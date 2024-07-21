Убийца убедил всех, что исправился

Джек Унтервегер — австрийский писатель, журналист и серийный убийца. С середины 1970-х годов он отбывал пожизненное заключение за убийство 18-летней девушки. В тюрьме Унтервегер написал несколько книг, ставших бестселлерами. Прославившись благодаря литературе, он вышел по УДО по ходатайству австрийской интеллигенции, которая называла его прекрасным примером того, как система может перевоспитать преступника. Оказавшись на свободе, Унтервегер снова начал убивать, но долго оставался вне подозрения. Как ему удалось всех провести — в материале «Холода».

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Первая кровь

1 июня 1976 года Земельный суд города Зальцбург признал 26-летнего безработного Джека Унтервегера виновным в убийстве. По версии следствия, в декабре 1975 года Унтервегер жестоко убил 18-летнюю девушку по имени Маргарет Шафер.

Тело Маргарет спустя неделю после ее смерти обнаружил в лесу охотник. Полиция быстро установила личность убитой и вышла на ее подругу — Барбару Шольц. Во время допроса Шольц рассказала, что Маргарет убил ее бойфренд.

Согласно материалам дела, Барбара Шольц стала встречаться с Джеком Унтервегером вскоре после того, как сбежала из дома. В какой-то момент у пары закончились деньги, и Джек предложил ей ограбить дом ее родителей, однако им так и не удалось в него проникнуть.

Возвращаясь с неудачного ограбления, они встретили школьную подругу Барбары — Маргарет. Джек предложили ей выпить и прокатиться — она согласилась и села к ним в машину. Вечер компания провела в лесу. Барбара осталась в машине, а Унтервегер с Маргарет вышли на прогулку. Там он жестоко избил ее стальным прутом и задушил ее же бюстгальтером.

Унтервегера арестовали. На ранних этапах следствия он отрицал свою вину, но позже признался в убийстве. Дав признательные показания, Унтервегер стремился найти любое объяснение своему поступку, которое поможет ему смягчить приговор. Он утверждал, что в момент нападения находился под воздействием наркотиков и алкоголя, а во время психиатрической экспертизы заявил, что увидел в Маргарет образ своей матери, которую ненавидел.

Суд не счел эти обстоятельства смягчающими: унтервегер был приговорен к пожизненному заключению и отправлен в тюрьму строгого режима.

Во время следствия выяснилось, что Маргарет Шафер могла быть не первой жертвой Унтервегера. В 1973 году при похожих обстоятельствах в Зальцбурге убили 22-летнюю Марицу Хорват. Неизвестный избил Хорват, связал ей руки галстуком и бросил в воду. Она не смогла освободиться и утонула.

Причастность Унтервегера к ее убийству следствию так и не удалось доказать. Расследование, подозреваемым в котором Унтервегер стал после задержания по делу об убийстве Маргарет Шафер, прекратили после того, как Унтервегер получил пожизненное.

Маргинальное детство

Джек Унтервегер родился в 1950 году в австрийском городке Юденбург на юго-востоке страны. Как он позже утверждал, его мать познакомилась с отцом, Джеком Беккером, в итальянском городе Триесте. Беккер был американским солдатом, который после Второй мировой войны служил в Европе, а мать Унтервегера — официанткой и проституткой. По воспоминаниям самого Унтервегера, проституцией занималась и его тетя.

Во время беременности мать Унтервегера была осуждена за кражу и попала в тюрьму. Она вышла на свободу за две недели до рождения сына. Вскоре она вновь оказалась в тюрьме за кражу, и двухлетнего Джека передали на попечение его деду. По словам Унтервегера, у деда был алкоголизм и он часто его избивал.

В начальной школе Унтервегеру было трудно: он отставал от сверстников и те его постоянно дразнили. Вместо школы Унтервегер часто помогал своему деду воровать соседский скот.

В 1958 году на неблагополучную семью обратили внимание социальные службы. Они лишили деда прав на опекунство и отправили восьмилетнего Джека в детский дом, а затем передали приемной семье. Позже Унтервегер вспоминал, что все это время надеялся, что однажды его мать вернется за ним, но этого так и не произошло.

Когда Джеку было 15 лет, он бросил школу и стал заниматься воровством. За это его отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей, который находился недалеко от Вены. Там он провел около года.

После освобождения Унтервегер проводил время с уличными преступниками и начал употреблять наркотики. С 1968 по 1975 год, согласно судебной карточке, у него было 16 правонарушений, начиная от кражи со взломом и заканчивая сексуализированным насилием.

Проработать прошлое

Находясь в заключении, Унтервегер дал интервью радиостанции Ö1, в котором он объяснял свои вспышки гнева, которые, по его словам, привели к убийству Шафер: «Когда вы видите, что другой человек дрожит от страха, вы испытываете чувство победы. Вы не можете найти в себе силы, чтобы сдержаться».

В тюрьме Унтервегер завершил школьное образование, много читал и окончил писательские курсы. Преподаватели высоко оценивали его способности. Он начал свой литературный путь с написания стихов: первые его работы были основаны на чужих сюжетах, взятых из учебных пособий. Он отправлял свои тексты австрийским литераторам и надеялся получить от них поддержку.

По переписке Унтервегер познакомился с писательницей Соней фон Айзенштайн. Джек предложил ей написать о его истории, но Айзенштайн понравились тексты, которые он ей прислал, и она предложила ему самому рассказать свою историю — так она предлагала ему проработать свое прошлое.

В 1983 году Унтервегер опубликовал свою первую книгу — автобиографический роман «Чистилище», который стал бестселлером. В книге он описывал свое непростое детство и размышлял о несправедливости судебной системы.

В середине 1980-х годов имя Джека Унтервегера все чаще появлялось на страницах австрийской прессы. Литературные журналы и газеты публиковали отрывки из его романов и рассказов. В то же время в стране активно обсуждались вопросы реабилитации преступников и их возвращения в общество.

Министр юстиции Австрии Кристиан Брода мечтал о создании общества без тюрем. Он часто говорил о том, что преступника можно реинтегрировать в общество. Эти идеи нашли отклик у многих австрийских публичных интеллектуалов, среди которых были известные в Австрии писатели, ученые, философы и журналисты. Среди них была и Эльфрида Елинек — австрийская писательница, которая в 2004 году была удостоена Нобелевской премии по литературе.

Мягкий и добрый

Один из сторонников возвращения преступников в общество, Альфред Коллерич, редактор журнала Manuskripte, отправился в тюрьму Штайне, где отбывал пожизненный строк Унтервегер. Он хотел в живую увидеть писателя и послушать, как он сам читает свои произведения.

«Он был таким мягким и добрым, — вспоминал позже Коллерич. — После той встречи мы решили, что добьемся его освобождения».

Кампанию по освобождению Унтервегера инициировал австрийский ПЕН-клуб. Известные люди писали письма и подписывали петиции в поддержку Унтервегера. 23 мая 1990 года суд удовлетворил прошение о досрочном освобождении и после 15 лет заключения Унтервегер вышел на свободу. По австрийским законам, это был минимальный срок для пересмотра пожизненного заключения.

После освобождения Унтервегер стал вести светский образ жизни и часто появлялся на публике. Он писал статьи для глянцевых журналов, снимал репортажи для телевидения и выступал на радио. В основном его работы были посвящены преступности, торговле людьми и проституции.

Помимо журналистской деятельности, Унтервегер продолжал заниматься литературой. Он ездил по разным городам со своими литературными произведениями и проводил встречи с читателями.

Джек Унтервегер любил дорогую одежду. На публике он чаще всего появлялся в элегантном белом костюме и ездил на Ford Mustang с номером «Jack1». Его репортерской зарплаты едва ли хватило бы на такую жизнь — деньги на расходы Унтервегеру давали богатые любовницы, одна из которых сняла ему квартиру в престижном районе Вены.

В сентябре 1990 года, всего через четыре месяца после освобождения, Унтервегер отправился в Прагу, чтобы написать репортаж о жизни проституток на улице красных фонарей. В это же время там произошло жесткое убийство.

Точные вопросы

15 сентября в пригороде Праги полицейские нашли труп 25-летней секс-работницы Бланки Бочковой. На ней не было одежды, на шее были следы от веревки, а на ягодице — колотая рана. В течение следующих шести месяцев уже в Австрии было совершено еще семь убийств молодых девушек, которые занимались проституцией, — все жертвы были задушены.

Связующим звеном всех убийств была одна деталь: скользящий узел на шее жертв. Расследовать серию убийств поручили детективу Эрнесту Гейгеру, курировал дело начальник департамента уголовного розыска венской полиции Макс Эдельбахер.

Австрийские криминалисты долго не могли выйти на след убийцы. На некоторых телах они находили следы спермы, но в то время еще не существовало технологий для анализа ДНК. В поисках преступника Гейгер и его коллеги опрашивали секс-работниц и сутенеров, пытаясь выяснить, не было ли среди их клиентов агрессивных мужчин, которые могли быть причастны к убийствам.

Информация о жестоких убийствах быстро распространилась в прессе. Тем временем Джек Унтервегер предложил своему редактору написать репортаж о ходе расследования. Редактор согласился, и в июне 1991 года Унтервегер взял интервью у Эдельбахера.

По словам следователя, Джек был приятным собеседником и задавал много очень точных вопросов о ходе расследования. Правда, как признавался Эдельбахер, у следствия в тот момент было очень мало информации по делу, и он толком не мог ничего рассказать. Спустя неделю Унтервегер снова попросил его о встрече.

Скользящий узел

В разговоре с Эдельбахером Унтервегер рассказал, что собирается ехать в Калифорнию по зданию редакции, и спросил, нет лет у Эдельбахера знакомых полицейских в Лос-Анджелесе. Приехав в США, Джек подружился с местными следователями. Как и в Австрии, он писал материалы о проституции и криминальном мире.

В это же время, летом 1991 года, в Лос-Анджелесе произошла серия убийств. Были убиты три девушки, которые занимались секс-работой: 20-летняя Шеннон Эксли, 31-летняя Ирен Родригес и Шерри Лонг. Всех их нашли задушенными.

Параллельно с этим Максу Эдельбахеру позвонил полицейский из Зальцбурга по имени Август Шеннер. В 1974 году он расследовал убийство Марицы Хорват, которое закрыли еще в 1970-х. Много лет Шеннер пытался возобновить расследование, так как был уверен в виновности Унтервегера. Он не сомневался, что нынешние убийства — тоже дело рук Джека.

Поначалу следственная группа не отнеслись к этой информации серьезно. Они не могли понять, зачем богатому, как они думали, и известному Унтервегеру убивать уличных секс-работниц. И все же Эдельбахер решил проверить алиби Унтервегера — и обнаружил, что места, где совершались преступления, совпадали с местами, где выступал Унтервегер.

В то же время с Эдельбахером связались американские криминалисты. Они рассказали об убийствах в Калифорнии. Все женщины были задушены тем же способом — петлей со скользящим узлом, — что и убитые в Австрии секс-работницы.

14 февраля 1992 года полиция выдала ордер на арест Унтервегера. Об этом ему сообщил один из друзей, после чего Унтервегер сбежал вместе со своей девушкой Бьянкой Мрак, которой на тот момент было 18 лет. Они уехали в Швейцарию, затем отправились в Париж, а после вернулись в США и осели в Майами.

Находясь в США, Джек связался с австрийской полицией, чтобы сказать им, что невиновен. Он также жаловался австрийским журналистам на несправедливые, по его мнению, обвинения.

В Майами средства Унтервегера быстро закончились, и тогда он связался со своей бывшей девушкой, которая жила в Австрии, чтобы попросить у нее денег. Когда Бьянка и Джек отправились за деньгами, их уже ждала полиция. Формально Унтервегера арестовали за гражданское правонарушение: он въехал в США по туристической визе и не сообщил о своей судимости.

Унтервегера экстрадировали в Австрию. Полиция располагала достаточными доказательствами, чтобы предъявить ему обвинения.

Последняя любовь

Узнав о том, что Унтервегер задержан, австрийское общество раскололось на два лагеря — кто-то радовался поимке убийцы, другие выступали за его освобождение и писали ему письма поддержки.

В тюрьме Унтервегер предпринял несколько попыток суицида, и об этом очень подробно писали в австрийской прессе. Вскоре после очередной попытки свести счеты с жизнью Джеку написала письмо девушка по имени Астрид Вагнер.

Вагнер впервые узнала о Унтервегере в середине 1980-х годов, когда была студенткой юридического факультета. Уже тогда она увлекалась криминалистикой и зачитывалась книгами Унтервегера. В 1992 году между ними завязалась переписка, и вскоре Астрид навестила Джека в тюрьме. Постепенно их отношения переросли в роман.

Дважды в неделю Астрид навещала Унтервегера в тюрьме, стирала его вещи и приносила передачи. Из-за увлечения Унтервегером она рассталась со своим парнем и поссорилась с семьей. «Поначалу я пыталась сдерживать свои чувства и не знала, к чему это может привести, — вспоминала Астрид. — Однако я мечтала о нашем с ним будущем».

По словам Астрид, вся ее жизнь была сосредоточена вокруг Унтервегера. Он убедил ее, что дело против него сфабриковано. Для Астрид он не был ни убийцей, ни насильником, и во время их встреч он проявлял себя с лучшей стороны: был внимательным и заботливым. Он также подарил ей свой автомобиль.

Во время следствия Унтервегеру провели ряд экспертиз, по результатам которых ему поставили три диагноза: диссоциальное, нарциссическое и садистическое расстройства личности. Суд над ним начался в апреле 1994 года. Следствие собрало доказательства по 11 убийствам, три из которых были совершены в США. Материалы уголовного дела заняли почти 20 тысяч страниц.

Во время суда Унтервегер настаивал на своей непричастности к убийствам. Однако специалист по профилированию Грегг Маккрэри, выступавший в качестве свидетеля обвинения, заявил, что все 11 убийств имеют схожие характеристики и были совершены одним человеком. Криминалисты из Лос-Анджелеса также подтвердили, что все жертвы были убиты с помощью одного и того же узла, который использовал Унтервегер.

На теле одной из жертв криминалисты обнаружили несколько нитей, которые совпали с материалом шарфа и брюк Унтервегера. Кроме того, на свалке был найден его старый автомобиль. Внутри автомобиля следователи нашли волосы, принадлежавшие убитой в Праге Бланке Бочковой.

28 июня 1994 года суд вынес приговор: Унтервегера признали виновным в девяти убийствах, еще два убийства остались недоказанными. В качестве наказания его приговорили к пожизненному заключению.

Спустя шесть часов после вынесения приговора Джек Унтервегер совершил самоубийство в своей камере. Он сделал петлю из тонкой металлической проволоки и шнурка и задушил себя тем же узлом, которым убивал своих жертв.

После смерти Унтервегера Астрид Вагнер переехала из Граца в Вену и стала известным адвокатом по уголовным делам. Она до сих пор убеждена в невиновности Унтервегера.

В 2019 году Астрид была адвокатом Альфреда Ульриха, которого приговорили к 30 годам за каннибализм. Она также написала книгу о другом преступнике, Йозефе Фритцле, многодетном отце из Австрии, который больше 20 лет насиловал и держал в подвале одну из своих дочерей.