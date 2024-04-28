Что делать, если вам отказали в посадке на рейс

С 2022 года многих россиян, даже тех, у кого есть ВНЖ или долгосрочные европейские визы, не пускают на рейсы в разные страны. Улететь трудно не только в ЕС — например, с февраля 2024 года турецкие авиалинии часто снимают россиян с рейсов в Латинскую Америку. Причины, которые называют представители авиакомпаний: нехватка нужных документов, «подозрительный» маршрут, санкции. Иногда причиной отказа может быть и некомпетентность сотрудников аэропорта. «Холод» рассказывает, какие авиакомпании безопаснее выбирать, как подготовить документы и что делать, если вас не пускают в самолет или в страну, куда вы летите.

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Разве авиакомпании могут не пустить пассажира на рейс?

Да, сотрудники на стойке регистрации могут не пустить пассажира в самолет, если у него нет всех необходимых документов для пересечения границы или для транзита. Если по прибытии в страну человеку откажут во въезде, авиакомпания получит штраф на несколько тысяч евро и повезет его обратно за свой счет.

Другая причина отказов — подозрение, что человек планирует незаконно эмигрировать. В прошлом году Lufthansa отказала российским туристам в посадке на рейс из Стамбула в Сан-Хосе. По словам сотрудника авиакомпании, он заподозрил их в том, что они хотят нелегально пересечь границу США и остаться там.

Можно ли избежать проблем в аэропорту и на границе?

Вот что можно сделать, чтобы увеличить свои шансы пройти контроль и границу:

Проверяйте все документы. Стоит посмотреть личные данные в билете, срок действия паспорта (зависит от страны, но часто он должен быть действительным не менее 90 или 180 дней после предполагаемого окончания поездки), визу, страховку (в ЕС принимаются не все российские страховки; проверить требования можно на официальных сайтах стран), бронь жилья и обратный билет. Например, сейчас в случае с полетами компанией Turkish Airlines в Латинскую Америку у россиян должна быть виза, бронь билетов в обе стороны, предоплаченное проживание, а для поездок Венесуэлу — нотариально заверенное приглашение.

Читайте правила въезда на официальных сайтах. Проверьте, есть ли в стране ограничения на въезд для граждан России и нужна ли для пересадки транзитная виза. Например, в странах Евросоюза без транзитной визы можно сделать одну пересадку менее 24 часов, если вы летите в страну за пределами ЕС и не планируете покидать аэропорт. Но на практике россиянам без визы часто отказывают в посадке на такие рейсы.

А вот для двух и более пересадок в шенгенской зоне транзитная виза нужна. Кроме того, если россиянин летит куда-либо даже с одной пересадкой во Франции из Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Беларуси, Молдовы, Турции и Египта, ему обязательно нужна транзитная виза.

Транзитная виза позволяет сделать пересадку: она действует не более 72 часов и чаще всего по ней можно находиться только в специальной зоне аэропорта. Такие визы выдает консульство страны, в которой планируется пересадка.

Внимательно составляйте маршрут. Он должен выглядеть логичным для сотрудников авиакомпании и пограничной службы. Если россиянин летит из безвизовой страны в другую безвизовую, но с пересадкой в ЕС, есть риск не попасть на рейс. Например, подозрительным может показаться рейс из Армении в ОАЭ с пересадкой в Германии.

Сохраняйте информацию о правилах въезда. Подойдет ссылка на сайт или скриншоты с правилами въезда — сотрудники авиакомпаний могут быть не в курсе последних изменений, из-за чего откажут вам в посадке. Если вы уверены, что они ошибаются, можно показать им правила въезда с официального сайта страны. Требования разных стран есть на сайте United.

Не отклоняйтесь от цели поездки, под которую вы получили визу. При прохождении границы пограничные офицеры могут спросить про цель поездки и ваши планы в стране, работу, адрес отеля, предыдущие путешествия. Ответы должны соответствовать цели поездки и визе. Например, если у вас туристическая виза, но вы летите для получения ВНЖ, учебы или работы и рассказали про это — это серьезное нарушение, за которое вас могут не пустить в страну.

Как правильно купить билет с пересадкой?

Большинство стран закрыли небо для прямых перелетов из России, поэтому во многие места можно долететь только с пересадкой. Чтобы избежать проблем в аэропорту и на границе, важно следовать следующим правилам:



Купите билеты одним бронированием и с единым номером PNR. Это уникальный код, по которому сотрудники аэропорта или авиаперевозчика могут посмотреть все ваши билеты. Также лучше покупать их напрямую у авиакомпании, а не у посредников.



Проверьте правила транзита. Хотя по законам шенгенского соглашения россиянам не нужна транзитная виза для пересадок до 24 часов в ЕС, многие сталкиваются с отказом в посадке из-за того, что у них ее нет.



Узнайте, есть ли транзитная зона в аэропорту, где будет пересадка. В некоторых странах ее закрывают на ночь, из-за чего пассажиров без транзитной визы и брони жилья не пустят на рейс. Например, в Гамбурге ее закрывают с 23:30 до 04:30, в Дюссельдорфе — с 21:00 до 06:00.



Если вы летите транзитом без визы, то прилет и вылет обязательно должен быть из одного аэропорта.

Важно: иногда нужно заново проходить паспортный контроль, поэтому при покупке билетов с пересадкой закладывайте на это дополнительное время.

Каких стран и авиакомпаний лучше избегать?

Россиянам чаще всего отказывают в посадке на рейсы в Польшу, Эстонию, Литву, Латвию, Финляндию и Чехию. Эти страны ввели запрет на въезд россиян с туристической визой из стран, не входящих в ЕС. Однако для внутренних поездок внутри шенгенской зоны этот запрет не действует — например, если вы летите из Парижа в Ригу. При этом риск не попасть на рейс все равно есть.

В редких случаях авиакомпании могут не пустить на рейс человека с европейским ВНЖ. В прошлом году пассажирку с эстонским видом на жительство не пустили на рейс из Болгарии до Эстонии с пересадкой в Литве.

Были прецеденты, когда отказывались сажать на рейс сотрудники авиакомпаний Ryanair (при полетах в страны Балтии, Польшу, Чехию, Румынию), FinnAir, Lufthansa, AirBaltic и LOT. Последние после начала войны регулярно не пускают россиян, несмотря на наличие виз.

Turkish Airlines могут отказывать в посадке пассажирам, которые летят в страну Евросоюза по шенгену другой страны. Например, на рейс до Испании могут не посадить человека, который получил французскую визу.

Меня не пустили на рейс. Что делать?

Сперва постарайтесь узнать причину. По закону вам не могут отказать просто так — решение должно быть юридически мотивированное.

Если у вас есть проблемы с документами: истекает срок действия загранпаспорта, нет транзитной визы, вы летите в страны Балтии из страны за пределами шенгенской зоны — то отказ считается законным и вряд ли можно повлиять на решение или получить компенсацию.

Если вы уверены, что документы в порядке и вы не нарушаете закон, попробуйте объяснить сотруднику на стойке регистрации свою позицию и предложите ознакомиться с официальными правилами въезда страны (можно открыть сайт или показать скриншот с информацией, на которую вы ссылаетесь).

Если вас все равно не пустили на рейс, запросите письменное объяснение и обратитесь к официальному представителю авиакомпании. Обязательно направьте в авиакомпанию электронное письмо с требованием разъяснить причину отказа, возместить убытки и выплатить компенсацию.

В случае, если авиакомпания игнорирует ваше письмо, можно обратиться в фонды, которые защищают права авиапассажиров: Airhelp, AirAdvisor, Compensair.

Пустили в самолет, но не пускают в страну. Что делать?

Если в стране назначения вам отказывают во въезде, важно сохранять спокойствие. Для начала можно спросить у пограничников, в чем проблема, и попытаться решить ее. Возможно, вам разрешат попросить близких выслать фотографии недостающих документов через мессенджер или электронную почту.

Если вас не пустили в страну, важно получить официальное уведомление о причине. С ним можно обратиться в консульство страны с апелляцией. Если недопуск оказался несправедливым, вы можете потребовать возмещение затрат на перелет.

Недопуск в страну обычно не означает запрет на въезд в будущем, в отличие от депортации. Разобравшись в причинах отказа, можно, например, собрать документы заново и попробовать снова попасть туда.