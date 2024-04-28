«Это было на самом деле»

Весной 2015 года в дом Дениз Хаскинс и ее бойфренда Аарона Куинна проникли неизвестные. Аарона связали, а Дениз похитили. Ее отпустили спустя два дня. Оказавшись на свободе, о произошедшем она сообщила властям, но полицейские ей не поверили. Они решили, что Хаскинс все подстроила, пригрозили ей уголовным делом и даже не пытались найти похитителя. В итоге он сам вышел на связь с журналистами. «Холод» рассказывает, как расследовали дело Дениз Хаскинс, которую сравнивали с героиней фильма и называли «реальной исчезнувшей».

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25 марта 2015 года 29-летняя Дениз Хаскинс стояла на улице и ничего не видела перед собой. На ней были солнечные очки, а под ними глаза были заклеены армированным скотчем. Дениз была испугана и медленно считала до 10 — так приказал сделать мужчина, высадивший ее из машины, чтобы у него было время скрыться. Поняв, что похититель уехал, Хаскинс сняла очки и содрала скотч.

Дениз огляделась. Оказалось, ее высадили к югу от Лос-Анджелеса, в городе Хантингтон-Бич, недалеко от места, где жили ее родители. Сперва Хаскинс решила зайти к матери, но ее не оказалось дома. Дениз попросила у прохожего телефон и позвонила отцу — он не взял трубку. Не обнаружив его дома (он жил отдельно от матери Дениз), Хаскинс попросилась к его соседям и вызвала полицию.

Полицейские прибыли в сопровождении журналистов — к тому времени Дениз уже была известна на весь штат. Два дня назад ее похитили. Несмотря на требование выкупа, полиция подозревала, что она мертва, но вот — Дениз вернулась. Два дня в заточении она мечтала выжить и добраться до дома. И не могла даже представить, с какими унижениями столкнется после возвращения.

Похищение

За три дня до этого, 22 марта Дениз была дома у своего бойфренда Аарона Куинна в городе Вальехо. Вечер был обычным: на ужин ели пиццу, немного выпили. А еще молодые люди поругались — Дениз нашла в телефоне Аарона сообщения бывшей невесте Андреа, в которых он писал, что хочет «наладить с ней отношения». Хаскинс сочла это эмоциональной изменой и попросила бойфренда общаться с бывшей исключительно по рабочим вопросам. Все трое работали в одном реабилитационном отделении местного медцентра и регулярно пересекались.

В три часа ночи Аарон проснулся от того, что в лицо ему светил яркий свет. В дом пробрался неизвестный мужчина и приказал ему лечь лицом в подушку, а Дениз — связать бойфренду руки за спиной стяжками. Мужчина надел на Аарона плавательные очки, заклеенные скотчем, и наушники и включил запись со «звоном колокольчиков на ветру». Неизвестный предупредил, что измерит Аарону давление и даст ему успокоительное. Когда Куинн попросил укрыть его одеялом, потому что он замерз, мужчина ответил: «Прости, я и не подумал, как тут холодно — мы-то в гидрокостюмах».

Из-за наушников, «колокольчиков» и очков Аарону было сложно понять, сколько людей проникло в его дом, но он запомнил, что нападавший говорил вслух, как будто обращался к кому-то. Позже Аарон и Дениз говорили, что других голосов они не слышали.

Пока Аарон лежал на кровати, Дениз посадили на диван. Сквозь «колокольчики» Аарон услышал, как неизвестный сказал: «У нас проблема. Это не Андреа». Бывшая невеста съехала от Аарона еще в сентябре 2014 года. Несмотря на то, что, как оказалось, пришли не за ней, Дениз все равно похитили. Перед уходом все тот же голос объявил Аарону, что рассчитывает на выкуп в 15 тысяч долларов. А чтобы Аарон не побежал в полицию, установит в его комнате камеру, и если тот ослушается, то его девушке не поздоровится. Последнее, что Аарон запомнил перед тем, как уснуть под действием седативов, — как заводится двигатель его автомобиля и похитители уезжают вместе с Дениз.

Аарон пришел в себя шесть часов спустя. Ковер на полу был по краям обклеен красным скотчем — эту зону ему было запрещено покидать. Из угла комнаты на него смотрела видеокамера. На телефон пришло сообщение: от него требовали уже 17 тысяч долларов выкупа. У Аарона не было таких денег. Он ответил, что может отдать только 3500 долларов. После этого сообщений больше не было.

Через несколько часов ожидания, переживая за жизнь Дениз, Аарон все же обратился в полицию. «Я говорю себе: “Я не верю этим ублюдкам [похитителям]”. И мне кажется, что единственный выход — это обратиться за помощью, несмотря на то, что это огромный риск. Но я доверяю полиции”», — позже вспоминал Аарон события того утра.

Полицейские же чуть не отправили за решетку его самого.

Изменил и убил

На допросе Аарон рассказал про все обстоятельства похищения: про гидрокостюмы, наушники, «заботливость» похитителей, укрывших его одеялом. А также о том, что слышал только один голос, но считает, что похитителей было несколько. Аарон рассказал и про их с Дениз ссору из-за бывшей невесты. Полицейским именно последнее обстоятельство показалось наиболее интересным. Тем более что позже сама Андреа рассказала им, что после их расставания Аарон не раз пытался поцеловать ее на работе.

Остальные детали из рассказа Куинна показались полицейским надуманными, и они пришли к выводу, что во время ссоры Аарон убил Дениз, а теперь пытается выдать ее исчезновение за похищение.

Аарон провел в отделении полиции 18 часов. Все это время его убеждали признаться в убийстве своей девушки. Куинн согласился пройти тест на детекторе лжи, но, по словам проводившего его агента ФБР, он провалил проверку. Тогда Аарон все же попросил вызвать ему адвоката. На видео допроса того дня видно, как он плачет, свернувшись на стульях в допросной.

Подозрения в том, что Аарон хладнокровный убийца, исчезли днем во вторник, 24 марта, когда журналисту газеты «Сан Франциско Хроникл» на почту прислали аудиофайл. На записи женщина спокойным размеренным голосом говорила: «Меня зовут Дениз Хаскинс. Меня похитили. А так я в порядке». Чтобы подтвердить, что запись записана недавно, Дениз зачитала свежую новость о том, что в Альпах упал самолет, а чтобы верифицировать себя, рассказала, что ее первым концертом было выступление группы Blink-182.

Дениз Хаскинс и ее бойфренд Аарон Куинн. Фото: Mike Jory / The Times-Herald / AP / Scanpix

«Заботливый» насильник

Ночью 23 марта связанная Дениз лежала в багажнике машины своего бойфренда, на которой уехали похитители. Как и на Аароне во время похищения, на ней были очки для плавания, заклеенные скотчем.

Через некоторое время ее угрозами заставили перелезть в багажник другой машины — по звуку двигателя Хаскинс предположила, что это был «Мустанг». Она пыталась запомнить и другие звуки, чтобы хоть как-то сориентироваться, но ей тоже дали снотворное, и она отключилась.

Проснулась Дениз уже когда машина остановилась, по ее ощущениям, где-то в сосновом лесу. Похититель проводил ее в дом, усадил на кровать и сказал: «Ты здесь случайно. По плану тут должна быть Андреа». Мужчина объяснил, что он член нелегальной организации, которая похищает людей за деньги. Он сказал Хаскинс, что ее отпустят через 48 часов и Аарон уже получил инструкции, что нужно сделать, чтобы освободить Дениз.

Очки с Дениз не сняли, но ее смотритель вел себя человечно и, как позже вспоминала Дениз, даже «заботливо». «Он регулярно водил меня в туалет, держа за руки, рассказывал о том, как боролся с бессонницей и ПТСР, о своей службе в армии», — рассказывала Дениз о первом дне в плену. Но ближе к вечеру похититель вошел в комнату, где лежала Хаскинс и сказал: «Есть проблема».

«У нас нет никакой гарантии того, что ты не будешь говорить с полицией [когда мы тебя отпустим], — сказал он Дениз. — Так что один из нас займется с тобой сексом и мы снимем это на камеру. И тогда, если мы заподозрим, что ты пошла в полицию, мы опубликуем видео в интернете». Он добавил, что сексом с Дениз займется именно он, и пообещал, что «будет нежным».

На следующий день похититель предупредил, что скоро в дом придут его сообщники и попросил Дениз притвориться спящей и не вступать с ними в диалог, потому что «они не такие приятные, как он». Хаскинс слышала, как к дому подъезжает машина, чьи-то шаги в доме и как кто-то разговаривал с похитителем. После этого вернувшийся к ней смотритель решил записать «доказательство жизни» — аудиосообщение, в котором Дениз называет свое имя и говорит, что ее похитили. Позже Дениз вспоминала, что перед записью ее вновь напоили снотворным, поэтому голос на записи получился равнодушным и монотонным.

Записью «доказательства жизни» не ограничилось. Мужчина сказал, что его сообщникам не понравилось первое секс-видео, сделанное накануне, поэтому нужно снять еще одно. Но на этот раз все должно выглядеть так, как будто секс происходит по взаимному согласию.

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Через несколько часов после второго изнасилования похититель объявил, что Дениз пора возвращаться домой. Он усадил ее на переднее сидение, снова заставил выпить снотворное и сказал, что не будет возвращать ее в Вальехо, потому что там сейчас много полиции. Вместо этого он высадит ее в Хантингтон-Бич, где живут ее родители (он находится более чем в 600 километрах от Вальехо).

Преступник сказал, что отпустит ее при двух условиях: она никому не скажет, что он и его сообщники служили в армии и что у него с Дениз был секс. Если она не сдержит слово, он убьет не только ее, но и всю ее семью.

Выходя из машины в Хантингтон-Бич, несмотря на скотч на глазах, Дениз все же смогла разглядеть, что машина, на которой ее везли, была белого цвета.

«Ты что, не смотрел “Исчезнувшую?”»

Когда к соседке родителей, куда после освобождения пошла Дениз, приехали полицейские, она рассказала им обо всем, кроме изнасилования. После этого ей сказали, что прокурор из Вальехо предлагает ей пойти на сделку в обмен на иммунитет. Хаскинс поняла: ее считают не жертвой, а преступницей — и наняла адвоката.

Пока она летела к адвокату в другой город, полицейские Вальехо собрали пресс-конференцию, на которой заявили, что Дениз и Аарон сами инсценировали похищение. «Если мы поймем, что улик достаточно, мы выдвинем уголовные обвинения», — объявил лейтенант полиции Кенни Парк.

После этого в медиа о деле начали писать исключительно как о «подстроенном похищении». «Я не была готова, — позже говорила Дениз. — Последнее, о чем ты думаешь, — это о том, чтобы после пережитого постараться убедить всех в правдивости своей истории».

Адвокат убедил ее рассказать об изнасиловании и пройти освидетельствование — результаты подтвердили слова Дениз, но и это не убедило следователей. На еще одном допросе агент ФБР прямо сказал Хаскинс, что в ее истории много несоответствий и предупредил, что врать федеральным агентам — преступление.

«Я отвожу их [агентов, которые вели допрос] в сторону и говорю: “В ее рассказе нет ни одного несоответствия. Как вы можете ей не верить?” — говорил адвокат Хаскинс Даг Раппопорт. — А мне отвечают: “Ты что, не смотрел фильм “Исчезнувшая?”»

Этот фильм вышел за полгода до случившегося с Дениз. По сюжету героиня инсценирует собственное похищение, чтобы наказать мужа за измену. Многие видели совпадения между фильмом и историей в Дениз: незадолго до похищения она тоже уличила бойфренда в измене. За обман Дениз грозило до 18 месяцев тюрьмы.

Однако через несколько дней журналисты получили несколько писем, подписанных самими похитителями. В нем были фото пистолетов и комнаты, где, по их словам, держали Дениз. В имейлах они представились тремя знакомыми, двое из которых окончили колледж. В одном из писем преступники угрожали: если полиция Вальехо не извинится перед Дениз Хаскинс и Аароном Куинном, то они организуют еще одно похищение.

Белый «Мустанг»

Журналист Генри Ли, которому преступники присылали письма, рассказывает, что сразу же пересылал их полиции Вальехо, но не получил ни одного ответа. Адвокаты Хаскинс и Куинна были убеждены, что полицейские уже определились с версией, нашли на кого повесить вину и не собирались искать настоящих преступников.

Мать Дениз Хаскинс вспоминала, что когда офицер Мэт Мастард, который вел дело с первого дня и убеждал Аарона признаться в убийстве, узнал, что ее дочь жива, то начал спрашивать, как много у нее было парней, долго ли с ними встречалась и часто ли она пьет алкоголь.

«Я вспомнила, что Дениз в детстве изнасиловали, — рассказывала она в интервью для документального фильма. — Тогда детектив Мастард сказал, что женщины, подвергшиеся сексуальному насилию, притворяются, что пережили это снова, чтобы ощутить возбуждение. Я была просто в ужасе».

К июню 2015 года расследование особо не продвинулось: Дениз и Аарон ждали, предъявят ли им обвинения. Несмотря на ссору перед похищением, они решили остаться вместе и поддерживали друг друга. Дениз рассказывала, что жила в постоянном страхе, потому что похитители все еще были на свободе, и они c бойфрендом постоянно жили то у родителей, то у друзей, стараясь не оставаться надолго в одном месте.

Небезопасно было и в онлайне: в фейсбуке ей писали сотни сообщений с оскорблениями и пожеланиями смерти. Тогда же Аарон и Дениз случайно узнали, что один из детективов по делу, агент ФБР Дэвид Сэсма, встречался с бывшей невестой Аарона — Андреа. ФБР решили, что это никак не вредит расследованию.

В июле адвокату Дениз Дагу Раппопорту позвонил федеральный прокурор и сказал, что сейчас под арестом находится человек, причастный к похищению Хаскинс. Его задержали, когда он вломился в дом на другом конце страны и попытался изнасиловать 22-летнюю жительницу Нью Гэмпшира. После драки с отцом девушки, преступник скрылся, но забыл свой телефон на тумбочке рядом с кроватью жертвы.

Оказалось, что он принадлежит Мэттью Мюллеру, бывшему морпеху и выпускнику юридического факультета Гарварда. Его задержали в доме родителей в Солт Лейк Тахо, штат Калифорния. Рядом был припаркован белый «Мустанг», а среди его вещей нашли очки для плавания с заклеенными скотчем линзами, камеры, дрон и изоленту. На одной из полосок скотча был приклеен длинный светлый волос. Кому он принадлежал полицейские на тот момент не знали — про Дениз Хаскинс они ничего не слышали. Но в задержании Мюллера участвовала сотрудница полиции Мисти Караусу — именно благодаря ней и раскрыли дело о похищении в Вальехо.

Мэттью Мюллер. Фото: Netfilx

О деле Хаскинс Мисти узнала случайно: про «реальную исчезнувшую» ей рассказали еще одни потенциальные жертвы Мюллера. В 2014 году жители острова Мэр жаловались на странного мужчину, который заглядывал к ним в окна, делал фото и убегал. Полиция не реагировала на жалобы, поэтому жители решили провести свое расследование. Проследив за мужчиной, они выяснили, что он юрист и бывший военный, который тоже живет неподалеку. Все это совпадало с описанием Мюллера.

В истории навигатора белого «Мустанга» Мюллера Мисти Караусу нашла координаты родного города Дениз — Хантингтон-Бич. Она сразу же связалась с полицией Вальехо и ФБР.

«Когда я показал им фото очков со светлым волосом, они выглядели потрясенными, — позже рассказывал коллега Мисти Сержант Мигель Кампос. — Они поняли, что, возможно, ошибались и что расследование нужно продолжить». После того как в деле появились новые улики, ФБР официально объявили, что Мюллер — главный подозреваемый в деле о похищении Хаскинс.

Никакой это, нахрен, не бред

Дениз опознала Мюллера как своего похитителя, увидев по телевизору отрывок старого интервью с ним: какое-то время преступник был адвокатом по делам иммигрантов, но его лишили лицензии за обман своих подзащитных. Она узнала его манеру и темп речи.

«Услышав его, увидев его, я поняла, что все это было правдой. Я чувствовала разочарование и злость. Видите? Никакой это, нахрен, не бред, это было на самом деле. Почему вы нас не слушали? Почему не воспринимали нас всерьез?» — злилась Дениз.

После ареста Мюллера Дениз и Аарон смогли получить на руки аффидевит — документ, в котором подробно описываются все стадии расследования, — и разозлились еще больше. Для начала выяснилось, что агент ФБР соврал, когда сказал, что Аарон провалил тест на полиграф: в документе говорилось о «неизвестных результатах». Но самое главное: полицейские в теории могли найти Дениз спустя день после исчезновения и предотвратить второе изнасилование.

Перед допросом Аарон сказал, что похитители должны с ним связаться, но полицейские просто перевели его телефон в авиарежим и включили его только вечером следующего дня. На телефоне было два пропущенных звонка. Их отследили уже потом: похитители звонили Аарону, находясь в 200 метрах от места, где удерживали Дениз.

В 2017 году Мэттью Мюллера приговорили к 40 годам тюрьмы за похищение и изнасилование Дениз Хаскинс. Он признал себя виновным и пошел на сделку со следствием, что позволило ему не давать показаний в суде. На заседании он лишь сказал, что ему стыдно за боль и ужас, которые он причинил.

«Все время в плену я не видела его, а он меня. И я знала, что там [на суде], я повернусь к нему и заставлю посмотреть на себя, — вспоминала Дениз. — В тот день я вернула себе себя».

Все время, что шло «реальное» расследование, следствие настаивало на том, что Мюллер в одиночку провернул похищение: он следил за домом Хаскинс и Куинна с помощью дрона, а после похищения рассылал имейлы от лица группы похитителей.

Мать Мюллера, Джойс Зэрбэк, рассказала журналистам, что после ареста спросила сына о том, действовал ли он в одиночку. По ее словам, он просто кивнул и предупредил, что все разговоры в тюрьме записываются. Больше она его об этом не спрашивала. В июле 2015 года Мюллер дал в тюрьме интервью местному репортеру и подтвердил, что он был единственным похитителем и никакой банды не существует.

Дениз и Аарон не верят в эту версию: они убеждены, что у Мюллера были сообщники, которые до сих пор на свободе. Причины нападения следствию выяснить тоже не удалось, как и то, была ли в деле замешана бывшая девушка Аарона — Андреа.

В 2016 году Дениз и Аарон подали в суд на город и полицейских за распространение сведений порочащих репутацию. Они пошли на мировое соглашение за 2,5 миллиона долларов.

Несмотря на провал в работе, шеф полиции Вальехо Эндрю Биду доработал до 2019 года. А детектив Мастард, расследовавший дело Хаскинс, в 2015 году получил звание «Офицер года». Аарон и Дениз считают настоящим «полицейским года» и своей героиней Мисти Караусу — благодаря которой и удалось раскрыть их дело.

В 2018 году Дениз и Аарон поженились. Сейчас они воспитывают двух дочерей.