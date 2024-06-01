Человечеству больше не нужны новые нефтегазовые месторождения

Мировое сообщество не справляется с темпами глобального потепления. Последствия изменения климата ощущаются уже сейчас: рядом с Австралией тонет целое государство, полеты на самолетах становятся опаснее, а экстремальная жара уже угрожает жизням двух миллиардов человек. Британские ученые предложили радикальный способ замедлить этот процесс: полностью отказаться от разработки новых месторождений нефти, газа и угля. Они обещают, что процесс пройдет безболезненно и никому не помешает. На практике спрос на ископаемые только растет, а полноценной «экологичной» замены им так и не нашли. Ближневосточные страны отказываются слушать научные доводам и предлагают увеличивать добычу. «Холод» рассказывает подробности нового исследования.

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Специалисты Университетского колледжа Лондона (UCL) и Международного института устойчивого развития (IISD) опубликовали большое исследование о добыче ископаемого топлива. Согласно его выводам, мировому сообществу уже сейчас следует отказаться от разработки новых проектов по добыче нефти, газа и угля, тогда как уже введенные в эксплуатацию могут продолжить работу. Вместо инвестиций в новые месторождения ископаемого топлива исследователи предлагают развивать возобновляемую энергетику: энергии солнца, ветра и воды. Сегодняшние проекты по добыче ископаемых и так обеспечат мир энергией до 2050 года, подсчитали ученые, поэтому отказ от новых месторождений не отразится на глобальном потреблении и спросе.

Ученые адресовали свой доклад мировым лидерам и уверяют, что все данные имеют «строгую научную основу». Если политики прислушаются к их рекомендациям, то смогут выполнить обещания по замедлению глобального потепления. Пока что остановить изменение климата получается плохо: ученые прогнозируют рекордный рост среднемировой температуры уже в ближайшие пять лет.

«Сложные и долгосрочные цели, такие как “нулевые выбросы к 2050 году”, страдают от недостатка четких задач. “Ни одного нового нефтегазового проекта” — понятная задача, выполнение которой можно требовать от правительств и индустрии уже сейчас», — говорит доктор Фергюс Грин с факультета политологии UCL.

Бессмысленные мечтания

Британское исследование во многом опирается на работу Международного энергетического агентства (МЭА), которое с 2021 года призывает отказаться от новых проектов по добыче нефти, газа и угля. Агентство также призывало отказаться от строительства новых угольных электростанций, а также начать закрывать или перепрофилировать старые, если мир хочет достичь нулевых выбросов хотя бы к 2050 году.

«Если правительства серьезно относятся к климатическому кризису, то с этого года не может быть никаких новых инвестиций в нефть, газ и уголь», — предупреждал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол еще в 2021 году.

От инвестиций в уже действующие проекты МЭА отказываться не призывает. В своем прогнозе о будущем мировой энергетики агентство сообщает, что с вероятностью в 50% к 2100 году среднемировая температура повысится на 2,4 градуса. Агентство также прогнозировало, что пик спроса на нефть, газ и уголь наступит в текущем десятилетии, а пик выбросов углекислого газа — уже в 2025 году.

Основной источник выбросов парниковых газов — это как раз энергетическая отрасль. Исследование UCL и IISD отталкивается от прогноза, что к 2050 году мир все же выполнит задачу по достижению «нулевых выбросов». В таком случае необходимости в разработке новых месторождений газа и угля, а также газовой и угольной энергогенерации просто не будет.

В 2015 году 194 страны подписали Парижское соглашение и обязались сокращать глобальные выбросы парниковых газов. В конечном счете это должно замедлить рост среднемировой температуры: в этом столетии он составит два градуса в сравнении с доиндустриальной эпохой (начало XX века). Оптимистичной целью считают замедление роста полутора градусами. Для достижения такого результата потребуется гораздо более жесткая политика, утверждает МЭА.

Однако в достижение поставленной задачи агентство не верит: нынешние объемы глобального энергоперехода приведут к тому, что к 2030 году на дорогах должно появиться в 10 раз больше электромобилей, а возобновляемые источники энергии составят почти половину мирового энергобаланса (сейчас около 30%). Однако даже этого будет недостаточно для удержания среднемировой температуры в пределах 1,5 градусов. Чтобы достигнуть этого показателя, МЭА предлагает утроить глобальные мощности возобновляемых источников энергии и планомерно сокращать использование ископаемого топлива.

Предложения МЭА вряд ли осуществимы. В своем отчете Канадский энергетический центр (CEC) отмечает, что нефтегазовой отрасли ничего не угрожает в течение следующего десятилетия: спрос на нефть и газ в развивающихся странах останется устойчивым вплоть до 2050 года, а объемы мировой добычи нефти в 2022 году не будут глобально отличаться от объемов в 2050-м и составят примерно 94,5 миллиона баррелей в сутки.

В середине этого срока, в 2035 году, добыча будет еще интенсивнее и достигнет 97,2 миллиона баррелей в сутки. Такая же ситуация будет наблюдаться и с мировой добычей газа, которая вырастет с 4,14 триллиона кубометров в 2022 году до 4,17 триллиона кубометров в 2050 году.

Арабы против

Крупнейшие добытчики нефти не согласны с выводами ученых и приводят совершенно другую статистику. В государственной нефтегазовой корпорации Кувейта Kuwait Petroleum Corporation считают, что глобальный спрос на нефть достигнет пика только к 2050 году. По их подсчетам, 750 миллионов человек в развивающихся странах все еще не имеют электричества. Также они предполагают, что мировое население к 2050 году увеличится на 25%.

«Это означает, что нам потребуется больше энергоемкости для населения», — заключил Наваф Аль-Сабах, генеральный директор Kuwait Petroleum Corp.

Глава Saudi Aramco Амин Нассер отметил, что прогнозы МЭА по добыче нефти ориентированы на западные страны, хотя более 85% населения мира проживает в развивающихся. Альтернативные источники энергии, по словам Нассера, не смогли заменить углеводороды: энергия солнца и ветра обеспечивает примерно 10% всей мировой энергии и за 15 лет эти возобновляемые источники смогли заменить лишь 15 миллионов баррелей нефти. У развивающихся стран также нет причин переходить на альтернативные источники энергии, так как их сектор зеленой энергетики получает лишь 5% мировых инвестиций. Зато, считает Насер, они будут стимулировать дальнейшую добычу нефти и газа, так как благосостояние в странах глобального Юга растет.

«Срочно необходима перезагрузка стратегии перехода, и мое предложение таково: мы должны отказаться от фантазий о поэтапном отказе от нефти и газа и вместо этого инвестировать в них, адекватно отражая реалистичные предположения о спросе», — заявил Насер на форуме CERAWeek by S&P Global в Техасе, получив в ответ аплодисменты аудитории.

Россия поддерживает риторику своих арабских партнеров по ОПЕК. Заместитель председателя правительства и бывший министр энергетики Александр Новак в октябре 2023 года настаивал, что мировая нефтяная отрасль недоинвестирована на 1 триллион долларов. Правда, жалобы на недостаток вложений не мешают членам ОПЕК и России, в частности, сокращать добычу нефти, создавая таким образом искусственный дефицит на рынке и удерживая цены на высоком уровне.