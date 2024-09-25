Я родила ребенка и пожалела об этом

Беременность и материнство в обществе часто показывают как абсолютное счастье. Российские власти пытаются повысить рождаемость ограничением доступа к абортам и законопроектами о запрете пропаганды чайлдфри. Но только по официальным данным более чем у трети женщин во всем мире возникают серьезные проблемы с физическим и психологическим здоровьем после родов. Татьяна Кузнецова честно рассказывает в своем блоге о том, что пожалела о материнстве. «Холоду» она объяснила, почему не боится, что дочь узнает о ее эмоциях, и как бы поступила, если бы знала, что ее ждет.

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Сейчас мне 33 года, а моей дочери — год и пять месяцев. Еще в 2015 году мне поставили диагноз «бесплодие». Я тогда была в первом браке, мы с бывшим мужем очень хотели ребенка и планировали его, но все мои беременности оказывались замершими. Я делала ЭКО, но эмбрионы в моем организме не приживались.

После развода я встретила нового мужчину и сразу сказала ему, что бесплодна — сначала мы не планировали ребенка, но летом 2022 года я прошла обследование для ЭКО. Во время подготовки к процедуре я внезапно забеременела и очень этому обрадовалась. Мы с молодым человеком поженились, и я чувствовала себя невероятно счастливой. Я понимала, что столкнусь со сложностями, но даже не представляла, как сильно реальность разойдется с моими ожиданиями.

В самом начале срока у меня был жуткий токсикоз: первые два месяца было очень плохо, и ничего не помогало. У меня даже появились мысли: «Да нафига мне это надо? Я так хорошо жила раньше». Во втором триместре стало немного лучше — мне пришлось полежать в больнице пару недель, но ничего страшного в этом не было. На последних сроках самочувствие ухудшилось: у меня была изжога, с которой я ничего не могла сделать, было тяжело ходить, скакало настроение. В общем, я не была в восторге от беременности и очень ждала родов.

Рожать мы с мужем улетели в Аргентину, чтобы ребенок получил второе гражданство. Мы прилетели туда в январе 2023 года, когда я была на седьмом месяце беременности. Роды прошли в апреле: мне пришлось делать кесарево сечение по медицинским показаниям. Я очень рада, что мне сделали операцию: мне кажется, что, если бы я рожала сама, меня бы очень сильно это подкосило и стресс был бы сильнее. В июле мы вернулись обратно в Екатеринбург.

В голову постоянно лезли мысли о самоубийстве

Уже в первую ночь после родов меня настиг baby blues (резкие перепады настроения, раздражительность, негативные эмоции и слезливость, которые могут проявляться у женщин в первые недели после родов. — Прим. «Холода»). Я читала об этом и знала, что такое может случиться. Но я смотрела на дочь и понимала: у меня уже никогда не будет прошлой жизни. Меня напугало то, что в один миг на меня навалилась такая огромная ответственность.

Дома меня захлестнули заботы и времени на сильные эмоции не было. А на второй месяц после родов мне стало очень плохо, в голову постоянно лезли мысли о самоубийстве.

Раньше я много ездила, путешествовала, вела блог, работала на фрилансе. У меня было очень много целей для самореализации, и тут все словно остановилось. Я как будто жила в ожидании того, что этот период пеленок и сидения дома закончится и я наконец смогу заняться собой. Но этого не происходило, и мои негативные эмоции накапливались, как огромный ком, который в итоге перерос в депрессивное состояние.

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При этом я считаю, что у меня спокойный ребенок: дочь не кричала по ночам, мы прекрасно высыпаемся. Первый год с ней сидел мой муж: он увидел, как мне трудно, и мы договорились, что лучше я буду работать, а он — ухаживать за дочкой. Он взял на себя заботы о ребенке и домашний быт. Грудью я кормила только до двух месяцев, поэтому работать было легче. Моя мама тоже практически живет с нами, она помогала нам и раньше, и сейчас.

Когда дочке исполнился год, мы решили, что пора поменяться ролями. Я немного подустала обеспечивать семью, и мы решили, что теперь я буду сидеть с ребенком, а муж пойдет работать. И мне снова стало тяжело: я сожалею о прошлой жизни, когда я могла в любой момент встать и пойти куда угодно, заняться тем, чем хочу, никого не спрашивать, ни о чем не думать. Мне грустно, что всего этого уже не вернуть. В то же время я смотрю на свою дочь и понимаю, как сильно ее люблю. Все эти чувства я испытываю одновременно.

Больше всего по моему моральному состоянию ударило то, что теперь нужно делать множество бытовых дел каждый день. И это при том, что у меня очень вовлеченный муж, который в равной степени берет на себя родительские обязательства. Смена подгузников, бесконечная стирка — все эти дела постоянно валятся на тебя. Делать все это приходится неделями, месяцами и годами. Это отнимает нереально много личного времени, которое раньше я тратила на себя, на работу и свои интересы. Это безумно раздражает.

Но бытовые сложности — ерунда по сравнению с огромным грузом ответственности. До ребенка я не могла осознать ее ни по чьим рассказам. Понимание, что минимум до 18 лет я ответственна за ее жизнь, развитие и безопасность, меня пугает. Хочется дать ребенку максимум, чтобы дочка выросла в хороших условиях и была счастливым человеком. Я очень стараюсь, но страшно, что я могу не справиться.

Я почти сразу обратилась к психологу с жалобами на симптомы послеродовой депрессии. Она мне очень помогла и объяснила, что со мной происходит. Сложно смириться с тем, что жизнь уже не будет такой, как раньше, что прошлое и какие-то возможности утрачены. Но нужно просто принять и понять, что можно жить по-другому и это тоже будет хорошо. Я знаю, что мне станет легче — но чуть позже. Сейчас я нахожусь в периоде переживания утраты себя прошлой и мне нужно с нуля строить новые жизненные опоры.

С рождением дочери я умерла и родилась заново, у меня такое чувство, что до ее появления на свет я была совсем другим человеком.

У меня часто бывают мысли, что я в заморозке и неизвестно, когда разморожусь. Конечно, я стараюсь не концентрироваться на ребенке на 100%. Я продолжаю вести блог, и это помогает мне: если я откажусь от всех своих интересов, мне будет еще хуже.

Я не сдерживаю слез при дочке

В личных разговорах с людьми я редко высказываю свою позицию. Если меня спрашивают: «Как тебе материнство?», то я могу поделиться, но никому не навязываю свое мнение. У меня есть близкая подруга, ребенку которой уже шесть лет, и с ней мы это обсуждаем. Она говорит мне, что у нее было то же самое, и это состояние прошло только к пятому дню рождения ребенка.

Я бесконечно люблю дочку и часто ее обнимаю. Но иногда я чувствую, что мне хочется плакать, — и тогда я не сдерживаю при ней слез. Недавно она плакала, и я не могла ее успокоить и понять, что с ней происходит. От бессилия я просто села рядом с ней и тоже начала плакать. Такое происходит редко, но после слез мне становится легче, и тогда я уже способна успокоить и ее.

Я никогда на нее не срываюсь, но бывают моменты, когда она плачет или я устаю, и внутри у меня все вскипает. Тогда я прошу мужа или маму: «Возьмите ее, пожалуйста, на себя, я больше не могу» — и выхожу из комнаты. Я решила, что буду учить дочь проживать разные эмоции. Мне кажется, это ненормально, когда ребенок видит мать только радостной и счастливой, а на самом деле у нее внутри тикает бомба замедленного действия.

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Я счастлива, что муж всегда рядом. Я делилась с ним всеми своими мыслями, и он помог мне пережить этот период. Он обнимал меня и говорил, что все будет хорошо и мы со всем вместе справимся. Благодаря нему мне намного легче. Мне страшно даже подумать о том, как много женщин живут без поддержки, с мужьями, которые не принимают участия в их жизни и жизни детей.

Сам он нормально переживает родительство и адекватно относится к тому, что я могу испытывать и негативные эмоции. Он тоже думал, что все будет бесконечно радужно, но спокойнее относится к тому, что все оказалось не так.

Я такая не одна

До родов я видела исключительно позитивный образ материнства. В блогах мамы показывают, как наряжают своих дочек, везде ходят с ними, все успевают — и путешествовать, и вести бизнес. На своем опыте я увидела и другую сторону: тяжелый быт, невозможность для матери заниматься саморазвитием и необходимость на несколько лет убрать на второй план собственные интересы и деятельность.

Именно поэтому я решила рассказать об этом в инстаграме — хотела, чтобы женщины знали, в каком состоянии можно находиться после рождения ребенка. В комментариях под моим рилсом меня поблагодарили многие женщины, у которых уже есть дети, и те, кто только планирует материнство. Многие испытывают подобные ощущения, благодарят и пишут, что им стало легче. Я этому очень рада.

Я хочу донести до людей, что испытывать сожаление нормально, — хотя, когда у тебя такие эмоции, тебе кажется, что ты ужасный человек. Все люди разные, и у кого-то все в порядке после рождения ребенка. А у меня не так — и, как выяснилось, я такая не одна. Обычно женщины испытывают вину за эти чувства. А я показываю, что это вовсе не значит, что ты плохая мать.

Моей маме сейчас 60 лет, у нее двое детей-погодков: я и моя сестра. Когда я у нее спрашиваю: «Как тебе вообще было с нами?», она начинает плакать. То есть с тех пор прошло уже больше 30 лет, а для нее эти воспоминания до сих пор тяжелые и вызывают сложные эмоции. А сколько таких женщин до сих пор молча терпят такое состояние? И я рада, что могу хотя бы с помощью видеороликов помочь им, чтобы им стало легче, хотя бы просто от мысли, что чувствовать такое — тоже нормально.

Многие в комментариях пишут мне, что я не люблю свою дочку: «Как это возможно — жалеть о материнстве, но при этом любить ребенка?» Не знаю, я сама не могу объяснить это логически. Но да — можно. Я не буду говорить, что, если бы моей дочери вдруг не стало, я была бы счастлива. Конечно, я уже не представляю своей жизни без нее и замечаю много позитивного в материнстве. Но я не могу просто закрыть глаза на этот период горевания, хотя мне и бывает страшно от своих эмоций.

Я не боюсь, что когда-нибудь дочь увидит мои посты. Если в будущем она спросит меня об этом, я скажу ей честно: «Для меня это было тяжело и непредсказуемо, я готовилась к другому, а реальность оказалась не такой». Но она точно никогда не усомнится в моей любви к ней. Я считаю такой подход честным — намного хуже, когда мать натягивает улыбку, чтобы ребенок якобы не получил травму. А ведь дети все равно все чувствуют. Я надеюсь, дочь научится у меня искренности.

Раньше я думала: зачем нужна няня, да я все сама сделаю

Я недоумеваю, когда власти пытаются заставить жителей своих стран повышать рождаемость. Мне кажется, каждый человек должен решать сам за себя, нужны ему дети или нет. Хотелось бы слышать больше информации о последствиях для здоровья после рождения ребенка, в том числе и о послеродовой депрессии, чтобы люди рассказывали, какие сложности вас ожидают вместе со счастьем.

Есть очень много курсов подготовки к беременности, родам и так далее. Но там говорят в основном о том, как ухаживать за ребенком, как организовать быт, что покупать, как выбирать детский сад или няню. Я тоже готовилась к родам и жизни с ребенком в бытовом плане, но информация о том, какую кроватку купить и чем кормить малыша, оказалась такой мелочью. Важнее говорить о психологическом состоянии.

Если вернуться назад, то я бы решила рожать чуть позже и с пониманием того, что для нормальной жизни с ребенком нужно быть очень хорошо финансово обеспеченным. Раньше я думала: зачем нужна няня, да я все сама сделаю. Но сейчас мы с мужем обсуждаем, что решились бы на второго ребенка только в случае, если сможем позволить себе домработницу и двух нянь, которые будут жить с нами.