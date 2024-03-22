Остановить действие таблетки

Иногда женщины, которые только что приняли таблетку для медикаментозного аборта, сомневаются в этом решении. Некоторые даже пытаются остановить действие медикаментов для прерывания беременности. Существует целое движение, которое рекламирует недоказанную методику «остановки» медикаментозного аборта. Это движение довольно популярно: его даже поддерживают некоторые чиновники. Минздрав знает об этой ситуации, но не вмешивается. «Холод» рассказывает, что происходит с теми, кто пытается «отменить» аборт.

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«Вы передумали делать аборт?»

Людмила Ганина из Орехово-Зуево рассказывает: в 2018 году, когда ей было 29 лет, она узнала, что беременна в четвертый раз, и задумалась об аборте. Муж не стал ни отговаривать, ни поддерживать — как говорит Людмила, он «полностью переложил» выбор на нее и обещал «помочь чем сможет». Все предыдущие роды дались ей тяжело: каждый раз делали кесарево сечение. Людмила поняла, что не готова к такому еще раз.

«Абортов у меня не было, — вспоминает она. — Подружки успокаивали: “Восемь недель — это ерунда, просто выпей таблетку”. Дали контакт врача в частной клинике, я туда поехала. Мне сделали УЗИ, дали таблетки. Сказали: “Эту пьешь сейчас, эту — позже”».

Медикаментозный аборт — способ прерывания беременности, который может применяться на ранних сроках. Он состоит из двух этапов. Сначала женщина принимает мифепристон в таблетках. Он блокирует действие гормона прогестерона, нужного для развития беременности. Это приводит к ее замиранию. На втором этапе нужно принять таблетки мизопростола, чтобы очистить матку. Промежуток между этапами может составлять один-два дня.

Людмила колебалась. Ей казалось, что она поступает плохо. Она все же приняла мифепристон, но после этого засомневалась еще сильнее. Тогда она стала читать в интернете материалы о прерывании беременности и нашла во «ВКонтакте» группу «Медикаментозный аборт». Сверху был закреплен пост: «Как остановить медикаментозный аборт? Вы передумали делать аборт, но выпили таблетки? Пишите в сообщения группы или на горячую линию по остановке аборта».

Дальше говорилось: «Есть эффективный метод, позволяющий остановить действие абортивной таблетки. Для этого женщине нужно принять прогестерон».

Участницы группы делились опытом. Одни писали, что с помощью этого метода им удалось сохранить ребенка. Другие просили советов по дозировке. Некоторые рассказывали, что выполнили действия по инструкции, полученной в группе, и у них началось кровотечение, а сохранить беременность не получилось.

Людмила решила довериться администраторам паблика и написала сообщение по указанному номеру. Ей выслали схему приема гормонального препарата дюфастон, и она последовала инструкции. Вскоре она почувствовала себя плохо.

«Несколько дней у меня было сильное кровотечение, началась анемия, — вспоминает она. — Я за деньги вызывала медсестру, которая колола мне кровоостанавливающий препарат. Очень сильная была кровопотеря». Позже УЗИ показало, что сохранить беременность не удалось.

«В 29 лет я еще была на каком-то оптимизме, — рассуждает Людмила. — Но сейчас понимаю: то, что происходило со мной, — это очень серьезно». Она говорит, что после неудачной попытки остановить аборт у нее появились психологические проблемы, с которыми она не может справиться до сих пор: «Все вылилось в какой-то конфликт внутренний».

Сейчас она жалеет, что обратилась в паблик «Медикаментозный аборт», и считает, что нужно было «больше думать головой» и предохраняться. А если уж прерывать беременность, то «сразу довести до конца без всяких откатов».

«Неконтролируемый исследовательский эксперимент»

Идея прерывания медикаментозного аборта — не новая. В США она распространена среди консерваторов и христианских активистов. Ее главный популяризатор — семейный врач Джордж Дельгадо из Калифорнии. В 2012 году он опубликовал статью, в которой утверждал: если женщина уже сделала первый шаг и выпила мифепристон, она все еще может сохранить беременность. Для этого нужно принять большую дозу гормона прогестерон. Он рассказывал, что провел «исследование», в ходе которого четыре из шести женщин, приняв прогестерон после мифепристона, выносили здоровых детей.

Вокруг Дельгадо начала формироваться группа сторонников, они запустили инициативу Abortion Pill Reversal — APR (отмена медикаментозного аборта). Сейчас на сайте организации говорится, что в ней состоят более тысячи врачей, которые помогают женщинам сохранить беременность после принятия первого препарата.

В 2018 году APR стала партнером крупной религиозной организации Heartbeat International, выступающей против абортов. На ее сайте утверждается: 64–68% женщин, обратившихся за помощью к APR, смогли «отменить» аборт.

При этом медицинские организации США и европейских стран не одобряют и не рекомендуют протокол APR. «Неконтролируемый исследовательский эксперимент» — так метод Дельгадо описывается в статье Медицинского журнала Новой Англии. Американский колледж акушеров и гинекологов назвал методы Дельгадо «недоказанными и неэтичными».

В 2019 году группа ученых из Сакраменто пыталась провести исследование эффективности и безопасности метода APR — но его пришлось остановить, потому что несколько участниц были госпитализированы с тяжелым кровотечением.

Тем не менее «открытие» Дельгадо стало в США частью широкой кампании, направленной на ограничение репродуктивных прав женщин. В некоторых штатах ввели требование для врачей: при проведении медикаментозного аборта сообщать пациенткам, что процесс можно остановить.

«Вынашивайте и рожайте, положившись на волю божью»

В России о протоколе APR заговорили в 2014 году. Психиатр Алексей Фокин, врач Инна Корниенко и многодетная мать Анна Фенина перевели на русский язык статью Дельгадо и стали публиковать материалы об «отмене» аборта во «ВКонтакте». Так появился проект «Передумала». В 2016 году запустился сайт «Передумала.ру», в 2019-м — горячая линия.

Организация занимается тем же, чем и ее американские предшественники, — консультирует женщин, которые хотят «отменить» аборт, и распространяет информацию о протоколе APR. Кроме того, «Передумала» сотрудничает с Heartbeat International.

Именно проекту «Передумала» принадлежит паблик «Медикаментозный аборт», куда обратилась Людмила. В нем администраторы рассказывают о протоколе APR и общаются с женщинами, которые приняли мифепристон и пожалели о своем решении.

В паблике говорится: прежде чем «отменять» аборт с помощью прогестерона, нужно проконсультироваться с врачом. Но там же есть и подробные инструкции, как и в какой дозировке принимать препарат. Кроме того, администраторы дают участницам конкретные медицинские советы с дозировками препаратов.

Тех, кто боится за здоровье ребенка после такого «лечения», успокаивают: «Вынашивайте и рожайте ребеночка, положившись на волю божью». А также предлагают, «если он все же окажется в чем-то не очень здоров — сделать для него все возможное».

Статистики о состоянии здоровья женщин, которые воспользовались методом APR, проект не ведет. На странице лишь утверждается, что благодаря горячей линии родились «232 спасенных малыша». На вопросы «Холода» в проекте «Передумала» отвечать отказались.

«Специалисты по смерти»

Руководитель инициативы «Передумала» — Алексей Фокин, врач-психиатр и православный активист из Ленинградской области. Он также называет себя «специалистом по медицинским исследованиям», но никаких данных в подтверждение этого не предоставляет.

Фокин проводит интернет-семинары для соцработников по «противоабортному консультированию». На одном из таких семинаров он рассказывал, что у него якобы была пациентка, которая видела кошмары, потому что начала принимать гормональные контрацептивы (многие христианские активисты считают, что такие контрацептивы — разновидность аборта).

Также психиатр говорит, что в странах, где проводится много абортов, люди чаще страдают от алкогольной зависимости и совершают суицид, и считает, что это взаимосвязано: «Женщина пытается заглушить свою боль утраты ребенка и начинает пить».

Фокин читает лекции студентам, врачам и психологам. Он выступал на международном конгрессе по репродуктивной медицине в Сочи и на общероссийской конференции акушеров-гинекологов в Санкт-Петербурге. В 2017 году он основал общественную организацию по защите детей и беременных женщин «Две полоски», которая активно борется за «традиционные семейные ценности». На своей личной странице во «ВКонтакте» психиатр выступает за полный запрет абортов, поддерживает войну с Украиной и критикует вакцинацию.

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Фокин рассказывает, что проект «Передумала» запустился при содействии всероссийской благотворительной программы «Спаси жизнь» — это инициатива, которую курирует РПЦ. На сайте программы сказано, что ее цель — «делать все возможное, чтобы абортов стало меньше». Администраторы паблика «Спаси жизнь» во «ВКонтакте» предлагают разделить врачей-гинекологов и врачей, делающих аборт. Последних они называют «специалистами по смерти» и «абортмахерами».

«Сестру, дети, хоронить будем»

В паблике «Медикаментозный аборт» состоят почти две с половиной тысячи человек. Там есть несколько активных пользовательниц, которые подбадривают других девушек и утверждают, что метод «отмены» аборта помог им родить здоровых детей.

Одна из таких участниц — 41-летняя Елена Семенова — рассказала «Холоду» свою историю. По словам Елены, в 2018 году она вернулась в родную Тюмень из Китая, где проходила языковую практику. Дома ей вдруг «все перестало нравиться»: и еда, и климат казались «не такими».

Вскоре выяснилось, что Елена беременна четвертым ребенком. Она говорит, что для нее это «стало шоком» — с младшим сыном было нелегко, его до трех лет приходилось часами укачивать на руках, и она не чувствовала в себе сил снова рожать.

Елена поехала в клинику, чтобы посоветоваться насчет медикаментозного аборта. Врач, по ее словам, оказалась «обычной бездушной женщиной» и сказала, что «поднимать четверых детей будет тяжело, а тут достаточно только выпить таблеточку». Елена приняла три таблетки мифепристона и поехала домой, «настроившись вообще ни о чем плохом не думать».

Дома ее ждал скандал: «Муж на меня смотрит, говорит, что жил со мной и не знал, кто я такая. Давай меня попрекать: “Да разве так можно, да в тебе сейчас малыш мучается”. Я в слезы, а он детей старших позвал, говорит: “Начинайте печь блины. Сестру, дети, хоронить будем”».

После таких слов Елена «не выдержала» и согласилась попробовать «вернуть все назад». Супруги поехали в больницу, но «равнодушная женщина-врач» сказала им «не заниматься ерундой и пить вторую таблетку», чтобы не жалеть, «если родится какой-нибудь урод».

Муж не готов был сдаваться и повез Елену к знакомой медсестре в женской консультации. УЗИ показало, что угроза прерывания беременности есть, но сердцебиение плода прослушивается. Медсестра посоветовала в течение недели принимать большую дозу прогестерона, а если не поможет, то «двигаться дальше».

По словам Елены, дома она стала изучать информацию о действии прогестерона на беременность и нашла сайт «Передумала.ру». Там она прочитала о методе APR и решила последовать совету медсестры.

Она рассказывает, что через неделю у нее начались сильные кровянистые выделения. Но УЗИ показало, что с плодом все в порядке. Позже Елена родила девочку — проблем не возникло. В июле 2018 года она рассказала свою историю в паблике «Медикаментозный аборт».

Елена говорит, что видела в группе истории девушек, которым не удалось сохранить беременность таким способом, и понимает, что метод не дает никаких гарантий. «Мне подруги говорят: тебе просто повезло, на тебя мифепристон не подействовал, — рассуждает она. — Я во все это не верю, наверное, меня спас бог».

«Не стоит отказываться от подарка судьбы»

Администраторы в постах пишут о том, что не стоит «отменять» аборт, если женщина уже приняла второй препарат — мизопростол. Они предупреждают, что это может вызвать у ребенка пороки развития или привести к мертворождению.

Но 36-летняя Алена Михайлова (фамилия изменена) говорит, что обратилась в паблик за советом, когда уже выпила обе таблетки.

Она рассказывает, что это случилось в 2018 году. Алена переживала тяжелое расставание с мужем, когда вдруг узнала, что беременна. Она сразу решила сделать аборт и на сроке в семь недель приняла оба препарата.

«После этого у меня началось кровотечение, сильно болел живот, начались выделения сгустками, — говорит она. — Но были новогодние праздники, и на контрольное УЗИ я попала на сроке 11 недель. Оказалось, ребенок жив, шевелит руками. Врачи были в шоке. Они сказали идти на чистку, но я не смогла».

Алена нашла во «ВКонтакте» группу «Медикаментозный аборт» и обратилась туда с вопросом, какова вероятность патологий у ребенка, «нормальный ли он будет или уже закончить начатое». Координатор группы Анна Фенина ответила: «Думаю, не стоит отказываться от подарка судьбы. Если бы были патологии, УЗИ бы показало».

Тогда Алена стала принимать препарат дюфастон по протоколу APR. Она говорит, что беременность проходила непросто. На 16 неделе у нее диагностировали гипертонус матки, а роды прошли с двумя стимуляциями. У ребенка оказалась деформация шеи, и в первые годы он несколько раз оказывался в больнице из-за гипоксии — кислородного голодания. Тем не менее Алена говорит, что не жалеет о своем решении «отменить» аборт.

Теперь в паблике она подбадривает других женщин, которые пытаются сохранить беременность. В 2019 году в группу написала девушка, чья подруга пыталась сделать аборт, но не знает, подействовали ли таблетки. Она хотела узнать, как «избавиться от беременности». Алена ответила ей: «Ребенок хочет жить, и уже не ваше право лишать его жизни».

«Вряд ли решусь назначить эту схему»

Акушер-гинеколог Анна Барковская сотрудничает с Клиникой доказательной медицины в Санкт-Петербурге. Она говорит, что метод APR кажется ей по меньшей мере сомнительным. Во-первых, исследования, на которые опираются создатели проекта «Передумала», не соответствуют стандартам доказательной медицины — теория Дельгадо не проверялась при помощи многоцентрового слепого рандомизированного исследования.

Во-вторых, в паблике часто рекомендуют препарат дюфастон с действующим веществом дидрогестерон. Современные исследования показывают, что он может быть небезопасен на ранних сроках беременности. «Боюсь, как бы здесь не было носа фармкомпаний, — говорит Барковская. — Указание фармакологических препаратов с торговыми названиями в таких некоммерческих проектах я считаю неэтичным».

Врач добавляет, что схемы лечения, которые публикуются в паблике, «взяты чуть ли не с потолка» и «рассматривать их как универсальный инструмент нельзя». По ее мнению, если женщина решается воспользоваться такой методикой, ее должны предупредить, что это экспериментальный метод и никто не может гарантировать безопасность и отсутствие пороков у плода после выпитого мифепристона.

«Я никогда не слышала о таком методе до сегодняшнего дня, — говорит Барковская. — Если ко мне придет женщина с таким запросом, я вряд ли решусь официально назначить эту схему, потому что она нигде и никем не рекомендована. Если с женщиной что-то случится и у следователя возникнут ко мне вопросы, я не смогу себя защитить».

При этом, как объясняет врач, то, что некоторым девушкам удается сохранить беременность после выпитого мифепристона, вполне вероятно. Но действительно ли им помогли большие дозы прогестерона — неизвестно. Дело в том, что нередки ситуации, когда после выпитого мифепристона беременность сохраняется без приема каких-либо других препаратов.

Впрочем, вряд ли прогестерон в данном случае несет какие-либо дополнительные риски: его препараты зачастую назначаются женщинам во время беременности. По мнению Барковской, то, что у женщин может начаться кровотечение при попытке «отменить» аборт, связано скорее с тем, что они приняли первую таблетку для прерывания беременности, но не приняли вторую.

В то же время гинеколог говорит, что ей понятно, почему некоторые девушки вынуждены искать помощи у подобных инициатив. «Я считаю, что дни тишины должны существовать, — говорит Барковская. — Но не для того, чтобы помешать сделать аборт, а чтобы женщина могла принять взвешенное решение. Инициатива правительства проводить психологические консультации с беременными изначально жизнеспособна. Жаль, что на практике это зачастую действия по методичке, а женщину подталкивают к конкретному решению — не делать аборт».

Адвокат по медицинскому праву Дмитрий Бартенев уверен: проект «Передумала» нарушает «все мыслимые и немыслимые порядки» и фактически осуществляет медицинскую деятельность без лицензии.

Как объясняет Бартенев, создатели проекта имеют право «в теоретическом порядке» описывать методы остановки аборта — с указанием, что помочь женщине может только компетентный врач, но ни в коем случае не распространять протоколы приема «препаратов гормонального ряда, не менее серьезных, чем мифепристон». Такая деятельность должна осуществляться в лицензированной клинике врачом, имеющим соответствующее образование.

Специалист, осмотрев конкретную пациентку, должен понять, действительно ли в ее случае можно остановить аборт, какие есть противопоказания, а также предупредить женщину о возможных побочных эффектах и осложнениях. Также от нее нужно получить добровольное согласие на медицинское вмешательство.

Подход проекта «Передумала» Бартенев называет «дилетантским». Он считает, что руководители проекта могут быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной по статье о «незаконном осуществлении медицинской деятельности». Также он говорит, что информация на сайте проекта не должна открыто распространяться в интернете и ей мог бы заинтересоваться Роскомнадзор.

В 2021 году издание openDemocracy выпустило расследование об «отмене» аборта и о том, как эта практика распространяется в России. Журналисты сообщили, что передали информацию Минздраву и ведомство «согласилось обратить внимание на опасность методики».

Тем не менее в 2022 году в Татарстане местная уполномоченная по правам ребенка Ирина Волынец объявила, что в регионе начинается реализация проекта «Передумала». В 2023 году Российское общество акушеров-гинекологов в рекомендациях по медикаментозному аборту указало, что «при письменно оформленном заявлении» пациентки с требованием остановить аборт «возможно назначение препаратов прогестерона в условиях стационара или дневного стационара». В рекомендациях специалисты сослались на статью Дельгадо.