Я уменьшила грудь и счастлива

Увеличение груди — одна из самых популярных пластических операций в мире. При этом слишком большой размер груди тоже может быть причиной дискомфорта и проблем с самооценкой. «Холод» поговорил с Елизаветой Красиной, которая решилась на операцию по редукционной маммопластике и не пожалела об этом.

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Имя героини изменено по ее просьбе.

В средней школе у меня была совсем небольшая грудь, и меня даже дразнили из-за этого. Одноклассники отпускали фразы вроде «доска два соска». Но в десятом классе грудь начала расти, и с возрастом она только увеличивалась, хотя до выпускного в университете размер все еще был нормальным — примерно 3,5. Он не доставлял мне проблем.

Через несколько лет я сильно поправилась из-за депрессии. Дошло до того, что я покупала бюстгальтеры размера GG: это соответствует десятому. Раньше я даже не знала, что белье такого размера вообще существует. Визуально грудь делала меня еще больше, чем я была на самом деле, а мне и так было сложно принять изменения своего тела. Я смотрела в зеркало и чувствовала себя огромным шаром на ножках, рыдала и не хотела выходить из дома. Ненависть к своему телу только подпитывала мою депрессию и тормозила выздоровление.

Мне было трудно ходить

Большая грудь создавала массу неудобств в повседневной жизни. Я часто страдала от сильных болей в спине и столкнулась с ограничениями в спорте и движениях. Порой мне было трудно ходить, не говоря уже о том, чтобы бегать, прыгать и отжиматься. Было очень сложно подобрать удобное белье, которое не будет натирать и впиваться в кожу. Ходить без бюстгальтера было невозможно даже дома, особенно летом — иначе под грудью появлялись опрелости и раздражение.

Больше всего я мечтала позволить себе однажды выйти на улицу в майке на бретельках без лифчика.

Иногда мне даже снилось, что я гуляю по городу без бюстгальтера. Еще мне очень хотелось, чтобы люди в первую очередь обращали внимание на меня и смотрели мне в глаза, а не на мою огромную грудь. Бывало, что на улице мужчины говорили мне вслед «Нифига себе, какие сиськи» или спрашивали, какой у меня размер. Знакомые и друзья тоже постоянно подкалывали меня на тему размера бюста. К счастью, это не коснулось моих отношений: к моменту прибавки в весе я уже два года встречалась с мужчиной, и он никогда не делал мне замечаний по поводу внешности, в отличие от незнакомцев на улице.

Перед тем, как решиться на операцию, я уже не могла найти никакого подходящего белья в масс-маркете. Купить бюстгальтер можно было только в специализированных магазинах, где продают белье больших размеров. Речь об эстетике не шла вообще — для меня грудь десятого размера в принципе не может выглядеть красиво, во что ее ни одень. Когда подбираешь белье для такой большой груди, гораздо важнее удобство и комфорт, например, у лифчика должны быть суперширокие лямки. Такое белье больше напоминало бронежилет, чем обычный бюстгальтер.

Как я решилась на операцию

Так я прожила около пяти лет. В 2021 году после долгих раздумий я все-таки решилась на редукционную маммопластику — операцию по уменьшению груди. Все мои близкие знали, как я страдаю из-за размера бюста, поэтому никто меня не отговаривал. Наоборот, все меня поддерживали, а парень, с которым я на тот момент встречалась, даже откладывал деньги на мою операцию. Он видел, что я ежедневно испытываю психологические и физические неудобства и хотел, чтобы мне было комфортно. В итоге эти деньги не понадобились, потому что мне хватило сбережений. Но все равно мне была важна поддержка и помощь от родных и друзей.

Операция обошлась мне почти в полмиллиона рублей. Сначала мне пришлось сдать множество анализов. В московской клинике мне попалась замечательная врач: на консультации она осмотрела меня и сообщила, что у меня есть все показания к редукции. Мы договорились, что грудь уменьшат до третьего размера. Я согласилась: у меня довольно широкая грудная клетка, и меньший размер смотрелся бы слишком куцым и непропорциональным.

Операцию мне сделали в сентябре 2021 года. Она была непростой и длилась около трех часов под общим наркозом. Хирургам пришлось убрать очень много ткани, заново создать форму груди и перешить соски. Но все прошло успешно, и меня выписали уже через сутки. Когда я очнулась после наркоза, я сначала ничего не почувствовала, хотя визуально сразу заметила, что грудь стала намного меньше. Я подумала: «Прикольно, наконец-то!».

Уменьшение груди стало моей лучшей инвестицией в жизни

Всю следующую неделю я каждый день ездила в клинику на перевязки. Это был непростой период: было сложно самостоятельно двигаться, мне постоянно кололи обезболивающее. Спать можно было только на спине, и я подкладывала под нее подушки. Но уже на вторую неделю мне стало намного легче, а через полтора месяца после операции я улетела на отдых в Турцию. Во время отпуска я испытывала легкий дискомфорт, так как восстановление еще не завершилось, но по сравнению с моим самоощущением до операции я чувствовала себя прекрасно.

Около двух месяцев мне нельзя было заниматься спортом, бегать, плавать в бассейне и ходить в сауну, никаких других ограничений не было. Полное восстановление заняло примерно полгода. Еще год после операции я посещала врача: сначала часто, а потом приходила раз в пару месяцев и показывала, что у меня все нормально.

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После операции мне стало намного лучше в физическом и психологическом плане: у меня появилась возможность без проблем заниматься спортом, а главное — желание социализироваться. До уменьшения груди из-за депрессии и того, что я не могла принять свое тело, я два года вела затворнический образ жизни. Я начала выходить из депрессии с помощью комплексного подхода: принимала антидепрессанты, ходила на психотерапию, медитировала. Психотерапией я занималась и раньше, но дискомфорт в теле, который я испытывала, сильно тормозил выздоровление. После операции процесс пошел гораздо быстрее.

С тех пор я ни дня не жалела, что решила уменьшить грудь.

Я занимаюсь инвестициями на фондовом и крипторынке и до сих пор шучу, что это была моя лучшая инвестиция в жизни. Уже почти три года я не ношу бюстгальтер и хожу по улицам в маечках, как и мечтала. У меня не болит спина, я без проблем занимаюсь спортом и не испытываю никакого физического и психологического дискомфорта. Я смогла выйти из депрессии, похудела на 20 килограммов и прекрасно себя чувствую.

Мне жаль девушек с большой грудью

Я рада, что современные стандарты красоты не подразумевают культа большой груди. Мне кажется, в 2024 году мало кто думает, что большая грудь — это круто. До четвертого размера это, наверное, выглядит и ощущается неплохо. Но чем больше размер, тем больше минусов. Сейчас я не могу смотреть на чужую большую грудь, мне сразу становится плохо. Она не вызывает у меня ничего, кроме жалости к ее обладательнице. Я думаю, как же этой девушке, наверное, тяжело.

К пластической хирургии я отношусь прекрасно. Не вижу никаких причин не исправлять то, что тебя не устраивает и снижает качество твоей жизни. Главное, что акцент делается на здоровье, комфорте и хорошем самочувствии. Сейчас я чувствую себя комфортно в своем теле, довольна отражением в зеркале, но главное — у меня ничего не висит, не преет, не натирает, нет одышки после подъема по лестнице. После операции мне стало намного удобнее жить.