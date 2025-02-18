EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянин похвастался избиением своих детей на весь твиттер

Он утверждал, что все было «по-настоящему, кулаками и ногами». А теперь говорит, что его слова вырвали из контекста
7 минут чтения 18.02.2025
Россиянин похвастался избиением своих детей на весь твиттер

Пользователь соцсети Х (бывший твиттер) с ником «Ростовчанин Коля» написал, что бил двух из трех своих детей «кулаками и ногами». Он был уверен в собственной безнаказанности, заявив, что «ни у кого не хватит ума написать заявление», но пользователи пробили его данные, а журналисты потребовали от властей провести в отношении его проверку. Правоохранительные органы уже проводят расследование. Как развивался скандал и как объясняет свои слова «Ростовчанин Коля» — в материале «Холода».

В конце января в соцсети Х обсуждали, стоит ли ругать детей за плохие оценки. Пользовательница под ником Sia рассказала, как ее школьный друг покончил с собой, потому что родители регулярно били его за плохие оценки. Пост быстро набрал популярность, и многие посочувствовали школьнику, но комментатор с ником «Ростовчанин Коля» усомнился в правдивости рассказа — по его мнению, такие избиения не могли остаться незамеченными. 

Скриншот: X

«Это очень похоже на пиздеж. Конкретно описанный случай. В самом тексте жуткие нестыковки. Указаны год 2008–2012. Ребенка якобы избивали. Мои родились в 2004, 2008, 2012. В школе и садике у них за каждый синяк выясняли, не родители ли бьют». 

Однако, когда пользовательница @Liza_Fried возразила ему, отметив, что насилие над детьми — распространенная и часто игнорируемая проблема, «Ростовчанин Коля» неожиданно заявил, что вообще-то и сам бил своих детей.

Скриншот: X

«Я из трех бил двух. Сына прям по-настоящему, кулаками и ногами. Старшего патриотом воспитал. Поступил в военное училище. Может, еще успеет в денацификации бандеровцев поучаствовать», — написал он 20 января.

Некоторые люди предположили, что «Ростовчанин Коля» написал это не всерьез. Других его слова возмутили. «Ужас, бедные дети», «Какой же ты говноед, еще и не стыдно», «Надеюсь, ты сядешь, садист», — писали в комментариях. В ответ 21 января «Ростовчанин Коля» написал, что все это «стеб», который не поняли «хохлы» и «либералы», а 22 января объяснил, что учил детей драться: «Пока говорят спасибо. Ведь я их обоих бил, когда они просили научить меня драться по-настоящему. Старший теперь других учит, ездит по полкам ВДВ». 

«Ни у кого не хватит ума написать заявление»

После дискуссии в твиттере начали искать «Ростовчанину Колю» в других социальных сетях. 21 января по видео с выступления его дочери они нашли его страницу во «ВКонтакте». В профиле было указано имя Николай Пшенецкий.

Пользователи твиттера начали призывать жителей Ростова писать на Пшенецкого заявления. На это он отреагировал пренебрежительно: «Я в курсе, что ни у кого из присутствующих не хватит ума написать заявление».

3 февраля выяснилось, что заявления уже отправила редакция «Осторожно, Новости». Соосновательница издания Дарья Насонова прислала в комментариях к посту Пшенецкого скриншоты обращений.

Журналисты отправили запросы с требованием провести проверку в отношении Пшенецкого уполномоченной по правам ребенка в Ростовской области Ирине Черкасовой, прокурору Ростовской области Роману Праскову и начальнику главного управления МВД по Ростовской области Олегу Агаркову.

В тот же день на высказывания Николая Пшенецкого обратила внимание Ксения Собчак. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» она опубликовала обращения редакции «Осторожно, новости» и написала:

«Посмотрите на мужчину на фотографии. Веселое и доброе лицо, да? Лицо человека, который с удовольствием рассказывает в интернете, как жестоко бил своих детей. Мужчина уверен в своей безнаказанности, бравирует, что “ни у кого из присутствующих не хватит ума написать заявление”. Применял ли он насилие в отношении своей жены? Хороший вопрос».

Почему партия войны боится переговоров
Почему партия войны боится переговоров
И как у них слепая вера в «верховного» уживается с ожиданием предательства
Политика5 минут чтения

Уже 4 февраля Собчак сообщила, что по обращению ее редакции в отношении Пшенецкого началась проверка. Расследование под свой контроль взяла депутат Госдумы Анна Скрозникова. По ее мнению, в действиях Пшенецкого могут быть признаки преступлений, подпадающих под уголовные статьи «Истязание» и «Оставление в опасности».

«Мне неприятно лишнее внимание»

Николай Пшенецкий рассказал «Холоду», что его семью уже проверяли прокуратура и инспекция по делам несовершеннолетних, однако на данный момент «все закончилось» и они «продолжают жить, как и раньше». Пшенецкий отказался раскрывать подробности прошедших проверок, хотя, по его словам, они доставили его семье «беспокойство». 

«Мне сказали не писать посты, которые могут быть превратно поняты», — сказал он «Холоду».

В разговоре с «161.RU» Николай Пшенецкий также заявил, что редакция «Осторожно, новости» якобы намеренно вырвала его слова из контекста.

Николай Пшенецкий. Фото: @nikolaipshenetskii / Instagram

«Кто-то из команды Ксении Собчак посчитал, вероятно, забавным отрезать нижний пост (про то, что он учил детей драться. — Прим. «Холода»), без которого может сложиться впечатление, что я действительно преступник. Сотрудница Собчак Дарья Насонова и не отрицает, что прекрасно понимает, что я не преступник».

Однако о том, что он бил детей, Пшеницкий говорил и раньше: в 2021 году он написал в твиттере, что старшего сына «в подвал зимой бросал».

Пшенецкий предполагает, что причиной возмущения людей стали не его посты о применении насилия к детям, а другие публикации «в поддержку СВО и курса президента».

«Могу вам сказать, что в этом году моим детям исполняется 21, 17 и 13 лет соответственно. Старший сын Илья — профессиональный военный, десантник. Как вы думаете, если бы я действительно избивал детей, неужели он не смог бы их защитить? Или вы сомневаетесь в мощи военнослужащих Минобороны РФ?» — сказал Пшенецкий в разговоре с журналистами редакции «161.RU». 

После начала проверок Николай Пшенецкий закрыл свой профиль в твиттере. Журналисты «Холода» изучили его другие социальные сети, но не нашли там аналогичных постов. В разговоре с изданием Пшенецкий заявил, что «не считает необходимым» обсуждать свои публикации в поддержку войны в Украине. Что касается закрытия аккаунта, он объяснил это просто: «Мне неприятно лишнее внимание».

Дарья Насонова в интервью «Холоду» выразила сомнение в невиновности Пшенецкого:

«Я уверена, что Николай Пшенецкий действительно бил сына и дочь. Это мое оценочное суждение. Я надеюсь, что полиция, прокуратура и уполномоченный это опровергнут, что дети будут честны с ними, что человек просто хотел повыебываться в твиттере, а так — и правда просто учил детей драться. Но у меня на этот счет большие сомнения».

По словам Насоновой, если внимательно изучить посты Пшенецкого, можно проследить изменение его риторики:

«Сначала он бравировал домашним насилием, хотел поразить всех своим бунтарством — вот, посмотрите, я старорежимный батя, мои дети отхватывали и все равно благодарны. Но когда появились первые сообщения о том, что люди действительно пишут заявления, начались сказки Венского леса и выдуманные оправдания. Верить ли им? Я не верю».

Фото: Alexander Manzyuk / Anadolu / Reuters

Она напомнила, что, по статистике, мужчины чаще, чем женщины, становятся агрессорами в случаях домашнего насилия, а дети далеко не всегда могут заявить об этом открыто.

«Домашнее насилие должно быть криминализировано в УК РФ. Хочу, чтобы все домашние тираны и абьюзеры, которые физически, эмоционально или любым другим способом насилуют членов своей семьи — независимо от пола, — горели в аду и могли реально сесть и пострадать деньгами. Нулевая терпимость», — добавила Насонова. 

Без комментариев

«Холоду» удалось связаться с семьей Пшенецкого. Старшая дочь Пшенецкого Екатерина ответила коротко: «Без комментариев». Также отказалась комментировать ситуацию его жена Елена. Сообщение сыну Пшенецкого осталось отмечено как прочитанное, но ответа журналисты не получили. 

Редакция «Холода» запросила комментарий у местной прокуратуры. Там сообщили, что сейчас не могут прокомментировать ситуацию с Николаем Пшенецким, и пообещали перезвонить, однако на момент публикации этого не произошло. Уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова в ответ на запрос издания подтвердила, что проверка в отношении Пшенецкого продолжается. По ее словам, к расследованию уже подключились правоохранительные органы.

Я служила в военной полиции Израиля, а теперь работаю визажистом в России
Я служила в военной полиции Израиля, а теперь работаю визажистом в России
Многие не поняли мой выбор, но я наконец нашла свое дело
Общество12 минут чтения

«Материалы переданы в следственный орган для соответствующей правовой оценки действий предполагаемого виновника. В настоящее время проводится процессуальная проверка. Итоги проверок мною поставлены на контроль», — сказала Черкасова. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Автор:Лола Темирова
Фото:@nikolaipshenetskii / Instagram

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования