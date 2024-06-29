Блогер-мизогин построил многомиллионный инфобизнес

В последнее время в соцсетях стал популярным блогер Арсен Маркарян — 29-летний инфобизнесмен родом из Самары. Одни считают его своим гуру, другие — критикуют за неприкрытую мизогинию и буллят за невысокий рост, называя Мизогимли. Маркарян учит мужчин, как «ставить женщин на место», а женщин — как стать удобными для «сильного мужчины». Он создал платное сообщество, участники которого называют его «духовным учителем»: за два года туда вступили 55 тысяч человек, и, как утверждает сам Маркарян, это позволило ему стать долларовым миллионером. «Холод» вступил в это сообщество и рассказывает, чему именно учит мужчин и женщин блогер, как он стал популярен и чем еще зарабатывает.

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Рыночный патриархат

«Если мужчина и женщина равны в интеллектуальных возможностях, а разница — только в физической силе, то у меня есть четыре волшебных слова. Киберспорт, бильярд, шахматы, покер. Мне сейчас начнут говорить: там выборка меньше, меньше женщин ходит, и вообще им говорят, что не надо этим заниматься, надо в фартуке сидеть… У лузера всегда миллион оправданий», — так Арсен Маркарян, 29-летний блогер, объясняет, почему «женщина даже на пике своих мощностей никогда не достигнет интеллектуального развития мужчины».

Эти идеи он транслирует на большую аудиторию: видео с ним на ютубе за последние три месяца посмотрели миллионы человек, его зовут в качестве гостя популярные подкастеры, он провел четырехчасовой эфир с либертарианцем Михаилом Световым (он не ответил на сообщение «Холода» с просьбой рассказать, разделяет ли взгляды Маркаряна). На инстаграм Маркаряна подписаны 226 тысяч пользователей. У его собственного канала на ютубе — почти 100 тысяч подписчиков, а опубликованные там видео набирают по 150–350 тысяч просмотров.

Заниматься инфобизнесом — продавать в интернете лекции на разные темы — Арсен Маркарян начал еще 10 лет назад, но преуспел в последние два года. Он создал закрытое сообщество в телеграме, которое называется «База Арсена Маркаряна»: чтобы вступить в него, нужно оформить подписку, которая стоит полторы тысячи рублей в месяц. Сейчас в этом сообществе — 55 тысяч человек. Если все они — реальные люди, то за месяц только на этом продукте Арсен Маркарян зарабатывает больше 80 миллионов рублей.

Основная аудитория Арсена Маркаряна — мужчины. Им он продает инструкции о том, как стать «высокоранговым»: уверенным в себе, целеустремленным, богатым и не подстраивающимся под женщин. С его точки зрения, в современном обществе женщинам «легко доминировать» над мужчинами, потому что «мужчины с детства зомбированы: “девочек обижать нельзя”».

«Женщина никогда не чувствует опасности физического конфликта, поэтому у нее отсутствуют тормоза фильтровать свой гнилой, поганый базар», говорит он.

При этом он выступает против того, чтобы мужчины применяли к женщинам физическое насилие и вообще в чем-то их ограничивали. Ему больше нравится другой способ: «рыночными методами, аргументами убедить женщину саму низвергнуть свои права».

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Идею о том, что достичь успеха может «даже самый слабый» мужчина, Маркарян иллюстрирует собственным примером. Он постоянно рассказывает, что его «пиздили и унижали все детство». «У меня не было ни друзей, ни поддерживающих родителей, меня пиздили в школе, по дороге из школы, пиздил дома брат, пиздили на тренировке взрослые мужики, чмырили и гнобили 24/7», — пишет он в своем закрытом канале.

Страдал Маркарян, по его словам, не только от школьного буллинга, но и от ксенофобии. В середине 2010-х годов, когда он учился в средней школе, в Самаре на улицах скинхеды часто нападали на людей неславянской внешности — Маркарян, по его словам, становился жертвой таких нападений. «Когда я был пацаном, у меня была мечта: стать русским. Сидел и думал: может, есть какое-то зелье», — говорил он.

Все это, как рассказывает Маркарян, заставило его измениться, чтобы перестать быть «забитым чмом».

Впрочем, как минимум в средних и старших классах Арсен Маркарян (он несколько раз переходил из школы в школу) жертвой буллинга не был — наоборот, он был популярным парнем, говорят две собеседницы «Холода», которые учились с ним вместе.

«От него всегда исходил вайб безумной уверенности в себе — это сильно подкупало, многие стремились быть в его окружении, — вспоминает его подруга детства. — У него было классное чувство юмора. И встречался он с довольно популярными, самоуверенными и сильными девочками. Не из тех, кому можно сказать: “Сиди и слушай”». Никакого сексизма в подростковом возрасте собеседница «Холода» за Маркаряном не замечала: в их компании такое принято не было, говорит она. Впервые сексистскую фразу она услышала от него после выпуска из школы — и перестала с ним общаться.

Сейчас, когда Арсен Маркарян рассказывает, почему встал на путь самосовершенствования, среди причин — кроме буллинга и ксенофобии — он называет желание много зарабатывать.

Семья Маркаряна никогда не была бедной — у них был среднестатистический доход, говорит его подруга детства. Тем не менее Арсен со школы работал, говорят собеседницы «Холода»: летом — официантом в кафе, во время учебного года подрабатывал продавцом в сетевой компании «Орифлейм» — раздавал одноклассницам каталоги с косметикой. Сам он утверждает, что сильной мотивацией для того, чтобы строить бизнес, для него стала ситуация, произошедшая с ним в юности: его девушка, которая работала дизайнером, получала около 60 тысяч рублей в месяц, а он зарабатывал меньше. Это было для него невыносимо: «Лучше бы меня страпонили по вечерам».

Женская мудрость

Среди тех, кто считает Арсена Маркаряна своим учителем, есть не только мужчины, но и женщины. Он утверждает, что в воспитании женщин есть проблема: с его точки зрения, они с детства считают себя «принцессами» и уверены, что могут требовать от мужчин всего, чего захотят, только потому что обладают сексуальной привлекательностью. Поэтому женщинам он продает курсы о том, как от этого «синдрома» избавиться.

«Женщины умнеют с возрастом, потому что с возрастом падают их позиции на рынке сексуальных услуг, — говорит он. — Женская мудрость приходит с возрастом и заключается в том, что она перестает быть наглой и самоуверенной в связи с падением ее ранга, сексуальной привлекательности. Она уже не может диктовать условия — она может подстраиваться».

Женщинам Арсен Маркарян советует перестать возлагать на общество ответственность за свои решения — например, за решение родить ребенка. Когда к одному из его стримов женщина написала комментарий о том, как тяжела беременность, он сказал: «Если тебе тяжело рожать — это не потому что это сложно, а потому что ты кривая тварь, которая неправильно эксплуатирует свое тело. Ты просто тварь, которая неправильно питается, неправильно живет, пьет мало воды, все мышцы у тебя в гипотонусе».

«Тебя лишили девственности в 11 лет на грязном полу в клубе, тебя трахали как тварь до 16 лет кто захотел, в твои трусы было залезть легче, чем в канализационный люк на улице, в тебе не осталось ничего от женского достоинства. Конечно, ты будешь рожать и разрываться. Если тебе биологически дана функция — к ней всегда даны физиологические возможности».

Такую же «ответственность», считает Маркарян, женщина должна нести и в отношениях. Например, если ей не нравится, что мужчина относится к ней «как к предмету» и мало общается тет-а-тет — нужно стать для него интересной, а не предъявлять претензии.

«Женский курс» семинаров на эту тему он продавал еще в 2017 году. После этого курса, как писала одна из его участниц, к ней «само собой, без дорогостоящей психотерапии, пришло понимание простых, но недоступных доселе истин»: все, что у нее как у человека и женщины есть, — «это заслуга мужчин, и их надо практически боготворить». Курс помог ей понять, что «хоть расшибись, ты не будешь равна мужчине в бизнесе, в социуме, в достижениях». Это осознание, как писала участница курса, помогло ей наладить отношения в семье: она перестала чувствовать себя «неполноценной» и завидовать мужу.

Юристке Кристине Гзогян было 36 лет, когда она стала участницей «Женского курса» Маркаряна. Она выросла в России, но в армянской семье. Ей не нравилась ни ультраконсервативная патриархальная модель жизни, ни «слишком свободная» жизнь, которую вели ее знакомые русские девушки. Она говорит «Холоду», что искала какого-то третьего пути — и нашла его с помощью идей Арсена Маркаряна. В частности, говорит Кристина, блогер помог ей лучше понять себя и свой тип личности (в прошлом он продавал в том числе курсы по физиогномике — псевдонауке, которая утверждает, что по чертам лица можно определить характер человека). После этого, говорит Кристина, она ушла с нелюбимой работы юристом и стала продавать женщинам консультации о том, как изменить свою жизнь.

От «Орифлейма» к инфобизнесу

Уровень интеллекта напрямую зависит от уровня тестостерона, утверждает Арсен Маркарян. Один из первых успешных инфопродуктов он запустил еще в середине 2015 года: это был курс семинаров под названием Testosterone Release, которые он записывал на фоне советской мебельной стенки, увешанной медалями за победы в поединках по единоборствам, которыми он занимался с детства. В этом курсе Маркарян давал мужчинам советы о том, как жить, чтобы уровень тестостерона был максимальным. (Двое бывших коллег Маркаряна, с которыми он строил инфобизнес в 2010-х годах, отказались общаться с «Холодом»).

Значительная часть его бизнеса сейчас — это продажа биодобавок, которые призваны регулировать гормональный фон. Один из участников закрытого сообщества Маркаряна, с которым пообщался «Холод», 21-летний музыкант Никита (имя изменено по просьбе героя), говорит, что подписался именно ради советов о том, как улучшить свое физическое здоровье, как с помощью гормонов регулировать свое состояние. Относительно идей Маркаряна о том, каковы в обществе роли мужчины и женщины, у Никиты никакого мнения нет: он говорит, что у него никогда не было романтических отношений и он не может оценить, насколько блогер прав.

Кроме магазина биодобавок, у Маркаряна есть еще несколько продуктов — в частности, собственный онлайн-университет, где можно научиться интернет-маркетингу. Он и сам активно вовлекает участников платного сообщества в продвижение своих продуктов: например, призывает подписчиков перед сном включать его подкасты на ютубе на скорости 0,25, чтобы обмануть алгоритмы стриминга и заставить ютуб показывать видео с Маркаряном большему числу пользователей. Кроме того, он запустил реферальную программу — прямо как в «Орифлейм»: он предлагает подписчикам распространять ссылки с призывом подписаться на платное сообщество в телеграме, а затем выплачивает проценты с каждого пришедшего человека.

«Я не являюсь талантливым человеком ни в чем, — пишет о себе сам Маркарян в закрытом канале. — Я просто нащупал алгоритм и эксплуатирую его».