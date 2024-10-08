«Американская мечта» все еще недоступна

Среднестатистический американец не сможет воплотить ее, даже сложив свои доходы за всю жизнь

Стоимость жизни в «американской мечте» в 2024 году оценили в 4,4 миллиона долларов. В эту сумму включили траты на свадьбу, детей, покупку собственного жилья и другие расходы на комфортную жизнь, которую подразумевает «американская мечта». Проблема в том, что эта сумма больше, чем среднестатистический американец зарабатывает за всю свою жизнь, сообщает Investopedia. Рассказываем, почему многие американцы больше не хотят исполнять «мечту», которая много лет является частью американской культуры.

В сентябре американский финансовый портал Investopedia опубликовал исследование, в котором подсчитал расходы на восемь важных событий в жизни человека. В него вошли пенсионные сбережения, расходы на свадьбу, воспитание и образование двух детей, содержание двух домашних питомцев, отпуск, покупка собственного жилья и автомобиля, а также похороны.

По данным портала, именно эти пункты важны для воплощения «идеальной, но достижимой жизни в США». Журналисты подсчитали, что в 2024 году «американская мечта» стоит 4,4 миллиона долларов.

В исследовании не учитывались расходы на питание, здравоохранение и другие базовые потребности. Но даже эта сумма как минимум на миллион долларов превышает заработок среднестатистического американца за всю жизнь. По данным Центра образования и рабочей силы Джорджтаунского университета, выпускник бакалавриата в США зарабатывает за всю свою жизнь около 2,8 миллиона долларов. При этом женщины зарабатывают меньше мужчин — 2,4 по сравнению с 3,3 миллиона. Партнеры, живущие вместе, могут заработать до 5,6 миллиона.

«Расовое неравенство в уровне благосостояния и гендерный разрыв в оплате труда на фоне роста стоимости жизни делают «американскую мечту» для многих все менее достижимой», — говорится в отчете.

Отмечается, что в 2023 году «американская мечта» стала одним из самых популярных запросов на сайте Investopedia.

«Американская мечта» — это идея, что каждый человек в США независимо от происхождения и социального статуса может добиться успеха благодаря труду, свободе и классовому равенству. Она также подразумевает возможность личного и экономического роста, достижения жизненных целей и продвижения в обществе. При этом она имеет и материальное измерение. Изначально идея возникла среди первых европейских поселенцев континента. В 1931 году писатель и историк Джеймс Траслоу Адамс ввел сам термин «американская мечта» и уточнил, что это не просто материальные блага, а возможность каждому реализовать свои способности и получить признание независимо от происхождения. И хотя «американская мечта» никогда не имела четкого определения, так как каждый вкладывает в нее свое значение, почти каждый президент США обещает избирателям, что его политика будет способствовать ее достижению. Последними говорили об этом кандидаты на пост президента Дональд Трамп и Камала Харрис.

Свадьба и дети

Согласно подсчетам, средняя свадьба в 2024 году обойдется в 44,3 тысячи долларов. В эту стоимость включены кольца, церемония бракосочетания и прием для гостей.

«Последние несколько лет расходы на свадьбу сильно растут. Из-за инфляции и пандемии коронавируса, которая привела к нехватке рабочей силы, стоимость некоторых свадебных товаров — например, цветов — возросла в шесть раз по сравнению с 2019–2020 годами», — говорится в отчете.

Отмечается, что средний возраст, на который ориентировались журналисты при подсчете расходов на свадьбу, составляет 29 лет.

Концепция «американской мечты» предполагает наличие как минимум двух детей. Расходы супружеской пары со средним доходом на содержание двух детей до 17 лет оценили в 611,7 тысяч долларов. Эта сумма увеличится до 832 тысяч долларов, если родители решат дать детям высшее образование, говорится в отчете.

Возраст родителей, на который ориентировались журналисты при подсчете расходов на детей, составляет 29–53 года.

«Все больше взрослых в США отказываются иметь детей, и одной из главных причин является их финансовое положение. Согласно опросу Pew Research Center, более половины (57%) людей младше 50 лет, которые не планируют иметь детей, заявили, что просто не хотят этого. В то же время 36% представителей этой группы указали, что не могут себе позволить ребенка», — говорится в отчете.

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Дом и автомобиль

Владение домом много лет было одним из основных аспектов, связанных с «американской мечтой», отмечает Investopedia. В отчете говорится, что чаще всего американцы в возрасте 35 лет просто оформляют ипотеку и в течение жизни могут потратить около 930 тысяч долларов на ее погашение. В эту же сумму входят расходы на страхование и налог на имущество. Журналисты не считали траты на обслуживание дома и коммунальные услуги.

Фото: Phil Hearing / Unsplash

«В 2023 году ставки на страхование жилья возросли от 10% до 23% в некоторых штатах, что еще больше подняло порог владения жильем. Сейчас, согласно данным Бюро переписи населения, 65,6% человек в США владеют жильем. В 2004 году этот процент был выше — 69,2%, но спустя 10 лет упал до 63,9%», — говорится в отчете.

Подразумеваемое «американской мечтой» владение двумя новыми автомобилями может обойтись семейной паре в 811,4 тысячи долларов. В отчете говорится, что в расчет брали только ежемесячные платежи на новые автомобили, чтобы отразить более реалистичную ситуацию. В эту сумму не входят расходы на топливо, регистрацию, страхование и техническое обслуживание.

«Хотя большинство американцев имеют автомобили, большинство из них не покупают или не берут новые автомобили в аренду. Продажа и аренда новых автомобилей составили всего 29,5% от всех продаж автомобилей в 2019 году, согласно данным Бюро статистики транспорта», — говорится в отчете.

Отдых и питомцы

Общая стоимость ежегодных недельных отпусков в возрасте с 22 до 85 лет составит 179 тысяч долларов. Отмечается, что в 2022 году 73% американцев совершили хотя бы одну поездку во время отпуска.

В отчете говорится, что почти две трети американцев имеют домашних животных. У 35% при этом есть более одного питомца.

Журналисты подсчитали, что расходы на одну кошку и собаку обойдутся американцу в 36,6 тысяч долларов. При этом журналисты взяли в расчет среднюю продолжительность жизни в 12,7 года для собак и 11,2 года для кошек.

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Сбережения на пенсию и похороны

В отчете говорится, что в среднем американцы могут копить с 22 до 65 лет, «чтобы к моменту выхода на пенсию иметь примерно 1,6 миллиона долларов». Предполагается, что, если ежегодно снимать по 4% из этой суммы (с поправкой на годовую инфляцию в 2,5%), денег должно хватить на 20 лет.

«Реальность такова, что многие американцы не имеют пенсионного счета, а те, кто имеет, не располагают суммой в 1,6 миллиона долларов. По данным последнего исследования потребительских финансов за 2022 год, около 54% американских семей имеют пенсионные счета. По состоянию на 2022 год, в среднем на пенсионном счете у людей в возрасте от 55 до 64 лет лежит 185 тысяч долларов», — говорится в отчете.

Люди не могут регулярно откладывать на пенсию из-за высокой инфляции и низкого дохода. Согласно опросу AARP (бывшей американской ассоциации пенсионеров), проведенному в январе 2024 года, около 33% американцев 30 лет и старше, которые регулярно откладывают деньги на пенсию, заявили, что у них не будет достаточно денег на пенсии при текущем уровне сбережений.

Труднее всего приходится людям люди, живущим без партнера, — отмечается, что их финансовое положение хуже, чем у семейных людей. В отчете говорится, что людям с низким доходом тяжело откладывать даже на непредвиденные расходы, не говоря о будущей пенсии.

Расходы на похороны были включены в стоимость «американской мечты», чтобы снять ответственность на траты с будущих потомков. Авторы отчета подсчитали, что церемония похорон обойдется в 8,4 тысячи долларов.