К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек

Борьба с ЛГБТ, чайлдфри и абортами только усугубляет ситуацию. Вот как можно было бы замедлить сокращение населения

По среднему прогнозу ООН, население России к концу века сократится на 20 миллионов человек, при этом негативный сценарий предполагает еще более драматичный демографический спад — почти на 60 миллионов. «Холод» поговорил с экспертами-демографами о том, почему меры повышения рождаемости, которые предпринимает государство, не помогают, что действительно может замедлить уменьшение населения России и при чем здесь мигранты.



Сколько людей будет жить в России к концу века

Летом 2024 года ООН представила доклад с демографическими прогнозами по странам мира. Согласно ему, в России коэффициент рождаемости на одну женщину составил 1,45 новорожденных, а чтобы население не сокращалось, он должен превышать 2,1 ребенка. Пик количества жителей страны уже достигнут, теперь оно будет только уменьшаться и по среднему прогнозу к 2100 году достигнет 125–130 миллионов человек.

Демограф Алексей Ракша считает, что к докладу ООН справедливо приковано внимание, однако из-за большого объема работы в него не включены новейшие тенденции по отдельным странам. Например, эксперты ООН считают, что рождаемость начнет медленно повышаться уже в следующем году.

«Никаких оснований для этого сейчас нет. Исходя из реалий настоящего времени, прогноз для России по численности населения к 2100 году существенно завышен. Тенденции показывают, что, если в России ничего не поменяется, людей будет намного меньше. Я думаю, менее 100 миллионов человек», — поясняет Ракша.

Демограф Дмитрий Закотянский полагает, что составлять прогноз далее 2050 года сложно из-за интенсивного развития общества. Например, прямо сейчас ученые работают над вакциной от рака и новыми препаратами от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, развиваются и становятся более популярными ЭКО и заморозка яйцеклеток. Если технологии позволят еще на 10 лет продлить репродуктивный возраст женщин, это может привести к серьезному всплеску рождаемости, считает эксперт.

«Это уменьшит остроту проблемы депопуляции и потери репродуктивных функций. Если мы придерживаемся инерционного сценария, при котором ничего апокалиптического не произойдет, то смертность снизится, а продолжительность жизни возрастет», — говорит Закотянский.

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Демограф-исследователь Высшей школы социальных наук в Париже Абы Шукюров объясняет, что главным фактором падения численности населения будет естественная убыль: рождается меньше людей, чем умирает. Он считает, что цифра в 125 миллионов человек к концу века, как прогнозирует ООН для России, звучит как реальная, но по сравнению, например, с Китаем, где количество жителей упадет с 1,4 миллиарда до 700 миллионов, в России ситуацию нельзя назвать катастрофической.

Кроме того, поясняет Шукюров, среди демографов существует мнение, что ситуацию в России может улучшить то, что заводить детей начнет поколение, появившееся после повышения рождаемости в 2007 году. Но, по его мнению, это не остановит падение коэффициента рождаемости.

Почему снижается население

Демограф Дмитрий Закотянский объясняет нынешний уровень рождаемости в России тем, что в средний возраст появления первенцев вступили поколения, в которых меньше людей, рожденные в конце 1990-х. При этом он считает, что суммарный коэффициент рождаемости в текущей ситуации в России можно назвать высоким: в Восточной Азии этот показатель составляет 1,1–1,2, а в Южной Европе за последние десятилетия он не поднимался выше 1,4.

«Например, во время кризиса в 1990-х в Восточной Германии суммарный коэффициент рождаемости снизился до 0,7, а у нас за последние два года он практически не упал — только примерно на 0,1 ребенка, но этим можно пренебречь. Меня, скорее, это тревожит — это говорит о том, что общество не замечает происходящее. В текущей ситуации с рождаемостью все хорошо, а вот со смертностью — не очень», — поясняет Дмитрий Закотянский.

Демограф Абы Шукюров подтверждает этот тезис: в России европейский уровень рождаемости, однако довольно высокая смертность. В целом статистика причин смерти в стране остается не модернизированной: большинство людей умирает от болезней системы кровообращения, в то время как в развитых странах еще с 1970-х годов их начали вытеснять онкологические заболевания, говорит демограф. По данным Росстата за 2022 год, болезни системы кровообращения стали самой распространенной причиной смерти трудоспособных мужчин (32,6%) и женщин (23,3%).

Влияет на ситуацию и война в Украине. По оценкам журналистов, сделанным на основании данных Реестра наследственных дел и поименных списков некрологов, с 2022 года на войне погибло уже около 120 тысяч российских военных. Еще около 400 тысяч, по данным The Wall Street Journal, получили ранения. Известно, что ожидаемая продолжительность жизни людей с инвалидностью на 16–18 лет меньше, чем у людей без нее. По словам Дмитрия Закотянского, эти люди могут составить заметный процент в числе умирающих, хотя и не сравнимый с ковидом, из-за которого избыточно умерло более миллиона человек.

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Экономическое неравенство — также существенный фактор сокращения ожидаемой продолжительности жизни, говорит Закотянский: 30–40% россиян живут бедно, оторваны от глобализации, продолжают курить, пить крепкий алкоголь, также среди них сохраняется высокий уровень преступности. Однако этот разрыв за последние два года стал ниже благодаря военным дотациями, которые в основном направлены на бедное население, считает демограф.

Абы Шукюров поясняет, что уровень рождаемости снижается естественным образом из-за демографического перехода. Он произошел благодаря научно-технической революции, внедрению прививок и улучшению санитарных условий, что радикально увеличило продолжительность жизни. В Европе, Северной Америке, России и некоторых других странах этот переход уже либо завершился, либо находится в процессе завершения.

Дмитрий Закотянский также считает, что убыль населения в России сейчас — это естественная тенденция. Все страны, завершившие демографический переход, имеют уровень рождаемости не выше 1,8.

«Опыт показывает, что ни в одной стране мира не получилось вернуть те показатели рождаемости, которые были 20–30 лет назад. Если мы откроем российскую программу “Социальная поддержка граждан”, то увидим, что ее цель — повысить коэффициент рождаемости до 1,8, то есть хотя бы затормозить его падение. Однако нынешняя пронаталистская политика не кажется мне достаточно эффективной для этого», — объясняет Закотянский.

Почему запрет чайдлфри и абортов не имеет смысла

Якобы в целях повышения рождаемости в России внесли законопроекты о запрете «пропаганды бездетности», а некоторые частные клиники перестали делать аборты. Все опрошенные «Холодом» эксперты расценивают эти меры не как демографические и способствующие повышению рождаемости, а скорее как символические и политически идеологизированные.

Абы Шукюров считает, что запрет чайлдфри никак не связан с повышением рождаемости. Количество чайлдфри в России узнать невозможно. Есть данные, что в России 9% бездетных женщин в возрасте 45–49 лет, но далеко не все из них чайлдфри, объясняет Шукюров. Российские демографы проводили исследование и доказали, что главным фактором бездетности является неудачная личная жизнь, рассказывает эксперт. Алексей Ракша также подтверждает, что в запрете чайлдфри «никакой демографии нет», а только «идеология и политика».

К символическим мерам, которые на самом деле не способствуют рождаемости, Абы Шукюров также относит запрет ЛГБТК+: вклад этих людей в рождаемость и так не был большим, поясняет эксперт. Кроме того, к этой категории мер эксперт относит и возвращение ордена «Мать-героиня» за рождение 10 детей, назначение «дня зачатия» в Ульяновской области и получение справки от врача и священника для аборта в Белгородской области. «С одной стороны, эти меры комичны, с другой — они однозначно не являются чем-то положительным, потому что усложняют жизнь женщин», — поясняет Шукюров.

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Обсуждают сейчас и налог на бездетность: он был в СССР, но рождаемость все равно снижалась, рассказывает Шукюров. «Это просто лишняя мера, которая помогла бы государству собирать больше денег. А люди, которые изначально не планировали рожать, не пойдут это делать, если государство заберет у них две тысячи рублей», — говорит эксперт.

Запрет и ограничения абортов — также одна из самых распространенных и обсуждаемых мер для повышения рождаемости. Дмитрий Закотянский объясняет, что в России, в том числе благодаря распространению контрацепции, аборты стали делать намного реже. Если до 2007 года больше половины беременностей заканчивались абортом, то сейчас — меньше 20%. В это число входят также выкидыши и прерывания беременности по медицинским показаниям. За 2022 год, по данным Минздрава, было сделано 179 тысяч абортов по желанию женщины. Число рожденных детей в этот же год, по данным Росстата, составило 1,3 миллиона.

Дмитрий Закотянский также уверен, что люди все равно найдут способ избавиться от нежелательной беременности. Это доказывает опыт времен Сталина: уже в первый год запрета абортов число погибших во время беременности, родов или послеродового периода увеличилось на 76%, а за пять лет материнская смертность выросла в два раза: с 77 летальных исходов на 100 тысяч в 1935 году до 167 в 1940-м. После легализации абортов в 1955 году уровень смертности вернулся к прежним показателям.

К тому же, рассказывает эксперт, в России выросло уже много поколений женщин, которые привыкли к тому, что у них есть право на аборт, и его будет сложно у них отобрать. «Переломить ситуацию пытаются маленькими шагами, и сложно понять, до чего можно дойти. Но понятно, что это точно не повлияет на рождаемость позитивно», — говорит Дмитрий Закотянский. Абы Шукюров также добавляет, что одним из последствий запрета абортов может стать абортный туризм — женщины будут ездить для этого в соседние страны.

Традиционные ценности

После 24 февраля в России все чаще начали высказываться против феминизма: депутаты говорили о том, что женщинам «законодательно нужно обязательно запретить» быть феминистками, что «борьба за равноправие сдана в архив», а девушки должны «рожать, рожать и еще раз рожать» уже в 18–19 лет. Представители РПЦ также не обходили эту тему стороной: на телеканале «Спас» объясняли, почему нужно рожать после изнасилования, а священники высказывали мнение о том, что людей «угораздило попасть в такую полосу истории», когда женщины «потребовали равных прав с мужчиной».

Российское государство включило в официальные документы определение патриархальных семейных ценностей как способа повышения рождаемости. Дмитрий Закотянский объясняет, что это работает скорее наоборот: современные женщины, у которых нет возможности совмещать семью и карьеру, с большой вероятностью откажутся от рождения детей, чтобы не потерять возможность развиваться профессионально.

Алексей Ракша также считает, что внедрение традиционализма на государственном уровне не повышает рождаемость или даже может ее снизить. А семейные ценности, уверен эксперт, закладываются в первую очередь на уровне семьи и сильно зависят от ее благополучности.

Что не так с материнским капиталом

У демографов нет однозначного мнения относительно материнского капитала. Так, например, Алексей Ракша считает крупные единоразовые выплаты за второго и последующих детей успешной мерой, благодаря которой родились дополнительно 2–2,5 миллиона человек. Дмитрий Закотянский согласен с тем, что маткапитал стимулирует рождаемость, однако замечает, что такие выплаты в первую очередь эффективны для бедного и неблагополучного населения и создают возможности для злоупотребления.

Также демограф говорит, что нельзя объяснять всю дополнительную рождаемость материнским капиталом: «С 2007 года динамично росли доходы, что тоже является важным фактором».

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Дмитрий Закотянский считает, что подходить к стимулированию рождаемости нужно аккуратно, чтобы «дополнительные дети не оказались нищими и имели шансы на нормальную жизнь». Эксперт поясняет, что нужно не подталкивать людей к рождению ребенка, а предоставить им достаточно условий для их воспитания: у родителей должны быть деньги на образование детей, технику, одежду. Абы Шукюров приводит пример Польши, где есть программа «500+»: ежемесячно можно получать по 500 злотых (около 12400 рублей) на каждого ребенка.

С 2020 года основную часть материнского капитала перенесли на первого ребенка. Алексей Ракша говорит, что эта мера не увеличила вероятность рождения детей, но снизила шанс появления на свет второго ребенка. Демограф считает, что это стало основной причиной снижения рождаемости в 2022 году.

Помогут ли мигранты?

И без того шаткое положение мигрантов в России ухудшилось после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Теперь иностранным гражданам можно находиться в России без визы суммарно 90 суток в течение года (ранее — 90 суток в течение полугода). С 2025 года нелегальным мигрантам будет запрещено управлять автомобилем, пользоваться банковскими услугами, жениться и разводиться, оформлять детей в детсады и школы, а также свободно перемещаться по России. Расширились и полномочия полиции: теперь ее сотрудники могут депортировать иностранцев за некоторые административные нарушения без решения суда.

Отпугивает мигрантов и вероятность попасть на войну. Летом глава СК Александр Бастрыкин заявил о том, что на воинский учет было поставлено более 30 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на учет, а около 10 тысяч «направили в зону СВО».

Кроме того, в Госдуму 1 октября были внесены законопроекты, связанные с миграционной политикой: например, могут ужесточиться правила экзамена по русскому языку, организация незаконной миграции может перейти в категорию особо тяжких преступлений, а также предлагается признать нелегальное нахождение в России отягчающим обстоятельством.

До этого, в июне 2024 года, Бастрыкин поручил продолжить рейды в местах скопления мигрантов и заявил, что «антисоциальное поведение приезжих и их детей имеет серьезный деструктивный потенциал». После рейдов мигрантам вручали повестки в Москве, Красноярске, Екатеринбурге, Ростовской области и других регионах.

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К апрелю 2024 года 31 российский регион и аннексированный Крым ввели запрет на работу в некоторых экономических сферах для мигрантов. К ним относятся пассажирские перевозки, пищевая промышленность, торговля табаком и алкоголем, а также здравоохранение и образование и другие. В Приморье планируют запретить работу мигрантов в 41 сфере. Количество мигрантов в свете всего этого ожидаемо снижается — оно так и не смогло восстановиться до допандемийного уровня. Недавно российские компании пожаловались на дефицит трудовых мигрантов.

Дмитрий Закотянский объясняет, что до 2022 года низкая рождаемость в России компенсировалась миграцией — за год в страну приезжало до 300 тысяч человек. В будущем, считает эксперт, это число сократится до десятков тысяч. «Мы все еще можем рассчитывать на Таджикистан и Узбекистан, однако прирост из этих стран тоже сокращается. Если рисовать картину крупными мазками, то за последние два года мы потеряли около трети трудовых мигрантов — суммарно один-два миллиона. Это плохо для развития страны, но пока не катастрофично, как, например, в Японии с нулевой миграцией, где население к концу века уполовинится», — рассказывает демограф.

Закотянский объясняет, что в стране с высоким уровнем миграции не нужно стремится к коэффициенту суммарной рождаемости в два ребенка: например, именно благодаря этому растет население США, хотя рождаемость у них тоже падает. Однако эксперт отмечает, что текущий уровень рождаемости в 1,4 миграционно компенсировать невозможно — страна может численно расти с минимальным уровнем рождаемости в 1,7.

Абы Шукюров считает, что с учетом высокой убыли населения в России, миграция — лучший способ компенсировать это падение, однако в стране наблюдается обратная ситуация: «Государство делает все, чтобы повысить рождаемость, но при этом ограничивает миграцию».

В докладе ООН также говорится о том, что политика, направленная на создание возможностей для достойной работы, будет эффективнее той, которая нацелена на повышение рождаемости. Исследования показывают, что рост числа мигрантов на 1% в долгосрочной перспективе добавляет 1–2% к ВВП.