Мне 33, и я не знаю, кем стану, когда вырасту

Больше 10 лет я была тем, кем мне не нравилось быть. Но искать свое место оказалось очень тяжело

33-летняя Евгения Ромашкина попробовала выучиться на три разные специальности, 10 лет занималась нелюбимой работой, выгорела, а теперь не может понять, чему хотела бы посвятить свою жизнь. Евгения рассказала «Холоду» о кризисе самоопределения, с которым сталкиваются многие миллениалы, и о попытках найти занятие, которое не будет вызывать скуку и отвращение.



Я выросла в небольшом городке в Беларуси в неполной семье. Когда я была маленькой, мама уехала работать в другой город, поэтому почти все детство я жила с бабушкой. Сначала я хотела быть археологом, потом журналистом, но к 15 годам это перестало быть мне интересно. Мне нравились гуманитарные предметы, а считать я не умела: математика, химия и физика мне категорически не давались. Думаю, дело не в школе или учителях: я просто родилась гуманитарием. Про меня говорили: «Способная девочка, но ленивая».

В школе я столкнулась с травлей: у меня была одноклассница, которая выбирала жертву и подключала к буллингу своих друзей. Когда мы учились в седьмом классе, жертвой стала я. Тогда я просто перестала ходить в школу и все время проводила в читальном зале городской библиотеки. Потом одноклассники как-то сами от меня отстали. После девятого класса я решила уйти из школы и получить среднее специальное образование: не хотела снова столкнуться с буллингом, да и экзамены после 11-го класса гораздо сложнее.

Я поступила туда, куда не хотела идти

Я понятия не имела, какую специальность получать. Поэтому мама по советам знакомых отправила меня учиться в техникум на бухгалтера, хотя я никогда не мечтала об этой профессии и не люблю цифры. Тем не менее в 17 лет я получила диплом, который мне в итоге не пригодился.

После техникума я поступила в университет на факультет философии и социальных наук. Я думала, что социология — это в основном общение с людьми, опросы и психология. Первый год было более-менее интересно, а в первом семестре второго курса у нас началась высшая математика, статистика и другие жуткие предметы, которых я не понимала. Я училась на платном, поняла, что не хочу отдавать деньги за то, что мне не нравится, и забрала документы.

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Параллельно я работала секретарем — меня устроил отец моего бывшего мужа. Поэтому после ухода из университета я решила учиться по тому профилю, в котором уже что-то умела. Я выбрала направление «специальное документоведение» на историческом факультете. Мне казалось, что напрягаться там вообще не придется — в целом так и вышло. Конечно, были типичные для учебы стрессовые моменты, когда курсовую нужно сдать послезавтра, а я даже не начала ее писать. Но, по крайней мере, там не было этих вонючих цифр.

Я в принципе не люблю учиться. Недавно я поняла, что меня убивает момент, когда у тебя ничего не получается и ты чувствуешь себя тупым несуразным чмоней.

Шутка «Если я что-то делаю впервые в жизни и это у меня не получилось, значит, это не мое» на самом деле про меня. Я ненавижу что-то осваивать и не получаю кайфа от преодоления трудностей. На документоведении я хотя бы все понимала, а еще у меня были интересные преподаватели и много курсов по истории Беларуси и славянской культуры, которую я очень люблю.

Я выгорела за 10 лет работы

Первые пять лет мне нравилось работать с документами. Я была офис-менеджером, секретарем, а потом стала специалистом по кадрам. Я оформляла трудовые книжки и отпуска, принимала людей на работу и увольняла их, готовила приказы. То есть в основном работала с документами, немного с людьми, и это меня не напрягало. Выключила компьютер — и о работе больше не думаешь.

В какой-то момент я немного выгорела. Мне стало понятно, что в кадрах с тобой не происходит ничего нового. С одной стороны, слава богу, потому что любые изменения на работе — это большой стресс. А с другой — я сделала все, что могла, и мне стало неинтересно. Я пыталась менять компании — устраивалась и увольнялась каждые полтора-два года.

Впервые я задумалась о том, кто я и что из себя представляю, когда в 2017 году уволилась с работы, которой посвятила три с половиной года. Я поняла, что больше не могу выносить эту рутину. Около полугода я просто сидела дома: у мужа была возможность меня обеспечивать. Я пыталась найти себя, проходила профориентационные тесты, мониторила вакансии, но все равно не нашла — может, плохо искала.

Ничего другого, кроме работы с кадрами и документами, я не умела. Поэтому я опять пошла в ту же компанию, из которой уволилась за полгода до этого. Решила: немножко отдохнула за полгода, вроде там не совсем отвратно. Работа физически не тяжелая, перенапрягаться не надо.

Я проработала в этой компании около четырех лет. Потом нашла очень хорошую работу кадровиком и офис-менеджером, на которой мне не надо было делать ничего сложного. Я буквально заказывала молоко за нормальную зарплату. Но с началом войны у нас стали делать вид, что контора не из Беларуси, и начали сокращать сотрудников. Я попала под это сокращение, и тогда кризис настиг меня максимально. Я поняла, что не хочу возвращаться в кадры, а больше ничего не умею.

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Когда мне стало ясно, что так больше нельзя, я обратилась с этой проблемой к психологу. Мы очень долго прорабатывали ее, и в итоге я пошла учиться на курсы грумера (парикмахера для домашних животных. — Прим. «Холода»). Но во время учебы я поняла, что мне не нравятся собаки: их запах, шум, поведение. Я кошатница, у меня дома три кота, а грумерство в основном завязано на собаках. И от этого у меня произошел еще один кризис — я-то думала, что мне со всеми животными комфортно. Но оказалось, что я могу погладить или выгулять собаку, но мне не нравится плотно с ними работать. После этого у меня еще полгода была фрустрация: я не понимала, что мне делать.

Недавно я снова попыталась устроиться в кадры, хотя не хотела этого делать. Пошла туда, потому что их офис в 15 минутах от дома, а сама компания небольшая. В итоге выяснилось, что кадровики не задерживаются там дольше полугода из-за очень специфической начальницы. Я не стала исключением и решила, что больше ни под каким предлогом не вернусь в кадры. Но куда мне идти, я тоже не знаю.

Я стала грумером только для кошек: делаю им экспресс-линьки, прически, вычесываю шерсть. Но это больше подработка, потому что я не хочу работать в салоне, куда будут приводить в основном собак. Работать дома я тоже не хочу, поэтому сама приезжаю к клиентам. Но я не могу взять больше трех-четырех котов в день, потому что устаю от поездок и физической работы.

Также я веду в инстаграме аккаунт парикмахерской. Все это не покрывает расходов, денег хватает только на самые базовые траты. К тому же на самом деле у меня есть потребность в самореализации — мне хочется кем-то быть.

Я не знаю, как понять, куда мне нужно двигаться

Для меня всегда было загадкой: как люди кардинально меняют сферу деятельности? Например, человек был провизором, а стал тренером по лыжам. Может быть, я прирожденный космонавт. Но как это узнать, если никто не придет и не предложит мне: «Давай ты будешь космонавтом»?

Нужно понимать, куда тебя тянет, что ты умеешь или можешь делать. Профориентолог сказала мне, что я человек-ремесленник, который может сделать что-то руками или нарисовать, а потом продавать. Я действительно люблю мастерить, но когда превращаю хобби в работу, это перестает быть прикольным. А еще я вряд ли получу много денег за поделки или рисунки — то, что у меня хорошо получается.

Психолог просит меня формулировать мои мечты и цели. Но с мечтами у меня все сложно: мой рациональный ум подсказывает, что нет смысла мечтать о яхте, если ты находишься в Минске. Мечты об одежде или квартире кажутся мне жалкими. А для более глобальных нужно какое-то божье провидение.

В школе я ожидала, что в условные 25 лет у меня будут муж, ребенок, дом, машина, работа. Муж у меня был, но с остальным оказалось сложнее. По ощущениям, мозги у тебя и в 15 лет, и в 20, и в 33 остаются теми же — просто со временем ты получаешь жизненный опыт.

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Во взрослой жизни я столкнулась с разочарованием от роста цен на все. Даже если ты работаешь и зарабатываешь, ты все равно как будто стоишь на месте. Вот ты поднял свой доход, но в то же время у тебя подорожали тренер, психолог, продукты и жилье. Хорошо, если ты с этими расходами не выйдешь в минус. Еще меня фрустрирует необходимость платить за съемную квартиру: ты просто отдаешь незнакомому человеку деньги за то, что существуешь.

В личной жизни у меня все в 100 раз проще, чем с самоопределением. У меня были и есть хорошие отношения, был прекрасный муж. В отношениях с социумом тоже все в порядке. С возрастом я стала даже больше нравиться людям: работа в парикмахерской и с кадрами подразумевает общение, и с другими людьми мне проще, чем с самой собой.

Это проблема нашего поколения

Мне 33 года, я сегодня горько плакала после психолога, потому что я не знаю, кем мне быть и что делать. Я сходила к профориентологу, я пробовала разные занятия, я не знаю, кем мне быть, когда вырасту https://t.co/YVq68DJ950 — местная экосексуалка (@zheromka) October 1, 2024

После моего высказывания в твиттере [о том, что я не знаю, чем заниматься] меня поддержали очень много пользователей. Люди сталкиваются с такими же проблемами и в 23 года, и в 30 лет, и в 40. Большинство из них говорят: да, мы просто работаем ради денег, но так и не можем понять, что нам на самом деле нравится. Часть комментариев была в стиле: «Роди, и закроешь свои гештальты». Возможно, если бы у меня была мечта стать матерью, мне бы это помогло. Но у меня такой цели нет.

Некоторые комментаторы обвинили меня в инфантильности. Но те, кто меня знают, точно скажут, что это не мой случай: я самостоятельный человек и долгое время сама справлялась со своей жизнью и проблемами. А еще выяснилось, что у моих ровесников плюс-минус восемь лет это популярная проблема. Среди моих знакомых тоже много тех, кто живет по инерции, не получая от этого удовольствия и не найдя своего места в мире. Моя подруга построила прекрасную карьеру педагога, но со временем поняла, что достигла потолка. Но она не может понять, в какую сферу уйти, и боится что-то менять, потому что у нее хороший доход и стабильность. А мой бывший парень много лет ходит на одну и ту же работу, которая ему не очень нравится. Но тоже боится что-то менять и не уверен в своем будущем.

Я считаю, что поколение миллениалов находится в проигрышном положении по сравнению со следующими.

У многих из нас были бедные бабушки, нищие родители, и мы сами долгое время были такими же. Люди моложе родились у тех, кто хотя бы вылез из жопы, и стартовые условия у них лучше. А многим из нас пришлось из минуса выгребать хотя бы на ноль и потратить на это безумно много сил. При этом старшее поколение не понимает все эти тезисы про поиск себя и считает, что главное — наличие хоть какой-то работы и специальности.

Я родилась в крошечном городе, росла без отца и училась в простой школе с посредственными педагогами и так себе качеством образования. Моя семья была очень простой, с достатком ниже среднего. У меня были кривые зубы, на исправление которых я потратила чертову кучу времени, я очень долго искала универ, в котором мне бы понравилось учиться. А кто-то просто рождается в полной семье с хорошими зубами, с уже купленной для него квартирой и тоже говорит: «У меня кризис идентичности, я не знаю, кто я». Ну, ты как минимум везунчик.

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Конечно, есть люди, которые в этих трудностях закалились и всех рвут. Таких людей тоже много, и они молодцы. Они взрослые во всех отношениях.

К моему твиту мне оставили уйму комментариев в стиле: «Чем ты занималась? Тебе 33 года, и ты не можешь придумать, кем тебе быть?» Ну, я больше 10 лет была тем, кем мне не нравилось быть. Больше так не хочу.

Найти свое место очень тяжело

У меня есть вопросы и к самой себе. Я выучилась на бухгалтера, хотя эта специальность мне нафиг была не нужна. Зачем я это сделала? Но могла ли я это отрефлексировать в 14 лет? С мамой мы жили раздельно, и она не особенно понимала, что мне нужно. Бабушке тоже было не до этого: она заботилась о том, чтобы я была сыта, обута, накормлена и ходила в школу.

Может быть, таскать детей по всем возможным кружкам — это правильно? Так человек хотя бы поймет, что ему нравится, а что — нет. Я в детстве ходила только на кружок по плетению из соломы, благодаря нему я по крайней мере поняла, что мне нравится делать что-то руками. Если бы я поменяла 15 таких кружков, то знала бы лучше, что люблю делать, а что — нет. Когда ты не знаешь себя, а тебе надо что-то выбирать, то есть риск ошибиться. Что я, собственно, и сделала.

Я работаю над собой и пытаюсь наконец-то понять, что мне нужно сделать. Как я уже говорила, я ходила к профориентологу, мне даже предлагали астрологический разбор по профессиям, и я на него согласилась. Смех смехом, но на консультации я увидела какие-то пересечения с моей личностью. Мне предлагали коучинговые техники, общение с ChatGPT, чтобы он мне накидал какие-то варианты, — но это не особенно помогло.

Разобраться в себе и найти свое место — это очень тяжелая работа, требующая много времени. Нужно много ресурсов, чтобы понять, что тебе нравится и что ты любишь делать.

Вот я люблю лежать в гамаке и читать книжку. Но за это, к сожалению, не платят. А с навыками, которые можно где-то применить и монетизировать, дело обстоит гораздо сложнее.

Сейчас я все еще не понимаю, какую профессию мне выбрать. Но я уже делаю осторожные шажочки в эту сторону, нащупываю какие-то варианты. Я сделала большой документ, в котором расписываю свои сильные и слабые стороны, что я бы хотела попробовать и что для этого нужно. Потом я буду обращаться к нему и, надеюсь, пойму, на чем остановиться. Сейчас я склоняюсь к вариантам ручного и творческого труда.

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Но даже здесь есть сложности. Вдруг я пойму, что мне нужна новая сфера с высоким порогом вхождения. И как туда тыкаться? Снова поступать в вуз в 33 года? Или работать, чтобы получить повышение перед самой пенсией? А еще, чтобы осознать, что любишь делать, нужно постоянно пробовать что-то новое, а я это ненавижу. Просто я такой человек и ничего не могу с этим сделать.

Я понимаю, что и сейчас могу снова сделать неправильный выбор. И я имею на это право. Но время идет, и хочется уже наконец получать удовольствие и от жизни, и от работы. Поэтому я мечтаю о том, что в итоге найду дело, которое захватит меня, и профессию, в которой на этот раз задержусь надолго.