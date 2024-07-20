Торговал детьми и стал успешным инфобизнесменом

В последнее время популярность в интернете приобрел 48-летний инфобизнесмен Валентин Шишкин: он учит людей достигать успеха с помощью языка тела. Деньги на его тренинги, среди прочих, тратят российские чиновники, а за персональную консультацию он берет миллион рублей. О своем прошлом Шишкин говорит лишь то, что в молодости был организатором детских конкурсов красоты. Это правда — но под прикрытием этих конкурсов в 2000-х годах он принуждал детей к проституции и был замешан в изготовлении и распространении детской порнографии. «Холод» нашел сотрудника правоохранительных органов, который занимался делом Шишкина, и рассказывает новые детали биографии успешного коуча.

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Вышел из тюрьмы и сменил фамилию

Самый известный ролик Валентина Шишкина, который стал вирусным и принес инфобизнесмену популярность за пределами его аудитории, — это видео о том, как правильно пить из стакана, не теряя при этом «статусный» вид. В этом ролике, записанном на одном из тренингов, Шишкин показывает, как вести себя на кофе-брейках деловых мероприятий: как правильно брать стакан в руки, подносить его ко рту, как делать глоток и куда направлять взгляд. Видео завирусилось в соцсетях: тысячи пользователей снимают на него пародии, саркастично рассказывая, как обращаться с разными объектами, «чтобы не вы служили предмету, а предмет служил вам».

У Валентина Шишкина есть и большая лояльная аудитория: миллион подписчиков в инстаграме, больше 800 тысяч — в ютубе. Его неоднократно приглашали на интервью блогеры-миллионники. Он называет себя специалистом по «кинетике» — то есть языку тела — и каждую неделю проводит по несколько очных тренингов в разных городах России. Билеты на мероприятия с его участием стоят от 26 до 300 тысяч рублей, а индивидуальная консультация — они проходят в Москве и Дубае — миллион рублей.

Шишкин утверждает, что среди его клиентов есть крупные компании: например, «Сбер», Samsung и фонд «Сколково». Периодически он преподает в РАНХиГС — университете, где проходят профессиональную переподготовку российские чиновники. За 2024 год вуз заключил с Шишкиным контракты на 400 тысяч рублей: он прочитал несколько лекций о том, как строить «кинетический имидж руководителя» и «правильно транслировать свой образ».

Услуги Валентина Шишкина востребованы у российских властей — в частности, на оккупированных украинских территориях. В июле 2023 года он провел тренинг для участвовавших в войне студентов из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Его организовали Совет по правам человека при президенте РФ и АНО «Россия — страна возможностей» (структура, созданная по инициативе Владимира Путина).

Фото: spasibo.rsv.ru

О своем прошлом Валентин Шишкин рассказывает немного. Он родился в Уфе; говорит, что еще в юности начал работать в модельном бизнесе и заниматься организацией региональных конкурсов красоты. Снимая моделей на видео и изучая эти записи, он, по его словам, разобрался в тонкостях языка тела.

В начале 2000-х годов Валентин Шишкин действительно был связан с организацией детских конкурсов красоты. Правда, тогда он носил другую фамилию: его звали Валентин Рогачев (смена фамилии подтверждается данными из ЕГРЮЛ). Именно под этим именем в 2006 году его осудили по делу одной из самых масштабных на тот момент сетей распространения детской порнографии и детской проституции в стране, работавшей под прикрытием модельного агентства.

Порнобизнес под видом конкурсов красоты

Первым на криминальное прошлое Шишкина обратил внимание блогер Александр Чаров, который снимает видеоразоблачения инфобизнесменов. В начале 2000-х годов Валентина Рогачева (Шишкина) называли в прессе продюсером и «известным на Урале дизайнером и модельером». Его приглашали судить детские конкурсы красоты в других регионах.

На рубеже 1990-х и 2000-х годов Рогачев познакомился с еще одним представителем модельного бизнеса — Дмитрием Петраковским. Тот родился в Казахстане, но переехал в Нижний Новгород. Именно в этом городе в конце 1990-х годов началась карьера Натальи Водяновой, которая из продавщицы на рынке превратилась в супермодель — нижегородские девочки и их родители мечтали повторить ее успех, писали региональные журналисты.

Этим и воспользовался Дмитрий Петраковский: он открыл детское модельное агентство «Элита-мода» и стал устраивать конкурсы красоты. Снял офис в центре города, первым среди нижегородских коллег запустил сайт и организовал презентацию агентства с шампанским и салютом в главном местном клубе. Он брал с родителей по 300 рублей в месяц, обучал девочек моделингу и регулярно возил их в Москву — как объяснял сам бизнесмен, на показы.

Валентин Рогачев сотрудничал с Дмитрием Петраковским: ездил по городам России и устраивал там конкурсы красоты для девочек от 12 лет, обещая победительницам контракты с модельными агентствами столицы.

В 2004 году в нижегородскую милицию пришел мужчина, который работал администратором компьютерного салона — места, где люди могли за деньги воспользоваться интернетом. Он рассказал милиционерам, что недавно к нему пришел клиент, который попросил отправить по электронной почте большой архив фотографий. Пока администратор выполнял задачу, он заглянул в архив — и увидел, что тот состоит из детской порнографии. Он скопировал эти кадры и принес в отдел, вспоминает в разговоре с «Холодом» источник в правоохранительных органах, знакомый с деталями дела.

Администратора попросили сообщить, когда этот клиент снова придет в компьютерный салон. Когда это произошло, оперативники установили за ним наблюдение. Этим мужчиной оказался владелец модельного агентства Дмитрий Петраковский.

В милиции обнаружили, что детским порно Петраковский торгует с помощью сайта lolasale.net. Оперативники притворились клиентами, написали на указанную на сайте электронную почту — и в ответ им, как писали тогда журналисты, выслали прайс-лист на детские секс-услуги.

Один из милиционеров под видом клиента попросил сутенера о личной встрече: он сказал, что ему интересен секс с девочкой. Такой же заказ по телефону сделала еще одна сотрудница милиции, притворившись клиенткой из Москвы. Петраковский, вспоминает собеседник «Холода», посоветовал и ему, и его коллеге оплатить приезд сразу двух девочек, а не одной: сказал, что так детям будет комфортнее.

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Сотрудник милиции назначил Петраковскому встречу в номере одной из нижегородских гостиниц, в которой заранее установили скрытые видеокамеры. После того, как мужчины поговорили, Петраковский завел в номер двух девочек (одной из них, как писали медиа, было 12 лет). Сутенер отправил их в душ. Они вышли из душа, завернувшись в полотенца, вспоминает собеседник «Холода», который знает о произошедшем в номере по видеозаписи со скрытых камер. Исполнявший роль клиента оперативник отдал Петраковскому меченые две тысячи долларов — и того тут же задержали.

Еще две девочки, по воспоминаниям собеседника «Холода», в этот момент ждали Петраковского на нижегородском вокзале: он должен был везти их в Москву по заказу клиентки, которой притворялась сотрудница ГУВД. Их тоже доставили в милицию; как выяснилось, родители девочек были уверены, что Дмитрий Петраковский везет их как моделей на показ в столицу.

Спустя несколько недель в Москве арестовали двух сообщников Петраковского. Одним из них оказался москвич Роман Богомольский: он был сисадмином сайта, на котором распространяли детскую порнографию. У него изъяли больше двухсот дисков с порнороликами. Среди других вещей, найденных во время обысков по этому делу, были два видеоглазка, которые, как утверждали журналисты, Петраковский устанавливал в раздевалках, которыми пользовались дети.

Третьим сообщником оказался знаменитый ныне инфобизнесмен Валентин Рогачев. Он, по версии следствия, встречал детей в Москве, когда их привозили для встреч с клиентами, и размещал в арендованных квартирах. Кроме того, как писали СМИ, он помогал Петраковскому находить новых моделей.

Всем троим предъявили обвинение по статьям, связанным распространением и изготовлением порнографии, организацией проституции и вовлечением в нее. При этом следствие настаивало, что Валентин Рогачев не только был сутенером, но и сам насиловал детей. Всего, как утверждало следствие, от действий сутенеров пострадали 15 девочек.

Процесс проходил в закрытом режиме, так как касался нарушения прав детей. Судя по всему, суд признал сообщников виновными не по всем статьям, которые им вменяло следствие. Наказание они получили более чем мягкое: Дмитрия Петраковского отправили в колонию на пять с половиной лет, Романа Богомольского — на три, а Валентина Рогачева — на четыре. При этом только статья об изнасиловании ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, по которой обвиняли Рогачева, предусматривала от восьми до 15 лет лишения свободы.

Пока шло следствие, журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что в столичной прокуратуре «проявили огромный интерес» к клиентам Петраковского: якобы среди них были высокопоставленные московские чиновники. Материалы в отношении клиентов сутенеров, по данным нижегородских СМИ, тогда выделили в отдельное производство, но «Холоду» не удалось обнаружить ни одного сообщения об их задержаниях.

Нижегородская милиция занималась только оперативной работой, говорит собеседник «Холода» из числа бывших сотрудников ГУВД: изучала связи Петраковского, вела наружное наблюдение, задерживала фигурантов. Само дело расследовали в региональной прокуратуре — и он не знает, занимались ли следователи поиском тех, кто пользовался услугами Петраковского, и его сообщников.

На вопрос о том, нашли ли милиционеры кого-то из клиентов сутенера, собеседник «Холода» ответил: «Не помню».

«Огульные обвинения» без ответа

После выхода из тюрьмы двое из трех обвиненных сменили фамилии. Дмитрий Петраковский стал Дмитрием Еретенко и продолжил работать с детьми.

Сразу же после освобождения он уехал в Казахстан и снова занялся организацией детских конкурсов красоты. После того как журналисты рассказали о его прошлом, Петраковский заявил, что чист перед законом. «Я оступился, я сделал большую ошибку. Эту ошибку я признал, понес за нее наказание, сейчас несу повторное. Но есть ведь закон и там написано, что человек не может за одно и то же преступление наказываться дважды. Я был судим в России. По законам Казахстана я вообще чист, — сказал он. — Я хотел доказать себе и людям, что могу делать хорошие, красивые вещи, несмотря ни на что». На его защиту встали и некоторые участницы конкурсов красоты.

После публикаций казахстанских СМИ концертные площадки пообещали перестать сотрудничать с Дмитрием Петраковским. Но с детьми он, тем не менее, продолжил работать: спустя несколько лет родители узнали Петраковского в аниматоре, проводившем утренники в детском саду.

Второй фигурант этого дела, Роман Богомольский, фамилию после освобождения менять не стал. Он открыл собственный бизнес и настраивает навигационные системы в дорогих автомобилях.

Валентин Рогачев, ставший Валентином Шишкиным, после того как о его прошлом стало известно, опубликовал на своем ютуб-канале обращение. Он заявил, что в отношении него началась «травля» и что он намерен обратиться в суд с иском к тем, кто его «огульно обвиняет». По существу обвинений он ничего не сказал — только заявил, что «точно знает, что делал и чего не делал». Вскоре это видео пропало из его аккаунта.

Более того, Шишкин потребовал от ютуба удалить видео с рассказом о его прошлом, которое опубликовал блогер Александр Чаров (администрация сервиса пока этого не сделала). После того, как стало известно о судимости Шишкина, некоторые ютуб-блогеры, которые брали у него интервью, удалили эти выпуски со своих каналов. Так поступили, например, Александр Соколовский и Юлия Меньшова. Актриса и ведущая, дважды приглашавшая Шишкина в качестве гостя на свое шоу «Самопознание», написала: «даже намека на косвенное соседство с подобными обвинениями нам показалось достаточно», чтобы принять это решение.

Нижегородское агентство «Элита-мода» было не единственным модельным агентством, под прикрытием которого в России и постсоветских странах в 2000-х годах детей заставляли сниматься обнаженными и заниматься проституцией. «Холод» обнаружил публикации о как минимум пяти аналогичных уголовных делах.

Самым громким из них стало дело архангельской студии «Норд модельс», которое расследовали в 2004–2007 годах. Обвиняемыми по нему были пятеро мужчин: по версии следствия, они не только делали фотографии обнаженных девочек, но и снимали на видео, как их насилуют. Им предъявили обвинение не только в распространении детской порнографии, но и в торговле людьми. Организатор этого сообщества Янис Полихраниди получил 10 лет колонии; его сообщник Юрий Донцов, который насиловал детей для видео, — 12 лет. Остальным обвиняемым дали сроки, сопоставимые с наказанием Дмитрия Петраковского и его сообщников: четыре–пять лет лишения свободы.