Я переехала в Китай и счастлива

27-летняя Оксана Белякова переехала из Подмосковья в Китай со своим партнером. Она думала, что к жизни в новой стране придется долго привыкать, но в Китае ей сразу понравилось: он, на ее взгляд, оказался чище и технологичнее России. Белякова рассказала «Холоду» о том, сложно ли сделать визу в Китай, почему он похож на лучшую версию Москвы и к чему было сложнее всего привыкнуть.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Мы с парнем жили в Мытищах и последние несколько лет мечтали переехать куда-то за рубеж. Сначала мы думали про Бали и Аргентину — для нас было важно, чтобы страна была дружественная и чтобы там было безопасно. Но это очень дорогие варианты.

Мой парень тогда занимался импортом китайских машин, и мы решили посмотреть в сторону Китая, хотя нам казалось, что там какой-то другой мир. Когда мы начали узнавать про страну, оказалось, что там очень много возможностей — особенно для россиян.

Партнер переехал первым в сентябре 2024 года. Больше полугода мы общались на расстоянии, пока он готовил почву для того, чтобы я смогла приехать с собакой. Я прилетала к нему в мае 2025 года.

Мы не бывали в Китае до переезда, но у меня было достаточно времени, чтобы изучить, как там живут люди. С документами все прошло легко: мне помогал агент, который заполнял заявку и подавался за меня в визовый центр. Первые четыре месяца у меня была туристическая виза — обычно ее оформляют за неделю. Потом я поступила на языковые курсы и так получила учебную визу.

Ни разу не ходили в магазин

Мы поселились в городе Сучжоу под Шанхаем. Тут живет около семи миллионов человек — даже для Китая это достаточно большой город. Я боялась, что мне понадобится много времени, чтобы привыкнуть к другой жизни, но я быстро освоилась.

Сучжоу. Фото: Unsplash

Многие эмигранты жалуются, что им не хватает доставок или в их новых странах устаревшая бюрократия и нет чего-то вроде «Госуслуг». Люди привыкли, что в Москве можно пойти на МРТ или на маникюр даже ночью. И нам повезло в этом плане: в Китае сервисы работают так же отлажено. Я бы сказала, что Сучжоу — Москва «на максималках». Если в России мы все-таки ходили в магазины, то здесь это не нужно: кофе привозят за 10–15 минут, а продукты или еду из ресторанов — за 20–30.

В Китае живет очень много людей, но в нашем городе это чувствуется только в выходные. Если ты едешь в ресторан, то в субботу и воскресенье можешь три часа ждать своей очереди — в заведениях везде есть зоны ожидания со стульями, кулерами с водой, печеньем и конфетами. Если ты пришел с ребенком, то на стендах стоят раскраски и игрушки. И это не только в дорогих ресторанах, но и в обычных лапшичных.

Мы три года нелегально жили в Испании Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру Общество 10 минут чтения

В быту есть свои особенности, но и к ним можно привыкнуть. Например, в большинстве домов одинаковые квадратные кухни с газовыми плитами, а индукционных почти не бывает. Еще в южном Китае нет центрального отопления: зимой здесь все живут с кондиционерами или с тепловыми пушками. Это непросто: воздух от кондиционера очень сушит кожу.

Летом в Сучжоу жарко почти так же, как в Дубае. Этим летом было около +40 °C. Из-за повышенной влажности ты выходишь на улицу как в баню: дышать просто нечем. Если в Москве летом можно погулять, покататься на аттракционах или съездить на пикник, то тут я почти все время сижу дома. Выхожу только ближе к полуночи, чтобы погулять с собакой. В октябре уже холодает, а в ноябре температура где-то +15 °C. Зимой она не опускается ниже +5 °C, и снега обычно нет.

Сучжоу. Фото: Unsplash

Сучжоу очень зеленый, в отличие от больших промышленных городов Китая. Тут хорошее качество воздуха. А еще здесь тщательно ухаживают за дворами: в каждом стоят несколько огромных мусорок, и у каждой с утра до вечера рабочие помогают забирать мусор у жильцов и сортировать его.

Единственной сложностью для нас стало дорожное движение. Местные байкеры ездят совсем не по правилам, а машины тут поворачивают налево не с левых полос, а с самой левой и самой правой. Мы водим тут автомобиль, который взяли в аренду, и не понимаем таких особенностей.

Жить в России намного дороже

Продукты в Сучжоу стоят на 15–20% дешевле, чем в Москве. Если дома я брала десяток яиц за 250 рублей, то здесь за 230 рублей можно купить 30 штук. Все наши любимые продукты из России можно заказать на местном маркетплейсе Taobao: крупы, сгущенку, сметану, майонез. Аренда четырехкомнатной квартиры в 130 квадратных метров обходится чуть больше, чем в 60 тысяч рублей. Оказалось, что здесь почти нет маленьких квартир, средняя площадь — 60–70 квадратных метров. Хотя, возможно, маленькие студии есть в Пекине и Шанхае.

Фото: предоставлено Оксаной

Коммунальные услуги обходятся в шесть-семь тысяч рублей — при том, что в каждой комнате работает кондиционер. Если мы решим возвращаться в Мытищи, то перестраиваться будет непросто. В России с нынешними ценами на недвижимость мы не можем позволить себе такое жилье, как тут.

Отсюда удобно путешествовать по Азии: можно, например, слетать на Филиппины за 15 тысяч рублей. Или взять тур, где за 250–300 тысяч рублей вы будете жить на виллах на побережье с белым песчаным пляжем. Еще из Китая очень близко до Таиланда и Вьетнама. Мы пока что не путешествовали, но планируем скоро полететь куда-нибудь. Единственное, что нас беспокоит — у нас собака, а китайские авиакомпании запрещают провозить их в салоне.

При этом китайцы прекрасно относятся к собакам. В нашем дворе много мусорок, где на верхней части лежат пакеты для уборки за питомцами. Их постоянно обновляют, чтобы всем хватало. Сейчас тут тренд на маленьких кудрявых белых собачек. Поэтому они в восторге от нашей маленькой черной собаки: это в Китае большая редкость.

Все оборачиваются на нас

Собака часто становится поводом для смол тока на улице. Если бы ее не было, то коммуницировать с местными жителями было бы сложнее. Пока мы мало общаемся с ними, потому что еще не выучили язык. Мой партнер работает с китайцами, но там они в основном ведут переговоры на английском или пользуются переводчиком.

Фото: предоставлены Оксаной

В Китае очень хорошо относятся к россиянам, хотя на нас всегда оборачиваются, когда мы проходим. В лифте соседи могут в упор смотреть на нас все 20 этажей, что мы поднимаемся. Или на улице могут подойти к тебе и сказать: «Какой ты потрясающий!» или «Какая у тебя кожа, какие волосы!»

Единственный неприятный случай произошел с нами, когда мы ездили с друзьями в Шанхай на стендап. Там мы столкнулись с пьяным местным жителем: он сидел в компании россиян позади нас, а потом начал буянить и громко разговаривать. Люди в зале несколько раз попросили его быть потише, но он не отреагировал.

Человек с черным пакетом История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек Криминал 24 минуты чтения

В нашей компании была девушка, которая говорит на китайском языке, и она вежливо попросила его не кричать. Тогда он стал называть ее шлюхой и нарывался на драку. Но в Китае за драку можно на пять лет попасть в тюрьму: такое нарушение общественного порядка запрещено законом — неважно, кто спровоцировал. Конечно, этот случай ничего не говорит про народ — везде можно встретить неадекватных персонажей.

Новые возможности

В Китае действует жесткая интернет-цензура. Без VPN можно пользоваться только местными сервисами. Даже российские сайты работают через VPN — я уже не говорю про телеграм, гугл и разные маркетплейсы. Скачивается тут все очень долго, хотя Wi-Fi обычно быстрый. Но в России сейчас тоже активно блокируют разные сервисы, так что в этом плане нам не привыкать.

Самый главный китайский сервис и мессенджер — это WeChat. Почти везде покупки можно делать через QR-код либо в WeChat, либо платежным сервисом Alipay. То есть даже туристы обязательно должны будут скачать одно из этих приложений, чтобы расплатиться. Поэтому туристам может быть непросто в Китае: нужно покупать местную сим-карту, а VPN, которыми пользуются в России, тут не работают, и нужен китайский.

Фото: предоставлено Оксаной

В Москве я была фотографом и видеомонтажером. Мне казалось, что после переезда мне не будет сложно, и я всегда смогу найти, на чем заработать. Но в Китае это оказалось очень тяжело. Главная сложность в том, что я не говорю по-китайски. Английский здесь знают плохо, максимум иностранные студенты или сотрудники международных компаний. Поэтому я просто перестала понимать, куда мне двигаться и что делать.

Зато появились другие возможности, которые я не могла реализовать в Москве из-за основной работы. Например, я всегда мечтала завести блог, и здесь у меня наконец-то появилась возможность заниматься этим. А скоро я начну учиться — я поступила в университет Сучжоу на курсы китайского. Они обходятся мне примерно в 130 тысяч рублей за полгода.

Обучение еще не началось, и я занимаюсь только в Duolingo. Сначала мне было очень трудно, хотя сейчас уже понимаю, что китайский — очень логичный язык. Для любого иностранца учить его будет легче, чем русский. Здесь нет ни склонений, ни приставок. Можно не знать иероглифы, но говорить на языке и все понимать. В интернете тут мало кто пишет иероглифами. Местные жители, когда пишут на клавиатуре, составляют слова на латинице, и они автоматически преобразуются в китайский алфавит.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло? Мир 13 минут чтения

Мы бы хотели задержаться здесь — нам нравится эта страна. Работа здесь нам кажется хорошей перспективой. Пока мы не загадываем, но я точно знаю, что рожать ребенка я бы предпочла в России. Ребенок не получает здесь никаких привилегий в легализации по праву рождения. Даже в случае брака с гражданином Китая человек может претендовать на долгосрочный ВНЖ только через пять лет. Жить здесь можно, только пока ты работаешь или учишься.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности