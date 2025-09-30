Высокий лысый мужчина

11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника

11 лет назад Нижний Новгород потрясло убийство 19-летней студентки Марии Гликиной. Она пропала, когда шла в гости к подруге. После двух дней поисков тело Марии нашли в подвале заброшенного дома в центре города. Ее избили, изнасиловали, а потом задушили. На записи с видеокамер попал мужчина, которого подозревают в убийстве. Его ищут и следователи, и близкие убитой, но так и не могут найти. История одного преступления, которое осталось безнаказанным, — в материале «Холода».

Вечером 8 ноября 2014 года 19-летняя Мария Гликина вышла из дома и поехала на встречу одноклассников, которая проходила в кафе в районе Стрелки, через мост от центра города. Около 22:00 Мария попрощалась с друзьями и вышла из заведения.

Когда автобус переехал через мост и Мария вышла из него, она позвонила своей подруге Ирине Иваненко и сказала, что зайдет к ней по дороге домой. Иваненко, которая жила в получасе ходьбы, спросила: «Ты точно дойдешь пешком?». Мария, по воспоминаниям Ирины, ответила: «Да, здесь недалеко идти, всего полчаса».

Путь проходил через центр города, поэтому, вероятно, идти ночью по такому маршруту Мария не боялась. В 23:01 она написала Ирине, что находится в пяти минутах ходьбы. Когда через 15 минут она так и не появилась, Ирина позвонила ей. Мария ответила, что не придет и не может говорить, и добавила, что объяснит все позже.

«Она как-то странно сказала, что не придет, и бросила трубку. Я попыталась перезвонить, но телефон был отключен», — вспоминала Ирина Иваненко

Больше Мария не отвечала на звонки друзей и родственников. Она не пришла ни к подруге, ни домой. Это не было на нее похоже: она всегда звонила маме, если задерживалась.

Подвал на Студеной, 42

Мария Гликина родилась в 1995 году в Нижегородской области и была младшим ребенком в семье. После школы она поступила на архитектурный факультет Нижегородского архитектурно-строительного университета. У нее было много знакомых и друзей. Она хорошо училась, занималась дизайном и аэрографией, любила путешествовать и фотографировать.

Фото: страница Марии Гликиной во «Вконтакте»

«Умная, добрая, творческая, невероятно красивая и остроумная девушка. На тот момент самый близкий для меня человек», — отзывалась о Марии ее подруга Валерия Алтарева.

Также Мария участвовала в некоторых городских инициативах. В июле 2013 года, когда ей было 18 лет, она с группой активистов собирала подписи против вырубки Кулибинского парка, рядом с которым жила. Там планировали расширить соседнюю улицу, но после протестов жителей городские власти решили не трогать парк.

«Ее или любили, или тихо ненавидели. Ненавидели чаще всего из зависти. И конфликты бывали из-за этого. А в основном, все, кто ее хотя бы ближе касался, все ее очень любили. [Она] неординарный очень человек, занималась конным спортом, очень любила животных», — так описывала свою дочь Светлана Гликина.

Объявление о пропаже Гликиной

В ночь, когда Мария пропала, близкие звонили ей, но ее телефон был недоступен. На следующее утро друзья и родственники начали поиски, а мать обратилась в полицию. Днем 10 ноября поиски начали волонтеры. Подруга Марии Валерия Алтарева вспоминала, что они ходили по всему центру Нижнего Новгорода, срывали замки с дверей и подвалов старых домов и проверяли каждое доступное помещение.

Когда вечером группа по поиску выходила из очередного подвала, Валерии позвонила сестра Марии и сказала, что ее нашли. Друзья девушки прибежали к двухэтажному деревянному особняку по улице Студеной, 42. Дом уже несколько лет как был расселен и заброшен, как и многие здания в историческом центре Нижнего Новгорода. Недалеко от этого адреса находились здание Генпрокуратуры по округу и управление МВД по Нижегородской области.

Дом, где нашли тело Марии. Фото: Евгений Круглов / Wikimedia Commons

В подвале этого дома друзья увидели тело Марии. Она лежала в позе эмбриона, а руки и ноги были связаны тряпками. На ней остались только кофта и шарф — куртки, ботинок и джинсов не было. Ее кошелек с банковской картой и телефон тоже пропали.

На теле были следы побоев. Экспертиза позже показала, что смерть была насильственной: девушку изнасиловали, а потом задушили ее же шарфом.

Марию похоронили через два дня. На прощание пришли несколько сотен человек — в том числе и те, кто не знал ее лично, но был шокирован убийством в центре города. На месте ее гибели в заброшенном доме знакомые сделали стихийный мемориал, куда еще долго приносили цветы. Дом снесли через шесть месяцев, в мае 2015 года.

Подходящая жертва

Следствие обратило внимание на разговор Марии с подругой. Ирина Иваненко рассказывала, что Мария ответила ей «странным» голосом — как будто она сильно куда-то торопилась. Друзья предполагали, что в этот момент она уже встретилась со своим убийцей.

Первым задержанным по делу стал 17-летний Руслан Гасанов, который не был знаком с Марией. Следователи допросили его, потому что он жил неподалеку от дома, где убили девушку. Но в итоге пришли к выводу, что он непричастен к преступлению.

Расследование продолжалось, и в поиске убийцы следователи опросили одноклассников Марии. Один из них также стал подозреваемым. Впоследствии он рассказывал журналистам, что с него раз семь-восемь снимали показания, в том числе брали отпечатки пальцев и образцы ДНК. Но они не совпали с биоматериалом убийцы.

Мужчина, снятый камерой наблюдения. Кадр: НИА НН / Youtube

Летом 2015 года следователи опубликовали записи с работающих в центре Нижнего Новгорода камер видеонаблюдения. На одной из них видно, как в 23:05 Мария в светлой куртке сворачивает с оживленной улицы Горького на улицу Студеную. Через несколько секунд в кадре появляется высокий лысый мужчина и резко ускоряет шаг. Другие люди в поле зрения камер не попадали.

По словам друзей и знакомых Марии, которые приводила «Комсомольская правда», записи у следователей появились уже через четыре дня после трагедии, однако они их не публиковали.

На другой камере видно, что сначала Мария и подозреваемый в ее убийстве шли по улице Горького в разные стороны. В какой-то момент он заметил Марию, замедлил шаг и несколько раз обернулся. Остановившись и немного подумав, он развернулся и быстрым шагом пошел вслед за Марией. Девушка, вероятно, еще не заметила, что ее преследуют.

По записи с камер наблюдения следователи сделали вывод, что убийца Марии не охотился именно за ней. На видео он появился около семи вечера и несколько часов ходил взад-вперед, наблюдая за прохожими, — как будто искал подходящую жертву.

Подруга Марии Валерия Алтарева также отмечала, что у предполагаемого убийцы на видео был чеканный шаг, как будто он бывший военный. Журналисты предполагали, что он мог быть действующим или бывшим сотрудником силовых структур и знал о методиках расследования преступлений. В качестве аргумента они приводили то, что после убийства он забрал телефон Марии и выбросил его в ближайший мусорный бак, чтобы подозреваемого не смогли вычислить по местонахождению устройства.

Не те преступники

Следователи вызывали на допрос почти каждого мужчину, внешность которого подходила под фоторобот подозреваемого, то есть худых высоких и лысых. По характеру травм, которые убийца нанес Марии, эксперты определили, что преступник — левша. Но из нескольких тысяч взятых тестов ДНК ни один не совпал с биоматериалом преступника.

Среди подозреваемых был, например, нижегородец Олег Белов. В июле 2015 года он после ссоры зарезал свою мать, беременную жену и шестерых детей. После задержания Белова друзья Марии заметили, что он очень похож на фоторобот предполагаемого убийцы. Но образцы биоматериала Белова не совпали с тем, что эксперты обнаружили на теле Марии.

Подвал дома, где нашли тело. Фото: СК по Нижегородской области

После ноября 2014 года в России задержали еще нескольких человек, живших в Нижнем Новгороде. Все они совершали преступления, которые были похожи на убийство Марии. Например, в марте 2015 года в Автозаводском районе Нижнего Новгорода обнаружили тело 22-летней преподавательницы техникума Оксаны Кибардиной. Экспертиза установила, что девушку изнасиловали, а после задушили шарфом. Подозреваемого в убийстве задержали в июле 2018 года — им оказался 42-летний житель Чувашии. Но он ничем не напоминал мужчину с камер, а образцы его биоматериала не совпали с найденными на теле Марии.

Тем же летом в Москве задержали 43-летнего Виталия Косячкина, который ударил ножом в подъезде 11-летнюю девочку. После нападения он сел в автобус до Нижнего Новгорода, но его остановили на трассе. Косячкин был похож на фоторобот убийцы Марии, но его образцы ДНК также не совпали с биоматериалом преступника.

В 2023 году по этому делу допросили известного нижегородского блогера и «лидера инцелов» (то есть мужчин, неспособных найти полового партнера и возлагающих за это вину на женщин) Алексея Поднебесного и попросили его сдать генетический материал.

Какое отношение Поднебесный имел к этому делу? После допроса Алексей Поднебесный заявил в своих соцсетях, что интерес следствия к нему возник из-за его активистской деятельности и что «по этому делу еще в те года кошмарили оппозиционеров». «Дело в том, что Гликина была подружкой одной из нижегородских оппозиционерок, Леры Алтаревой. Этим боком она имела отношение к оппозиционерам, по мысли сотрудников правоохранительных органов. И они решили, раз убитая — знакомая оппозиционерки, то явно же ее убили оппозиционеры», — писал Поднебесный в соцсетях. Журналисты писали, что сдать слюну на анализ Поднебесный отказался, объяснив, что это нарушает его процессуальные права и что в этом случае на него могут сфабриковать уголовное дело. В 2024 году против блогера действительно возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней девушки. Поднебесный провел в СИЗО девять месяцев, а в мае 2025 года его выпустили из-под стражи, запретив пользоваться интернетом, посещать массовые мероприятия и рассказывать подробности уголовного дела против него.

«Речник» или строитель

Через несколько месяцев после убийства Марии ее друзья создали инициативную группу, чтобы найти подозреваемого. Они рассказывали, что смотрели записи с камер видеонаблюдения, общались с девушками, которые стали жертвами насилия в Нижнем Новгороде, и проверяли заброшенные дома. Все собранные ими данные они, по их собственным словам, передали в Следственный комитет, но там якобы не провели ни одной проверки.

В 2015 году инициативная группа раскритиковала ход следствия и попросила отстранить от работы главного следователя по делу Константина Шикунова

Глава отдела по особо важным делам областного управления Следственного комитета Андрей Кириллов рассказывал «Комсомольской правде», что по уголовному делу собрано более 140 томов с документами, показаниями знакомых Марии и другими материалами, но пока «пазл не складывается». Следователи считают, что убийца, возможно, отбывает срок по обвинению в другом преступлении или его уже нет в живых.

Фото: страница Марии Гликиной во «Вконтакте»

Следователь Александр Игнатьев приводил и другие версии: «Во-первых, убийцей мог быть “речник”, занимающийся судоходством по Волге. Приплыл, совершил преступление и уплыл. При отработке этой версии были проверены все судовые журналы за ноябрь 2014 года. Во-вторых, падали подозрения и на строителей. В те годы этот район Нижнего Новгорода активно застраивался. Чтобы сэкономить на стройке, на работу принимали людей без всяких документов», — говорил он журналистам.

С 2014 года на причастность к убийству проверили более 11 тысяч человек. В июле 2024 года руководитель первого следственного отдела нижегородского СУ СК Марат Шайхетдинов сказал журналистам, что шансы на раскрытие преступления «достаточно высоки».

Светлана Гликина надеется, что следователи все-таки смогут выйти на след преступника и задержать его. «Не знаю, каким нужно быть зверем, чтобы совершить подобные вещи. Призывать его к совести? У этого человека нет совести. Это больной человек, которого нужно поймать и изолировать. Нет, я ему ни смерти, ни зла не желаю. Я хочу, чтобы он жил долго-долго, в большой изоляции», — говорила она журналистам.

