действительно избивал детей, неужели он не смог бы их защитить? Или вы сомневаетесь в мощи военнослужащих Минобороны РФ?» — сказал Пшенецкий в разговоре с журналистами редакции «161.RU».
После начала проверок Николай Пшенецкий закрыл свой профиль в твиттере. Журналисты «Холода» изучили его другие социальные сети, но не нашли там аналогичных постов. В разговоре с изданием Пшенецкий заявил, что «не считает необходимым» обсуждать свои публикации в поддержку войны в Украине. Что касается закрытия аккаунта, он объяснил это просто: «Мне неприятно лишнее внимание».
Дарья Насонова в интервью «Холоду» выразила сомнение в невиновности Пшенецкого:
«Я уверена, что Николай Пшенецкий действительно бил сына и дочь. Это мое оценочное суждение. Я надеюсь, что полиция, прокуратура и уполномоченный это опровергнут, что дети будут честны с ними, что человек просто хотел повыебываться в твиттере, а так — и правда просто учил детей драться. Но у меня на этот счет большие сомнения».
По словам Насоновой, если внимательно изучить посты Пшенецкого, можно проследить изменение его риторики:
«Сначала он бравировал домашним насилием, хотел поразить всех своим бунтарством — вот, посмотрите, я старорежимный батя, мои дети отхватывали и все равно благодарны. Но когда появились первые сообщения о том, что люди действительно пишут заявления, начались сказки Венского леса и выдуманные оправдания. Верить ли им? Я не верю».
Она напомнила, что, по статистике, мужчины чаще, чем женщины, становятся агрессорами в случаях домашнего насилия, а дети далеко не всегда могут заявить об этом открыто.
«Домашнее насилие должно быть криминализировано в УК РФ. Хочу, чтобы все домашние тираны и абьюзеры, которые физически, эмоционально или любым другим способом насилуют членов своей семьи — независимо от пола, — горели в аду и могли реально сесть и пострадать деньгами. Нулевая терпимость», — добавила Насонова.
Без комментариев
«Холоду» удалось связаться с семьей Пшенецкого. Старшая дочь Пшенецкого Екатерина ответила коротко: «Без комментариев». Также отказалась комментировать ситуацию его жена Елена. Сообщение сыну Пшенецкого осталось отмечено как прочитанное, но ответа журналисты не получили.
Редакция «Холода» запросила комментарий у местной прокуратуры. Там сообщили, что сейчас не могут прокомментировать ситуацию с Николаем Пшенецким, и пообещали перезвонить, однако на момент публикации этого не произошло. Уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова в ответ на запрос издания подтвердила, что проверка в отношении Пшенецкого продолжается. По ее словам, к расследованию уже подключились правоохранительные органы.
«Материалы переданы в следственный орган для соответствующей правовой оценки действий предполагаемого виновника. В настоящее время проводится процессуальная проверка. Итоги проверок мною поставлены на контроль», — сказала Черкасова.
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