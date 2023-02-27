В Госдуму снова внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. В январе его отправляли на доработку

В Государственную Думу во второй раз внесли законопроект, предлагающий запретить пропаганду «идеологии бездетности». Его авторами, как и в прошлый раз, стали Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан, а также депутат Госдумы от «Единой России» Эльвира Аиткулова.

Документ предполагает внесение изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Депутаты предлагают запретить распространение информации, «направленной на формирование у детей положительного образа бездетности и сознательного желания не иметь детей, не связанного с медицинскими противопоказаниями».

В пояснительной записке авторы законопроекта называют чайлдфри зарубежной идеологией, сторонники которой «распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

Таким образом, по словам депутатов, «пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения “чайлдфри”, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения».

Аналогичный законопроект уже вносился в Госдуму в сентябре 2022 года, однако тогда он не прошел первое чтение. Глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина указала на отсутствие в тексте документа понятий «добровольный отказ от рождения детей» и «идеология бездетности». Она предложила авторам доработать законопроект. В новой версии документа понятие «добровольного отказа от рождения детей» появилось.

В январе 2023 в Государственной Думе появилась рабочая группа, члены которой проверяют российские законы на соответствие «традиционным ценностям». Главой этой группы назначили депутата от «Единой России» Анну Кузнецову. Кроме нее туда также вошла Нина Останина.

Глава Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей заявила о планах рабочей группы обсудить предложение о запрете «пропаганды чайлдфри» в России.

Источники: Госдума, The Insider

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