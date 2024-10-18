Я учусь на врача и зарабатываю 35 тысяч рублей

Выжить на стипендию невозможно — мне помогают родители, но я все равно хочу остаться в Москве и взять ипотеку

После шести лет в казанском медицинском вузе Гузель Мифтахова поступила в ординатуру в Москве — там ей надо отучиться еще два года, прежде чем она сможет работать врачом. Несмотря на ординатуру, которая отнимает кучу времени, Мифтахова подрабатывает в салоне красоты. Но зарплаты и стипендии не хватает, чтобы прокормить себя. Мифтаховой помогают мама и бабушка. «Холод» продолжает публиковать материалы в новой рубрике «Потрачено», где мы рассказываем о финансовой жизни россиян из разных регионов.

Имя и фамилия героини изменены. Информация о заработке и тратах описана с ее слов.

Анкета:

Имя, фамилия: Гузель Мифтахова

Возраст: 24 года

Город: Казань, Москва

С кем живу: одна

Должность и сфера: учусь на врача функциональный диагностики, подрабатываю администратором в салоне красоты

Доходы: стипендия 10 тысяч рублей в месяц, зарплата от 21 до 28 тысяч в месяц

Жилье

Этим летом я поступила в ординатуру в Москве и снимаю комнату за 16–20 тысяч в месяц. Пока не заселилась туда, жила у друзей бесплатно.

Первые два курса в медвузе в Казани я тоже жила в общежитии — с точки зрения трат это было очень выгодно: нужно было платить всего лишь по 2 тысячи рублей в месяц. С третьего курса я снимала маленькую квартиру-студию и платила за нее 12 тысяч рублей в месяц. Своей недвижимости у меня нет.

Стиль жизни

Первые три года в медвузе я не видела никакой жизни, кроме учебы. До вечера была в университете, а потом уставшая приходила домой и продолжала учиться. Спала по три-четыре часа в сутки, пила много энергетиков и кофе. Это было очень сложно.

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Следующие три года были чуть полегче, многие в это время начали подрабатывать: медсестрами, медбратьями. Это можно было совмещать, если брать ночные дежурства. Я тоже пошла работать — меня взяли в стоматологию. Там у меня было три роли одновременно: администратор, ассистент стоматолога и санитар. Отрабатывала 12-часовые смены: ночные или по выходным, в свободное от учебы время. За одну смену платили 1800 рублей. В месяц я брала от четырех до восьми смен и зарабатывала 7200–14400 рублей.

Я учусь на врача функциональной диагностики, ординатура по моей специальности длится два года. В рамках учебы в ординатуре мне надо быть в отделении пять дней в неделю с утра и до самого вечера.

Недавно я устроилась на подработку администратором в салон красоты: выхожу на шестичасовые смены три-четыре раза в неделю. Первый месяц испытательный — я должна получить примерно от 21 до 28 тысяч рублей. Потом ставку поднимут, и я смогу зарабатывать до 34 тысяч в месяц. Даже с учетом стипендии — ее размер 10 тысяч — я не могу полностью обеспечивать себя сама, поэтому финансово мне помогает мама.

Мне не надо платить за учебу — оба раза я смогла поступить на бюджет. Я живу очень экономно, но все равно без поддержки не справилась бы. Мама помогает мне оплачивать жилье и время от времени дает деньги на дорогостоящие курсы. Например, она переводила мне 85 тысяч рублей на большой курс по английскому языку. Бывает, что мама и бабушка переводят мне деньги просто так или на праздники. Мне не хочется зависеть от их помощи, но пока что других вариантов у меня нет.

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Я привыкла откладывать часть денег с каждой зарплаты. Коплю не на что-то конкретное, а чтобы у меня всегда был некий запас. Например, когда я приехала поступать в ординатуру в Москве и месяц жила у друзей, тратила деньги как раз из своего запаса, который успела накопить, пока работала в Казани.

У меня уже довольно давно в банковском приложении подключена функция инвестиционной копилки, которая округляет все списания до 10 рублей с каждой покупки, а также раз в день туда автоматически перечисляется по 30 рублей. Я совершенно не замечаю, как в год набегает около 15 тысяч рублей — это очень приятно.

Еда

На завтрак я всегда пью хороший зерновой кофе, ем йогурт и бутерброд, например, с маслом и колбасой. На учебе делаю перекусы: ем булочку из столовой или беру с собой бутерброды. А на ужин заказываю какую-то готовую еду из супермаркетов или сервисов доставок: салаты или готовые блюда, которые нужно только разогреть. Из-за нагрузки по учебе и подработки готовлю я очень редко.

У меня нет такого, чтобы какая-то еда ассоциировалась у меня с праздниками и я могла себе позволить что-то только раз в год. Если мне очень хочется какие-то сладости, то я покупаю их себе в любое время. Конечно, я живу без изысков, но считаю, что ем хорошую еду.

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В кафе я хожу редко: два-три раза в месяц, если договорилась встретиться там с друзьями. Одна я не привыкла ходить по кафе, стараюсь жить по средствам.

Главная финансовая задача прямо сейчас

Я очень хочу накопить деньги на первоначальный взнос, чтобы взять ипотеку. Я пока не определилась до конца, в каком городе хочу жить, но, скорее всего, это будет Москва. Конечно, мне очень хочется иметь свое собственное жилье. Думаю, что в Москве я смогу зарабатывать больше, чем в любом другом городе России.

Последняя крупная покупка

Весной я купила себе беспроводные наушники за 15 тысяч рублей. Я откладывала деньги с зарплаты на протяжении года, чтобы купить их. Также я несколько месяцев лечила зубы и потратила на это тоже около 15 тысяч рублей.

Ежемесячные расходы:

– жилье — 16000–20000 рублей;

– еда — 10000–15000 рублей;

– транспорт — 1000 рублей на проезд в Москве;

– сотовая связь — 700 рублей;

– подписки на сервисы («Яндекс.Плюс», «ВК.Музыка», Bookmate) — 500 рублей;

– одежда для учебы и работы (хирургические костюмы, халаты, обувь) — 2000–3000 рублей в год;

– здоровье — обычно я не хожу на платные приемы к врачам, у меня нет регулярного приема лекарств;

– красота — 2000–3000 тысячи на косметику. Маникюр делаю сама, стригусь раз в год, косметологические процедуры никакие не делаю;

– одежда — около 5000 рублей в месяц, но может быть и больше. Люблю покупать одежду, последние года четыре все заказываю онлайн: и обувь, и верхнюю одежду. Так дешевле и удобнее;

– образовательные курсы — я иногда покупаю доступы к телеграм-каналам с медицинской литературой или курсы по обработке фотографий, от 1000 до 5000 рублей за курс;

– развлечения (бары, кино, рестораны) — около 2000 рублей. Очень редко хожу в кино, иногда хожу с друзьями в кафе;

– донаты — около 1000 рублей в месяц жертвую на приюты для животных.



ВСЕГО: 41200–56200 рублей в месяц.

Доходы: 31000–38000 рублей во время испытательного срока, до 44000 рублей после.

Блиц

Какое у вас вообще отношение к деньгам? Я считаю деньги главным ресурсом, который помогает закрыть базовые потребности. Когда у тебя закрыты базовые потребности, можно уже не думать про то, как экономить, и жизнь сразу становится проще.

Считаете ли вы свой доход достойным? На данный момент мне нужно около 80–100 тысяч рублей в месяц, чтобы я чувствовала себя нормально. Пока что мне не удается столько зарабатывать, к сожалению.

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Насколько я понимаю, через два года ординатуры и после того, как я получу диплом, в Москве я смогу зарабатывать 170–200 тысяч рублей на позиции врача функциональной диагностики. Конечно, в регионах зарплата на такой же должности гораздо меньше, но даже московскую зарплату врачей я считаю маленькой и не соответствующей всем усилиям и той ответственности, которую несут врачи. Я считаю, что врачи должны зарабатывать не меньше айтишников. Распределение зарплат в России несправедливо.

Думаю, что после ординатуры я буду работать на нескольких работах одновременно — многие молодые врачи делают так, например, работают в государственной поликлинике, а в свободное время подрабатывают в частной. Пока я молодая, я намерена работать очень много, особенно если возьму ипотеку.

На что не хватает дохода? На свое жилье, на путешествия.

Планируете ли рост дохода и за счет чего? За счет нескольких работ.