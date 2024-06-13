Триллион рублей микрозаймов

Банки в России все чаще отказывают россиянам в кредитах, а инфляция опережает рост доходов — это приводит людей в микрофинансовые организации. «Холод» поговорил с экономистами, юристом и людьми, которые оказались должны МФО неподъемные для них суммы, и узнал, почему в результате нас ждут не только сотни тысяч новых банкротов, но и спад экономики.

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За прошлый год россияне набрали микрозаймов на рекордный триллион рублей — это на 30% больше, чем в 2022 году. Эксперты предполагают, что по итогам 2024 года эта цифра увеличится еще на 25%. В конце 2023 года число клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выросло до 19,9 миллионов человек, что на 2,7 миллиона больше, чем в 2022 году. Доля просроченных микрозаймов в первом квартале 2024 года составила 32%.

Микрокредит — это небольшой (до миллиона рублей) займ на короткий срок, в среднем от недели до 60 дней. Его выдают под высокий процент — около 0,5–0,8% в день, или до 292% годовых. Получить микрокредит можно быстро, как офлайн, так и онлайн и в любое время дня и ночи: заявки рассматривают от 15 минут до часа, а деньги выдают в тот же день, в то время как процедура получения обычного кредита может занять несколько дней, а доля отказов банков в прошлом году доходила до 80%.

Сейчас средний месячный доход россиян, которые обращаются в микрофинансовые организации, — 50 тысяч рублей. Средний размер займа — 9,99 тысячи рублей. Как правило, эти деньги берут для покупки еды, одежды и погашения старых кредитов, говорит экономист Николай Кульбака. Многие люди обращаются в МФО не один раз: в конце прошлого года доля повторных заемщиков составила 83,4%.

Экономика страны подпитывается кредитами

Нынешние темпы роста кредитования в стране экономист Евгений Надоршин оценивает как нездоровые. «Россияне агрессивно берут кредиты и микрозаймы, несмотря на возросшие ставки, которые не перекрываются ростом доходов. Экономика страны сейчас растет не из-за импортозамещения и инвестиций, а из-за увеличения потребительского спроса, который подпитывается кредитами. Такой экономический рост невозможно поддерживать долго. Его замедление и даже спад — наиболее вероятные варианты развития событий», — говорит он.

Вывеска с рекламой кредитов на офисе одного из московских банков. Фото: Максим Шеметов / Reuters

При этом Надоршин уверен, что сейчас МФО имеют большее влияние на рынке, чем банки. «Это связано с ужесточением кредитной политики и ростом ключевой ставки — он отражается на проценте, под который банки выдают кредиты. Как результат дополнительный приток клиентов в МФО, что позволяет им ставить очередной рекорд по объемам выданных займов. По материалам Центробанка видно, что часть из тех, кто взял микрозайм в первом квартале 2024 года, перед этим получали банковские кредиты», — объясняет экономист.

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Николай Кульбака тоже считает, что количество микрокредитов будет расти: «Раньше банки выдавали займы даже тем клиентам, которые уже тратят большую часть своего дохода на погашение кредитов, а сегодня они отказывают людям все чаще. На протяжении полугода эта тенденция сохранится, потому что ситуация с инфляцией не улучшается (годовая инфляция в России превысила 8%. — Прим. “Холода”). Чем меньше банки выдают кредитов, тем больше люди обращаются в МФО. В итоге это приводит к большему количеству банкротов».

Микрозаймы до зарплаты: риски

Часто микрофинансовые организации вместе с займом навязывают другие услуги — от СМС-информирования до страхования жизни и консультаций юристов. Иногда стоимость сервисов равна сумме кредита, а на плату за них тоже начисляют проценты.

Клиент может просрочить платеж и, как следствие, столкнуться со штрафами, судебными разбирательствами и ухудшением кредитной истории. «Если перестать платить, помимо основного долга начнут капать проценты и штрафы. Если вам начислили неподъемную неустойку, стоит обратиться в суд — он поможет сократить процентную часть», — говорит адвокат, автор телеграм-канала о праве Филипп Покровский. По закону сумма пени и процентов по договору сроком до одного года не может превышать 130% от основного долга, то есть при займе 10 тысяч рублей МФО могут потребовать выплатить максимум 23 тысячи.

Один из главных рисков — накопление займов. «Когда человек начинает пролонгировать долги, это превращается в порочный круг: он вынужден брать другие микрозаймы, чтобы закрыть предыдущие», — подчеркивает эксперт.

«Микрозаймы — это долговая яма, из которой, кажется, невозможно выбраться» Вадим, 19 лет

Я работаю заместителем директора в продуктовом магазине. Часто зарплаты не хватало — занимал небольшие суммы у друзей и родителей. Год назад решил взять микрозайм на три тысячи рублей и сыграть в букмекерской конторе. Выиграл около 40 тысяч, вывел деньги и погасил долг. Оставшееся потратил на еду, одежду, поездку в Москву. Какое-то время был на нуле. Потом взял второй микрозайм на 13 тысяч, завел деньги в букмекерскую контору и проиграл. Так все пошло по наклонной: занимал у МФО, ставил, поднимал и проигрывал. Часть зарплаты тратил на погашение микрозаймов, часть — на пролонгацию. Занимал у друзей и родственников деньги, чтобы возвращать долги. Но вскоре осознал: у меня больше нет финансовой возможности ни занимать, ни отдавать. Сегодня у меня 20 займов в общей сложности на 360 тысяч рублей.



Начали поступать угрозы от коллекторов. Они говорили, что будут обзванивать моих родственников и друзей, создадут общий чат, чтобы они решили, как я буду отдавать долги. Однажды коллекторы пришли ко мне домой. Я был на работе, и мама открыла им дверь. Они прождали меня до часу ночи и ушли.



Был случай, когда в анкете МФО почему-то изменили мои данные. Микрофинансовая организация написала заявление в полицию по месту регистрации и указала, что мой доход якобы составляет 360 тысяч рублей, хотя на самом деле я зарабатываю 50 тысяч. Я предоставил скриншоты анкеты, справку с работы, написал объяснительную и меня отпустили из полиции. При этом на сайте анкета была заморожена, то есть после изменений в системе я не мог самостоятельно отредактировать данные.



Сейчас я обратился к юристу, собрал документы для оформления банкротства, но пока не пускал дело в ход. Банкротство негативно влияет на деловую репутацию, это может помешать взять кредит в будущем. Надеюсь на летний сезон переехать в другой город, заработать денег и отдать долги самостоятельно.



Микрозаймы — это долговая яма, из которой, кажется, невозможно выбраться. Хотя если у человека мощная сила воли, стоит пробовать справиться с этим. Главная опасность — большая переплата. Деньги в долг выдают на короткий срок, и важно вернуть их вовремя. Пеня и неустойки при просрочке увеличивают сумму в полтора-два раза. Если не возвращать долг, то он растет, и рано или поздно придется иметь дело с коллекторами.

«Ночь после решения оформить банкротство была первой за долгое время, когда я спала спокойно» Светлана, 30 лет (имя и возраст изменены по просьбе героини)

«Я осталась без работы в мае 2022 года. Нужно было как-то оплачивать съемную квартиру. Все лето искала новое место, устроилась только в сентябре. На тот момент на мне было два кредита, новые не давали. Пришлось обращаться в МФО: взяла один микрозайм, второй. Думала, что устроюсь на работу и все быстро разгребу, но стало тяжело. Я брала-отдавала, на жизнь все равно не хватало.



В какой-то момент долги превысили доходы — в общей сложности сумма микрозаймов и кредитов составила около 700 тысяч рублей. Я перестала продлевать и платить. Угроз как таковых не было. МФО начали постоянно звонить, но я не брала трубку. Тогда микрофинансовые организации вышли на родственников. Приходили домой к бабушке по адресу моей прописки, представлялись сотрудниками правоохранительными органов. Она не открывала дверь. Конечно, было напряжно, что МФО постоянно звонят, а я просто физически не могу все оплатить. Волновалась, что они тревожат бабушку. Я сменила место проживания. Не знаю, приходили ли коллекторы на предыдущую съемную квартиру.



Все эти звонки было невозможно терпеть. МФО даже несколько раз звонили моей начальнице на личный номер, хотя ее контакты я нигде не указывала. Я сказала, что буду банкротиться, и с ее стороны претензий не было. Звонили еще паре знакомых, чьи номера нигде не фигурировали. Моральных сил уже не было, я по совету мамы обратилась к юристу и приняла взвешенное решение — оформить банкротство. Мы обсудили с адвокатом все мои страхи, и ночь после этого была первой за долгое время, когда я спала спокойно».

Права коллекторов

В случае неуплаты по микрокредиту МФО могут продать долг коллекторским агентствам. Обычно это происходит с теми, кто просрочил выплаты больше чем на 120 дней. «Первым делом коллекторы прозванивают самого должника и его друзей, коллег, родных, контакты которых указанные в анкете. Если заемщик не выходит на связь, начинают его поиски. Могут использовать общедоступные ресурсы, в том числе соцсети, как правило, “ВКонтакте”», — говорит адвокат Филипп Покровский.

По закону коллекторы имеют право приезжать по адресу, который заемщик указал в кредитном договоре. При этом им нельзя заходить в квартиру без согласия должника. Если коллекторы пытаются проникнуть внутрь, ведут себя агрессивно или угрожают, нужно сразу обращаться в полицию.

Офис микрофинансовой организации в Москве. Фото: Юрий Кадобнов / AFP / Scanpix

Представители коллекторского агентства не имеют права встречаться с заемщиками, которые письменно отказались от личного взаимодействия, перевели все вопросы на своего адвоката, недееспособны или ограниченно дееспособны, имеют инвалидность I группы, являются банкротами, находятся в процессе оформления этого статуса или лечатся в стационаре.

Частота визитов и звонков также регулируется законом. Коллекторы могут приходить к должнику не чаще раза в неделю в будни с 08:00 до 22:00, в выходные с 09:00 до 20:00. Звонить должнику могут по будням с 08:00 до 22:00, в выходные — с 09:00 до 20:00 не более одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми раз в месяц. При этом фиксируется количество не наборов номера, а непосредственных контактов с должником.

«Если вы готовы самостоятельно погасить задолженность и не собираетесь прибегать к процедуре банкротства, можно подписать с коллекторским агентством мировое соглашение, по которому вы выплачиваете долг по микрозайму и неустойку, приемлемую для обеих сторон», — говорит адвокат Филипп Покровский.

Банкротство

Есть два вида банкротства — внесудебное и судебное. В первом случае государство дает право бесплатно обнулить долги, для чего нужно подать заявление в МФЦ. Размер задолженности должен составлять от 25 тысяч до миллиона рублей. Процедура длится шесть месяцев. Претендовать на нее могут люди, чей основной доход — государственная пенсия, а также те, кто получает пособия по рождению и воспитанию ребенка. Кроме того, внесудебное банкротство возможно, если у человека нет имущества или взыскание долга длится больше семи лет.

Стать банкротами через суд обязаны все граждане, которые больше не могут гасить свою задолженность общей суммой не менее 500 тысяч рублей. Если у человека есть имущество (земельный участок, машина, предметы роскоши, квартиры или дома), его продадут с торгов. В этом случае нельзя изъять только единственное жилье. При этом если за него еще не выплачена ипотека, то его заберет банк. Процедура банкротства занимает 7–12 месяцев, и на это время суд вправе запретить должнику выезд из страны. В итоге с человека списывается вся сумма, учитывая неустойку и проценты. После этого он три года не может управлять юридическим лицом и объявлять себя банкротом в течение пять лет. В будущем ему скорее всего откажут в кредите в банке.

В первом квартале 2024 года в России было начато более 12 тысяч процедур внесудебного банкротства. Это в пять раз больше, чем годом ранее — тогда их было 2,5 тысячи. Больше половины обратившихся — пенсионеры. Количество судебных банкротств за тот же период выросло на 18,2% до 89,8 тысяч. За время существования процедуры банкротства физических лиц, которую ввели в 2015 году, несостоятельными признали себя более миллиона россиян.