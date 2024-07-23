Нужно чудо

Этой весной на рекрутинговых порталах появились объявления о поиске эйчар-тарологов. Несмотря на антинаучность эзотерических методов, в России в последние годы растет к ним интерес: открываются тарологические кофейни, тарологов приглашают на корпоративы крупных компаний. «Холод» поговорил с предпринимателями, обращавшимися к эзотерике для решения деловых вопросов, с тарологами и «энергопрактиками», которые оказывают услуги бизнесу, а также с психологами и религиоведами, чтобы понять, почему российский бизнес стал нуждаться в подобных услугах.

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Завод для таролога

Весной 2024 года Киржачский инструментальный завод во Владимирской области, изготавливающий токарные инструменты, опубликовал вакансию HR-таролога.

Специалист должен был заниматься «привлечением, отбором и адаптацией талантов». Соискателю подготовили задачи: разработка индивидуальных планов развития сотрудников на основе таро-прогнозов, расклад таро для выявления скрытых способностей у сотрудников и их возможностей для развития, определение благоприятных дат для размещения вакансий на ключевые позиции компании. Ожидалось, что кандидат будет уметь обращаться с несколькими видами колод, «обладать знаниями в смежных областях (в астрологии, нумерологии, эзотерике) и установленной энергетической защитой от внешнего магического воздействия».

Впрочем, для рынка и медиасреды такая вакансия была не в новинку. Завод брал пример с X5 Group — холдинга, в который, в частности, входит «Пятерочка» и который немногим ранее опубликовал аналогичную вакансию. «Размещая объявление, я даже не знал, что такое таролог. Но увидел, что у X5 Group откликов на их объявление было в 60 раз больше, чем обычно. Тогда я просто скопировал хайповую вакансию», — рассказывал представитель пиар-службы завода.

«Креативить» с вакансией, как он объясняет «Холоду», пришлось из-за кадрового голода: «людей больше не становится, а количество заказов увеличивается».

«Город небольшой, а производственных предприятий в теме металлообработки открылось много. Мы чувствуем дисбаланс предложения и спроса: вакансий в городе сильно больше, чем специалистов. Конкуренция за внимание соискателей высока», — продолжает он. К тому же упоминанием таро завод хотел привлечь внимание молодежи, показать ей, что «заводы — это не точка невозврата, а такие же классные работодатели, как и другие компании».

На самом деле заводу был нужен обычный эйчар. «В первую очередь мы искали HR-специалиста, а слово “таролог” — это необходимое волшебное слово для привлечения внимания, чтобы выделить нашу вакансию и наше предприятие среди остальных», — говорит представитель пиар-службы. Стандартные способы поиска кандидата, по его словам, результата не приносили. «На hh.ru месяц провисела вакансия “Менеджер по персоналу / HR-менеджер”. Результат: 40 просмотров и один отклик. А у вакансии “HR-таролог” 2330 просмотров и 63 отклика», — описывает он результаты.

Правда, эффективность у этого метода сомнительная: 61 отклик был от соискателей из других городов, желающих работать удаленно, что заводу не подходило. Но «пропиариться» заводу удалось. «Никогда никакие издания не интересовались нашим маленьким предприятием — у нас 200 человек всего работает, — рассуждает представитель пресс-службы. — А теперь [про нас пишет] “Комсомольская правда”, “Подслушано. Владимир” и паблики маркетологов. Мы вышли за рамки своего “пузыря”».

Эйчара Киржачский инструментальный завод нашел, но не благодаря этой вакансии и не таролога: к ним вернулся специалист, работавший на этой должности полтора года назад. В более крупной X5 Group на вопрос «Холода» о том, была ли вакансия эйчар-таролога маркетинговым ходом, не ответили. Сейчас вакансия закрыта.

Но даже если эти организации не воспринимали эйчар-тарологию всерьез, в деловой среде есть как те, кто готов предложить такие услуги, так и те, кто их всерьез опасается.

От бизнеса в 1990-х — до исцеления ладонями

46-летняя бизнесвумен Анна Корякова в конце 1990-х владела цветочным бизнесом, а потом продала его. Затем она удачно вложилась в акции Сбербанка и параллельно построила карьеру в «Альфа-Банке» и «Альфа-Капитале», консультируя клиентов по инвестициям как портфельный управляющий. Теперь она презентует себя как мастера-учителя рейки — это вид нетрадиционной медицины, в котором используется техника «исцеления путем прикасания ладонями», — а также как «энерготерапевта», «мудрую ведьму», эксперта по бизнес-интуиции, нумеролога и «астропсихолога».

Еще 20 лет назад Корякова, может, постеснялась бы продвигать именно эти услуги. Как она объясняет, потусторонний мир интересовал ее с детства, но потребовалось немало лет, чтобы отбросить навязанные обществом стереотипы, уйти из найма и публично заявить о себе как о человеке, «работающем с энергией». Несколько лет назад Корякова почувствовала спрос на эзотерику и интуитивное познание себя и теперь не стесняется представляться так ни бизнесменам, ни чиновникам. По словам Коряковой, среди ее клиентов много как средних, так и крупных бизнесменов — «людей из списка Forbes», которых она отказалась называть поименно, сославшись на то, что сохраняет приватность своих клиентов.

«Один из клиентов начал открывать новые направления в бизнесе. И никак не идет: хотя все изначально складывалось супер, спроса на их продукцию в новом направлении нет. Уже и маркетологов напряг, но склады забиты продукцией. И здесь мы включаем точечный энергоконсалтинг: смотрим, в чем причина. Выяснилось, что именно по этому направлению бизнеса нужно было убрать из акционеров одного человека, — рассказывает она. — Все с помощью нестандартных методов работы: нумерология, матрица судьбы и другое».

В другом случае клиент в пандемию задолжал зарплаты работникам и деньги поставщикам, партнерам и акционерам — был большой кассовый разрыв. «Я с этим клиентом очень много лет работаю как портфельный управляющий, поэтому, конечно, доверие ко мне есть, и он говорит: “Ань, что делать? Я уже всех напряг, все отделы на ушах, банки кредиты не дают”, — продолжает Корякова. — И мы, поменяв двух людей местами, которые блокировали денежные потоки, изменив через [«энергопрактическую» и нумерологическую] диагностику маркетинговый подход и партнеров и взяв нового сотрудника, справились. Через четыре с половиной месяца клиент вышел в плюс».

Обращаются к Коряковой и когда у компании «по непонятной причине» арестовывают счета, и когда начинающие предприниматели выбирают, в какой бизнес вложиться. В том, как она вела бизнес или работала в найме в прошлом, и в эзотерических практиках, которыми она занимается сейчас, есть кое-что общее — опора на интуицию, отмечает она.

Корякова говорит, что не у всех клиентов есть проблема с «энергополем» или внешними воздействиями, под которыми она подразумевает порчу, сглаз и тому подобное. «Если я вижу, что у человека все ок, я просто так и говорю: здесь я бессильна, тебе нужно просто хорошего маркетолога, — говорит она. — Но иногда приходят клиенты, которым сказали, что надо продвигаться через инстаграм, а это не их соцсеть с точки зрения энергии. Тогда им диагностируешь и говоришь: вот, твоя соцсеть эта, и через нее нужно это и это транслировать. Сейчас такой инструментарий бомбический, что каждый день можно видеть, как взаимодействие планет идет у тебя. Например, Уран сегодня такую разрушающую силу имеет, что что бы ты ни подписал, все это будет в убыток. И просто надо перенести контракт. Один военный мне сказал: Ань, ты как сапер».

Корякова считает, что эйчар-специалистов нужно обучать «первичным энергиям» и нумерологии. «Я проводила мастер-класс, как мотивировать сотрудников с точки зрения нумерологии. У многих сотрудников ведь не денежная мотивация, и если руководитель мотивирует их только финансово, это может не работать, — говорит она. — Владеть нумерологией в таком случае полезно. Забила в калькулятор дату, посмотрела основные энергии и понимаешь, что для этой должности этот человек вообще не подходит. Достаточно одного хорошего обучения, и если эйчар будет это практиковать, то будет людей считывать как рентген».

Гагарин по соционике и дева по гороскопу

Тарологи утверждают, что даже если использование таро и станет еще одним инструментом при подборе персонала, то едва ли это будет для кандидатов вреднее, чем другие распространенные и при этом не обоснованные научно практики: графологическая тестирование (анализ почерка), соционика или MBTI-типирование.

Что такое соционика и MBTI-типирование Соционика — концепция, согласно которой всех людей можно разделить на 16 типов личности (в зависимости от того, как человек воспринимает информацию) — эти типы определяют поведение, сильные и слабые стороны и вообще жизнь человека. Соционика была придумана в 1970-е годы литовским экономистом Аушрой Аугустинавичюте: она опиралась на типологию психолога Карла Юнга и теорию информационного метаболизма польского психиатра Антона Кемпинского. В Российской академии наук соционику считают псевдонаукой. MBTI-типирование (Myers–Briggs Type Indicator), которое придумали в 1940-е годы американки Изабель Бриггс-Майерс и ее мать Кэтрин Бриггс, также делит людей на 16 типов личности. Несмотря на то что тест не подтвержден исследованиями, он часто используется в профессиональной среде: к примеру, его используют эйчары международной консалтинговой компании McKinsey. После прохождения теста люди получают комбинацию букв (например, ENTP), которая обозначает их тип. Ориентация сознания отмечена экстраверсией (E) или интроверсией (I). Ориентация в ситуациях — опорой на материальную информацию (S) или интуицию (N). Принятие решений — логикой (T) или эмоциями (F). Подготовка решений — четким планированием (J) или ориентацией на обстоятельства (P).

Эйчар-консультант компании amma family, разработавшей трекер для беременных, автор телеграм-канала «Лера и кадры» Валерия Собинина говорит, что практически не встречала на рынке работодателей, которые действительно подбирают сотрудников с помощью эзотерики. «Когда я увидела вакансию эйчар-таролога, мне сразу показалось, что это пиар-ход, а вот другие недоказанные методики — соционика, MBTI-типирование — встречаются часто. На hh такого много: там предлагают через это если не нанять команду, то сплотить ее», — рассказывает она.

Сама Собинина всегда работает с доказательными практиками, а в эзотерических инструментах видит как репутационные риски для компаний, так и потенциальную дискриминацию. «Когда людей начинают характеризовать определенным образом, потому что они “Гагарин по соционике”, “дева по гороскопу”, это может привести к тому, что на человека повесят лишние ярлыки, — считает она. — Я много смотрела Панчина (научного журналиста, кандидата биологических наук, который состоит в комиссии РАН по борьбе с лженаукой и ведет свой ютуб-канал. — Прим. “Холода”), и поэтому очень настороженно к этому отношусь. Есть риск дискриминировать людей, притом по ненаучным данным».

Кадровые агентства, которые используют нестандартные методы набора персонала, на рынке действительно есть. А некоторые компании готовы оказать услуги бизнесу по грейдированию персонала на основе MBTI. «Почему рекрутинговые агентства к этому прибегают? Они за каждого кандидата получают деньги, — объясняет Собинина. — Если они не построят фрейм, в котором человек будет подходить по хард-скилам и опыту, а сделают дополнительную [более широкую] матрицу, больше шанс, что человек туда пройдет».

«Мудрая ведьма» Анна Корякова проблем в потенциальной «дискриминации» кандидатов при отборе, основанном на эзотерических методах, не видит. «Пусть они скажут спасибо эйчару, который их не взял, чтоб они ушли и нашли свое место, где они будут действительно кайфовать от работы, где они будут на работу бегом бежать, — говорит она. — Приведу банальный пример: человек, родившийся 7 числа, — лидер. Ему постоянно нужна движуха. Такого нельзя сажать за станок, он будет портачить, потому что ему интересно везде залезть. Даже если он на собеседовании говорит: “Я в шестом поколении слесарь”, он не подойдет для такой работы».

Спрос на волшебство

В октябре 2023 года на «Бизнес-фесте» «Сбербанка» в фойе выстроилась длинная очередь. Посетителей интересовали не столько дискуссии и воркшопы, сколько консультация у таролога со стеклянным шаром. Корреспондентка газеты «Метро» описывала, что в очереди стояли риелторы, юристы, инвесторы, ученые, психологи, художники и даже сами тарологи. Один из стоявших в очереди, к примеру, хотел определить, в каком направлении развивать свой юридический бизнес.

Возмущался, по словам автора статьи, только председатель Общероссийского движения предпринимателей, владелец девелоперской компании «Экоофис» и одновременно лидер рок-группы «Пилигрим» Андрей Ковалев, который говорил, что таролог — мошенница, а настоящие бизнесмены не должны верить в ересь. На его выступление, однако, не выстроилась очередь на 3,5–4 часа, подчеркивала автор. Сама журналистка в статье резюмировала, что не так важно гадание, как нетворкинг, которым посетители занимались в этой очереди.

О том, что таролога в прошлые годы приглашали на корпоративы и другие мероприятия, «Холоду» рассказали несколько сотрудников крупных российских компаний: от аналитических агентств до «Яндекса».

«К нам на корпоративы стали звать тарологов где-то года два назад. Теперь это обязательная программа почти на каждом внутреннем мероприятии. Мне кажется, что на это HR и руководство смотрят как на развлечение, не более. Но к тарологам всегда огромные очереди, которые надо занимать сразу в начале корпоратива, — рассказывает “Холоду” одна из аналитиков в сфере добычи полезных ископаемых, — это интересует как женщин, так и мужчин. У нас есть коллега-мужчина, работающий в отделе Business Development, который лет 10 сам занимается раскладами, почему нет?».

Всплеск интереса к эзотерическим практикам, включая таро, в последние годы отмечают различные платформы и компании: россияне покупают все больше эзотерической литературы («Эксмо-АСТ» отчитывалось, что в 2023 году отмечали рост спроса в этом сегменте на 20%) и колод таро (за 2023 год только на «Озоне» их продали на 67% больше, чем в 2022-м).

Заметен и рост интереса к эзотерике в сфере онлайн-образования: например, как оценивают представители платформы для онлайн-обучения GetCourse, обучение таро, нумерологии, «исполнению желаний» и «осознанному мышлению», а также практикам на стыке с другими направлениями — такими как религия (медитации) или психология (нейрографика) — в 2022 году покупали на 15% чаще, чем в 2021-м, то есть пользователи платформы потратили на это до 6,6 миллиарда рублей. А аудитория онлайн-школ гадания таро и магии выросла за год почти в 20 раз (в начале 2023 года по сравнению с началом 2022), подсчитали аналитики Tele2.

А в магазине эзотерических товаров «Лавка счастья» рассказывали, что в 2023 году много покупали магические свечи, притягивающие любовь и деньги, а также амулеты из волчьих зубов и крысиных лапок на защиту от порчи и на деньги.

Такой спрос, однако, едва ли специфически российский: в 2023 году, например, проходящая во время Каннского кинофестиваля премия для блогеров WIBA предусматривала номинацию «Инфлюенсер-астролог», победителем в которой стала таролог Анжела Перл, расклады которой на ютубе набирают миллионы просмотров. А в 2021 году модный дом Christian Dior представил коллекцию, переосмысляющую ролевых таро-персонажей: от Шута до Верховной жрицы. В России моду на таро заметили и депутаты Госдумы: в 2023 году Виталий Милонов предложил запретить продажу колод.

Модное ремесло

Бывшая оппозиционная активистка, а затем сотрудница пропагандистского канала Russia Today Мария Баронова теперь в том числе практикует эйчар-тарологию. «Я просто не говорю своим клиентам, что я действительно хороший эйчар. А так, конечно, я смотрю не столько на таро, сколько на самого человека, — говорит она. — Очевидно, что справедливости в мире нет и в реальности работает не резюме, а то, насколько люди подходят друг другу. Точно не является дискриминацией раскладывать карты, притом что финальное слово не за картами, а за тем, нравится ли этот человек интуитивно начальнику».

Баронова говорит, что не рассказывала бы публично, что занимается таро, если бы общество сейчас не воспринимало это как приемлемое занятие. Она рассказывает, что заинтересовалась таро еще в 2018 году: «Задавала картам вопросы из серии: вернут ли мне эти люди деньги? [Таро показывает:] Нет, не вернут. И, знаете, не вернули. Я тогда отошла от оппозиции и нашла себе новую игру».

Как говорит Баронова, представители крупного российского бизнеса нередко обращаются к тарологам, хотя и не к ней самой: из-за ее медийной истории многие боятся, что она нарушит конфиденциальность клиента. «Они думают, что я могу использовать информацию, которую получу в процессе разговора, в каких-то своих интересах, не тарологических. Поэтому от этой части я отрезана, но мелкий и средний бизнес очень активно обращается. У них вопросы из серии: где сейчас брать инвестиции, в Дубае или Сингапуре?» — рассказывает она.

«Бизнес платит за это деньги, потому что это еще один интересный консультант, — говорит она. — Раз сейчас у людей есть потребность, чтобы им еще на цветных картинках все выложили, ну окей, буду продвигать себя так».

Влияние «черного лебедя»

Почти треть представителей российского малого и среднего бизнеса, опрошенных компанией IFORS Research в 2023 году, видят смысл в эзотерических практиках. Однозначно полезными при принятии решений в работе их считают 6% опрошенных, скорее полезными — 24%, скорее или полностью бесполезными — 70%. Почти треть респондентов из тех, кто обращался к эзотерике, делали «астропрогноз на ситуацию», 12% обращались к нумерологии, 10% к услугам тарологов, рунологов и других подобных специалистов, 7% имеют опыт использования магии и экстрасенсорики при решении бизнес-проблем. Бизнесменов, судя по опросу, волнует, как привлечь клиентов, увеличить прибыль или заключить контракт, улучшить атмосферу в коллективе, решить вопросы с конкурентами, и реже — укрепить личный бренд.

И тарологи, и психологи, с которыми говорил «Холод», объясняют моду на таро и другие эзотерические практики экономической и политической нестабильностью.

«Есть такое понятие “черный лебедь” — событие, которое не мог предугадать практически никто, но, когда оно наступает, в ретроспективе оно кажется логичным. Сейчас таких “черных лебедей” все больше, и людям хочется знать, как им выстроить свою жизнь в таких нестабильных условиях, можно ли им строить какие-то планы и что дальше делать. Людям сейчас тревожно, они напуганы, — говорит юрист и таролог Юлия Медведева, специализирующаяся на использовании таро для деловых вопросов. — Я консультировала, когда случился февраль 2022 года: пришлось провести очень большую и кропотливую работу со своими клиентами, чтобы их вывести из паники, оцепенения, чтобы они потихонечку могли строить планы на будущее».

Баронова тоже считает, что на популярность эзотерики влияет ситуация в стране — «в падающем самолете не бывает атеистов»: «Люди просто хотят в этот период истории человечества чего-то хорошего свыше, чтобы им повезло. Они старались, были рациональны, все делали правильно, а [два года назад] произошло что-то, совершенно не зависящее от них. Произошло античудо». Именно с этим она связывает желание обращаться к тарологам: теперь бизнесмены готовы прислушиваться к знакам.

То, что интерес к эзотерике у людей растет, когда рушится их представление о привычном образе жизни, говорит и практикующий психолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Светлана Беляева. «Так было в прошлом, когда рухнул Советский Союз с его централизованным регулированием жизни каждого гражданина. Так произошло в пандемию: привычные цепочки причин и следствий распались, люди и группы потеряли устойчивость», — рассуждает она: когда государства, например, не могут сказать людям, когда и чем закончится пандемия, то те обращаются к тому, кто может.

Способствовать интересу к эзотерическим практикам может и то, что 2024 год — високосный. Треть россиян, по данным ВЦИОМ, верит, что високосный год приносит неприятности. Однако тот же ВЦИОМ отмечает, что на самом деле, несмотря на все сложности и напряжение последних лет, число людей, верящих в магию и астрологию, в России не растет. Напротив, по их данным, растет процент людей, которые не верят ни во что сверхъестественное и необъяснимое — сегодня это каждый четвертый россиянин (24%), и за 20 лет этот показатель вырос в полтора раза.

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Устойчиво верят в гороскопы только 7% россиян, а в колдовство и магию — 5%. При этом интересуются прогнозами многие: каждая вторая женщина (50%) и каждый третий мужчина (33%). Среди жителей сел процент верящих астрологии выше: жители села в 50% случаев читают или слушают астрологические прогнозы, а жители Москвы, Петербурга и городов-миллионников чаще говорят, что им такая информация не интересна (50% и 57% соответственно против 39% среди сельчан).

Выпускница Высшей школы экономики, консультирующий психолог Елизавета Илюхина говорит, что у бизнесменов может быть больше мотивации, чем у среднего человека, обращаться к эзотерическим практикам, потому что эзотерика помогает многим справиться с тревогой по поводу неопределенности. По ее словам, бизнесмены за последние годы «особенно прочувствовали, как хрупок привычный порядок вещей», и в их сфере обычно высокие риски. «В такой ситуации может возрастать потребность в предсказуемости. А эзотерика дает структуру и предсказуемость людям с высоким уровнем “магического мышления”, позволяет им [как бы] “просчитать риски”, — объясняет Илюхина. — Это помогает снизить тревогу».

Психолог и религиовед Мария Кокова, работающая в центре доказательных психологов «Неси сюда», добавляет, что помимо снижения тревоги услуги эзотериков могут дать бизнесменам чувство контроля над ситуацией или провести границы ответственности. «Ведь если я знаю, что какие-то события мне неподвластны, потому что на это влияют светила, я могу расслабиться, отпустить ситуацию, сохранить чувство собственного достоинства: я молодец, а неудачи связаны с положением планет, — объясняет Кокова. — С другой стороны, чем меньше контроля над жизнью мы ощущаем, тем более склонны обращаться к любым способам его возвращения, даже если это контроль иллюзорный».

Расстановка на «Уралсибе»

Во время обеда в офисе финансовой корпорации «Уралсиб» порядка 30 топ-менеджеров, сменив деловые костюмы на повседневную одежду, занимались «расстановкой» — хаотично перемещались по комнате, чтобы почувствовать «свое место». Так журнал Forbes в 2015 году описывал происходящее в офисе «Уралсиба». Когда сотрудники все же распределились по помещению, один из них вдруг «услышал», что его сердце бьется не слева, а справа. Владелец компании Николай Цветков, который все это время довольный ходил по помещению, увидел в словах сотрудника «знак», что в компании «что-то идет не так». «И вместо обеда мы час или полтора искали сердце нашей организации», — рассказывал участник той «расстановки».

Всевозможные нестандартные практики бывший офицер ВВС СССР, полковник запаса Цветков пытался внедрить в свою компанию еще с начала 2000-х. Сначала навязывал своим сотрудникам лечебное голодание и приглашал специалистов, которые «чистили чакры», затем увлекся нумерологией — эйчары считали нумерологические числа менеджеров и сравнивали их с числом Цветкова. Например, именно поэтому, выбирая между двумя первыми вице-президентами корпорации, Владимиром Рыскиным и Андреем Донских, Цветков выбрал Донских на пост председателя правления банка «Уралсиб».

В последующие годы Цветков, как писал Forbes, читал много эзотерической литературы. В 2009 году, когда банки сокращали расходы из-за кризиса, он познакомился с принявшим ислам шотландцем Солихином Томом и его женой Алисией, и они начали вести в банке «Уралсиб» онтологические (посвященные поиску структуры и закономерностей бытия) семинары и «расстановки». Все это время Цветков старался привить свои ценности и сотрудникам. С теми, кто противился этому, он быстро прощался.

Что происходило с Цветковым и «Уралсибом» после этого Кризис и уход ключевых сотрудников сказались на финансовых результатах компании. Пока Цветков искал истину, убытки банка за пять лет, с 2011 по 2015 год, достигли 29 миллиарда рублей, иронизировал автор Forbes. Капитализация банка «Уралсиб» с 7,9 миллиарда долларов на пике в 2007 году упала до 170 миллионов долларов в 2015 году. В следующие годы «Уралсиб» проходил санацию — комплекс мероприятий, который проводят другие банки, чтобы банк избежал банкротства. В результате санации владельцем почти 82% акций банка стал предприниматель и банкир Владимир Коган, а затем его вдова. Цветков сохранил миноритарную долю — около 12%. В рамках санации Цветкову пришлось продавать другие активы для того, чтобы вложиться в капитализацию банка. В феврале 2024 года Центробанк досрочно ее завершил, у банка устойчивое финансовое положение. Как писал Forbes, Цветкова уже не интересовали деньги. Список миллиардеров, в который он входил, он сменил на топ российских бизнесменов с самыми большими потерями в 2010-х годах. Осенью 2018 года Цветков стал ректором одной из старейших бизнес-школ России «Мирбис»

То, что крупные бизнесмены, причем не только в России, обращаются к разным эзотерическим практикам, не секрет. В январе этого года Ксения Собчак выпустила интервью с индийским йогом, мистиком и бизнес-коучем, автором книги «Внутренняя инженерия» Садхгуру, который читал лекции в университетах Лиги Плюща и в Google, выступал в офисе Всемирного банка, на экономических форумах в Давосе и в Петербурге. Выступить в России его лично пригласил глава Сбербанка Герман Греф.

Садхгуру говорил Собчак, что за день до интервью с ним приходил консультироваться один из сотрудников Сбербанка, а ранее он проводил в банке тренинг по «внутренней инженерии».

«Когда захвачен рабочим процессом, то трудишься в имеющихся ограничениях. Если кто-то покажет тебе, как из них выбраться, то ты сможешь действовать так, как и не представлял возможным. Поэтому люди ценят тех, кто не поглощен внутренней атмосферой, но внимательно изучает ее со стороны, — объяснял Садхгуру спрос на свои услуги. — Если ты хочешь преуспеть как бизнес-лидер, нужно быть проницательным, потому что как лидер ты находишься на возвышении. Если ты сидишь на возвышении, но видишь не лучше остальных, то станешь посмешищем».

Тот, кто направит

Юлия Медведева, получившая высшее юридическое образование в ВШЭ и окончившая магистратуру по специальности «юрист в сфере договорного права» в Московском государственном юридическом университете, хоть и продолжает работать по профессии в найме, сейчас все активнее продвигает себя как таролога и не исключает, что это станет ее основной работой. В ближайшее время она планирует пройти программу профессиональной переподготовки и получить специальность психоаналитика, потому что с психологическим образованием таро-консультации, на ее взгляд, могут приносить больше денег.

Таро сначала было ее хобби. Колода у нее была с подросткового возраста: когда-то отец сказал ей выбрать подарок в книжном, и Медведева выбрала колоду таро. Позже она то бросала раскладывать карты, то вновь возвращалась к ним. «Юрист, — говорит она, — достаточно рациональная профессия. Когда меня тянуло в таро, эзотерику, я думала, что это какая-то фигня и антинаучно. Но бывают какие-то вещи, которые рационально не объяснить никак. И тем более, раз меня все время обратно в эту сферу возвращало, я подумала, что хватит сопротивляться».

В 27 лет Медведева прошла обучение у таролога, которая училась у одной из победительниц «Битвы экстрасенсов», и решила стать тарологом в финансовой сфере — консультировать по карьерным и бизнес-темам.

Медведева считает, что, если консультируешь по деловым вопросам, недостаточно просто знать значение карт, приходится быть в какой-то степени и бизнес-аналитиком. «Я недавно прошла наставничество по маркетингу в соцсетях для того, чтобы у меня были знания, которые я могу применять», — говорит она.

В работе тарологом ей помогает полученный в университете опыт. В бакалавриате она увлекалась уголовным правом, любила криминологию, изучала криминалистику и методики допроса. «По сути дела, когда ты выстраиваешь схему для расклада, это напоминает то, как люди готовятся к проведению допроса, — объясняет она. — Нужно выбрать те вопросы, которые помогут тебе получить ту или иную информацию, которая тебя интересует. Я очень благодарна юридической профессии за то, что она помогает грамотно работать с людьми, решать их проблемы, при этом не пропуская их через себя, потому что бывают достаточно тяжелые истории».

К тому же юридическое образование дает определенный уровень начитанности и развивает системное мышление, что «очень важно в профессии таролога», считает Медведева. «Мы в любом случае с бизнесменами говорим на одном языке, — продолжает она. — Довольно часто карты показывают какие-то юридические риски того или иного предприятия, и очень важно описать их профессиональной терминологией, а не расплывчато из разряда “возможно, вас ждут неприятности”. Важно указать, какие именно неприятности и что конкретно можно предпринять».

По словам Медведевой, расклады таро делает много юристов и психологов.

Как отмечают тарологи, с которыми поговорил «Холод», у многих бизнесменов есть постоянные советники в сфере эзотерики. «Если капитан корабля устал, если ему уже неинтересно заниматься тем, чем он занимается сейчас, бизнес это все чувствует, — рассуждает Медведева. — У тебя может быть самый классный пароход, но если капитан ведет его не туда, последствия могут быть плачевны, поэтому многие бизнесмены познают себя, работают со своей головой, и не только с помощью эзотерики, но и с помощью коучинга и психологии, чтобы их личные страхи и проекции не влияли на то, как работает бизнес».

«Очень часто клиенты после консультаций говорят: “Ты выразила своими словами то, что было у меня в голове. Я вокруг ходила, думала, не могла понять, а ты сказала, и тут мне все сразу стало понятно”», — описывает она эмоции клиентов. Медведева говорит, что таролог должен порой направлять клиента к другим специалистам, например, к психологу или психиатру, привлекать к решению вопроса и работе с клиентом карьерных консультантов, а «не брать на себя роль бога».

На вопрос о том, почему клиенты сразу не идут к нужным специалистам, Медведева отвечает, что, во-первых, не все знают о существовании таких профессий, как, например, карьерный консультант, а во-вторых, некоторым профессионалам люди не доверяют.

«У нас, во-первых, люди часто путают психологов, психотерапевтов и психиатров и считают, что если они пойдут к психологу, то их упрячут в психушку. В последнее время с этим стало лучше, но появилась другая практика — недобросовестные психологи подсаживают людей на консультации, выкачивают деньги и не помогают прийти к результату, — объясняет она. — И многим проще прийти к тарологу, потому что ты таролога послушал и вроде как тебя это ни к чему не обязывает, но при этом он тебе помог разобраться с какими-то проблемами. Людям порой просто не хватает кого-то, кто бы их направил».

Бюджет на эзотерику

Одна из клиенток Юлии Медведевой, предпринимательница Татьяна Медведева говорит «Холоду», что перед тем, как принять решение, например, по поводу обучения и выбора направления работы, консультируется с разными специалистами и таролог — просто один из них. На услуги таролога она тратит часть бюджета, заложенного на консультирование по стратегическим планам. Поскольку ее бизнес юридический, то и таролог ей нужен с юридическим образованием, потому что с таким можно говорить на одном языке.

Похожей позиции придерживается и другая клиентка Медведевой — бизнес-коуч Марина Анастасина, которая консультировалась по поводу того, как презентовать свои туры для путешествий. «У меня нет такого, что я хожу либо к тарологу, либо к бизнес-консультанту, — я использую все, что доступно на рынке. Мне неважно, таролог, нумеролог, психолог — это с разных сторон, но об одном. Это все про самопознание и рефлексию. Я считаю, что неважно, через что ты пойдешь, если это помогает тебе добиваться результатов», — говорит она.

У карт Анастасина спрашивала: «Что я могу дать участникам своих туров? Для кого предназначен продукт, кому точно не подходит этот продукт, что добавить, что убрать из продукта?». По ее словам, таро в этом случае работают подобно метафорическим картам, которые используют коучи и психологи. «То, что мне говорила таролог, — это то, что я и сейчас продолжаю применять в своих турах», — говорит она. Анастасина считает, эзотерика применима в сферах, где высокий уровень неопределенности. Однако использовать ее при найме сотрудников она бы не стала.

Риска, что под влиянием таролога она примет несвойственное ей решение, Анастасина не видит. «Надо быть идиотом, чтобы делать только то, что тебе говорят. Ответственность всегда лежит на предпринимателе, а не на человеке помогающей профессии, кем бы этот человек ни был, — говорит она. — Это же детская позиция, если человек слушает, что ему говорят, и это делает. А если у человека взрослая позиция, он всегда головой подумает, поделит на два, что-то из этого заберет, что-то не заберет».

Расходы на таро для Анастасиной — несущественная статья. «Консультация таролога может стоить пять тысяч рублей, а я брала [не эзотерическую] консультацию, когда искала свою миссию, которая за два часа стоила 180 тысяч рублей. И училась я на обучениях, начиная от 30 тысяч рублей и заканчивая 700 тысячами рублей. Притом никто тебе не гарантирует, что ты получишь какие-то суперкрутые знания, потому что сейчас на рынке люди очень круто продают, а зачастую за этими продуктами может ничего не стоять», — рассуждает она.

По словам Анастасиной, у нее был опыт, когда от обучения за полмиллиона рублей она не получила ничего, кроме двух умных мыслей, но сработал нетворкинг, и она «вынесла оттуда людей», с которыми продолжает общаться.

Другая предпринимательница, основательница диджитал-агентства Алина (имя изменено по просьбе героини) говорит, что для нее таро-расклад — это плата за спокойствие. «Такая таблетка от нервов, от стресса. Мне в принципе нравятся все эти эзотерические штуки. Я понимаю, что в них, может, и нет логики, что это магическое мышление работает, чтобы как-то себя успокоить, довериться миру», — говорит она.

Вопреки стереотипам, среди клиентов тарологов и «энергопрактиков», с которыми поговорил «Холод», немало мужчин. Как рассказывает Мария Баронова, мужчины ведут себя осторожнее: «Многие сначала пишут с анонимного аккаунта мне в бот, потом постепенно раскрываются, говорят: “Мария, вы никому не расскажете, что я к вам обращался?” — описывает Баронова типичную ситуацию. — Я говорю: “Нет, никому не расскажу”. У меня примерно половина клиентов-мужчин, половина женщин. А большинство тарологов женщины, потому что мужчины стесняются этим заниматься — они более зависимы от общественного мнения. У клиентов-мужчин процентов 80 вопросов касаются бизнеса и ведения дел».

«Энергопрактик» Анна Корякова тоже говорит, что к ней нередко обращаются мужчины. «Приходят собственники, руководители, у них, как правило, нет энергии: ко мне приходят уже тряпочки, лимончики выжатые», — рассказывает она.

Психолог, сторонница доказательного подхода Мария Кокова не верит, что эзотерические практики решают реальные проблемы человека. Тем не менее люди чаще прибегают к эзотерике, чем к психологии. Это происходит, по ее мнению, потому что работа с психологом помогает человеку брать ответственность за свою жизнь, уметь преодолевать периоды неопределенности и принимать решения, но этого невозможно достичь за пару сеансов. Поэтому люди склонны выбирать те практики, где им обещают быстрое решение проблем.

«Но в реальной жизни нет никакой связи между “энергетическими каналами” и финансовым положением человека. Все это может усугубить реальную проблему человека, пока он тратит время и деньги на “быстрое решение” проблем, — объясняет она. — Конечно, в “энергопрактики” входят и действительно работающие механизмы вроде медитаций, но эффект у них на самом деле совершенно другой: снижение тревожности, повышение концентрации. И этого можно достигать, занимаясь медитациями, не осложненными эзотерической теорией».

«Если человек искренне верит, что “работа с энергией” ему поможет, то почему бы и нет, главное — правильно оценить свои финансовые возможности и рассчитывать не только на “энергоконсалтинг”, но и на себя: если что-то беспокоит душевно, обращаться к психологу или клиническому психотерапевту, если что-то болит — то обязательно пройти обследование у врачей», — говорит психолог Надежда Федоткина.

Также важно понимать, что иногда какие-то практики «работают» из-за эффекта «самосбывающегося пророчества»: то есть люди начинают вести себя в соответствии с тем, что им предсказали, отмечают психологи, с которыми поговорил «Холод». «Негативный эффект здесь в том, что это мешает присваивать свои достижения. Например, человек думает: у меня что-то получилось, но это не результат моих действий, это “энергопрактик” хорошо поработал, — описывает типичную ситуацию психолог Елизавета Илюхина. — Это приводит к тому, что человек вынужден постоянно пользоваться услугами эзотериков, потому что он не способен справиться с тревогой по поводу принятия решений».

«На самом деле, все это касается не только эзотерики, — говорит Кокова. — Выход — развивать критическое мышление и доверие к себе. Мы живем в безумном потоке информации и каждый день много раз делаем выбор. Это сложно, и нам важно уметь перепроверять информацию, откуда бы она ни поступала: хоть от нобелевского лауреата, хоть от любимого астролога».